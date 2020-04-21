Запашный рассказал о страшных последствиях коронавируса для животных

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Директор Большого московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал о страшных последствиях пандемии коронавируса для животных.
Он пояснил, что некоторые структуры, связанные с животными, уже попали в катастрофическое положение и им требуется помощь от государства.
"Я прекрасно осознаю, что профессиональные и порядочные люди снимут с себя последнее, но не дадут животным пострадать", — отметил дрессировщик, но признал, что если зверей не на что будет кормить, они начнут умирать.
Запашный также отметил, что некоторые его коллеги находятся на самоизоляции вместе с подопечными. Животные ведут малоподвижный образ жизни, что может негативно сказаться на их здоровье.
Из-за пандемии коронавируса в России, как и в ряде других стран, объявлен режим самоизоляции. Цирки, как и другие развлекательные учреждения, закрыты.