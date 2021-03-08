https://ria.ru/20210308/evrovidenie-1600383202.html

Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021

Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021

Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-08T21:38

2021-03-08T21:38

2021-03-09T00:47

manizha (манижа сангин)

культура

роттердам

евровидение-2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600380117_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_773940dcd87c183d505c35a358a4647f.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021.Как объявили в эфире Первого канала, артистка будет исполнять песню "Russian woman".По результатам зрительского голосования Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню "Future is bright", и дуэтом #2Маши, которые исполнили композицию "Bitter words". Они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.После оглашения результатов Manizha поблагодарила зрителей за доверие. Она заверила их, что не оплошает и сделает все "как надо, честно"."Я просто хочу сказать, что в меня с самого детства верила очень сильно моя бабушка, которой, к сожалению, сейчас нет рядом, но она каждый день, сидя далеко-далеко в Душанбе, говорила с моим портретом с какой-то фотосессии, собирала все вырезки из газет. К сожалению, она сейчас не здесь, но именно эту победу сегодня, здесь и сейчас я хочу посвятить ей", — сказала певица.Manizha (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.В прошлом году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. Россию должна была представлять группа Little Big.

https://ria.ru/20210305/armeniya-1600067016.html

https://ria.ru/20210303/evrovidenie-1599695152.html

роттердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), роттердам, евровидение-2021