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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210504/kino-1730174971.html
Какие российские сериалы обсуждает весь мир
Какие российские сериалы обсуждает весь мир
Сериалы, созданные для российских онлайн-платформ, последнее время набирают все больше просмотров. Они не хуже иностранных по звездному составу, сценарию или... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T08:00
2021-05-04T08:36
виктория исакова
культура
кино и сериалы
ирина горбачева
знаменитости
петр федоров
дмитрий глуховский
федор бондарчук
дарья мороз
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Сериалы, созданные для российских онлайн-платформ, последнее время набирают все больше просмотров. Они не хуже иностранных по звездному составу, сценарию или качеству съемок. Некоторые покупают Netflix, Amazon и телеканалы по всему миру. Отечественные проекты участвуют в международных фестивалях, и даже Стивен Кинг называет их "чертовски хорошими". О том, какие российские сериалы точно нельзя пропустить, — в материале РИА Новости.Сериал как предсказаниеНикто не мог подумать, что вышедший в ноябре 2019 года проект "Эпидемия" будет почти пророческим. А он не только стал хитом в России, но и оказался в десятке лучших на Netflix (потом даже добрался до четвертой позиции).Москвичей поражает неизвестный смертельный вирус, как ему противостоять, никто не знает. В городе вводят карантин, везде царит хаос. Главный герой Сергей вместе со своей девушкой, ее сыном-аутистом, родным сыном, бывшей женой и отцом бегут в Карелию, чтобы спрятаться от эпидемии.Кроме захватывающего сюжета, в проекте впечатляющий актерский состав: Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак.Сериал получился настолько убедительным и пугающим, что даже "король ужасов" Стивен Кинг назвал его "чертовки хорошим".Кроме того, "Эпидемия" стала первым проектом, представленным в основном конкурсе на международном фестивале CanneSeries, а еще вошла в рейтинг Fresh TV Fiction швейцарской исследовательской компании The WIT (они рассказывают о самых заметных международных проектах).Непредсказуемый ХабенскийЕще один российский проект, права на показ которого купил Netflix, — это детективно-психологический триллер "Метод".Каждая серия посвящена истории вымышленного маньяка (их линии основаны на историях реальных убийц, живших в СССР и России). А расследованием в разных городах страны занимаются угрюмый и полный пороков следователь Меглин (Константин Хабенский) и его напарница Есения (Паулина Андреева). Причем связывают их не только рабочие отношения.Меглин, наверное, одна из лучших ролей Хабенского за последнее время. Наблюдать на экране за таинственными гениями всегда интересно, а в случае с "Методом" это еще захватывающе и страшно. В проекте без прикрас показывают реальность с побоями жертв, домашним насилием и другими неприглядными сценами из жизни российской глубинки.В сериале много рассуждений о противоречивых методах работы главного героя, неприкрытая жестокость и рефлексия на темы этики, мести и выбора.Деловые девушкиСериал "Чики", впервые вышедший в Сети в прошлом году, стал, пожалуй, самым провокационным проектом за последнее время. Его главные героини — четыре девушки, которые раньше были проститутками и стояли на трассе. Теперь они решили изменить свою жизнь и заняться бизнесом, открыть фитнес-клуб. А происходит все на колоритном юге России (снимали в Кабардино-Балкарии).За три недели первые эпизоды "Чик" собрали 3,5 миллиона просмотров, потом сериал возглавлял топы самых популярных проектов на профильных сайтах, посвященных кино. Оценили его и критики, признав одним из лучших в прошлом году. А Ассоциация продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) отметила проект в пяти номинациях, в том числе за лучшую режиссуру и лучший сериал средней продолжительности.Смотреть надо прежде всего из-за актерского состава. Ирина Горбачева и Антон Лапенко здесь главные "бриллианты". Но интересны и начинающие актрисы (правда, с момента выхода проекта новичками их никак не назовешь).Да и жанр сериала, драмеди (сочетание комедийного и драматического), довольно редкий для отечественных проектов. Так что история борьбы за гендерное равноправие в консервативном южном регионе приобретает особый колорит.Горбачева в интервью РИА Новости заявляла, что "вскрывать такие темы, говорить о них, показывать и рассказывать обязательно надо".