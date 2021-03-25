https://ria.ru/20210325/manizha-1602813370.html

Виктор Дробыш оценил шансы Манижи на Евровидении-2021

Виктор Дробыш оценил шансы Манижи на Евровидении-2021

Продюсер и композитор Виктор Дробыш в беседе с ведущей YouTube-канала Аленой Жигаловой оценил шансы на победу и песню певицы Манижи (Манижа Сангин) на конкурсе... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:23

2021-03-25T16:23

2021-03-25T16:50

евровидение-2021

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роттердам

шоубиз

manizha (манижа сангин)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Продюсер и композитор Виктор Дробыш в беседе с ведущей YouTube-канала Аленой Жигаловой оценил шансы на победу и песню певицы Манижи (Манижа Сангин) на конкурсе Евровидение в этом году.По мнению Дробыша, исполнительница, которая будет представлять Россию с композицией "Russian Woman", не сможет претендовать на первые места.И хотя Дробыш считает, что Манижа — "интересная" артистка, песня ему не понравилась. "Лично на меня она впечатления не произвела. И, судя по всему, много на кого не произвела", — подчеркнул он.По его словам, на этом конкурсе приветствуются либо "горлопанство", либо фрики, либо это должен быть "стопудовый хит".Продюсер также недоумевает, откуда взялось столько голосов за Манижу во время народного голосования, поскольку сам он не видел в соцсетях позитивных комментариев об этой песне. Ранее букмекеры составили свой рейтинг возможных претендентов на победу. Пока они отдают победу на Евровидении-2021 представительнице Мальты Дестини Чукуньере, которая выступит с композицией "Je Me Casse".Второе и третье место, по прогнозам экспертов, займут музыканты из Швейцарии и Франции. Манижу пока они поставили на 13 место. Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, в этом году конкурс состоится в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.

https://ria.ru/20210313/manizha-1600982080.html

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евровидение-2021, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, евровидение, роттердам, manizha (манижа сангин), шоу-бизнес, виктор дробыш