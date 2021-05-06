https://ria.ru/20210506/griby-1731316998.html

Минприроды разъяснило права россиян на грибы и березовый сок

Минприроды разъяснило права россиян на грибы и березовый сок

В России нет ограничений для сбора в лесу грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов для собственных нужд, заявили в Минприроды. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T16:37

2021-05-06T16:37

2021-05-06T18:13

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В России нет ограничений для сбора в лесу грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов для собственных нужд, заявили в Минприроды."Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!" — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. При этом уточняется, что в ряде регионов могут действовать местные правила заготовки дикоросов, установленные законами самих субъектов, однако они не распространяются на всю страну. В Минприроды подчеркнули, что в России действительно вступили в силу новые правила заготовки и сбора грибов и других недревесных лесных ресурсов, однако они касаются только предпринимателей и юридических лиц. В ведомстве заверили, что у обычных граждан не будут проверять, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным нормам. "Ни в каких приказах федерального Министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений", — подчеркнули там.Ранее в СМИ появились публикации о том, что после вступления в силу новых приказов Минприроды в стране можно будет собирать только лисички, маслята, сыроежки и опята с диаметром шляпки более полутора сантиметров, а белые грибы, подосиновики и подберезовики — с диаметром шляпки от 2,5 сантиметра.

https://realty.ria.ru/20210504/oduvanchiki-1731102282.html

https://ria.ru/20210316/brakonery-1601388494.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество