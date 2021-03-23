https://ria.ru/20210323/moroz-1602317225.html

Дарья Мороз — о том, как играет обнаженной и снимает стресс

Дарья Мороз — о том, как играет обнаженной и снимает стресс

Новый сезон детективного сериала "Преступление" с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным выходит на телеканале "Россия". Их персонажи — следователи Александра Москвина РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T08:00

2021-03-23T08:00

2021-03-23T08:10

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Новый сезон детективного сериала "Преступление" с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным выходит на телеканале "Россия". Их персонажи — следователи Александра Москвина и Андрей Чистяков — раскрывают изощренное преступление, которое ужасает весь город. На экране найдется место спорам, тайнам, погоням и признаниям.Накануне премьеры Дарья Мороз в интервью корреспонденту РИА Новости рассказала, что у нее общего с ее героиней, каково сниматься в откровенных сценах, как она справляется с конфликтными ситуациями и какие фильмы предпочитает смотреть с дочерью.— "Преступление" по атмосфере напоминает скандинавский нуар. Чем вдохновлялись, когда продумывали ваш образ — следователя Москвину?— Собственно, именно этим я и вдохновлялась. К старту первого сезона в театре я уже экспериментировала с таким "скандинавским" стилем в спектаклях Кости Богомолова. А в кино это было впервые. Было сложно и интересно.Нордические актеры очень аскетичны, внешняя выразительность эмоций минимальна, но максимально глубока и подробна внутренне. Лед снаружи и огонь внутри. Мне хотелось эту манеру сохранить.Во втором сезоне я старалась развивать характер Москвиной: она как оголенный провод внутри панциря — защиты от внешнего мира. Пожалуй, сейчас она стала еще более колкой снаружи — по воле обстоятельств.— Почему решили вернуться к этой роли?— Это один из моих любимых персонажей — она настоящая, честная и небезразличная к судьбам других. Александра больше молчит и думает, мало улыбается, ее интересуют не столько внешние проявления жизни, сколько потаенные миры и чувства людей — скелеты в шкафу. Во втором сезоне Москвина пытается впрыгнуть в нормальный быт, но у нее не очень получается. И в этом смысле Чистяков (его сыграл Павел Прилучный. — Прим. ред.) ее уравновешивает. Он — человек, полный жизни во всех ее проявлениях, не идеальный, и это она в нем очень ценит, несмотря на свое вечное "все раскладывать по полкам".— Москвина жертвует ради работы личной жизнью. Вам это знакомо? Как разделяете профессию и семью, находите баланс?— Это самое сложное. Сейчас я целенаправленно иду к тому, что жизнь важнее. Когда ты совсем погружаешься в работу, ты находишься в персональном вакууме, недоступном для близких.В какой-то момент я поняла, что нужно разделять жизнь и работу. Отчасти поэтому обратилась к продюсированию. Хочу получить свободу от персонажей и больше жить, ежесекундно получать кайф от этого. Плюс разрабатывать глобальные идеи проектов, что мне сейчас ближе и интереснее. И схоже с работой детектива.— Еще что-то общее у вас с Москвиной есть, кроме того, что научились думать как детектив?— Думаю, желание быть колючей внешне. Это единственный способ защиты внутреннего мира. Я закрытый, эмоциональный и очень чувствительный человек. И если каждого, с кем сталкиваюсь, допускать в личную зону комфорта, — это травматично. Поэтому я часто бываю суровой. Москвина такая же: она открыта только перед Чистяковым, как и он перед ней. И они все время на грани отношений — то ли братско-сестринских, то ли партнерских, то ли любовных.— Я заметила эти эмоциональные качели. В начале сезона между ними чувствуется натянутость отношений. А у вас так было в жизни? Что делали в такой конфликтной ситуации?— Для нас было важно, чтобы они искали точки соприкосновения, новые пути друг к другу. Чтобы хотели разрешить этот конфликт. Но никто из них не может сделать первый шаг. Саша чувствует вину, однако иначе поступить не могла. Чистяков, наоборот, считает себя правым. И обоим это дискомфортно: друг без друга они не могут. В их "химии", профессиональной, человеческой — основная искра, триггер. Благодаря этому у них так эффективно получается раскрывать дела в паре.У меня были похожие ситуации. Но когда ты понимаешь, что человек тебе важнее, чем произошедшее, что не стоит терять его из-за глупой амбиции, то постепенно, несмотря на гордость и характер, идешь навстречу.— В сериале затрагивается тема соцсетей: как они влияют на нас, как через них можно найти любую информацию о человеке. А вы как к соцсетям относитесь?— Ха! Ну это для меня профессиональный инструмент — пиара, общения со зрителями. Я могу сделать опрос в инстаграме и сразу получить ответы. Называю подписчиков моей личной фокус-группой.Но в то же время соцсети — это социальное зло. Потому что каждое слово могут использовать против тебя. Даже самые незначительные вещи. Для подростков они бывают травматичными, влияют на психику. Я, как мама, стараюсь подальше держать дочку от интернета, ее ум и сознание еще незрелые. Пока ты молод и не знаешь, как с этим работать, бывает стремно. И могут случиться очень нехорошие вещи.В этом сезоне мы много говорим о доступности любой информации через Сеть — от компромата до возможности купить дурь. И это важная тема: не все осознают, что Сеть — не только развлекуха, но и реальный инструмент воздействия. — При этом в сериале есть и другие темы.— Да, классный момент — что 90-е никуда не делись из сознания людей, особенно вне столицы. Молодежь это не так сечет, как люди среднего возраста. А в картине как раз сталкиваются два поколения — два разных взгляда на реальность.— В "Преступлении" показано предубеждение к женщине-руководителю. Вы, как креативный продюсер, сталкивались с подобным?— Это для меня пока новая сфера. Лет 15 назад я окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров по специальности "продюсер". В тот момент я понимала, что, пока не подрасту немного, меня сложно будет воспринимать как руководителя. Я ведь артистка, а мужской продюсерский мир — другой, там бизнес-уровень, сознание иное, чем в актерстве, характеры и умы. Чтобы войти в него, надо доказать не словом, а делом, что можешь рождать идеи, иметь свое мнение и настаивать на нем. Создавать команду и вести ее, преодолевать проблемы в производстве, грамотно работать с людьми и так далее.— Вы как-то в интервью заметили, что "артисты тотально психически неуравновешенны". Почему?— Это нормально, это часть профессии! Артисту нужно качать эмоцию от драмы к комедии и обратно. Ты не можешь достоверно сыграть, если не погружаешь себя в разные состояния, энергии, не фантазируешь на тему персонажа или не присваиваешь какие-то черты людей. Это расшатывает психику. Конечно же, артисты — все немного психи. И нам это в кайф. Но зато, чем больше ты псих, тем лучше ты играешь, наверное.— А еще у артистов то гастроли, то съемки. Как справляетесь со стрессом?— Мне помогает мой дом, в который я возвращаюсь, люблю проводить вечера со свечами, благовониями, медитативной музыкой, общаться с ребенком. Просто забрать Аню из школы, поужинать вместе с ней, поболтать, сходить на шоппинг. У нее подростковый возраст, и мне очень с ней интересно. Она умная девочка, тонкой душевной организации.Люблю посещать театр, хорошее кино. У нас с Аней есть традиция: в свободные вечера смотреть старые фильмы из списка, который я ей составила. И у нее есть собственный список. Это тоже борьба со стрессом.Ну и ванну с солью никто еще не отменял.— Назовете пару фильмов из вашего списка?— Из последнего мы смотрели "Миссис Даутфайр", "Дом странных детей мисс Перегрин". Недавно в кинотеатре видели "Пальму". В планах у нас — "Леон". А Аня хочет, чтобы я увидела "Терминал".