https://ria.ru/20210504/kino-1730174971.html

Какие российские сериалы обсуждает весь мир

Какие российские сериалы обсуждает весь мир

Сериалы, созданные для российских онлайн-платформ, последнее время набирают все больше просмотров. Они не хуже иностранных по звездному составу, сценарию или... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T08:00

2021-05-04T08:00

2021-05-04T08:36

виктория исакова

культура

кино и сериалы

ирина горбачева

знаменитости

петр федоров

дмитрий глуховский

федор бондарчук

дарья мороз

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Сериалы, созданные для российских онлайн-платформ, последнее время набирают все больше просмотров. Они не хуже иностранных по звездному составу, сценарию или качеству съемок. Некоторые покупают Netflix, Amazon и телеканалы по всему миру. Отечественные проекты участвуют в международных фестивалях, и даже Стивен Кинг называет их "чертовски хорошими". О том, какие российские сериалы точно нельзя пропустить, — в материале РИА Новости.Сериал как предсказаниеНикто не мог подумать, что вышедший в ноябре 2019 года проект "Эпидемия" будет почти пророческим. А он не только стал хитом в России, но и оказался в десятке лучших на Netflix (потом даже добрался до четвертой позиции).Москвичей поражает неизвестный смертельный вирус, как ему противостоять, никто не знает. В городе вводят карантин, везде царит хаос. Главный герой Сергей вместе со своей девушкой, ее сыном-аутистом, родным сыном, бывшей женой и отцом бегут в Карелию, чтобы спрятаться от эпидемии.Кроме захватывающего сюжета, в проекте впечатляющий актерский состав: Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак.Сериал получился настолько убедительным и пугающим, что даже "король ужасов" Стивен Кинг назвал его "чертовки хорошим".Кроме того, "Эпидемия" стала первым проектом, представленным в основном конкурсе на международном фестивале CanneSeries, а еще вошла в рейтинг Fresh TV Fiction швейцарской исследовательской компании The WIT (они рассказывают о самых заметных международных проектах).Непредсказуемый ХабенскийЕще один российский проект, права на показ которого купил Netflix, — это детективно-психологический триллер "Метод".Каждая серия посвящена истории вымышленного маньяка (их линии основаны на историях реальных убийц, живших в СССР и России). А расследованием в разных городах страны занимаются угрюмый и полный пороков следователь Меглин (Константин Хабенский) и его напарница Есения (Паулина Андреева). Причем связывают их не только рабочие отношения.Меглин, наверное, одна из лучших ролей Хабенского за последнее время. Наблюдать на экране за таинственными гениями всегда интересно, а в случае с "Методом" это еще захватывающе и страшно. В проекте без прикрас показывают реальность с побоями жертв, домашним насилием и другими неприглядными сценами из жизни российской глубинки.В сериале много рассуждений о противоречивых методах работы главного героя, неприкрытая жестокость и рефлексия на темы этики, мести и выбора.Деловые девушкиСериал "Чики", впервые вышедший в Сети в прошлом году, стал, пожалуй, самым провокационным проектом за последнее время. Его главные героини — четыре девушки, которые раньше были проститутками и стояли на трассе. Теперь они решили изменить свою жизнь и заняться бизнесом, открыть фитнес-клуб. А происходит все на колоритном юге России (снимали в Кабардино-Балкарии).За три недели первые эпизоды "Чик" собрали 3,5 миллиона просмотров, потом сериал возглавлял топы самых популярных проектов на профильных сайтах, посвященных кино. Оценили его и критики, признав одним из лучших в прошлом году. А Ассоциация продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) отметила проект в пяти номинациях, в том числе за лучшую режиссуру и лучший сериал средней продолжительности.Смотреть надо прежде всего из-за актерского состава. Ирина Горбачева и Антон Лапенко здесь главные "бриллианты". Но интересны и начинающие актрисы (правда, с момента выхода проекта новичками их никак не назовешь).Да и жанр сериала, драмеди (сочетание комедийного и драматического), довольно редкий для отечественных проектов. Так что история борьбы за гендерное равноправие в консервативном южном регионе приобретает особый колорит.Горбачева в интервью РИА Новости заявляла, что "вскрывать такие темы, говорить о них, показывать и рассказывать обязательно надо".