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Организаторы назвали дату проведения "Бессмертного полка"
Организаторы назвали дату проведения "Бессмертного полка"
Традиционное шествие "Бессмертного полка" может пройти 24 июня, а 9 мая мероприятие состоится в онлайн-формате, сообщила сопредседатель центрального штаба... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:19
2021-04-19T17:10
елена цунаева
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
бессмертный полк
общество
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Традиционное шествие "Бессмертного полка" может пройти 24 июня, а 9 мая мероприятие состоится в онлайн-формате, сообщила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева во время брифинга на площадке МИА "Россия сегодня"."Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования и мы как организатор сможем все-таки организовать шествие "Бессмертного полка России" в очном формате", — сказала она.Цунаева пояснила, что 24 июня — это годовщина Парада Победы 1945 года и "очень достойная дата", когда шествием вновь могли бы пройти те, кто победил фашизм."Те, кто в прошлом году смотрел, насколько трогательно и замечательно прошел парад Победы, который 75 лет назад был как раз 24 июня, я думаю, поймут, почему мы выбрали эту дату", — отметила она.Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк" появилось по инициативе граждан страны. В 2015 году за его создание выступили представители 60 регионов, собравшиеся на съезд в городе воинской славы Вязьме Смоленской области.Сегодня "Бессмертный полк России" объединяет 78 региональных отделений и более 200 международных координаторов на всех континентах.В 2020 году шествие не состоялось из-за пандемии коронавируса — организаторы перевели его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, подали порядка трех миллионов заявок из разных стран.
https://ria.ru/20210325/shestvie-1602796546.html
https://ria.ru/20210414/polk-1728208249.html
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елена цунаева, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, бессмертный полк, общество

Организаторы назвали дату проведения "Бессмертного полка"

16:19 19.04.2021 (обновлено: 17:10 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Традиционное шествие "Бессмертного полка" может пройти 24 июня, а 9 мая мероприятие состоится в онлайн-формате, сообщила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева во время брифинга на площадке МИА "Россия сегодня".
"Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования и мы как организатор сможем все-таки организовать шествие "Бессмертного полка России" в очном формате", — сказала она.
Президент РФ Владимир Путин во время шествия Региональной патриотической общественной организации Бессмертный полк Москва по Красной площади - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 13:24
Песков оценил вероятность участия Путина в шествии "Бессмертного полка"
Цунаева пояснила, что 24 июня — это годовщина Парада Победы 1945 года и "очень достойная дата", когда шествием вновь могли бы пройти те, кто победил фашизм.
"Те, кто в прошлом году смотрел, насколько трогательно и замечательно прошел парад Победы, который 75 лет назад был как раз 24 июня, я думаю, поймут, почему мы выбрали эту дату", — отметила она.
Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк" появилось по инициативе граждан страны. В 2015 году за его создание выступили представители 60 регионов, собравшиеся на съезд в городе воинской славы Вязьме Смоленской области.
Сегодня "Бессмертный полк России" объединяет 78 региональных отделений и более 200 международных координаторов на всех континентах.
В 2020 году шествие не состоялось из-за пандемии коронавируса — организаторы перевели его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, подали порядка трех миллионов заявок из разных стран.
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14 апреля, 12:04Распространение коронавируса
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Елена ЦунаеваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияБессмертный полкОбщество
 
 
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