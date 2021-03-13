https://ria.ru/20210313/manizha-1600982080.html

Билан объяснил, почему певицу Manizha заметят на Евровидении

Билан объяснил, почему певицу Manizha заметят на Евровидении

Дима Билан — пока единственный победитель Евровидения из России — опубликовал в Instagram видео, на котором объясняет, почему у певицы Manizha (Манижа Сангин)... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T00:20

2021-03-13T00:20

2021-03-13T00:20

шоубиз

manizha (манижа сангин)

шоу-бизнес

евровидение

дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Дима Билан — пока единственный победитель Евровидения из России — опубликовал в Instagram видео, на котором объясняет, почему у певицы Manizha (Манижа Сангин) есть все шансы заявить о себе на международном песенном конкурсе в этом году.Ранее в эфире Первого канала после зрительского голосования объявили, что артистка поедет в Роттердам, где будет представлять Россию с песней "Russian Woman".В соцсетях резко раскритиковали такой выбор. Очень многие пользователи считают, что Манижа и ее песня — это "полный провал".Однако Билан считает, что у исполнительницы "есть все шансы быть замеченной букмекерами и самим конкурсом".Затем он обращается со словами поддержки к певице: "Манижа, ты действительно очень много говоришь и делаешь в направлении инклюзивности людей. Знакомишься с такими проблемами, о которых сейчас немногие думают".Музыкант добавляет, что такая "краска" в лице Манижи нужна конкурсу, и обращает внимание на то, что она будет петь на русском языке.Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, в этом году конкурс состоится в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.

https://ria.ru/20210309/manizha-1600433601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), шоу-бизнес, евровидение, дима билан (виктор белан)