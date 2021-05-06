https://ria.ru/20210506/griby-1731316998.html
Минприроды разъяснило права россиян на грибы и березовый сок
Минприроды разъяснило права россиян на грибы и березовый сок
В России нет ограничений для сбора в лесу грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов для собственных нужд, заявили в Минприроды. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:37
2021-05-06T16:37
2021-05-06T18:13
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577251740_0:333:3049:2048_1920x0_80_0_0_7825eb91d73a40928c49883329f806af.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В России нет ограничений для сбора в лесу грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов для собственных нужд, заявили в Минприроды."Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!" — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. При этом уточняется, что в ряде регионов могут действовать местные правила заготовки дикоросов, установленные законами самих субъектов, однако они не распространяются на всю страну. В Минприроды подчеркнули, что в России действительно вступили в силу новые правила заготовки и сбора грибов и других недревесных лесных ресурсов, однако они касаются только предпринимателей и юридических лиц. В ведомстве заверили, что у обычных граждан не будут проверять, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным нормам. "Ни в каких приказах федерального Министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений", — подчеркнули там.Ранее в СМИ появились публикации о том, что после вступления в силу новых приказов Минприроды в стране можно будет собирать только лисички, маслята, сыроежки и опята с диаметром шляпки более полутора сантиметров, а белые грибы, подосиновики и подберезовики — с диаметром шляпки от 2,5 сантиметра.
https://realty.ria.ru/20210504/oduvanchiki-1731102282.html
https://ria.ru/20210316/brakonery-1601388494.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577251740_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_1a5a4733bd19f1a37514ce3f9be06b81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
В России
нет ограничений для сбора в лесу грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов для собственных нужд, заявили в Минприроды.
"Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!" — говорится в заявлении, опубликованном на сайте
ведомства.
При этом уточняется, что в ряде регионов могут действовать местные правила заготовки дикоросов, установленные законами самих субъектов, однако они не распространяются на всю страну.
В Минприроды
подчеркнули, что в России действительно вступили в силу новые правила заготовки и сбора грибов и других недревесных лесных ресурсов, однако они касаются только предпринимателей и юридических лиц.
В ведомстве заверили, что у обычных граждан не будут проверять, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным нормам.
"Ни в каких приказах федерального Министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений", — подчеркнули там.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что после вступления в силу новых приказов Минприроды в стране можно будет собирать только лисички, маслята, сыроежки и опята с диаметром шляпки более полутора сантиметров, а белые грибы, подосиновики и подберезовики — с диаметром шляпки от 2,5 сантиметра.