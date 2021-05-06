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https://ria.ru/20210506/griby-1731316998.html
Минприроды разъяснило права россиян на грибы и березовый сок
Минприроды разъяснило права россиян на грибы и березовый сок
В России нет ограничений для сбора в лесу грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов для собственных нужд, заявили в Минприроды. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:37
2021-05-06T18:13
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В России нет ограничений для сбора в лесу грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов для собственных нужд, заявили в Минприроды."Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!" — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. При этом уточняется, что в ряде регионов могут действовать местные правила заготовки дикоросов, установленные законами самих субъектов, однако они не распространяются на всю страну. В Минприроды подчеркнули, что в России действительно вступили в силу новые правила заготовки и сбора грибов и других недревесных лесных ресурсов, однако они касаются только предпринимателей и юридических лиц. В ведомстве заверили, что у обычных граждан не будут проверять, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным нормам. "Ни в каких приказах федерального Министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений", — подчеркнули там.Ранее в СМИ появились публикации о том, что после вступления в силу новых приказов Минприроды в стране можно будет собирать только лисички, маслята, сыроежки и опята с диаметром шляпки более полутора сантиметров, а белые грибы, подосиновики и подберезовики — с диаметром шляпки от 2,5 сантиметра.
https://realty.ria.ru/20210504/oduvanchiki-1731102282.html
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество

Минприроды разъяснило права россиян на грибы и березовый сок

16:37 06.05.2021 (обновлено: 18:13 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖитель села Юрт-Акбалык собирает грибы в лесу
Житель села Юрт-Акбалык собирает грибы в лесу - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В России нет ограничений для сбора в лесу грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов для собственных нужд, заявили в Минприроды.
"Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!" — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
При этом уточняется, что в ряде регионов могут действовать местные правила заготовки дикоросов, установленные законами самих субъектов, однако они не распространяются на всю страну.
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В Минприроды подчеркнули, что в России действительно вступили в силу новые правила заготовки и сбора грибов и других недревесных лесных ресурсов, однако они касаются только предпринимателей и юридических лиц.
В ведомстве заверили, что у обычных граждан не будут проверять, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным нормам.
"Ни в каких приказах федерального Министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений", — подчеркнули там.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что после вступления в силу новых приказов Минприроды в стране можно будет собирать только лисички, маслята, сыроежки и опята с диаметром шляпки более полутора сантиметров, а белые грибы, подосиновики и подберезовики — с диаметром шляпки от 2,5 сантиметра.
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