https://ria.ru/20210310/manizha-1600499233.html

В соцсетях резко критикуют выбор певицы на Евровидение от России

В соцсетях резко критикуют выбор певицы на Евровидение от России

В соцсетях бурно обсуждают певицу Manizha (Манижа Сангин), которая будет представлять Россию на конкурсе Евровидение-2021 с композицией "Russian woman". РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T00:40

2021-03-10T00:40

2021-03-10T00:40

шоубиз

manizha (манижа сангин)

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

евровидение

филипп киркоров

соцсети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582640428_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_10e60e017a529393b1f3e78a55f26a0d.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В соцсетях бурно обсуждают певицу Manizha (Манижа Сангин), которая будет представлять Россию на конкурсе Евровидение-2021 с композицией "Russian woman".Филипп Киркоров назвал победу, которую исполнительница одержала в результате зрительского голосования в эфире Первого канала, "большой возможностью" для нее.Певец напомнил, что в 2020-м из-за пандемии коронавируса конкурс не проводился, а в этом году Первый канал, по его словам, создал "фантастическую возможность" собрать в Москве людей из разных стран."Фантастический вечер в компании из России, Молдовы, Греции, Болгарии", — написал он в своем Instagram и пожелал удачи "очень талантливой певице".Однако подавляющее большинство пользователей не разделяет восторга Киркорова относительно такого выбора представителя России на Евровидении-2021.Под этим постом певца за несколько часов появились сотни возмущенных комментариев.Разгорелась дискуссия и под соответствующим видео на YouTube. Однако среди многочисленных негативных комментариев есть и голоса пользователей, которые вступились за певицу и попытались объяснить ее победу в нацотборе."Вы правы, скорей всего. Нам, взрослым, не понять песню, в словах которой нет смысла, а только ритм и набор чего-то. Поэтому та молодежь, которой ничего не нужно в песне, кроме хайпа (это теперь так называется?) от движений и проголосовала. Печально. Ничего личного к исполнительнице. Евровидение не смотрю давным-давно, о чем нисколько не жалею. Удачи!" – написал в ответ на это другой пользователь.Певица Manizha, соревнуясь с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши, по результатам зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале опередила их, набрав 39,7%.Филипп Киркоров продюсирует участницу Евровидения-2021 от Молдавии Наталью Гордиенко. Несколько дней назад в Москве прошла презентация клипа и песни "Sugar", с которой она поедет на международный песенный конкурс в Роттердам.

https://ria.ru/20210309/manizha-1600433601.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), шоу-бизнес, знаменитости, звезды, евровидение, филипп киркоров, соцсети