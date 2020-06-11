Большой Московский цирк возобновит репетиции с учетом рекомендаций

Он отметил, что в цирковом искусстве практически невозможно исключить физический контакт, потому что цирк подразумевает работу во взаимодействии друг с другом. Однако в Большом Московском цирке выполняются все предписанные меры по обеспечению безопасности сотрудников. По словам Запашного, когда цирк был закрыт для репетиций, в нем продолжали работать более 100 человек: дрессировщики, ассистенты, ветеринары, технический персонал и другие сотрудники. Им регулярно измеряли температуру и проводили тестирование на антитела, рассказал Запашный.

"Скорее всего, мы отменим Международный цирковой фестиваль, который должен был бы проходить в сентябре месяце этого года именно из-за полной неуверенности того, будут ли открыты границы и как поведут себя зрители, как поведут себя артисты, готовы ли они будут приехать к нам в страну, выпустят ли их из своих стран. Это событие стоит под очень большим вопросом, поэтому, скорее всего, мы отменим", - добавил Запашный.