https://ria.ru/20210310/manizha-1600499233.html
В соцсетях резко критикуют выбор певицы на Евровидение от России
В соцсетях резко критикуют выбор певицы на Евровидение от России
В соцсетях бурно обсуждают певицу Manizha (Манижа Сангин), которая будет представлять Россию на конкурсе Евровидение-2021 с композицией "Russian woman". РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T00:40
2021-03-10T00:40
2021-03-10T00:40
шоубиз
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евровидение
филипп киркоров
соцсети
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В соцсетях бурно обсуждают певицу Manizha (Манижа Сангин), которая будет представлять Россию на конкурсе Евровидение-2021 с композицией "Russian woman".Филипп Киркоров назвал победу, которую исполнительница одержала в результате зрительского голосования в эфире Первого канала, "большой возможностью" для нее.Певец напомнил, что в 2020-м из-за пандемии коронавируса конкурс не проводился, а в этом году Первый канал, по его словам, создал "фантастическую возможность" собрать в Москве людей из разных стран."Фантастический вечер в компании из России, Молдовы, Греции, Болгарии", — написал он в своем Instagram и пожелал удачи "очень талантливой певице".Однако подавляющее большинство пользователей не разделяет восторга Киркорова относительно такого выбора представителя России на Евровидении-2021.Под этим постом певца за несколько часов появились сотни возмущенных комментариев.Разгорелась дискуссия и под соответствующим видео на YouTube. Однако среди многочисленных негативных комментариев есть и голоса пользователей, которые вступились за певицу и попытались объяснить ее победу в нацотборе."Вы правы, скорей всего. Нам, взрослым, не понять песню, в словах которой нет смысла, а только ритм и набор чего-то. Поэтому та молодежь, которой ничего не нужно в песне, кроме хайпа (это теперь так называется?) от движений и проголосовала. Печально. Ничего личного к исполнительнице. Евровидение не смотрю давным-давно, о чем нисколько не жалею. Удачи!" – написал в ответ на это другой пользователь.Певица Manizha, соревнуясь с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши, по результатам зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале опередила их, набрав 39,7%.Филипп Киркоров продюсирует участницу Евровидения-2021 от Молдавии Наталью Гордиенко. Несколько дней назад в Москве прошла презентация клипа и песни "Sugar", с которой она поедет на международный песенный конкурс в Роттердам.
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manizha (манижа сангин), шоу-бизнес, знаменитости, звезды, евровидение, филипп киркоров, соцсети
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
В соцсетях бурно обсуждают певицу Manizha (Манижа Сангин), которая будет представлять
Россию на конкурсе Евровидение-2021 с композицией "Russian woman".
Филипп Киркоров назвал победу, которую исполнительница одержала в результате зрительского голосования в эфире Первого канала, "большой возможностью" для нее.
Певец напомнил, что в 2020-м из-за пандемии коронавируса конкурс не проводился, а в этом году Первый канал, по его словам, создал "фантастическую возможность" собрать в Москве людей из разных стран.
"Фантастический вечер в компании из России, Молдовы, Греции, Болгарии", — написал
он в своем Instagram и пожелал удачи "очень талантливой певице".
Однако подавляющее большинство пользователей не разделяет восторга Киркорова относительно такого выбора представителя России на Евровидении-2021.
Под этим постом певца за несколько часов появились сотни возмущенных комментариев.
"Это полный провал", "С таким исполнителем можно не смотреть Евровидение", "За что так с нами?", "Беда. Просто ужасный выбор, да и выбирать то было не из кого? Кто это? Кто их знает?", "Россию представляют непонятно кто, песня ужас, какой там талант? Просто жуть какая-то", — считают многие пользователи.
Разгорелась
дискуссия и под соответствующим видео на YouTube. Однако среди многочисленных негативных комментариев есть и голоса пользователей, которые вступились за певицу и попытались объяснить ее победу в нацотборе.
"Взрослые люди не понимают современных песен. Я думаю, что за Манижу проголосовало больше подростков", – предположил один из комментаторов.
"Вы правы, скорей всего. Нам, взрослым, не понять песню, в словах которой нет смысла, а только ритм и набор чего-то. Поэтому та молодежь, которой ничего не нужно в песне, кроме хайпа (это теперь так называется?) от движений и проголосовала. Печально. Ничего личного к исполнительнице. Евровидение не смотрю давным-давно, о чем нисколько не жалею. Удачи!" – написал в ответ на это другой пользователь.
Певица Manizha, соревнуясь с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши, по результатам зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале опередила их, набрав 39,7%.
Филипп Киркоров продюсирует
участницу Евровидения-2021 от Молдавии Наталью Гордиенко. Несколько дней назад в Москве прошла презентация клипа и песни "Sugar", с которой она поедет на международный песенный конкурс в Роттердам.