В итоге сериал может похвастаться особым прочтением актуальной фемповестки и после финальных титров наверняка станет предметом дискуссий.Богомолов и Бондарчук"Псих" — честный сериал, который рассказывает о том, что творится в голове у психоаналитика. После него задаешься вопросом: а кому мы доверяем свои страхи и проблемы?Олег консультирует богатых жителей центра Москвы и параллельно разбирается с собственными демонами. Его жена бесследно пропала, друзья постоянно что-то от него хотят, да и мама-деспот (неподражаемая Роза Хайруллина) не дает спокойно рефлексировать. В итоге внутренние проблемы сталкиваются с внешними и у героя наступает прозрение. Интересно, что проект, созданный профессионалами, стал для них дебютным. Федор Бондарчук снял свой первый сериал, Паулина Андреева написала сценарий и ничего не играла, а Константин Богомолов, наоборот, впервые исполнил главную роль.В итоге получился один из самых мрачных, но реалистичных российских сериалов.Оценили его как зрители (каждую новую серию активно обсуждали в Сети), так и профессионалы: проект наградили на Третьей национальной премии в области веб-индустрии (в категории "Выбор прессы").Богемные девушкиПроект о красивой жизни богемной Москвы, который шокировал откровенными сценами, — "Содержанки". Он не потерял остроты и во втором сезоне, а что будет в третьем, узнаем уже летом.Ну и отдельный бонус — актерский состав. Кроме Дарьи Мороз, в проекте снялись Марина Зудина, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Александр Кузнецов.Главные героини интригуют, строят личную жизнь и козни. А мужчины занимаются бизнесом и разборками. Но главное, конечно, интимные сцены, которые сняты смело, но не пошло.Хотя европейцы тоже заинтересовались: сериал купил для показа зарубежный сервис Amazon Prime. А потом еще и VOD-платформа Walter Presents, принадлежащая одному из центральных каналов Великобритании Channel 4. В планах — показ "Содержанок" в Австралии и Новой Зеландии, а также в Южной Корее.Теории о перевале ДятловаУбедительная и оттого жуткая историческая драма "Перевал Дятлова" рассказывает о гибели тургруппы в начале 1959-го и расследовании причин произошедшего. Создатели проекта решили не делать ставку на мистификации. Поэтому представляют зрителям сразу несколько теорий того, что могло произойти. И по мере развития действия постепенно опровергают каждую из них, только закручивая интригу. В конце остается одна из самых правдоподобных и пугающих версий.В итоге получилась впечатляющая реконструкция событий, а финал повергает в шок даже самых ярых фанатов хорроров и триллеров.Ну а эффектно хмурящийся Петр Федоров (он играет майора КГБ, расследующего произошедшее) — еще один аргумент в пользу просмотра сериала.Кроме того, кинокритики в разных рейтингах называли "Перевал Дятлова" "Лучшим российским сериалом 2020 года", а еще он получил премию как "Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 минут)" по версии Третьей национальной премии в области веб-индустрии.Таинственные ТопиНаверное, самый таинственный сериал последнего времени — триллер "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского.Кажется, стало модно отправлять героев-москвичей в глубинку и смотреть, что с ними станет. Так и тут. Персонажи из столицы едут в монастырь недалеко от полузаброшенной деревни Топи. Поговаривают, там происходят чудеса. Герои прописаны убедительно. У каждого свой "багаж" и причины для путешествия: проблемы со здоровьем, в семье, в отношениях.В Топях начинают происходить странные вещи и появляются колоритные мистические персонажи: то ли из сказок и легенд, то ли из извращенной пороками общества параллельной реальности.Убедительнее всего пугают герои Ивана Янковского, Тихона Жизневского и Катерины Шпицы. Причем настолько, что каждый эпизод чуть ли не покадрово разбирали фанаты проекта. За теориями поклонников сериала следить было не менее интересно, чем за сюжетом.Любопытно и то, что даже в финале Глуховский не отвечает прямо на все вопросы, возникающие во время просмотра. Каждый зритель становится — в определенном плане — сценаристом: интерпретировать проект можно по-разному. А послевкусие остается надолго.
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виктория исакова, кино и сериалы, ирина горбачева, знаменитости, петр федоров, дмитрий глуховский, федор бондарчук, дарья мороз, россия, паулина андреева, netflix, марина зудина, константин богомолов, константин хабенский, москва, ссср

Какие российские сериалы обсуждает весь мир

08:00 04.05.2021 (обновлено: 08:36 04.05.2021)
 
© PREMIER (2018-...)Кадр из сериала "Эпидемия"
Кадр из сериала Эпидемия - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© PREMIER (2018-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Сериалы, созданные для российских онлайн-платформ, последнее время набирают все больше просмотров. Они не хуже иностранных по звездному составу, сценарию или качеству съемок. Некоторые покупают Netflix, Amazon и телеканалы по всему миру. Отечественные проекты участвуют в международных фестивалях, и даже Стивен Кинг называет их "чертовски хорошими". О том, какие российские сериалы точно нельзя пропустить, — в материале РИА Новости.

Сериал как предсказание

Никто не мог подумать, что вышедший в ноябре 2019 года проект "Эпидемия" будет почти пророческим. А он не только стал хитом в России, но и оказался в десятке лучших на Netflix (потом даже добрался до четвертой позиции).
Москвичей поражает неизвестный смертельный вирус, как ему противостоять, никто не знает. В городе вводят карантин, везде царит хаос. Главный герой Сергей вместе со своей девушкой, ее сыном-аутистом, родным сыном, бывшей женой и отцом бегут в Карелию, чтобы спрятаться от эпидемии.
© PREMIER (2018-...)Кадр из сериала "Эпидемия"
Кадр из сериала Эпидемия - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© PREMIER (2018-...)
Кадр из сериала "Эпидемия"
Кроме захватывающего сюжета, в проекте впечатляющий актерский состав: Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак.
Сериал получился настолько убедительным и пугающим, что даже "король ужасов" Стивен Кинг назвал его "чертовки хорошим".
© PREMIER (2018-...)Кадр из сериала "Эпидемия"
Кадр из сериала Эпидемия
1 из 3
Кадр из сериала "Эпидемия"
© PREMIER (2018-...)
© PREMIER (2018-...)

Сцена из сериала "Эпидемия"

Кадр из сериала Эпидемия
2 из 3

Сцена из сериала "Эпидемия"

© PREMIER (2018-...)
© PREMIER (2018-...)

Фрагмент из сериала "Эпидемия"

Кадр из сериала Эпидемия
3 из 3

Фрагмент из сериала "Эпидемия"

© PREMIER (2018-...)
1 из 3
Кадр из сериала "Эпидемия"
© PREMIER (2018-...)
2 из 3

Сцена из сериала "Эпидемия"

© PREMIER (2018-...)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Эпидемия"

© PREMIER (2018-...)
Кроме того, "Эпидемия" стала первым проектом, представленным в основном конкурсе на международном фестивале CanneSeries, а еще вошла в рейтинг Fresh TV Fiction швейцарской исследовательской компании The WIT (они рассказывают о самых заметных международных проектах).

Непредсказуемый Хабенский

© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)Кадр из сериала "Метод"
Кадр из сериала Метод - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)
Кадр из сериала "Метод"
Еще один российский проект, права на показ которого купил Netflix, — это детективно-психологический триллер "Метод".
Каждая серия посвящена истории вымышленного маньяка (их линии основаны на историях реальных убийц, живших в СССР и России). А расследованием в разных городах страны занимаются угрюмый и полный пороков следователь Меглин (Константин Хабенский) и его напарница Есения (Паулина Андреева). Причем связывают их не только рабочие отношения.
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)Кадр из сериала "Метод"
Кадр из сериала Метод - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)
Кадр из сериала "Метод"
Меглин, наверное, одна из лучших ролей Хабенского за последнее время. Наблюдать на экране за таинственными гениями всегда интересно, а в случае с "Методом" это еще захватывающе и страшно. В проекте без прикрас показывают реальность с побоями жертв, домашним насилием и другими неприглядными сценами из жизни российской глубинки.
В сериале много рассуждений о противоречивых методах работы главного героя, неприкрытая жестокость и рефлексия на темы этики, мести и выбора.
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)Кадр из сериала "Метод"
Кадр из сериала Метод - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)
Кадр из сериала "Метод"

Деловые девушки

Сериал "Чики", впервые вышедший в Сети в прошлом году, стал, пожалуй, самым провокационным проектом за последнее время. Его главные героини — четыре девушки, которые раньше были проститутками и стояли на трассе. Теперь они решили изменить свою жизнь и заняться бизнесом, открыть фитнес-клуб. А происходит все на колоритном юге России (снимали в Кабардино-Балкарии).
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)Кадр из сериала "Чики"
Кадр из сериала Чики - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
Кадр из сериала "Чики"
За три недели первые эпизоды "Чик" собрали 3,5 миллиона просмотров, потом сериал возглавлял топы самых популярных проектов на профильных сайтах, посвященных кино. Оценили его и критики, признав одним из лучших в прошлом году. А Ассоциация продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) отметила проект в пяти номинациях, в том числе за лучшую режиссуру и лучший сериал средней продолжительности.
Смотреть надо прежде всего из-за актерского состава. Ирина Горбачева и Антон Лапенко здесь главные "бриллианты". Но интересны и начинающие актрисы (правда, с момента выхода проекта новичками их никак не назовешь).
© Предоставлено more.tv

Ирина Горбачева в сериале "Чики"

Кадр из сериала Чики
1 из 5

Ирина Горбачева в сериале "Чики"

© Предоставлено more.tv
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)

На съемках сериала "Чики"

Кадр из сериала Чики
2 из 5

На съемках сериала "Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Чики".
Кадр из сериала Чики
3 из 5
Кадр из сериала "Чики".
© Предоставлено more.tv
© Предоставлено more.tv

Сцена из сериала "Чики"

Кадр из сериала Чики
4 из 5

Сцена из сериала "Чики"

© Предоставлено more.tv
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)

Варвара Шмыкова в сериале "Чики"

Кадр из сериала Чики
5 из 5

Варвара Шмыкова в сериале "Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
1 из 5

Ирина Горбачева в сериале "Чики"

© Предоставлено more.tv
2 из 5

На съемках сериала "Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
3 из 5
Кадр из сериала "Чики".
© Предоставлено more.tv
4 из 5

Сцена из сериала "Чики"

© Предоставлено more.tv
5 из 5

Варвара Шмыкова в сериале "Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
Да и жанр сериала, драмеди (сочетание комедийного и драматического), довольно редкий для отечественных проектов. Так что история борьбы за гендерное равноправие в консервативном южном регионе приобретает особый колорит.
Горбачева в интервью РИА Новости заявляла, что "вскрывать такие темы, говорить о них, показывать и рассказывать обязательно надо".
В итоге сериал может похвастаться особым прочтением актуальной фемповестки и после финальных титров наверняка станет предметом дискуссий.

Богомолов и Бондарчук

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)Кадр из сериала "Псих"
Кадр из сериала Псих - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
Кадр из сериала "Псих"
"Псих" — честный сериал, который рассказывает о том, что творится в голове у психоаналитика. После него задаешься вопросом: а кому мы доверяем свои страхи и проблемы?
Олег консультирует богатых жителей центра Москвы и параллельно разбирается с собственными демонами. Его жена бесследно пропала, друзья постоянно что-то от него хотят, да и мама-деспот (неподражаемая Роза Хайруллина) не дает спокойно рефлексировать. В итоге внутренние проблемы сталкиваются с внешними и у героя наступает прозрение.
© Фото : more.tv

Богомолов в сериале "Псих"

Съемки сериала Псих
1 из 5

Богомолов в сериале "Псих"

© Фото : more.tv
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)

Хайруллина в сериале "Псих"

Кадр из сериала Псих
2 из 5

Хайруллина в сериале "Псих"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
© more.tv

Чиповская на съемках сериала "Псих"

Съемки сериала Псих
3 из 5

Чиповская на съемках сериала "Псих"

© more.tv
© Фото : more.tv

На съемках сериала "Псих"

Съемки сериала Псих
4 из 5

На съемках сериала "Псих"

© Фото : more.tv
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)

Богомолов и Лядова в сериале "Псих"

Кадр из сериала Псих
5 из 5

Богомолов и Лядова в сериале "Псих"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
1 из 5

Богомолов в сериале "Псих"

© Фото : more.tv
2 из 5

Хайруллина в сериале "Псих"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
3 из 5

Чиповская на съемках сериала "Псих"

© more.tv
4 из 5

На съемках сериала "Псих"

© Фото : more.tv
5 из 5

Богомолов и Лядова в сериале "Псих"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
Интересно, что проект, созданный профессионалами, стал для них дебютным. Федор Бондарчук снял свой первый сериал, Паулина Андреева написала сценарий и ничего не играла, а Константин Богомолов, наоборот, впервые исполнил главную роль.

"По моим ощущениям, психологически здоровый, уравновешенный человек вряд ли выберет эту профессию, — рассказывала Паулина Андреева. — Он идет туда, поскольку мучается множеством вопросов, тревог и сомнений. Хочет разобраться с собой и с миром вокруг — то есть первые опыты психоанализа необходимы ему самому".

© more.tvМеньшиков и Богомолов на съемках сериала "Псих"
Съемки сериала Псих - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© more.tv
Меньшиков и Богомолов на съемках сериала "Псих"
В итоге получился один из самых мрачных, но реалистичных российских сериалов.
Оценили его как зрители (каждую новую серию активно обсуждали в Сети), так и профессионалы: проект наградили на Третьей национальной премии в области веб-индустрии (в категории "Выбор прессы").

Богемные девушки

© START Studio (2019)Кадр из сериала "Содержанки"
Кадр из сериала Содержанки - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© START Studio (2019)
Кадр из сериала "Содержанки"
Проект о красивой жизни богемной Москвы, который шокировал откровенными сценами, — "Содержанки". Он не потерял остроты и во втором сезоне, а что будет в третьем, узнаем уже летом.
Ну и отдельный бонус — актерский состав. Кроме Дарьи Мороз, в проекте снялись Марина Зудина, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Александр Кузнецов.
Главные героини интригуют, строят личную жизнь и козни. А мужчины занимаются бизнесом и разборками. Но главное, конечно, интимные сцены, которые сняты смело, но не пошло.
© Фото : предоставлено пресс-службой START

Сергей Бурунов и Марина Зудина в сериале "Содержанки"

Марина Зудина на съемках второго сезона сериала Содержанки
1 из 5

Сергей Бурунов и Марина Зудина в сериале "Содержанки"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
© Фото : предоставлено пресс-службой STARTКадр из второго сезона сериала "Содержанки"
Кадр из второго сезона сериала Содержанки
2 из 5
Кадр из второго сезона сериала "Содержанки"
© Фото : предоставлено пресс-службой START
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта

Константин Богомолов и Дарья Мороз на съемках "Содержанок"

На съемках сериала Содержанки
3 из 5

Константин Богомолов и Дарья Мороз на съемках "Содержанок"

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
© Фото : предоставлено пресс-службой START

Ирина Старшенбаум и Александра Ребенок в сериале "Содержанки"

Кадр из второго сезона сериала Содержанки
4 из 5

Ирина Старшенбаум и Александра Ребенок в сериале "Содержанки"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
© Фото : предоставлено пресс-службой STARTКадр из второго сезона сериала "Содержанки"
Кадр из второго сезона сериала Содержанки
5 из 5
Кадр из второго сезона сериала "Содержанки"
© Фото : предоставлено пресс-службой START
1 из 5

Сергей Бурунов и Марина Зудина в сериале "Содержанки"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
2 из 5
Кадр из второго сезона сериала "Содержанки"
© Фото : предоставлено пресс-службой START
3 из 5

Константин Богомолов и Дарья Мороз на съемках "Содержанок"

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
4 из 5

Ирина Старшенбаум и Александра Ребенок в сериале "Содержанки"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
5 из 5
Кадр из второго сезона сериала "Содержанки"
© Фото : предоставлено пресс-службой START

"Мы в основном не принимаем собственное тело, скорее хотим его закрыть, — рассказывала Дарья Мороз, сыгравшая одну из главных героинь. — Да и говорить на эту тему русскому человеку сложно. Так исторически сложилось. Европейцы в этом смысле гораздо более открытые".

Хотя европейцы тоже заинтересовались: сериал купил для показа зарубежный сервис Amazon Prime. А потом еще и VOD-платформа Walter Presents, принадлежащая одному из центральных каналов Великобритании Channel 4. В планах — показ "Содержанок" в Австралии и Новой Зеландии, а также в Южной Корее.

