Центр кибербезопасности готов защитить сайт "Бессмертного полка"
13:38 27.04.2021 (обновлено: 15:07 27.04.2021)
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Национальный координационный центр России по компьютерным инцидентам готов защитить сайт "Бессмертного полка" от возможных кибератак, заявил во вторник заместитель директора Центра Николай Мурашов.
"Если данное общественное движение посчитает нужным обратиться для оказания соответствующей помощи и поддержки в Национальный координационный центр, несомненно, мы окажем соответствующую помощь и поддержку", - сказал он на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
Мурашов добавил, что у Центра есть опыт работы на подобных мероприятиях, например во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Сайты, на которых в 2020 году транслировалась всероссийская акция "Бессмертный полк онлайн", а также телефон горячей линии акции 9 мая прошлого года подвергались неоднократным хакерским атакам, которые, тем не менее, не смогли помешать проведению акции.
Ранее в апреле сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.