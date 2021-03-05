Киркоров с шиком презентовал молдавскую участницу "Евровидения-2021"

"Этот вечер очень важен для меня, и сегодня здесь собрался весь цвет Москвы", — обратился к гостям Филипп Киркоров перед презентацией песни.

Затем артист вспомнил, как сам участвовал в музыкальном конкурсе. Это было в 1995 году.

"25 лет назад я представлял Россию в Дублине и занял почетное 17 место. Мне не стыдно за это было, я дал себе слово, что возьму "Евровидение" измором, и я сдержал это слово", — заявил певец.