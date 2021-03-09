Пригожин не понял песню Манижи Сангин для Евровидения
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийская pre-party конкурса "Евровидение-2018"
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что певица Манижа Сангин Manizha ему нравится, но конкурсную песню Russian woman продюсер с музыкальной точки зрения "не понял".
Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" с песней Russian woman в результате национального отбора в эфире Первого канала.
"За Манижу я очень рад и я ее поздравляю. Артистка мне нравится, но песню я не понял. Но хорошо, что хотя бы отправляют людей, имеющих отношения к музыке. У Манижи появится возможность получить хороший рекламный пакет для продвижения своего имени. Манижу узнают", - сказал Пригожин
По результатам голосования Manizha набрала 39,7%. Певица соревновалась с группой Therr Maitz, которые представили песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, которые исполнили песню Bitter words, они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.
Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.