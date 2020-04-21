Запашный рассказал о страшных последствиях коронавируса для животных

Он пояснил, что некоторые структуры, связанные с животными, уже попали в катастрофическое положение и им требуется помощь от государства.

"Я прекрасно осознаю, что профессиональные и порядочные люди снимут с себя последнее, но не дадут животным пострадать", — отметил дрессировщик, но признал, что если зверей не на что будет кормить, они начнут умирать.

Запашный также отметил, что некоторые его коллеги находятся на самоизоляции вместе с подопечными. Животные ведут малоподвижный образ жизни, что может негативно сказаться на их здоровье.