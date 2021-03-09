https://ria.ru/20210309/evrovidenie-1600390456.html
Пригожин оценил выдвижение певицы Manizha на Евровидение-2021
Пригожин оценил выдвижение певицы Manizha на Евровидение-2021
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с РЕН ТВ выбор певицы Manizha для участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 от России. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T00:47
2021-03-09T00:47
2021-03-09T00:48
manizha (манижа сангин)
культура
евровидение-2021
иосиф пригожин
роттердам
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с РЕН ТВ выбор певицы Manizha для участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 от России.Ранее в эфире Первого канала было объявлено, что артистка будет исполнять песню Russian Woman. По результатам зрительского голосования Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши."Я нигде не слышал ее в хит-парадах, но я видел ее выступление, она очень достойная была. Я видел ее один раз, она произвела на меня нормальное впечатление. Время покажет", - сказал Пригожин.Говоря о шансах исполнительницы на конкурсе, продюсер отметил, что оценки являются прерогативой жюри."Если б я оценивал, мы бы всегда были на первом месте", - заключил он.Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят.
https://ria.ru/20210308/evrovidenie-1600379032.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, иосиф пригожин, роттердам
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости.
Продюсер Иосиф Пригожин
прокомментировал в беседе с РЕН ТВ
выбор певицы Manizha
для участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2021
от России.
Ранее в эфире Первого канала было объявлено, что артистка будет исполнять песню Russian Woman. По результатам зрительского голосования Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши.
"Я нигде не слышал ее в хит-парадах, но я видел ее выступление, она очень достойная была. Я видел ее один раз, она произвела на меня нормальное впечатление. Время покажет", - сказал Пригожин.
Говоря о шансах исполнительницы на конкурсе, продюсер отметил, что оценки являются прерогативой жюри.
"Если б я оценивал, мы бы всегда были на первом месте", - заключил он.
Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме
, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят.