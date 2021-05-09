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Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников,... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T01:46
2021-05-09T01:46
великая отечественная война (1941-1945)
россия
акция "бессмертный полк"
справки
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Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). "Бессмертный полк" – некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Участие в акции является добровольным. Каждый может выйти на улицу населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом, именем, или фотографию, к Вечному огню или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Двумя основными локомотивами шествия являются межрегиональное историко-патриотическое общественное движение "Бессмертный полк" и общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России". Это два родственных, братских ресурса, два партнера мероприятия. Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение "Бессмертный полк" было зарегистрировано в январе 2014 года управлением Минюста РФ по Томской области, а общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" – в сентябре 2015 года. С декабря 2016 года на сайте Межрегионального историко-патриотического общественного движения "Бессмертный полк" работает Центр поисковой работы, который помогает восстановлению судеб пропавших без вести, установлению мест захоронений и др. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Тогда более шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с почти двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны. После 2012 года вокруг первого города полка – Томска – стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран. В 2013 году к акции "Бессмертный полк" усилиями добровольных региональных координаторов присоединились более 120 городов и населенных пунктов России, Украины, Казахстана. Всего в ней приняли участие более 180 тысяч человек. В тот год впервые шествие прошло в Москве на Поклонной горе. В 2014 году количество участников акции выросло до полумиллиона. К ней присоединились Белоруссия и Израиль. Она прошла более чем в 560 населенных пунктах в пяти странах мира. В 2015 году в России гражданская инициатива "Бессмертный полк" была включена в федеральную программу подготовки к празднованию 70-летия Победы. В тот год шествие впервые прошло по улицам Москвы и Красной площади. Его возглавил президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика. По официальным данным, только в столице в акции приняли участие более 500 тысяч человек, а по всей России – около 12 миллионов. К акции присоединились Австрия, Азербайджан, Германия, Ирландия, Ливан, Норвегия, Республика Корея, США, Эстония. В 2016 году, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в акции "Бессмертный полк" приняла участие каждая третья семья в России. Только в Москве в ней участвовали более 700 тысяч граждан, а по всей России – более 24 миллионов (по данным МВД – 6,2 миллиона человек). Шествия "Бессмертный полк" прошли в более, чем сорока странах мира. С каждым годом акция охватывает все больше государств. В 2017 году в ней приняли участие жители Великобритании, Боснии и Герцеговины, Франции, Латвии, Чехии, Греции, Таиланда и других стран. Традиционно, в шествии "Бессмертного полка" участвовали жители городов многих государств бывшего СССР, в том числе Белоруссии и Грузии. Только в России, по данным МВД, в ней приняли участие более 7,8 миллиона человек. В Москве памятной колонной прошли около 850 тысяч участников. В 2018 году, по данным МВД, в шествии "Бессмертного полка" по всей России поучаствовали 10,4 миллиона человек. В Москве в ней приняли участие более миллиона человек, в том числе президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2900 мероприятий. Одно из самых массовых шествий за пределами России состоялось в Афинах (Греция) – в нем приняли участие более четырех тысяч человек. В столице Сербии Белграде в акции поучаствовали около четырех тысяч человек, в Лондоне (Великобритания) – более двух тысяч человек. 9 мая 2019 года шествие "Бессмертного полка" собрало более десяти миллионов человек по всей России. В Москве в нем приняли участие более 700 тысяч человек, несмотря на проливной дождь. К акции присоединился и президент России Владимир Путин. Шествия проходили по всему миру, начиная с 4 мая. К 10 мая они прошли в более 500 городах в 115 странах. Впервые в ней приняли участие жители городов Словении, Гонконга, Аляски, шведского города Гетеборга, кипрской Никосии, грузинских Батуми и Гори, французского острова Реюньон в Индийском океане. В 2020 году, в год 75-летия Победы, в связи с пандемией коронавируса было решено 9 мая не проводить все запланированные массовые мероприятия в честь праздника, в том числе Парад Победы и шествие "Бессмертного полка". В результате шествие прошло в необычном формате. Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире. В 2021 году традиционное шествие "Бессмертного полка" может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая мероприятие состоится в онлайн-формате. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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великая отечественная война (1941-1945), россия, акция "бессмертный полк", справки

Акция "Бессмертный полк"

01:46 09.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945).
"Бессмертный полк" – некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Участие в акции является добровольным. Каждый может выйти на улицу населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом, именем, или фотографию, к Вечному огню или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
Двумя основными локомотивами шествия являются межрегиональное историко-патриотическое общественное движение "Бессмертный полк" и общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России". Это два родственных, братских ресурса, два партнера мероприятия.
Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение "Бессмертный полк" было зарегистрировано в январе 2014 года управлением Минюста РФ по Томской области, а общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" – в сентябре 2015 года.
С декабря 2016 года на сайте Межрегионального историко-патриотического общественного движения "Бессмертный полк" работает Центр поисковой работы, который помогает восстановлению судеб пропавших без вести, установлению мест захоронений и др.
Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Тогда более шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с почти двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.
После 2012 года вокруг первого города полка – Томска – стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран.
В 2013 году к акции "Бессмертный полк" усилиями добровольных региональных координаторов присоединились более 120 городов и населенных пунктов России, Украины, Казахстана.
Всего в ней приняли участие более 180 тысяч человек. В тот год впервые шествие прошло в Москве на Поклонной горе.
В 2014 году количество участников акции выросло до полумиллиона. К ней присоединились Белоруссия и Израиль. Она прошла более чем в 560 населенных пунктах в пяти странах мира.
В 2015 году в России гражданская инициатива "Бессмертный полк" была включена в федеральную программу подготовки к празднованию 70-летия Победы.
В тот год шествие впервые прошло по улицам Москвы и Красной площади. Его возглавил президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика.
По официальным данным, только в столице в акции приняли участие более 500 тысяч человек, а по всей России – около 12 миллионов. К акции присоединились Австрия, Азербайджан, Германия, Ирландия, Ливан, Норвегия, Республика Корея, США, Эстония.
В 2016 году, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в акции "Бессмертный полк" приняла участие каждая третья семья в России. Только в Москве в ней участвовали более 700 тысяч граждан, а по всей России – более 24 миллионов (по данным МВД – 6,2 миллиона человек). Шествия "Бессмертный полк" прошли в более, чем сорока странах мира.
С каждым годом акция охватывает все больше государств. В 2017 году в ней приняли участие жители Великобритании, Боснии и Герцеговины, Франции, Латвии, Чехии, Греции, Таиланда и других стран. Традиционно, в шествии "Бессмертного полка" участвовали жители городов многих государств бывшего СССР, в том числе Белоруссии и Грузии. Только в России, по данным МВД, в ней приняли участие более 7,8 миллиона человек. В Москве памятной колонной прошли около 850 тысяч участников.
В 2018 году, по данным МВД, в шествии "Бессмертного полка" по всей России поучаствовали 10,4 миллиона человек. В Москве в ней приняли участие более миллиона человек, в том числе президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2900 мероприятий. Одно из самых массовых шествий за пределами России состоялось в Афинах (Греция) – в нем приняли участие более четырех тысяч человек. В столице Сербии Белграде в акции поучаствовали около четырех тысяч человек, в Лондоне (Великобритания) – более двух тысяч человек.
9 мая 2019 года шествие "Бессмертного полка" собрало более десяти миллионов человек по всей России. В Москве в нем приняли участие более 700 тысяч человек, несмотря на проливной дождь. К акции присоединился и президент России Владимир Путин. Шествия проходили по всему миру, начиная с 4 мая. К 10 мая они прошли в более 500 городах в 115 странах. Впервые в ней приняли участие жители городов Словении, Гонконга, Аляски, шведского города Гетеборга, кипрской Никосии, грузинских Батуми и Гори, французского острова Реюньон в Индийском океане.
В 2020 году, в год 75-летия Победы, в связи с пандемией коронавируса было решено 9 мая не проводить все запланированные массовые мероприятия в честь праздника, в том числе Парад Победы и шествие "Бессмертного полка".
В результате шествие прошло в необычном формате. Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.
В 2021 году традиционное шествие "Бессмертного полка" может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая мероприятие состоится в онлайн-формате.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Великая Отечественная война (1941-1945)РоссияАкция "Бессмертный полк"Справки
 
 
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