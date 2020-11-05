Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201105/psikh-1582995925.html
"Нормальный в психоаналитики не пойдет": чем интересен сериал Бондарчука
"Нормальный в психоаналитики не пойдет": чем интересен сериал Бондарчука
"Сначала появился герой — Константин Богомолов, психолог с зависимостями. Идея Федора", — рассказывает автор сценария сериала "Псих" Паулина Андреева. Новый... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T08:00
2020-11-05T08:06
паулина андреева
анна чиповская
би-2
бенедикт камбербэтч
культура
что посмотреть
кино и сериалы
знаменитости
елена лядова
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582838887_0:511:1347:1269_1400x0_80_0_0_7cbb3af4090166b3c0742273ef724e0d.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. "Сначала появился герой — Константин Богомолов, психолог с зависимостями. Идея Федора", — рассказывает автор сценария сериала "Псих" Паулина Андреева. Новый проект Бондарчука — история про человека, потерявшего жену, но притворяющегося, что у него все отлично. Это драма, детектив и комедия с черным юмором. Доверять ли психотерапевту, как поставить диагноз по одному кадру и вычислить психа — в материале РИА Новости.Псих и его командаОлег (Константин Богомолов) — психотерапевт, его клиенты — состоятельные обитатели центра Москвы. Ему 40 лет, живет с мамой, ученой-сексологом, у него зависимость от алкоголя и запрещенных веществ. Все думают, что он успешный и состоятельный профессионал. Олег никого не переубеждает. Год назад исчезла его жена Марина (Евгения Громова). Он не нашел ее и не отпустил психологически.Казалось бы, звучит знакомо: врача с зависимостями мы где-то встречали ("Доктор Хаус"), да и такую маму тоже (героиня Джиллиан Андерсон из "Полового воспитания"). Но не все так просто. Паулина Андреева, пока писала сценарий, консультировалась с действующим психоаналитиком. "Экспертный взгляд необходим, — считает она. — Фильм не документальный, а художественный, но реалистичность профессиональной деятельности нашего героя крайне важна. Другой вопрос, что все правила и каноны он нарушает".И нарушает смело. Не разглашать врачебную тайну? Какая ерунда! Олег рассказывает подруге Вере (Елена Лядова) об ориентации пациента Артема (Игорь Верник). Не пересекать личные границы? Это не про нас! В любой момент он на связи с клиентами (Анна Чиповская), консультирует их и дает неоднозначные советы на грани.Апофеозом становится решение завести ребенка с помощью суррогатной матери. Учитывая весь комплекс проблем, намерение более чем спорное."Ты детей не особо любишь, — говорит один из героев сериала. На что Олег отвечает: "Я и людей-то не особо люблю, но дети — это другое".Параллельно с поисками матери он пытается перестать везде видеть жену. Флешбэки перемешиваются с галлюцинациями, и уже не отличить, где правда, а где ложь. Андреева разъясняет и это. "По моим ощущениям, психологически здоровый уравновешенный человек вряд ли выберет эту профессию, — говорит она. — Он идет туда, поскольку мучается множеством вопросов, тревог и сомнений. Хочет разобраться с собой и с миром вокруг — то есть, первые опыты психоанализа необходимы ему самому".Впрочем, для просмотра такие умения не обязательны: причины действий Олега проясняются с каждой серией. Портретная галереяЧто очень хорошо удалось создателям "Психа" — это показать настоящую портретную галерею персонажей. Актеры так вживаются в образы героев, что от экрана не оторваться.Наверное, главное открытие сериала — Елена Лядова (хотя, казалось бы, известную актрису уж точно не надо "открывать"). Она играет Веру, которая сначала была клиенткой Олега, потом стала его хорошим другом, познакомила с будущей женой Мариной. Сама же развелась с мужем-олигархом и сошлась с начинающим художником Костей (Александр Горчилин).Лядова совершенно неузнаваема и непредсказуема. Одна из движущих сил сериала: импульсивная, взбалмошная, саркастичная, но готовая поддержать и подшутить.Вообще, в проекте много ярких женских персонажей. Полная противоположность Веры — мама главного героя, Кира (Роза Хайруллина). Сдержанная, холодноватая, профессиональная. Преподает в университете, увлечена исследованиями, быть душевной с сыном у нее не получается. А еще она модная до умопомрачения. В ней стильно все: суперузкие очки, яркие плащи, зауженные брюки кислотных оттенков, домашние туфли-мюли, форма для фитнеса.Бондарчук в третий раз снимает Олега Меньшикова, но показывает его непривычным для зрителей. Актер играет Игоря, коллегу главного героя. Он настоятельно советует Олегу пройти терапию из-за общего угнетенного состояния и стресса. Два психотерапева в комнате — это уже необычно, а когда один из них становится пациентом — ждите сюрпризов. Словесные пикировки персонажей — особое удовольствие.Кстати, живут герои в декорациях Патриарших прудов, Павелецкой, интерьерах модных офисов, музея "Гараж", бутиков и квартир-студий. Для контраста их иногда разбавляют двушки на окраине Москвы или базы волонтеров за городом.Этюд в розовых тонах"Псих" — тот случай, когда трейлер вообще не дает представления о том, что ждет зрителя. После просмотра ролика кажется, что проект — очередная современная фантазия богатых и успешных на тему того, как они видят мир из окна мерседеса или порше.На самом деле это своеобразная игра. Можно попробовать самостоятельно поставить диагнозы героям и уже за счет этого интересно провести время. Только в первой серии уже показывают обсессивно-компульсивное расстройство (особенно актуально выглядит одержимость чистотой), депрессию, невроз и тревожность.Угадывать придется под нетривиальный саундтрек: "Мир без любимого" Валерии Ланской, "По волне моей памяти" в исполнении "Лейся, песня" или "Депрессию" Би-2.Вместе с тем проект местами напоминает детектив — так и хочется сравнить его с "Шерлоком" с Камбербэтчем. Угрюмый герой в темном плаще (пусть и не пальто, как у британца), мрачные шутки с друзьями, давящие тайны прошлого и попытки разгадать, почему Марина пропала — или все же ушла от Олега.Собственный вывод каждый может сделать после просмотра — подсказки, кстати, даются в названиях серий ("Апатия", "Зависимость", "Эмпатия").Сериал "Псих" выходит с 5 ноября на more.tv.
https://ria.ru/20201022/kholms-1580866736.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582838887_0:435:2048:1971_1400x0_80_0_0_7577e288be7580519f1fcb8b3c8d58cc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паулина андреева, анна чиповская, би-2, бенедикт камбербэтч, что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, елена лядова, звезды, игорь верник, константин богомолов, гараж, олег меньшиков, федор бондарчук