Теории о перевале Дятлова

© Телеканал ТНТКадр из сериала "Перевал Дятлова"
Кадр из сериала Перевал Дятлова - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Телеканал ТНТ
Кадр из сериала "Перевал Дятлова"
Убедительная и оттого жуткая историческая драма "Перевал Дятлова" рассказывает о гибели тургруппы в начале 1959-го и расследовании причин произошедшего.
Создатели проекта решили не делать ставку на мистификации. Поэтому представляют зрителям сразу несколько теорий того, что могло произойти. И по мере развития действия постепенно опровергают каждую из них, только закручивая интригу. В конце остается одна из самых правдоподобных и пугающих версий.
В итоге получилась впечатляющая реконструкция событий, а финал повергает в шок даже самых ярых фанатов хорроров и триллеров.
© 1-2-3 Production (2020-...)Кадр из сериала "Перевал Дятлова"
Кадр из сериала Перевал Дятлова - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© 1-2-3 Production (2020-...)
Кадр из сериала "Перевал Дятлова"
Ну а эффектно хмурящийся Петр Федоров (он играет майора КГБ, расследующего произошедшее) — еще один аргумент в пользу просмотра сериала.
Кроме того, кинокритики в разных рейтингах называли "Перевал Дятлова" "Лучшим российским сериалом 2020 года", а еще он получил премию как "Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 минут)" по версии Третьей национальной премии в области веб-индустрии.
© 1-2-3 Production (2020-...)Кадр из сериала "Перевал Дятлова"
Кадр из сериала Перевал Дятлова
1 из 3
Кадр из сериала "Перевал Дятлова"
© 1-2-3 Production (2020-...)
© 1-2-3 Production (2020-...)

Петр Федоров в сериале "Перевал Дятлова"

Кадр из сериала Перевал Дятлова
2 из 3

Петр Федоров в сериале "Перевал Дятлова"

© 1-2-3 Production (2020-...)
© 1-2-3 Production (2020-...)

Сцена из сериала "Перевал Дятлова"

Кадр из сериала Перевал Дятлова
3 из 3

Сцена из сериала "Перевал Дятлова"

© 1-2-3 Production (2020-...)
1 из 3
Кадр из сериала "Перевал Дятлова"
© 1-2-3 Production (2020-...)
2 из 3

Петр Федоров в сериале "Перевал Дятлова"

© 1-2-3 Production (2020-...)
3 из 3

Сцена из сериала "Перевал Дятлова"

© 1-2-3 Production (2020-...)

Таинственные Топи

Наверное, самый таинственный сериал последнего времени — триллер "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского.
© КиноПоиск HDКадр из сериала "Топи"
Кадр из сериала Топи - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© КиноПоиск HD
Кадр из сериала "Топи"
Кажется, стало модно отправлять героев-москвичей в глубинку и смотреть, что с ними станет. Так и тут. Персонажи из столицы едут в монастырь недалеко от полузаброшенной деревни Топи. Поговаривают, там происходят чудеса. Герои прописаны убедительно. У каждого свой "багаж" и причины для путешествия: проблемы со здоровьем, в семье, в отношениях.
В Топях начинают происходить странные вещи и появляются колоритные мистические персонажи: то ли из сказок и легенд, то ли из извращенной пороками общества параллельной реальности.
© КиноПоиск HD

Шпица и Жизневский в сериале "Топи"

Кадр из сериала Топи
1 из 3

Шпица и Жизневский в сериале "Топи"

© КиноПоиск HD
© КиноПоиск HDКадр из сериала "Топи"
Кадр из сериала Топи
2 из 3
Кадр из сериала "Топи"
© КиноПоиск HD
© КиноПоиск HD

Сцена из сериала "Топи"

Кадр из сериала Топи
3 из 3

Сцена из сериала "Топи"

© КиноПоиск HD
1 из 3

Шпица и Жизневский в сериале "Топи"

© КиноПоиск HD
2 из 3
Кадр из сериала "Топи"
© КиноПоиск HD
3 из 3

Сцена из сериала "Топи"

© КиноПоиск HD
Убедительнее всего пугают герои Ивана Янковского, Тихона Жизневского и Катерины Шпицы. Причем настолько, что каждый эпизод чуть ли не покадрово разбирали фанаты проекта. За теориями поклонников сериала следить было не менее интересно, чем за сюжетом.
Любопытно и то, что даже в финале Глуховский не отвечает прямо на все вопросы, возникающие во время просмотра. Каждый зритель становится — в определенном плане — сценаристом: интерпретировать проект можно по-разному. А послевкусие остается надолго.
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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