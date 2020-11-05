https://ria.ru/20201105/psikh-1582995925.html

"Нормальный в психоаналитики не пойдет": чем интересен сериал Бондарчука

"Нормальный в психоаналитики не пойдет": чем интересен сериал Бондарчука

"Сначала появился герой — Константин Богомолов, психолог с зависимостями. Идея Федора", — рассказывает автор сценария сериала "Псих" Паулина Андреева. Новый... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T08:00

2020-11-05T08:00

2020-11-05T08:06

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. "Сначала появился герой — Константин Богомолов, психолог с зависимостями. Идея Федора", — рассказывает автор сценария сериала "Псих" Паулина Андреева. Новый проект Бондарчука — история про человека, потерявшего жену, но притворяющегося, что у него все отлично. Это драма, детектив и комедия с черным юмором. Доверять ли психотерапевту, как поставить диагноз по одному кадру и вычислить психа — в материале РИА Новости.Псих и его командаОлег (Константин Богомолов) — психотерапевт, его клиенты — состоятельные обитатели центра Москвы. Ему 40 лет, живет с мамой, ученой-сексологом, у него зависимость от алкоголя и запрещенных веществ. Все думают, что он успешный и состоятельный профессионал. Олег никого не переубеждает. Год назад исчезла его жена Марина (Евгения Громова). Он не нашел ее и не отпустил психологически.Казалось бы, звучит знакомо: врача с зависимостями мы где-то встречали ("Доктор Хаус"), да и такую маму тоже (героиня Джиллиан Андерсон из "Полового воспитания"). Но не все так просто. Паулина Андреева, пока писала сценарий, консультировалась с действующим психоаналитиком. "Экспертный взгляд необходим, — считает она. — Фильм не документальный, а художественный, но реалистичность профессиональной деятельности нашего героя крайне важна. Другой вопрос, что все правила и каноны он нарушает".И нарушает смело. Не разглашать врачебную тайну? Какая ерунда! Олег рассказывает подруге Вере (Елена Лядова) об ориентации пациента Артема (Игорь Верник). Не пересекать личные границы? Это не про нас! В любой момент он на связи с клиентами (Анна Чиповская), консультирует их и дает неоднозначные советы на грани.Апофеозом становится решение завести ребенка с помощью суррогатной матери. Учитывая весь комплекс проблем, намерение более чем спорное."Ты детей не особо любишь, — говорит один из героев сериала. На что Олег отвечает: "Я и людей-то не особо люблю, но дети — это другое".Параллельно с поисками матери он пытается перестать везде видеть жену. Флешбэки перемешиваются с галлюцинациями, и уже не отличить, где правда, а где ложь. Андреева разъясняет и это. "По моим ощущениям, психологически здоровый уравновешенный человек вряд ли выберет эту профессию, — говорит она. — Он идет туда, поскольку мучается множеством вопросов, тревог и сомнений. Хочет разобраться с собой и с миром вокруг — то есть, первые опыты психоанализа необходимы ему самому".Впрочем, для просмотра такие умения не обязательны: причины действий Олега проясняются с каждой серией. Портретная галереяЧто очень хорошо удалось создателям "Психа" — это показать настоящую портретную галерею персонажей. Актеры так вживаются в образы героев, что от экрана не оторваться.Наверное, главное открытие сериала — Елена Лядова (хотя, казалось бы, известную актрису уж точно не надо "открывать"). Она играет Веру, которая сначала была клиенткой Олега, потом стала его хорошим другом, познакомила с будущей женой Мариной. Сама же развелась с мужем-олигархом и сошлась с начинающим художником Костей (Александр Горчилин).Лядова совершенно неузнаваема и непредсказуема. Одна из движущих сил сериала: импульсивная, взбалмошная, саркастичная, но готовая поддержать и подшутить.Вообще, в проекте много ярких женских персонажей. Полная противоположность Веры — мама главного героя, Кира (Роза Хайруллина). Сдержанная, холодноватая, профессиональная. Преподает в университете, увлечена исследованиями, быть душевной с сыном у нее не получается. А еще она модная до умопомрачения. В ней стильно все: суперузкие очки, яркие плащи, зауженные брюки кислотных оттенков, домашние туфли-мюли, форма для фитнеса.Бондарчук в третий раз снимает Олега Меньшикова, но показывает его непривычным для зрителей. Актер играет Игоря, коллегу главного героя. Он настоятельно советует Олегу пройти терапию из-за общего угнетенного состояния и стресса. Два психотерапева в комнате — это уже необычно, а когда один из них становится пациентом — ждите сюрпризов. Словесные пикировки персонажей — особое удовольствие.Кстати, живут герои в декорациях Патриарших прудов, Павелецкой, интерьерах модных офисов, музея "Гараж", бутиков и квартир-студий. Для контраста их иногда разбавляют двушки на окраине Москвы или базы волонтеров за городом.Этюд в розовых тонах"Псих" — тот случай, когда трейлер вообще не дает представления о том, что ждет зрителя. После просмотра ролика кажется, что проект — очередная современная фантазия богатых и успешных на тему того, как они видят мир из окна мерседеса или порше.На самом деле это своеобразная игра. Можно попробовать самостоятельно поставить диагнозы героям и уже за счет этого интересно провести время. Только в первой серии уже показывают обсессивно-компульсивное расстройство (особенно актуально выглядит одержимость чистотой), депрессию, невроз и тревожность.Угадывать придется под нетривиальный саундтрек: "Мир без любимого" Валерии Ланской, "По волне моей памяти" в исполнении "Лейся, песня" или "Депрессию" Би-2.Вместе с тем проект местами напоминает детектив — так и хочется сравнить его с "Шерлоком" с Камбербэтчем. Угрюмый герой в темном плаще (пусть и не пальто, как у британца), мрачные шутки с друзьями, давящие тайны прошлого и попытки разгадать, почему Марина пропала — или все же ушла от Олега.Собственный вывод каждый может сделать после просмотра — подсказки, кстати, даются в названиях серий ("Апатия", "Зависимость", "Эмпатия").Сериал "Псих" выходит с 5 ноября на more.tv.

https://ria.ru/20201022/kholms-1580866736.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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