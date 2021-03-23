Дарья Мороз — о том, как играет обнаженной и снимает стресс
08:00 23.03.2021 (обновлено: 08:10 23.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Дарья Мороз на премьере второго сезона сериала режиссера Константина Богомолова "Содержанки" в Москве
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Новый сезон детективного сериала "Преступление" с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным выходит на телеканале "Россия". Их персонажи — следователи Александра Москвина и Андрей Чистяков — раскрывают изощренное преступление, которое ужасает весь город. На экране найдется место спорам, тайнам, погоням и признаниям.
Накануне премьеры Дарья Мороз в интервью корреспонденту РИА Новости рассказала, что у нее общего с ее героиней, каково сниматься в откровенных сценах, как она справляется с конфликтными ситуациями и какие фильмы предпочитает смотреть с дочерью.
— "Преступление" по атмосфере напоминает скандинавский нуар. Чем вдохновлялись, когда продумывали ваш образ — следователя Москвину?
— Собственно, именно этим я и вдохновлялась. К старту первого сезона в театре я уже экспериментировала с таким "скандинавским" стилем в спектаклях Кости Богомолова. А в кино это было впервые. Было сложно и интересно.
Нордические актеры очень аскетичны, внешняя выразительность эмоций минимальна, но максимально глубока и подробна внутренне. Лед снаружи и огонь внутри. Мне хотелось эту манеру сохранить.
© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр из сериала "Преступление"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Кадр из сериала "Преступление"
Во втором сезоне я старалась развивать характер Москвиной: она как оголенный провод внутри панциря — защиты от внешнего мира. Пожалуй, сейчас она стала еще более колкой снаружи — по воле обстоятельств.
— Почему решили вернуться к этой роли?
— Это один из моих любимых персонажей — она настоящая, честная и небезразличная к судьбам других. Александра больше молчит и думает, мало улыбается, ее интересуют не столько внешние проявления жизни, сколько потаенные миры и чувства людей — скелеты в шкафу.
Во втором сезоне Москвина пытается впрыгнуть в нормальный быт, но у нее не очень получается. И в этом смысле Чистяков (его сыграл Павел Прилучный. — Прим. ред.) ее уравновешивает. Он — человек, полный жизни во всех ее проявлениях, не идеальный, и это она в нем очень ценит, несмотря на свое вечное "все раскладывать по полкам".
© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр из сериала "Преступление"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Кадр из сериала "Преступление"
— Москвина жертвует ради работы личной жизнью. Вам это знакомо? Как разделяете профессию и семью, находите баланс?
— Это самое сложное. Сейчас я целенаправленно иду к тому, что жизнь важнее. Когда ты совсем погружаешься в работу, ты находишься в персональном вакууме, недоступном для близких.
В какой-то момент я поняла, что нужно разделять жизнь и работу. Отчасти поэтому обратилась к продюсированию. Хочу получить свободу от персонажей и больше жить, ежесекундно получать кайф от этого. Плюс разрабатывать глобальные идеи проектов, что мне сейчас ближе и интереснее. И схоже с работой детектива.
© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр из сериала "Преступление"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Кадр из сериала "Преступление"
— Еще что-то общее у вас с Москвиной есть, кроме того, что научились думать как детектив?
— Думаю, желание быть колючей внешне. Это единственный способ защиты внутреннего мира. Я закрытый, эмоциональный и очень чувствительный человек. И если каждого, с кем сталкиваюсь, допускать в личную зону комфорта, — это травматично. Поэтому я часто бываю суровой.
© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр из сериала "Преступление"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Кадр из сериала "Преступление"
Москвина такая же: она открыта только перед Чистяковым, как и он перед ней. И они все время на грани отношений — то ли братско-сестринских, то ли партнерских, то ли любовных.
— Я заметила эти эмоциональные качели. В начале сезона между ними чувствуется натянутость отношений. А у вас так было в жизни? Что делали в такой конфликтной ситуации?
— Для нас было важно, чтобы они искали точки соприкосновения, новые пути друг к другу. Чтобы хотели разрешить этот конфликт. Но никто из них не может сделать первый шаг. Саша чувствует вину, однако иначе поступить не могла. Чистяков, наоборот, считает себя правым. И обоим это дискомфортно: друг без друга они не могут. В их "химии", профессиональной, человеческой — основная искра, триггер. Благодаря этому у них так эффективно получается раскрывать дела в паре.
© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр из сериала "Преступление"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Кадр из сериала "Преступление"
У меня были похожие ситуации. Но когда ты понимаешь, что человек тебе важнее, чем произошедшее, что не стоит терять его из-за глупой амбиции, то постепенно, несмотря на гордость и характер, идешь навстречу.
— В сериале затрагивается тема соцсетей: как они влияют на нас, как через них можно найти любую информацию о человеке. А вы как к соцсетям относитесь?
— Ха! Ну это для меня профессиональный инструмент — пиара, общения со зрителями. Я могу сделать опрос в инстаграме и сразу получить ответы. Называю подписчиков моей личной фокус-группой.