В итоге сериал может похвастаться особым прочтением актуальной фемповестки и после финальных титров наверняка станет предметом дискуссий.Богомолов и Бондарчук"Псих" — честный сериал, который рассказывает о том, что творится в голове у психоаналитика. После него задаешься вопросом: а кому мы доверяем свои страхи и проблемы?Олег консультирует богатых жителей центра Москвы и параллельно разбирается с собственными демонами. Его жена бесследно пропала, друзья постоянно что-то от него хотят, да и мама-деспот (неподражаемая Роза Хайруллина) не дает спокойно рефлексировать. В итоге внутренние проблемы сталкиваются с внешними и у героя наступает прозрение. Интересно, что проект, созданный профессионалами, стал для них дебютным. Федор Бондарчук снял свой первый сериал, Паулина Андреева написала сценарий и ничего не играла, а Константин Богомолов, наоборот, впервые исполнил главную роль.В итоге получился один из самых мрачных, но реалистичных российских сериалов.Оценили его как зрители (каждую новую серию активно обсуждали в Сети), так и профессионалы: проект наградили на Третьей национальной премии в области веб-индустрии (в категории "Выбор прессы").Богемные девушкиПроект о красивой жизни богемной Москвы, который шокировал откровенными сценами, — "Содержанки". Он не потерял остроты и во втором сезоне, а что будет в третьем, узнаем уже летом.Ну и отдельный бонус — актерский состав. Кроме Дарьи Мороз, в проекте снялись Марина Зудина, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Александр Кузнецов.Главные героини интригуют, строят личную жизнь и козни. А мужчины занимаются бизнесом и разборками. Но главное, конечно, интимные сцены, которые сняты смело, но не пошло.Хотя европейцы тоже заинтересовались: сериал купил для показа зарубежный сервис Amazon Prime. А потом еще и VOD-платформа Walter Presents, принадлежащая одному из центральных каналов Великобритании Channel 4. В планах — показ "Содержанок" в Австралии и Новой Зеландии, а также в Южной Корее.Теории о перевале ДятловаУбедительная и оттого жуткая историческая драма "Перевал Дятлова" рассказывает о гибели тургруппы в начале 1959-го и расследовании причин произошедшего. Создатели проекта решили не делать ставку на мистификации. Поэтому представляют зрителям сразу несколько теорий того, что могло произойти. И по мере развития действия постепенно опровергают каждую из них, только закручивая интригу. В конце остается одна из самых правдоподобных и пугающих версий.В итоге получилась впечатляющая реконструкция событий, а финал повергает в шок даже самых ярых фанатов хорроров и триллеров.Ну а эффектно хмурящийся Петр Федоров (он играет майора КГБ, расследующего произошедшее) — еще один аргумент в пользу просмотра сериала.Кроме того, кинокритики в разных рейтингах называли "Перевал Дятлова" "Лучшим российским сериалом 2020 года", а еще он получил премию как "Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 минут)" по версии Третьей национальной премии в области веб-индустрии.Таинственные ТопиНаверное, самый таинственный сериал последнего времени — триллер "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского.Кажется, стало модно отправлять героев-москвичей в глубинку и смотреть, что с ними станет. Так и тут. Персонажи из столицы едут в монастырь недалеко от полузаброшенной деревни Топи. Поговаривают, там происходят чудеса. Герои прописаны убедительно. У каждого свой "багаж" и причины для путешествия: проблемы со здоровьем, в семье, в отношениях.В Топях начинают происходить странные вещи и появляются колоритные мистические персонажи: то ли из сказок и легенд, то ли из извращенной пороками общества параллельной реальности.Убедительнее всего пугают герои Ивана Янковского, Тихона Жизневского и Катерины Шпицы. Причем настолько, что каждый эпизод чуть ли не покадрово разбирали фанаты проекта. За теориями поклонников сериала следить было не менее интересно, чем за сюжетом.Любопытно и то, что даже в финале Глуховский не отвечает прямо на все вопросы, возникающие во время просмотра. Каждый зритель становится — в определенном плане — сценаристом: интерпретировать проект можно по-разному. А послевкусие остается надолго.

https://ria.ru/20210419/kino-1728619068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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