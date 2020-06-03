Ирина Горбачева: коммерческое кино испортили глупыми комедиями

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В онлайне выходит драматический сериал Эдуарда Оганесяна "Чики" — о четырех подругах, которые работают в притоне на федеральной южной трассе. Ирина Горбачева сыграла самую смелую и деловую — Жанну. Она возвращается в родной город из Москвы и решает открыть свое дело. Остальные сомневаются, но потом присоединяются. В интервью РИА Новости актриса рассказала о громких спорах на съемочной площадке, объяснила, как ее внешность помогает в работе и почему важно снимать проекты на табуированные темы.

— Какие проекты вас больше привлекают — фестивальные или коммерческие?

— Мне кажется, сейчас коммерческое кино научились делать так, чтобы оно не было жвачкой. Например, комедия Леши Нужного "Я худею". Для меня это пример хорошей массовой картины, с хорошим юмором, и мне вообще ни грамма нигде там не стыдно. Я очень люблю эту работу и пересматривала ее несколько раз.

© Versus Pictures (2018) Актриса Ирина Горбачева в фильме "Я худею" © Versus Pictures (2018) Актриса Ирина Горбачева в фильме "Я худею"

К Новому году у Леши выйдет фильм "Огонь", тоже абсолютно коммерческий, при этом с отличным актерским составом, сюжетом. И когда читаешь сценарий — плачешь. Я вот за такое кино.

У нас возникло это разделение, потому что массовое кино испортили тупыми комедиями и завалили шлаком, пытаясь выкачать из людей деньги. Это как сейчас сериалы на телевидении и реже — на онлайн-платформах.

— Про сериал "Чики" вы сказали, что это было ваше самое сложное творческое испытание. Почему?

— На съемках столкнулись со многими непредвиденными обстоятельствами... Это большой проект — восемь серий по 50 минут, при этом жизненный и откровенный. Иногда не было времени подождать, прорепетировать, сделать что-то подробнее. Постоянная гонка. То есть тебе надо играть не самые простые сцены в очень странных условиях.

© Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Чики" © Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Чики"

В итоге все стали реальными бойцами: много спорили, ругались, скандалили, братались. У нас был сериал внутри сериала, я такого никогда не видела.

— При этом "Чики" — ваш второй сериал в карьере?

— Да, второй такой длительный проект и первая одна из главных ролей в сериале. Такой объем работы я почувствовала впервые, и даже не знаю, когда подобное будет в следующий раз. Выложились все по полной.

© Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Чики" © Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Чики"

— Ваша героиня Жанна — этакая пацанка, с деловой хваткой. У вас с ней есть что-то общее?

— Эдуард — большой хитрец и огромный молодец. Он писал под нас и про нас в другой реальности, наши альтер-эго. Это как если бы у Иры были бы такие обстоятельства: нет семьи, одна воспитывает ребенка, положиться не на кого и от отчаяния она скатывается на "легкую дорожку". Дальше на тебе стоит клеймо, с ним тебя, особенно в маленьком городке, никуда не возьмут, и надо переезжать. То, чем это закончится для героини, будет всем интересно.

© Предоставлено more.tv Ирина Горбачева в сериале "Чики" 1 из 4 Ирина Горбачева в сериале "Чики" © Предоставлено more.tv © Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Чики" 2 из 4 Кадр из сериала "Чики" © Предоставлено more.tv © Предоставлено more.tv Сцена из сериала "Чики" 3 из 4 Сцена из сериала "Чики" © Предоставлено more.tv © Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Чики" 4 из 4 Кадр из сериала "Чики" © Предоставлено more.tv 1 из 4 Ирина Горбачева в сериале "Чики" © Предоставлено more.tv 2 из 4 Кадр из сериала "Чики" © Предоставлено more.tv 3 из 4 Сцена из сериала "Чики" © Предоставлено more.tv 4 из 4 Кадр из сериала "Чики" © Предоставлено more.tv

— Насколько сейчас женщинам тяжело конкурировать с мужчинами? В работе, обществе, социальных ролях?

— Нет той "средней" женщины, чтобы выявить ущемления ее прав. Я лично пока не сталкивалась с субординацией или конкуренцией с мужчинами. Такого для меня в актерской среде просто не может быть. Рассуждения о том, каких ролей больше, что чаще мужчина — главный герой, — это субъективно.

Мало женщин-режиссеров? Из-за подавления мужчинами или их самих по себе немного? Одно дело — сколько поступает, другое — сколько выпускается, находит себя и может пробиться. Это схема без гендера. Говорить, что в профессии только мужчины, которые не дают снимать, для меня немного ущербно.

— По вашим словам, чтобы все получилось, должен быть "роман" с режиссером. В "Чиках" с Эдуардом Оганесяном так и было?

— "Роман" у нас всех сложился, мы режиссера очень любим и уважаем. Съемки длились 2,5 месяца, но костяк группы участвовал в процессе постоянно. Выясняли какие-то вопросы так, как чувствовали: порой это переходило в крики друг на друга. Но после ни у кого не оставалось осадка. Мы понимали, что это просто момент, и мы все взвинчены.

© Предоставлено more.tv Кадр со съемок сериала "Чики" © Предоставлено more.tv Кадр со съемок сериала "Чики"

— Снимали в Кабардино-Балкарии. В чем отличие от работы в мегаполисах?

— Город Прохладный, где мы работали, нам невероятно помог в плане колорита, людей, отношения к группе — предельно доброжелательного. Но и разные ситуации происходили. Находиться в этом контрасте для материала — великолепно, а по-человечески и по-женски иногда было невыносимо.

© Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Чики" © Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Чики"

Люди говорят: "Эй, зачем снимаете у нас здесь про проституток?" И ты понимаешь, что в целом это и есть отображение мира, про который мы делаем историю, про жизнь, на которую никто не хочет смотреть.

И так не только в Кабардино-Балкарии — просто там все чуть контрастнее, теснее. Быстрее получаешь отклик.

— В "Чиках" поднимается тема, которую нечасто встретишь в кино.

— Мне очень интересно, как этот проект пройдет и будет воспринят зрителем. Я понимаю, что история многогранная, сложная. Потому что отношение чаще всего однозначное. Имеет ли проститутка право на счастье?

© Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Чики" © Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Чики"

Эдуард снимал специальные ролики, в которых задавал разным людям этот вопрос. Некоторые отвечали: "Имеет, она что, не человек?" А кто-то был категоричен: "Конечно же, нет, это опустившаяся женщина, и даже если она просто оступилась, руку ей протягивать нельзя". Это, конечно, абсолютное средневековье. В котором мы частично, в каких-то понятиях, живем до сих пор. Вскрывать такие темы, говорить о них, показывать и рассказывать обязательно надо.

— Визуально в сериале все очень аутентично. К образу своей героини вы сами что-то добавляли?

— В пилоте я вообще была блондинкой, с отросшими корнями. Эдик предлагал сделать то же самое в первой серии, но я поняла, что не нужно. То, что я сейчас коротко стриженая, оптимально подходило под образ Жанны. Она, наоборот, не хотела привлекать к себе внимание.

© Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Чики" © Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Чики"

Облик Жанны — это рубашки, футболки, шорты, штаны. Все максимально не сексуальное. Стерта грань женственности. Мой образ был антиподом девчонкам.

— Помогает ли вам в работе внешность?

— В кино я не сильно перевоплощаюсь. Хотя в "Тренере" у Дани Козловского роль была на сопротивлении. Для меня это была совсем другая героиня: одетая с иголочки, ее волосы, манеры, сдержанность определенная. Было интересно.

У Леши Нужного в "Громкой связи" и во второй части, "Обратная связь", тоже была определенная работа над образом. Мы искали, чтобы внешность персонажа от меня отличалась, хоть и я с короткой стрижкой. В одежде, пластике находили отличия от меня.

© DK Entertainment (2018) Кадр из фильма "Тренер" 1 из 3 Кадр из фильма "Тренер" © DK Entertainment (2018) © Марс Медиа Энтертейнмент (2018) Сцена из из фильма "Громкая связь" 2 из 3 Сцена из из фильма "Громкая связь" © Марс Медиа Энтертейнмент (2018) © Кинокомпания CTB (2017) Актриса Ирина Горбачева в фильме "Аритмия" 3 из 3 Актриса Ирина Горбачева в фильме "Аритмия" © Кинокомпания CTB (2017) 1 из 3 Кадр из фильма "Тренер" © DK Entertainment (2018) 2 из 3 Сцена из из фильма "Громкая связь" © Марс Медиа Энтертейнмент (2018) 3 из 3 Актриса Ирина Горбачева в фильме "Аритмия" © Кинокомпания CTB (2017)

— С кем из наших актеров хотели бы поработать?

— С Кириллом Пироговым и Никитой Тюниным. Они очень редко снимаются в кино. Для меня каждое появление Никиты на экране — глаз не оторвать. Это какая-то особенная органика, юмор в глазах. Что бы он ни играл — тебе все смешно и интересно.