Но в то же время соцсети — это социальное зло. Потому что каждое слово могут использовать против тебя. Даже самые незначительные вещи.
© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр из сериала "Преступление"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Кадр из сериала "Преступление"
Для подростков они бывают травматичными, влияют на психику. Я, как мама, стараюсь подальше держать дочку от интернета, ее ум и сознание еще незрелые. Пока ты молод и не знаешь, как с этим работать, бывает стремно. И могут случиться очень нехорошие вещи.
В этом сезоне мы много говорим о доступности любой информации через Сеть — от компромата до возможности купить дурь. И это важная тема: не все осознают, что Сеть — не только развлекуха, но и реальный инструмент воздействия.
— При этом в сериале есть и другие темы.
— Да, классный момент — что 90-е никуда не делись из сознания людей, особенно вне столицы. Молодежь это не так сечет, как люди среднего возраста. А в картине как раз сталкиваются два поколения — два разных взгляда на реальность.
© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр из сериала "Преступление"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Кадр из сериала "Преступление"
— В "Преступлении" показано предубеждение к женщине-руководителю. Вы, как креативный продюсер, сталкивались с подобным?
— Это для меня пока новая сфера. Лет 15 назад я окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров по специальности "продюсер". В тот момент я понимала, что, пока не подрасту немного, меня сложно будет воспринимать как руководителя.
Я ведь артистка, а мужской продюсерский мир — другой, там бизнес-уровень, сознание иное, чем в актерстве, характеры и умы. Чтобы войти в него, надо доказать не словом, а делом, что можешь рождать идеи, иметь свое мнение и настаивать на нем. Создавать команду и вести ее, преодолевать проблемы в производстве, грамотно работать с людьми и так далее.
Актриса Дарья Мороз
— Вы как-то в интервью заметили, что "артисты тотально психически неуравновешенны". Почему?
— Это нормально, это часть профессии! Артисту нужно качать эмоцию от драмы к комедии и обратно. Ты не можешь достоверно сыграть, если не погружаешь себя в разные состояния, энергии, не фантазируешь на тему персонажа или не присваиваешь какие-то черты людей. Это расшатывает психику. Конечно же, артисты — все немного психи. И нам это в кайф. Но зато, чем больше ты псих, тем лучше ты играешь, наверное.
Актриса Дарья Мороз
— А еще у артистов то гастроли, то съемки. Как справляетесь со стрессом?
— Мне помогает мой дом, в который я возвращаюсь, люблю проводить вечера со свечами, благовониями, медитативной музыкой, общаться с ребенком. Просто забрать Аню из школы, поужинать вместе с ней, поболтать, сходить на шоппинг. У нее подростковый возраст, и мне очень с ней интересно. Она умная девочка, тонкой душевной организации.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктриса Дарья Мороз с дочерью Анной Богомоловой на премьере фильма "Пальма" в Москве
Актриса Дарья Мороз с дочерью Анной Богомоловой на премьере фильма "Пальма" в Москве
Люблю посещать театр, хорошее кино. У нас с Аней есть традиция: в свободные вечера смотреть старые фильмы из списка, который я ей составила. И у нее есть собственный список. Это тоже борьба со стрессом.
Ну и ванну с солью никто еще не отменял.
— Назовете пару фильмов из вашего списка?
— Из последнего мы смотрели "Миссис Даутфайр", "Дом странных детей мисс Перегрин". Недавно в кинотеатре видели "Пальму". В планах у нас — "Леон". А Аня хочет, чтобы я увидела "Терминал".
И мы вместе — фанаты сериала "Очень странные дела". Аня просит, чтобы я написала сценарий его российского варианта. Я думаю над этим — мне кажется, сейчас мало контента подросткового, который заходил бы и детям, и взрослым. Придумать такую историю было бы очень классно.
© 20th Century Fox Film Corporation (1993)Кадр из фильма "Миссис Даутфайр"
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Кадр из фильма "Миссис Даутфайр"
© 20th Century Fox Film Corporation (1993)
© 20th Century Fox Film Corporation (2016)
Сцена из фильма "Дом странных детей Мисс Перегрин"
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Сцена из фильма "Дом странных детей Мисс Перегрин"
© 20th Century Fox Film Corporation (2016)
© Gaumont International (1990)
Фрагмент из фильма "Леон"
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Фрагмент из фильма "Леон"
© Gaumont International (1990)
© Amblin Entertainment (2004)Кадр из фильма "Терминал"
4 из 4
Кадр из фильма "Терминал"
© Amblin Entertainment (2004)
1 из 4
Кадр из фильма "Миссис Даутфайр"
© 20th Century Fox Film Corporation (1993)
2 из 4
Сцена из фильма "Дом странных детей Мисс Перегрин"
© 20th Century Fox Film Corporation (2016)
3 из 4
Фрагмент из фильма "Леон"
© Gaumont International (1990)
4 из 4
Кадр из фильма "Терминал"
© Amblin Entertainment (2004)
— Какая у вас самая любимая и нелюбимая части профессии?
— Любимая, наверное, репетиции в театре — это такая медитация и развитие. А нелюбимая…
— Давать интервью?
