https://ria.ru/20210419/shestvie-1728962237.html

Организаторы назвали дату проведения "Бессмертного полка"

Организаторы назвали дату проведения "Бессмертного полка"

Традиционное шествие "Бессмертного полка" может пройти 24 июня, а 9 мая мероприятие состоится в онлайн-формате, сообщила сопредседатель центрального штаба... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:19

2021-04-19T16:19

2021-04-19T17:10

елена цунаева

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

бессмертный полк

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574453474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01ba32df024071ce3c269bbbf337be87.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Традиционное шествие "Бессмертного полка" может пройти 24 июня, а 9 мая мероприятие состоится в онлайн-формате, сообщила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева во время брифинга на площадке МИА "Россия сегодня"."Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования и мы как организатор сможем все-таки организовать шествие "Бессмертного полка России" в очном формате", — сказала она.Цунаева пояснила, что 24 июня — это годовщина Парада Победы 1945 года и "очень достойная дата", когда шествием вновь могли бы пройти те, кто победил фашизм."Те, кто в прошлом году смотрел, насколько трогательно и замечательно прошел парад Победы, который 75 лет назад был как раз 24 июня, я думаю, поймут, почему мы выбрали эту дату", — отметила она.Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк" появилось по инициативе граждан страны. В 2015 году за его создание выступили представители 60 регионов, собравшиеся на съезд в городе воинской славы Вязьме Смоленской области.Сегодня "Бессмертный полк России" объединяет 78 региональных отделений и более 200 международных координаторов на всех континентах.В 2020 году шествие не состоялось из-за пандемии коронавируса — организаторы перевели его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, подали порядка трех миллионов заявок из разных стран.

https://ria.ru/20210325/shestvie-1602796546.html

https://ria.ru/20210414/polk-1728208249.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена цунаева, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, бессмертный полк, общество