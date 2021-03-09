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https://ria.ru/20210309/evrovidenie-1600446238.html
Пригожин не понял песню Манижи Сангин для Евровидения
Пригожин не понял песню Манижи Сангин для Евровидения
Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что певица Манижа Сангин Manizha ему нравится, но конкурсную песню Russian woman продюсер с музыкальной точки зрения "не... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:00
2021-03-09T13:00
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
иосиф пригожин
евровидение
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что певица Манижа Сангин Manizha ему нравится, но конкурсную песню Russian woman продюсер с музыкальной точки зрения "не понял".Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" с песней Russian woman в результате национального отбора в эфире Первого канала.По результатам голосования Manizha набрала 39,7%. Певица соревновалась с группой Therr Maitz, которые представили песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, которые исполнили песню Bitter words, они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, иосиф пригожин, евровидение

Пригожин не понял песню Манижи Сангин для Евровидения

13:00 09.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийская pre-party конкурса "Евровидение-2018"
Российская pre-party конкурса Евровидение-2018 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что певица Манижа Сангин Manizha ему нравится, но конкурсную песню Russian woman продюсер с музыкальной точки зрения "не понял".
Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" с песней Russian woman в результате национального отбора в эфире Первого канала.
"За Манижу я очень рад и я ее поздравляю. Артистка мне нравится, но песню я не понял. Но хорошо, что хотя бы отправляют людей, имеющих отношения к музыке. У Манижи появится возможность получить хороший рекламный пакет для продвижения своего имени. Манижу узнают", - сказал Пригожин
По результатам голосования Manizha набрала 39,7%. Певица соревновалась с группой Therr Maitz, которые представили песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, которые исполнили песню Bitter words, они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.
Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.
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КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021Иосиф ПригожинЕвровидение
 
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