https://ria.ru/20210325/manizha-1602813370.html
Виктор Дробыш оценил шансы Манижи на Евровидении-2021
Виктор Дробыш оценил шансы Манижи на Евровидении-2021
Продюсер и композитор Виктор Дробыш в беседе с ведущей YouTube-канала Аленой Жигаловой оценил шансы на победу и песню певицы Манижи (Манижа Сангин) на конкурсе... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:23
2021-03-25T16:23
2021-03-25T16:50
евровидение-2021
музыка
новости культуры
знаменитости
звезды
евровидение
роттердам
шоубиз
manizha (манижа сангин)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600756037_51:0:1148:617_1920x0_80_0_0_63e451729e59f5c6533252087c4c012f.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Продюсер и композитор Виктор Дробыш в беседе с ведущей YouTube-канала Аленой Жигаловой оценил шансы на победу и песню певицы Манижи (Манижа Сангин) на конкурсе Евровидение в этом году.По мнению Дробыша, исполнительница, которая будет представлять Россию с композицией "Russian Woman", не сможет претендовать на первые места.И хотя Дробыш считает, что Манижа — "интересная" артистка, песня ему не понравилась. "Лично на меня она впечатления не произвела. И, судя по всему, много на кого не произвела", — подчеркнул он.По его словам, на этом конкурсе приветствуются либо "горлопанство", либо фрики, либо это должен быть "стопудовый хит".Продюсер также недоумевает, откуда взялось столько голосов за Манижу во время народного голосования, поскольку сам он не видел в соцсетях позитивных комментариев об этой песне. Ранее букмекеры составили свой рейтинг возможных претендентов на победу. Пока они отдают победу на Евровидении-2021 представительнице Мальты Дестини Чукуньере, которая выступит с композицией "Je Me Casse".Второе и третье место, по прогнозам экспертов, займут музыканты из Швейцарии и Франции. Манижу пока они поставили на 13 место. Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, в этом году конкурс состоится в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.
https://ria.ru/20210313/manizha-1600982080.html
роттердам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600756037_188:0:1011:617_1920x0_80_0_0_dc800b80bf04e4307cd7917a77bfe931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евровидение-2021, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, евровидение, роттердам, manizha (манижа сангин), шоу-бизнес, виктор дробыш
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Продюсер и композитор Виктор Дробыш в беседе с ведущей YouTube-канала Аленой Жигаловой оценил
шансы на победу и песню певицы Манижи (Манижа Сангин) на конкурсе Евровидение в этом году.
По мнению Дробыша, исполнительница, которая будет представлять Россию с композицией "Russian Woman", не сможет претендовать на первые места.
"Думаю, что во второй десятке мы будем гарантированно, — говорит продюсер. — И это никак не опускает ее как певицу. Просто это примерно та же история, как была в свое время у меня с Подольской (подопечная Дробыша Наталья Подольская представляла Россию на Евровидении в 2005 году и заняла лишь 15 место. — Прим. ред.)".
И хотя Дробыш считает, что Манижа — "интересная" артистка, песня ему не понравилась. "Лично на меня она впечатления не произвела. И, судя по всему, много на кого не произвела", — подчеркнул он.
По его словам, на этом конкурсе приветствуются либо "горлопанство", либо фрики, либо это должен быть "стопудовый хит".
"Если будет неудача, то она будет связана с песней, — считает Дробыш. — И вообще я не понимаю, как в этом году могли потерять такую группу, как Little Big".
Продюсер также недоумевает, откуда взялось столько голосов за Манижу во время народного голосования, поскольку сам он не видел в соцсетях позитивных комментариев об этой песне.
Ранее букмекеры составили
свой рейтинг возможных претендентов на победу. Пока они отдают победу на Евровидении-2021 представительнице Мальты Дестини Чукуньере, которая выступит с композицией "Je Me Casse".
Второе и третье место, по прогнозам экспертов, займут музыканты из Швейцарии и Франции. Манижу пока они поставили на 13 место.
Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, в этом году конкурс состоится в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.