И мы вместе — фанаты сериала "Очень странные дела". Аня просит, чтобы я написала сценарий его российского варианта. Я думаю над этим — мне кажется, сейчас мало контента подросткового, который заходил бы и детям, и взрослым. Придумать такую историю было бы очень классно.— Какая у вас самая любимая и нелюбимая части профессии?— Любимая, наверное, репетиции в театре — это такая медитация и развитие. А нелюбимая…— Давать интервью?— Ха! Да, не могу сказать, что я фанат этого дела. Но, наверное, все же — огромный поток людей, который через тебя проходит. Сохранить внутренний комфорт довольно сложно.И не могу сказать, что люблю современное производство: часто это бешеные ритмы, когда ты должен в день играть десяток сцен. Раньше, в советское время, съемочный процесс был жизнью киношников, а не просто работой за деньги. Мне этого не хватает — иного подхода к профессии.— А как относитесь к обнаженным сценам в сериалах?— Я считаю, что телесность — огромная часть нашей жизни. Было бы странно, если бы она не переходила в кино. Это раскрывает персонажа, его характер. Посмотрите, например, "Любовь" Гаспара Ноэ, это же прекрасно! Это такое глубокое исследование природы отношений!Мы в основном не принимаем собственное тело, скорее хотим его закрыть. Да и говорить на эту тему русскому человеку сложно. Так исторически сложилось. Европейцы в этом смысле гораздо более открытые.Это хорошо, что мы приходим через кино к тому, что тема телесности нормальна. Что о ней нужно говорить с партнером, с детьми — это исключает потом многие проблемы в отношениях.— Вам сложно сниматься в эротических сценах?— Этому в театральном институте не учат. Кроме партнера, с которым вы договариваетесь, что должны сделать в кадре, это еще десять человек вокруг — с аппаратурой, камерами. У вас есть технические задачи: ракурс, что делаете, в каком темпераменте, что хотите этой сценой показать. Плюс комментарии режиссера по рации. Это даже забавно: ты работаешь страстную страсть, а режиссер дает задачу. Главное — в этот момент не расколоться.Я считаю, что этому надо учиться. Чтобы было интересно и красиво, чтобы соблюсти визуальную и драматическую задачи картины. У меня тоже не сразу получалось.Ну и, как у русского человека, у меня есть претензии к своему телу. Мне достаточно сложно быть открытой и свободной. Но за последние пару лет я научилась, и, мне кажется, это классный профессиональный навык. Хотя, если честно, оголить душу, быть собой настоящей и откровенной в кадре, в диалогах, гораздо сложнее, чем просто обнажиться. — Что ждать от третьего сезона "Содержанок"?— Третий сезон по задумке более мужской, брутальный. Там сталкиваются мощные силы людей бизнеса, чиновников, акул в некотором смысле. Плюс мы отвечаем на многие вопросы первого и второго сезонов. Этого от нас ждет зритель, и мы не разочаруем!Моя героиня Лена совершенно иная, чем до этого. Первый сезон был для нее переходным из полицейского в иной социальный статус, в иной мир. Второй — попытка сжиться с этим миром и изменить себя. А теперь Лена вполне себе существует в этом "аквариумном" холодном мире, где большая рыба ест маленькую. А на большую есть еще более громадная.Но будет много юмора, иронии, секса, драматических ситуаций, высоких скоростей. Мне кажется, в "Содержанках" развязка будет бомбической. Сериал ждут, и не зря.— Каково было сниматься под руководством отца, Юрия Мороза?— Он очень опытный и комфортный в работе режиссер. Юрий Павлович с такой энергией снимал сезон, что мы бегали с высунутыми языками и падали от усталости. В хорошем смысле. Это счастье для актера и продюсера, когда у тебя такая мощная рука на площадке. Ты можешь только аплодировать и ждать, когда увидишь готовый материал.

https://ria.ru/20210317/kino-1601538035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, кино и сериалы, дарья мороз, павел прилучный, константин богомолов