— Ха! Да, не могу сказать, что я фанат этого дела. Но, наверное, все же — огромный поток людей, который через тебя проходит. Сохранить внутренний комфорт довольно сложно.
И не могу сказать, что люблю современное производство: часто это бешеные ритмы, когда ты должен в день играть десяток сцен. Раньше, в советское время, съемочный процесс был жизнью киношников, а не просто работой за деньги. Мне этого не хватает — иного подхода к профессии.
© Фото : предоставлено пресс-службой STARTКадр из второго сезона сериала "Содержанки"
© Фото : предоставлено пресс-службой START
Кадр из второго сезона сериала "Содержанки"
— А как относитесь к обнаженным сценам в сериалах?
— Я считаю, что телесность — огромная часть нашей жизни. Было бы странно, если бы она не переходила в кино. Это раскрывает персонажа, его характер. Посмотрите, например, "Любовь" Гаспара Ноэ, это же прекрасно! Это такое глубокое исследование природы отношений!
Мы в основном не принимаем собственное тело, скорее хотим его закрыть. Да и говорить на эту тему русскому человеку сложно. Так исторически сложилось. Европейцы в этом смысле гораздо более открытые.
Мы в основном не принимаем собственное тело, скорее хотим его закрыть. Да и говорить на эту тему русскому человеку сложно. Так исторически сложилось. Европейцы в этом смысле гораздо более открытые.
© START Studio (2019)Кадр из сериала "Содержанки"
© START Studio (2019)
Кадр из сериала "Содержанки"
Это хорошо, что мы приходим через кино к тому, что тема телесности нормальна. Что о ней нужно говорить с партнером, с детьми — это исключает потом многие проблемы в отношениях.
— Вам сложно сниматься в эротических сценах?
— Этому в театральном институте не учат. Кроме партнера, с которым вы договариваетесь, что должны сделать в кадре, это еще десять человек вокруг — с аппаратурой, камерами. У вас есть технические задачи: ракурс, что делаете, в каком темпераменте, что хотите этой сценой показать. Плюс комментарии режиссера по рации. Это даже забавно: ты работаешь страстную страсть, а режиссер дает задачу. Главное — в этот момент не расколоться.
© Фото : предоставлено пресс-службой STARTКадр из второго сезона сериала "Содержанки"
1 из 3
Кадр из второго сезона сериала "Содержанки"
© Фото : предоставлено пресс-службой START
© START Studio (2019)
Сцена из сериала "Содержанки"
2 из 3
Сцена из сериала "Содержанки"
© START Studio (2019)
© START Studio (2019)
Фрагмент из сериала "Содержанки"
3 из 3
Фрагмент из сериала "Содержанки"
© START Studio (2019)
1 из 3
Кадр из второго сезона сериала "Содержанки"
© Фото : предоставлено пресс-службой START
2 из 3
Сцена из сериала "Содержанки"
© START Studio (2019)
3 из 3
Фрагмент из сериала "Содержанки"
© START Studio (2019)
Я считаю, что этому надо учиться. Чтобы было интересно и красиво, чтобы соблюсти визуальную и драматическую задачи картины. У меня тоже не сразу получалось.
Ну и, как у русского человека, у меня есть претензии к своему телу. Мне достаточно сложно быть открытой и свободной. Но за последние пару лет я научилась, и, мне кажется, это классный профессиональный навык. Хотя, если честно, оголить душу, быть собой настоящей и откровенной в кадре, в диалогах, гораздо сложнее, чем просто обнажиться.
© Фото : предоставлено пресс-службой STARTКадр из второго сезона сериала "Содержанки"
© Фото : предоставлено пресс-службой START
Кадр из второго сезона сериала "Содержанки"
— Что ждать от третьего сезона "Содержанок"?
— Третий сезон по задумке более мужской, брутальный. Там сталкиваются мощные силы людей бизнеса, чиновников, акул в некотором смысле. Плюс мы отвечаем на многие вопросы первого и второго сезонов. Этого от нас ждет зритель, и мы не разочаруем!
Моя героиня Лена совершенно иная, чем до этого. Первый сезон был для нее переходным из полицейского в иной социальный статус, в иной мир. Второй — попытка сжиться с этим миром и изменить себя. А теперь Лена вполне себе существует в этом "аквариумном" холодном мире, где большая рыба ест маленькую. А на большую есть еще более громадная.
© START Studio (2019)Кадр из сериала "Содержанки"
© START Studio (2019)
Кадр из сериала "Содержанки"
Но будет много юмора, иронии, секса, драматических ситуаций, высоких скоростей. Мне кажется, в "Содержанках" развязка будет бомбической. Сериал ждут, и не зря.
— Каково было сниматься под руководством отца, Юрия Мороза?
— Он очень опытный и комфортный в работе режиссер. Юрий Павлович с такой энергией снимал сезон, что мы бегали с высунутыми языками и падали от усталости. В хорошем смысле. Это счастье для актера и продюсера, когда у тебя такая мощная рука на площадке. Ты можешь только аплодировать и ждать, когда увидишь готовый материал.