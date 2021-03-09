https://ria.ru/20210309/evrovidenie-1600446238.html

Пригожин не понял песню Манижи Сангин для Евровидения

Пригожин не понял песню Манижи Сангин для Евровидения

Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что певица Манижа Сангин Manizha ему нравится, но конкурсную песню Russian woman продюсер с музыкальной точки зрения "не... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:00

2021-03-09T13:00

2021-03-09T13:00

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

иосиф пригожин

евровидение

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что певица Манижа Сангин Manizha ему нравится, но конкурсную песню Russian woman продюсер с музыкальной точки зрения "не понял".Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" с песней Russian woman в результате национального отбора в эфире Первого канала.По результатам голосования Manizha набрала 39,7%. Певица соревновалась с группой Therr Maitz, которые представили песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, которые исполнили песню Bitter words, они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

https://ria.ru/20210309/evrovidenie-1600420318.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), евровидение-2021, иосиф пригожин, евровидение