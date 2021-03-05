Киркоров с шиком презентовал молдавскую участницу "Евровидения-2021"
"Этот вечер очень важен для меня, и сегодня здесь собрался весь цвет Москвы", — обратился к гостям Филипп Киркоров перед презентацией песни.
Затем артист вспомнил, как сам участвовал в музыкальном конкурсе. Это было в 1995 году.
"25 лет назад я представлял Россию в Дублине и занял почетное 17 место. Мне не стыдно за это было, я дал себе слово, что возьму "Евровидение" измором, и я сдержал это слово", — заявил певец.
"Этот вечер очень важен для меня, и сегодня здесь собрался весь цвет Москвы", — обратился к гостям Филипп Киркоров перед презентацией песни.
Затем артист вспомнил, как сам участвовал в музыкальном конкурсе. Это было в 1995 году.
"25 лет назад я представлял Россию в Дублине и занял почетное 17 место. Мне не стыдно за это было, я дал себе слово, что возьму "Евровидение" измором, и я сдержал это слово", — заявил певец.
"Это новый продукт нашей потрясающей международной "дрим тим"! Неизменный греческий состав: Димитрис Контопулос, Илиас Кокотос и Фокас Евагелинос. Доверить такую задачу можно только суперпрофессионалам! Переводом занималась Sharon Vaughn, а стихи к песне написал поэт Михаил Гуцериев. Парадокс состоит в том, что артистка из Молдовы, композитор из Греции, продюсер и соавтор родом из Болгарии, режиссер клипа из Украины с большой любовью создавали этот продукт, потому что у музыки и искусства нет границ! И вечер в театре Crave тому доказательство", — сказал Филипп Киркоров.
"Это новый продукт нашей потрясающей международной "дрим тим"! Неизменный греческий состав: Димитрис Контопулос, Илиас Кокотос и Фокас Евагелинос. Доверить такую задачу можно только суперпрофессионалам! Переводом занималась Sharon Vaughn, а стихи к песне написал поэт Михаил Гуцериев. Парадокс состоит в том, что артистка из Молдовы, композитор из Греции, продюсер и соавтор родом из Болгарии, режиссер клипа из Украины с большой любовью создавали этот продукт, потому что у музыки и искусства нет границ! И вечер в театре Crave тому доказательство", — сказал Филипп Киркоров.
Наталья Гордиенко должна была представлять Молдавию на "Евровидении" в мае 2020 года в Роттердаме, но конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
В 2021 году певица под руководством Киркорова все-таки получила еще одну возможность побороться за победу на "Евровидении".
Артистка приготовила для зрителей целый перфоманс, исполнив попурри из песен, которые представляла команда Киркорова на Евровидении в течении 15 лет.
Наталья Гордиенко должна была представлять Молдавию на "Евровидении" в мае 2020 года в Роттердаме, но конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
В 2021 году певица под руководством Киркорова все-таки получила еще одну возможность побороться за победу на "Евровидении".
Артистка приготовила для зрителей целый перфоманс, исполнив попурри из песен, которые представляла команда Киркорова на Евровидении в течении 15 лет.
Финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая. Ранее организаторы сообщили, что его планируется провести в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
Российский участник конкурса и песня будут выбраны в результате национального зрительского голосования в прямом эфире Первого канала 8 марта.
Финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая. Ранее организаторы сообщили, что его планируется провести в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
Российский участник конкурса и песня будут выбраны в результате национального зрительского голосования в прямом эфире Первого канала 8 марта.
В числе приглашенных гостей был блогер Давид Манукян (Dava), который стал хорошим другом Филиппа Киркорова после выхода их совместного трека "Ролекс".
"Поздравляю с грандиозным событием", — сказал он на видео в сторис Instagram.
На презентации Манукян охотно общался с журналистами и гостями вечера, а Киркоров пообещал, что Давид будет следующим, кто поедет на "Евровидение" от Армении.
В числе приглашенных гостей был блогер Давид Манукян (Dava), который стал хорошим другом Филиппа Киркорова после выхода их совместного трека "Ролекс".
"Поздравляю с грандиозным событием", — сказал он на видео в сторис Instagram.
На презентации Манукян охотно общался с журналистами и гостями вечера, а Киркоров пообещал, что Давид будет следующим, кто поедет на "Евровидение" от Армении.
Поддержать Киркорова и Гордиенко приехал Дима Билан — пока единственный победитель этого конкурса из России.
Поддержать Киркорова и Гордиенко приехал Дима Билан — пока единственный победитель этого конкурса из России.
Николай Басков и Григорий Лепс хотя и не участвовали в "Евровидении", но во время презентации задорно позировали фотографам.
Николай Басков и Григорий Лепс хотя и не участвовали в "Евровидении", но во время презентации задорно позировали фотографам.
Также был замечен на этом мероприятии рэпер Тимати.
Также был замечен на этом мероприятии рэпер Тимати.
Пришла на презентацию и Кристина Орбакайте. Певица выглядела очень свежо с легкими смоки-айс и распущенными локонами.
Пришла на презентацию и Кристина Орбакайте. Певица выглядела очень свежо с легкими смоки-айс и распущенными локонами.
Валерия выглядела очень стильно в строгом брючном костюме черного цвета. Как всегда, певицу сопровождал супруг — продюсер Иосиф Пригожин.
Валерия выглядела очень стильно в строгом брючном костюме черного цвета. Как всегда, певицу сопровождал супруг — продюсер Иосиф Пригожин.