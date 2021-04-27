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Центр кибербезопасности готов защитить сайт "Бессмертного полка"
Центр кибербезопасности готов защитить сайт "Бессмертного полка"
Национальный координационный центр России по компьютерным инцидентам готов защитить сайт "Бессмертного полка" от возможных кибератак, заявил во вторник... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:38
2021-04-27T15:07
николай мурашов
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россия
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общество
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Национальный координационный центр России по компьютерным инцидентам готов защитить сайт "Бессмертного полка" от возможных кибератак, заявил во вторник заместитель директора Центра Николай Мурашов."Если данное общественное движение посчитает нужным обратиться для оказания соответствующей помощи и поддержки в Национальный координационный центр, несомненно, мы окажем соответствующую помощь и поддержку", - сказал он на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".Мурашов добавил, что у Центра есть опыт работы на подобных мероприятиях, например во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Сайты, на которых в 2020 году транслировалась всероссийская акция "Бессмертный полк онлайн", а также телефон горячей линии акции 9 мая прошлого года подвергались неоднократным хакерским атакам, которые, тем не менее, не смогли помешать проведению акции.Ранее в апреле сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
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николай мурашов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, технологии, общество

Центр кибербезопасности готов защитить сайт "Бессмертного полка"

13:38 27.04.2021 (обновлено: 15:07 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМужчина смотрит онлайн-трансляцию акции "Бессмертный полк"
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Национальный координационный центр России по компьютерным инцидентам готов защитить сайт "Бессмертного полка" от возможных кибератак, заявил во вторник заместитель директора Центра Николай Мурашов.
"Если данное общественное движение посчитает нужным обратиться для оказания соответствующей помощи и поддержки в Национальный координационный центр, несомненно, мы окажем соответствующую помощь и поддержку", - сказал он на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
Онлайн-трансляция акции Бессмертный полк на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 17:17
Организаторы "Бессмертного полка онлайн" предостерегли от провокаций
Мурашов добавил, что у Центра есть опыт работы на подобных мероприятиях, например во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Сайты, на которых в 2020 году транслировалась всероссийская акция "Бессмертный полк онлайн", а также телефон горячей линии акции 9 мая прошлого года подвергались неоднократным хакерским атакам, которые, тем не менее, не смогли помешать проведению акции.
Ранее в апреле сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Николай МурашовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияТехнологииОбщество
 
 
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