"Нормальный в психоаналитики не пойдет": чем интересен сериал Бондарчука

08:00 05.11.2020 (обновлено: 08:06 05.11.2020)
 
© Фото : more.tvСъемки сериала "Псих"
Съемки сериала Псих - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : more.tv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. "Сначала появился герой — Константин Богомолов, психолог с зависимостями. Идея Федора", — рассказывает автор сценария сериала "Псих" Паулина Андреева. Новый проект Бондарчука — история про человека, потерявшего жену, но притворяющегося, что у него все отлично. Это драма, детектив и комедия с черным юмором. Доверять ли психотерапевту, как поставить диагноз по одному кадру и вычислить психа — в материале РИА Новости.

Псих и его команда

Олег (Константин Богомолов) — психотерапевт, его клиенты — состоятельные обитатели центра Москвы. Ему 40 лет, живет с мамой, ученой-сексологом, у него зависимость от алкоголя и запрещенных веществ. Все думают, что он успешный и состоятельный профессионал. Олег никого не переубеждает. Год назад исчезла его жена Марина (Евгения Громова). Он не нашел ее и не отпустил психологически.
Казалось бы, звучит знакомо: врача с зависимостями мы где-то встречали ("Доктор Хаус"), да и такую маму тоже (героиня Джиллиан Андерсон из "Полового воспитания"). Но не все так просто.
© Фото : more.tv

Константин Богомолов в сериале "Псих"

Съемки сериала Псих
1 из 3

Константин Богомолов в сериале "Псих"

© Фото : more.tv
© more.tv

Роза Хайруллина в сериале "Псих"

Съемки сериала Псих
2 из 3

Роза Хайруллина в сериале "Псих"

© more.tv
© Фото : more.tvСъемки сериала "Псих"
Съемки сериала Псих
3 из 3
Съемки сериала "Псих"
© Фото : more.tv
1 из 3

Константин Богомолов в сериале "Псих"

© Фото : more.tv
2 из 3

Роза Хайруллина в сериале "Псих"

