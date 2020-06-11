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Большой Московский цирк возобновит репетиции с учетом рекомендаций
2020-06-11T16:27
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большой московский государственный цирк
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Большой Московский цирк возобновит репетиции с учетом рекомендаций

16:27 11.06.2020
65
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБольшой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского в Москве
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского возобновит репетиции с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, сообщило руководство цирка на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Вчера мы вместе с руководителем департамента культуры города Москвы и руководителем Роспотребнадзора города Москвы провели селекторное совещание, где присутствовало почти 130 ведущих руководителей культурных учреждений города Москвы. На этом селекторном совещании было разъяснено, как мы должны постепенно выходить из режима карантина, режима самоизоляции... Прежде всего, ограничения, связанные с тем, что репетиционный процесс не должен быть связан с нахождением более чем 10 лиц одновременно", - сообщил гендиректор цирка Эдгард Запашный.
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Он отметил, что в цирковом искусстве практически невозможно исключить физический контакт, потому что цирк подразумевает работу во взаимодействии друг с другом. Однако в Большом Московском цирке выполняются все предписанные меры по обеспечению безопасности сотрудников. По словам Запашного, когда цирк был закрыт для репетиций, в нем продолжали работать более 100 человек: дрессировщики, ассистенты, ветеринары, технический персонал и другие сотрудники. Им регулярно измеряли температуру и проводили тестирование на антитела, рассказал Запашный.
Художественный руководитель Аскольд Запашный подчеркнул, что на данный момент цирковую индустрию волнует вопрос открытия цирков для зрителей. "Экономика цирка строится на посещении представлений… Люди хотят вернуться к полноценной рабочей жизни для того, чтобы наладить экономику в своих семьях. Поэтому, конечно же, сейчас мы подготовились, мы все время находились в состоянии так называемого низкого старта", - сказал он.
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На данный момент под вопросом остается проведение Международного циркового фестиваля, запланированного на сентябрь 2020 года.
"Скорее всего, мы отменим Международный цирковой фестиваль, который должен был бы проходить в сентябре месяце этого года именно из-за полной неуверенности того, будут ли открыты границы и как поведут себя зрители, как поведут себя артисты, готовы ли они будут приехать к нам в страну, выпустят ли их из своих стран. Это событие стоит под очень большим вопросом, поэтому, скорее всего, мы отменим", - добавил Запашный.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Аскольд ЗапашныйБольшой Московский Государственный циркФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Эдгард ЗапашныйМосква
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