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Большой московский цирк
Большой московский цирк
Большой московский цирк (БМЦ) на проспекте Вернадского – крупнейший в мире стационарный цирк. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T01:53
2021-04-30T01:53
большой московский государственный цирк
москва
справки
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Большой московский цирк (БМЦ) на проспекте Вернадского – крупнейший в мире стационарный цирк. Цирк был построен по проекту коллектива архитекторов и инженеров под руководством Якова Белопольского и торжественно открыт 30 апреля 1971 года.Здание цирка рассчитано на 3340 зрителей. Все места расположены амфитеатром, высота которого составляет 36 метров, что делает арену отлично обозреваемой с любого места зала.Его уникальные технические возможности позволяют создавать необычные цирковые спектакли, различные шоу, музыкально-цирковые ревю. Цирк на Вернадского оснащен шестью манежами – одним репетиционным и пятью сменными рабочими: конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой. Сменные манежи располагаются в подземном машинном зале на глубине 18 метров. При этом смена манежа совершается в течение нескольких минут, что дает возможность их использования в одном и том же представлении.Цирк является одним из столичных туристических объектов и частью московской городской инфраструктуры. Здание цирка входит в состав парковой зоны, являющейся объектом культурного наследия Москвы.В творческом коллективе работают ведущие артисты мирового цирка, лучшие режиссеры, художники и балетмейстеры цирковой индустрии, заслуженные и народные артисты России, лауреаты международных цирковых фестивалей, представители известных цирковых династий.Директорами Большого московского цирка в разное время были Петр Аболимов, Евгений Милаев, Леонид Костюк. Пост художественного руководителя занимали Марк Местечкин, Юрий Архипцев и Леонид Костюк. С ноября 2012 года директором Большого московского цирка является народный артист РФ Эдгард Запашный. Художественный руководитель – народный артист РФ Аскольд Запашный.С 1992 года Большой Московский цирк являлся государственным предприятием. С 2011 года цирк находился в ведении Минкультуры России. В декабре 2017 года он был передан в государственную собственность города Москвы. Цирк находится в ведомственном подчинении департамента культуры города Москвы. Большой Московский цирк является государственным унитарным предприятием –юридическим лицом, имеющим обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в банках. Имея свою артистическую труппу, постановочную базу (включая дополнительный репетиционный манеж), творческо-постановочные кадры, цирк осуществляет работу по совершенству трюкового и актерского мастерства, поиску новых форм выразительности, соединения циркового искусства с другими видами творчества.Главная задача коллектива – постановка необычных красочных и интересно выстроенных спектаклей и тематических программы, способных заинтересовать как детей, так и взрослых.Цирк активно работает 11 месяцев в году, обслуживая 600-800 тысяч зрителей, большую часть которых составляют дети.Среди программ последних лет – спектакль "Небылица", основанный на русских сказках, дивертисмент "Эмоции...", состоящий из 12 разножанровых номеров, цирковое шоу "UFO: Цирк с другой планеты" с использованием новых технологий, звуковых и световых спецэффектов, а также "летающей тарелки" диаметром 14 метров, шоу "Посланник" с участием большого количества дрессированных животных. В феврале 2020 года в цирке стартовало шоу на вампирскую тему "Раз, два, …, четыре, пять". В марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса спектакли цирка были отменены. Из-за пандемии в России, как и в ряде других стран, объявлен режим самоизоляции. Цирки, как и другие развлекательные учреждения, закрыты. БМЦ был закрыт для репетиций, в нем продолжали работать более 100 человек: дрессировщики, ассистенты, ветеринары, технический персонал и другие сотрудники, которым регулярно измеряли температуру и проводили тестирование на антитела. 7 августа 2020 года для московских врачей был осуществлен благотворительный показ репертуарного шоу "Эпицентр". 8 августа 2020 года Цирк на проспекте Вернадского первым среди российских открылся после карантина. 20 сентября 2020 года Большой Московский цирк на проспекте Вернадского представил новую программу "И100рия", посвященную празднованию столетия циркового искусства в России, в котором артисты представили цирковые номера прошлых эпох, а также пофантазировали, каким будет цирк будущего.В декабре 2020 года состоялась премьера театрально-циркового спектакля "По щучьему велению". В 2016 году цирк получил сертификат качества от крупнейшего сайта о путешествиях TripAdvisor. 20 апреля 2021 года Большой Московский цирк на проспекте Вернадского и Российская государственная цирковая компания подписали соглашение о трехстороннем сотрудничество с Медиагруппой "Россия сегодня". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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большой московский государственный цирк, москва, справки

Большой московский цирк

01:53 30.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкБольшой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Макаров
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Большой московский цирк (БМЦ) на проспекте Вернадского – крупнейший в мире стационарный цирк.
Цирк был построен по проекту коллектива архитекторов и инженеров под руководством Якова Белопольского и торжественно открыт 30 апреля 1971 года.
Здание цирка рассчитано на 3340 зрителей. Все места расположены амфитеатром, высота которого составляет 36 метров, что делает арену отлично обозреваемой с любого места зала.
Его уникальные технические возможности позволяют создавать необычные цирковые спектакли, различные шоу, музыкально-цирковые ревю.
Цирк на Вернадского оснащен шестью манежами – одним репетиционным и пятью сменными рабочими: конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой. Сменные манежи располагаются в подземном машинном зале на глубине 18 метров. При этом смена манежа совершается в течение нескольких минут, что дает возможность их использования в одном и том же представлении.
Цирк является одним из столичных туристических объектов и частью московской городской инфраструктуры. Здание цирка входит в состав парковой зоны, являющейся объектом культурного наследия Москвы.
В творческом коллективе работают ведущие артисты мирового цирка, лучшие режиссеры, художники и балетмейстеры цирковой индустрии, заслуженные и народные артисты России, лауреаты международных цирковых фестивалей, представители известных цирковых династий.
Директорами Большого московского цирка в разное время были Петр Аболимов, Евгений Милаев, Леонид Костюк.
Пост художественного руководителя занимали Марк Местечкин, Юрий Архипцев и Леонид Костюк.
С ноября 2012 года директором Большого московского цирка является народный артист РФ Эдгард Запашный.
Художественный руководитель – народный артист РФ Аскольд Запашный.
С 1992 года Большой Московский цирк являлся государственным предприятием. С 2011 года цирк находился в ведении Минкультуры России.
В декабре 2017 года он был передан в государственную собственность города Москвы.
Цирк находится в ведомственном подчинении департамента культуры города Москвы. Большой Московский цирк является государственным унитарным предприятием –юридическим лицом, имеющим обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в банках.
Имея свою артистическую труппу, постановочную базу (включая дополнительный репетиционный манеж), творческо-постановочные кадры, цирк осуществляет работу по совершенству трюкового и актерского мастерства, поиску новых форм выразительности, соединения циркового искусства с другими видами творчества.
Главная задача коллектива – постановка необычных красочных и интересно выстроенных спектаклей и тематических программы, способных заинтересовать как детей, так и взрослых.
Цирк активно работает 11 месяцев в году, обслуживая 600-800 тысяч зрителей, большую часть которых составляют дети.
Среди программ последних лет – спектакль "Небылица", основанный на русских сказках, дивертисмент "Эмоции...", состоящий из 12 разножанровых номеров, цирковое шоу "UFO: Цирк с другой планеты" с использованием новых технологий, звуковых и световых спецэффектов, а также "летающей тарелки" диаметром 14 метров, шоу "Посланник" с участием большого количества дрессированных животных.
В феврале 2020 года в цирке стартовало шоу на вампирскую тему "Раз, два, …, четыре, пять".
В марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса спектакли цирка были отменены. Из-за пандемии в России, как и в ряде других стран, объявлен режим самоизоляции. Цирки, как и другие развлекательные учреждения, закрыты. БМЦ был закрыт для репетиций, в нем продолжали работать более 100 человек: дрессировщики, ассистенты, ветеринары, технический персонал и другие сотрудники, которым регулярно измеряли температуру и проводили тестирование на антитела.
7 августа 2020 года для московских врачей был осуществлен благотворительный показ репертуарного шоу "Эпицентр". 8 августа 2020 года Цирк на проспекте Вернадского первым среди российских открылся после карантина.
20 сентября 2020 года Большой Московский цирк на проспекте Вернадского представил новую программу "И100рия", посвященную празднованию столетия циркового искусства в России, в котором артисты представили цирковые номера прошлых эпох, а также пофантазировали, каким будет цирк будущего.
В декабре 2020 года состоялась премьера театрально-циркового спектакля "По щучьему велению".
В 2016 году цирк получил сертификат качества от крупнейшего сайта о путешествиях TripAdvisor.
20 апреля 2021 года Большой Московский цирк на проспекте Вернадского и Российская государственная цирковая компания подписали соглашение о трехстороннем сотрудничество с Медиагруппой "Россия сегодня".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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