© more.tv
3 из 3
Съемки сериала "Псих"
© Фото : more.tv
Паулина Андреева, пока писала сценарий, консультировалась с действующим психоаналитиком. "Экспертный взгляд необходим, — считает она. — Фильм не документальный, а художественный, но реалистичность профессиональной деятельности нашего героя крайне важна. Другой вопрос, что все правила и каноны он нарушает".
И нарушает смело. Не разглашать врачебную тайну? Какая ерунда! Олег рассказывает подруге Вере (Елена Лядова) об ориентации пациента Артема (Игорь Верник). Не пересекать личные границы? Это не про нас! В любой момент он на связи с клиентами (Анна Чиповская), консультирует их и дает неоднозначные советы на грани.
© more.tv

Анна Чиповская на съемках сериала "Псих"

Съемки сериала Псих
1 из 4

Анна Чиповская на съемках сериала "Псих"

© more.tv
© more.tv

Елена Лядова в сериале "Псих"

Съемки сериала Псих
2 из 4

Елена Лядова в сериале "Псих"

© more.tv
© Фото : more.tv

Игорь Верник в сцене из сериала

Съемки сериала Псих
3 из 4

Игорь Верник в сцене из сериала

© Фото : more.tv
© Фото : more.tv

Федор Бондарчук на съемках сериала "Псих"

Съемки сериала Псих
4 из 4

Федор Бондарчук на съемках сериала "Псих"

© Фото : more.tv
1 из 4

Анна Чиповская на съемках сериала "Псих"

© more.tv
2 из 4

Елена Лядова в сериале "Псих"

© more.tv
3 из 4

Игорь Верник в сцене из сериала

© Фото : more.tv
4 из 4

Федор Бондарчук на съемках сериала "Псих"

© Фото : more.tv
Апофеозом становится решение завести ребенка с помощью суррогатной матери. Учитывая весь комплекс проблем, намерение более чем спорное.
"Ты детей не особо любишь, — говорит один из героев сериала. На что Олег отвечает: "Я и людей-то не особо люблю, но дети — это другое".
Параллельно с поисками матери он пытается перестать везде видеть жену. Флешбэки перемешиваются с галлюцинациями, и уже не отличить, где правда, а где ложь.
© more.tvКадр из сериала "Псих"
Съемки сериала Псих - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© more.tv
Кадр из сериала "Псих"
Андреева разъясняет и это. "По моим ощущениям, психологически здоровый уравновешенный человек вряд ли выберет эту профессию, — говорит она. — Он идет туда, поскольку мучается множеством вопросов, тревог и сомнений. Хочет разобраться с собой и с миром вокруг — то есть, первые опыты психоанализа необходимы ему самому".
Впрочем, для просмотра такие умения не обязательны: причины действий Олега проясняются с каждой серией.
© Фото : more.tvПаулина Андреева на съемках сериала "Псих"
Съемки сериала Псих - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : more.tv
Паулина Андреева на съемках сериала "Псих"

Портретная галерея

Что очень хорошо удалось создателям "Психа" — это показать настоящую портретную галерею персонажей. Актеры так вживаются в образы героев, что от экрана не оторваться.
Наверное, главное открытие сериала — Елена Лядова (хотя, казалось бы, известную актрису уж точно не надо "открывать"). Она играет Веру, которая сначала была клиенткой Олега, потом стала его хорошим другом, познакомила с будущей женой Мариной. Сама же развелась с мужем-олигархом и сошлась с начинающим художником Костей (Александр Горчилин).
© Фото : more.tvАлександр Горчилин и Елена Лядова в сериале "Псих"
Съемки сериала Псих - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : more.tv
Александр Горчилин и Елена Лядова в сериале "Псих"
Лядова совершенно неузнаваема и непредсказуема. Одна из движущих сил сериала: импульсивная, взбалмошная, саркастичная, но готовая поддержать и подшутить.
Вообще, в проекте много ярких женских персонажей. Полная противоположность Веры — мама главного героя, Кира (Роза Хайруллина). Сдержанная, холодноватая, профессиональная. Преподает в университете, увлечена исследованиями, быть душевной с сыном у нее не получается. А еще она модная до умопомрачения. В ней стильно все: суперузкие очки, яркие плащи, зауженные брюки кислотных оттенков, домашние туфли-мюли, форма для фитнеса.
© Фото : more.tvРоза Хайруллина и Владимир Симонов на съемках сериала "Псих"
Съемки сериала Псих - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : more.tv
Роза Хайруллина и Владимир Симонов на съемках сериала "Псих"
Бондарчук в третий раз снимает Олега Меньшикова, но показывает его непривычным для зрителей. Актер играет Игоря, коллегу главного героя. Он настоятельно советует Олегу пройти терапию из-за общего угнетенного состояния и стресса. Два психотерапева в комнате — это уже необычно, а когда один из них становится пациентом — ждите сюрпризов. Словесные пикировки персонажей — особое удовольствие.
© more.tv

