https://ria.ru/20210313/manizha-1600982080.html
Билан объяснил, почему певицу Manizha заметят на Евровидении
Билан объяснил, почему певицу Manizha заметят на Евровидении
Дима Билан — пока единственный победитель Евровидения из России — опубликовал в Instagram видео, на котором объясняет, почему у певицы Manizha (Манижа Сангин)... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T00:20
2021-03-13T00:20
2021-03-13T00:20
шоубиз
manizha (манижа сангин)
шоу-бизнес
евровидение
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Дима Билан — пока единственный победитель Евровидения из России — опубликовал в Instagram видео, на котором объясняет, почему у певицы Manizha (Манижа Сангин) есть все шансы заявить о себе на международном песенном конкурсе в этом году.Ранее в эфире Первого канала после зрительского голосования объявили, что артистка поедет в Роттердам, где будет представлять Россию с песней "Russian Woman".В соцсетях резко раскритиковали такой выбор. Очень многие пользователи считают, что Манижа и ее песня — это "полный провал".Однако Билан считает, что у исполнительницы "есть все шансы быть замеченной букмекерами и самим конкурсом".Затем он обращается со словами поддержки к певице: "Манижа, ты действительно очень много говоришь и делаешь в направлении инклюзивности людей. Знакомишься с такими проблемами, о которых сейчас немногие думают".Музыкант добавляет, что такая "краска" в лице Манижи нужна конкурсу, и обращает внимание на то, что она будет петь на русском языке.Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, в этом году конкурс состоится в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.
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manizha (манижа сангин), шоу-бизнес, евровидение, дима билан (виктор белан)
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Дима Билан — пока единственный победитель Евровидения из России — опубликовал
в Instagram видео, на котором объясняет, почему у певицы Manizha (Манижа Сангин) есть все шансы заявить о себе на международном песенном конкурсе в этом году.
Ранее в эфире Первого канала после зрительского голосования объявили
, что артистка поедет в Роттердам, где будет представлять Россию с песней "Russian Woman".
В соцсетях резко раскритиковали
такой выбор. Очень многие пользователи считают, что Манижа и ее песня — это "полный провал".
Однако Билан считает, что у исполнительницы "есть все шансы быть замеченной букмекерами и самим конкурсом".
"В ней есть огонь", — говорит певец на видео.
Затем он обращается со словами поддержки к певице: "Манижа, ты действительно очень много говоришь и делаешь в направлении инклюзивности людей. Знакомишься с такими проблемами, о которых сейчас немногие думают".
Музыкант добавляет, что такая "краска" в лице Манижи нужна конкурсу, и обращает внимание на то, что она будет петь на русском языке.
"Русский на конкурсе не всегда понятен людям, но это крайне важно для нас — спеть на русском языке, показать свою самодостаточность. Манижа, ты рискованная. И мы это должны тоже понимать", — говорит Дима Билан и желает певице удачи.
Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, в этом году конкурс состоится в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.