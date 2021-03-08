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https://ria.ru/20210308/evrovidenie-1600383202.html
Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021
Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021
Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-08T21:38
2021-03-09T00:47
manizha (манижа сангин)
культура
роттердам
евровидение-2021
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021.Как объявили в эфире Первого канала, артистка будет исполнять песню "Russian woman".По результатам зрительского голосования Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню "Future is bright", и дуэтом #2Маши, которые исполнили композицию "Bitter words". Они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.После оглашения результатов Manizha поблагодарила зрителей за доверие. Она заверила их, что не оплошает и сделает все "как надо, честно"."Я просто хочу сказать, что в меня с самого детства верила очень сильно моя бабушка, которой, к сожалению, сейчас нет рядом, но она каждый день, сидя далеко-далеко в Душанбе, говорила с моим портретом с какой-то фотосессии, собирала все вырезки из газет. К сожалению, она сейчас не здесь, но именно эту победу сегодня, здесь и сейчас я хочу посвятить ей", — сказала певица.Manizha (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.В прошлом году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. Россию должна была представлять группа Little Big.
https://ria.ru/20210305/armeniya-1600067016.html
https://ria.ru/20210303/evrovidenie-1599695152.html
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manizha (манижа сангин), роттердам, евровидение-2021

Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021

21:38 08.03.2021 (обновлено: 00:47 09.03.2021)
 
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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021.
Как объявили в эфире Первого канала, артистка будет исполнять песню "Russian woman".
По результатам зрительского голосования Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню "Future is bright", и дуэтом #2Маши, которые исполнили композицию "Bitter words". Они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.
После оглашения результатов Manizha поблагодарила зрителей за доверие. Она заверила их, что не оплошает и сделает все "как надо, честно".
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"Я просто хочу сказать, что в меня с самого детства верила очень сильно моя бабушка, которой, к сожалению, сейчас нет рядом, но она каждый день, сидя далеко-далеко в Душанбе, говорила с моим портретом с какой-то фотосессии, собирала все вырезки из газет. К сожалению, она сейчас не здесь, но именно эту победу сегодня, здесь и сейчас я хочу посвятить ей", — сказала певица.
Manizha (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.
Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.
В прошлом году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. Россию должна была представлять группа Little Big.
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КультураManizha (Манижа Сангин)РоттердамЕвровидение-2021
 
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