Меньшиков и Богомолов в сериале "Псих"

Съемки сериала Псих
1 из 3

Меньшиков и Богомолов в сериале "Псих"

© more.tv
© Фото : more.tv

Съемочная группа сериала "Псих"

Съемки сериала Псих
2 из 3

Съемочная группа сериала "Псих"

© Фото : more.tv
© Фото : more.tv

Богомолов и Бондарчук на съемках проекта "Псих"

Съемки сериала Псих
3 из 3

Богомолов и Бондарчук на съемках проекта "Псих"

© Фото : more.tv
1 из 3

Меньшиков и Богомолов в сериале "Псих"

© more.tv
2 из 3

Съемочная группа сериала "Псих"

© Фото : more.tv
3 из 3

Богомолов и Бондарчук на съемках проекта "Псих"

© Фото : more.tv
Кстати, живут герои в декорациях Патриарших прудов, Павелецкой, интерьерах модных офисов, музея "Гараж", бутиков и квартир-студий. Для контраста их иногда разбавляют двушки на окраине Москвы или базы волонтеров за городом.

Этюд в розовых тонах

"Псих" — тот случай, когда трейлер вообще не дает представления о том, что ждет зрителя. После просмотра ролика кажется, что проект — очередная современная фантазия богатых и успешных на тему того, как они видят мир из окна мерседеса или порше.
На самом деле это своеобразная игра. Можно попробовать самостоятельно поставить диагнозы героям и уже за счет этого интересно провести время. Только в первой серии уже показывают обсессивно-компульсивное расстройство (особенно актуально выглядит одержимость чистотой), депрессию, невроз и тревожность.
© Фото : more.tv

Константин Богомолов на съемках сериала

Съемки сериала Псих
1 из 4

Константин Богомолов на съемках сериала

© Фото : more.tv
© Фото : more.tvСъемки сериала "Псих"
Съемки сериала Псих
2 из 4
Съемки сериала "Псих"
© Фото : more.tv
© Фото : more.tvСъемки сериала "Псих"
Съемки сериала Псих
3 из 4
Съемки сериала "Псих"
© Фото : more.tv
© Фото : Национальная Медиа Группа

Анна Чиповская во время съемок сериала "Псих"

Во время съемок сериала Псих
4 из 4

Анна Чиповская во время съемок сериала "Псих"

© Фото : Национальная Медиа Группа
1 из 4

Константин Богомолов на съемках сериала

© Фото : more.tv
2 из 4
Съемки сериала "Псих"
© Фото : more.tv
3 из 4
Съемки сериала "Псих"
© Фото : more.tv
4 из 4

Анна Чиповская во время съемок сериала "Псих"

© Фото : Национальная Медиа Группа
Угадывать придется под нетривиальный саундтрек: "Мир без любимого" Валерии Ланской, "По волне моей памяти" в исполнении "Лейся, песня" или "Депрессию" Би-2.
Вместе с тем проект местами напоминает детектив — так и хочется сравнить его с "Шерлоком" с Камбербэтчем. Угрюмый герой в темном плаще (пусть и не пальто, как у британца), мрачные шутки с друзьями, давящие тайны прошлого и попытки разгадать, почему Марина пропала — или все же ушла от Олега.
© Фото : more.tvСъемки сериала "Псих"
Съемки сериала Псих - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : more.tv
Съемки сериала "Псих"
Собственный вывод каждый может сделать после просмотра — подсказки, кстати, даются в названиях серий ("Апатия", "Зависимость", "Эмпатия").
Сериал "Псих" выходит с 5 ноября на more.tv.
Кадр из сериала Шерлок в России - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 08:00Культура
Теперь мы идем к вам. Шерлок Холмс возвращается в Россию
 
КультураПаулина АндрееваАнна ЧиповскаяБи-2Бенедикт Камбербэтччто посмотретьКино и сериалыЗнаменитостиЕлена ЛядовазвездыИгорь ВерникКонстантин БогомоловГаражОлег МеньшиковФедор Бондарчук
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния