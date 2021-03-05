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Шоубиз
https://ria.ru/20210305/evrovidenie-1600043706.html
Киркоров с шиком презентовал молдавскую участницу "Евровидения-2021"
Киркоров с шиком презентовал молдавскую участницу "Евровидения-2021"
В московском театре Crave накануне вечером состоялась грандиозная презентация клипа, снятого Катей Царик, и песни "Sugar". На международном песенном конкурсе... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:46
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В московском театре Crave накануне вечером состоялась грандиозная презентация клипа, снятого Катей Царик, и песни "Sugar". На международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" ее исполнит участница от Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров. Гости вечера и яркие моменты этого мероприятия — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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давид манукян (dava), иосиф пригожин, тимати (тимур юнусов), кристина орбакайте, валерия (алла перфилова), фото, новости культуры, знаменитости, звезды, филипп киркоров

Киркоров с шиком презентовал молдавскую участницу "Евровидения-2021"

13:46 05.03.2021 (обновлено: 20:01 05.03.2021)
 
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В московском театре Crave накануне вечером состоялась грандиозная презентация клипа, снятого Катей Царик, и песни "Sugar". На международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" ее исполнит участница от Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров. Гости вечера и яркие моменты этого мероприятия — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Этот вечер очень важен для меня, и сегодня здесь собрался весь цвет Москвы", — обратился к гостям Филипп Киркоров перед презентацией песни.

Затем артист вспомнил, как сам участвовал в музыкальном конкурсе. Это было в 1995 году.

"25 лет назад я представлял Россию в Дублине и занял почетное 17 место. Мне не стыдно за это было, я дал себе слово, что возьму "Евровидение" измором, и я сдержал это слово", — заявил певец.

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
1 из 10

"Этот вечер очень важен для меня, и сегодня здесь собрался весь цвет Москвы", — обратился к гостям Филипп Киркоров перед презентацией песни.

Затем артист вспомнил, как сам участвовал в музыкальном конкурсе. Это было в 1995 году.

"25 лет назад я представлял Россию в Дублине и занял почетное 17 место. Мне не стыдно за это было, я дал себе слово, что возьму "Евровидение" измором, и я сдержал это слово", — заявил певец.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Это новый продукт нашей потрясающей международной "дрим тим"! Неизменный греческий состав: Димитрис Контопулос, Илиас Кокотос и Фокас Евагелинос. Доверить такую задачу можно только суперпрофессионалам!  Переводом занималась Sharon Vaughn, а стихи к песне написал поэт Михаил Гуцериев. Парадокс состоит в том, что артистка из Молдовы, композитор из Греции, продюсер и соавтор родом из Болгарии, режиссер клипа из Украины с большой любовью создавали этот продукт, потому что у музыки и искусства нет границ! И вечер в театре Crave тому доказательство", — сказал Филипп Киркоров.

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
2 из 10

"Это новый продукт нашей потрясающей международной "дрим тим"! Неизменный греческий состав: Димитрис Контопулос, Илиас Кокотос и Фокас Евагелинос. Доверить такую задачу можно только суперпрофессионалам!  Переводом занималась Sharon Vaughn, а стихи к песне написал поэт Михаил Гуцериев. Парадокс состоит в том, что артистка из Молдовы, композитор из Греции, продюсер и соавтор родом из Болгарии, режиссер клипа из Украины с большой любовью создавали этот продукт, потому что у музыки и искусства нет границ! И вечер в театре Crave тому доказательство", — сказал Филипп Киркоров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Наталья Гордиенко должна была представлять Молдавию на "Евровидении" в мае 2020 года в Роттердаме, но конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году певица под руководством Киркорова все-таки получила еще одну возможность побороться за победу на "Евровидении".

Артистка приготовила для зрителей целый перфоманс, исполнив попурри из песен, которые представляла команда Киркорова на Евровидении в течении 15 лет.

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
3 из 10

Наталья Гордиенко должна была представлять Молдавию на "Евровидении" в мае 2020 года в Роттердаме, но конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году певица под руководством Киркорова все-таки получила еще одну возможность побороться за победу на "Евровидении".

Артистка приготовила для зрителей целый перфоманс, исполнив попурри из песен, которые представляла команда Киркорова на Евровидении в течении 15 лет.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая. Ранее организаторы сообщили, что его планируется провести в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Решение о присутствии публики на шоу пока не принято.

Российский участник конкурса и песня будут выбраны в результате национального зрительского голосования в прямом эфире Первого канала 8 марта.

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
4 из 10

Финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая. Ранее организаторы сообщили, что его планируется провести в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Решение о присутствии публики на шоу пока не принято.

Российский участник конкурса и песня будут выбраны в результате национального зрительского голосования в прямом эфире Первого канала 8 марта.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В числе приглашенных гостей был блогер Давид Манукян (Dava), который стал хорошим другом Филиппа Киркорова после выхода их совместного трека "Ролекс".

"Поздравляю с грандиозным событием", — сказал он на видео в сторис Instagram.

На презентации Манукян охотно общался с журналистами и гостями вечера, а Киркоров пообещал, что Давид будет следующим, кто поедет на "Евровидение" от Армении.

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
5 из 10

В числе приглашенных гостей был блогер Давид Манукян (Dava), который стал хорошим другом Филиппа Киркорова после выхода их совместного трека "Ролекс".

"Поздравляю с грандиозным событием", — сказал он на видео в сторис Instagram.

На презентации Манукян охотно общался с журналистами и гостями вечера, а Киркоров пообещал, что Давид будет следующим, кто поедет на "Евровидение" от Армении.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Поддержать Киркорова и Гордиенко приехал Дима Билан — пока единственный победитель этого конкурса из России.

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
6 из 10

Поддержать Киркорова и Гордиенко приехал Дима Билан — пока единственный победитель этого конкурса из России.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Николай Басков и Григорий Лепс хотя и не участвовали в "Евровидении", но во время презентации задорно позировали фотографам.

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
7 из 10

Николай Басков и Григорий Лепс хотя и не участвовали в "Евровидении", но во время презентации задорно позировали фотографам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Также был замечен на этом мероприятии рэпер Тимати.

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
8 из 10

Также был замечен на этом мероприятии рэпер Тимати.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Пришла на презентацию и Кристина Орбакайте. Певица выглядела очень свежо с легкими смоки-айс и распущенными локонами.

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
9 из 10

Пришла на презентацию и Кристина Орбакайте. Певица выглядела очень свежо с легкими смоки-айс и распущенными локонами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Валерия выглядела очень стильно в строгом брючном костюме черного цвета. Как всегда, певицу сопровождал супруг — продюсер Иосиф Пригожин.

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
10 из 10

Валерия выглядела очень стильно в строгом брючном костюме черного цвета. Как всегда, певицу сопровождал супруг — продюсер Иосиф Пригожин.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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