https://ria.ru/20210420/soglashenie-1729127336.html

"Россия сегодня", БМЦ и Росгосцирк подписали соглашение о сотрудничестве

"Россия сегодня", БМЦ и Росгосцирк подписали соглашение о сотрудничестве

Медиагруппа "Россия сегодня", Большой Московский цирк на проспекте Вернадского (БМЦ) и Российская государственная цирковая компания подписали соглашение о... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:23

2021-04-20T16:23

2021-04-20T18:16

миа "россия сегодня"

большой московский государственный цирк

росгосцирк

риа новости

эдгард запашный

дмитрий киселев

новости агентства

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня", Большой Московский цирк на проспекте Вернадского (БМЦ) и Российская государственная цирковая компания подписали соглашение о трехстороннем сотрудничестве, подписание прошло в рамках пресс-конференции в медиагруппе во вторник."С детства люблю цирк, воспитан на нем, и воспитывал своих детей на нашем цирке. Я хочу сказать, что сегодняшнее подписание говорит о том, что мы сделаем все, чтобы не отдать цирк в чужие руки, чтобы наш отечественный российский цирк развивался в соответствии с отечественными цирковыми традициями, а эти цирковые традиции отличаются от того, что есть на Западе, и что есть на востоке. У нас свое чувство юмора, у нас свои клоуны, у нас свои акробаты, у нас свои зрители, у нас свой цирковой дизайн, и у нас особое отношение к животным. Это очень важно. Мы будем заботиться о животных, стараться создавать им лучшие условия, защищать их, и мы от них не откажемся", - сказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Гендиректор медиахолдинга также поблагодарил главу Большого Московского цирка Эдгарда Запашного и гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова за доверие и открытость в сотрудничестве. Запашный, в свою очередь, отметил, что для БМЦ это серьезное событие."Хотелось бы сказать слова благодарности лично Дмитрию Константиновичу, Эдгарду Вальтеровичу за то, что мы сегодня здесь собрались для подписания такого знакового, значимого для компании Росгосцирк соглашения. В столь непростое время, во время пандемии, мы запустили весь наш цирковой конвейер, о чём сегодня "Россия сегодня" доносит всей нашей большой и необъятной стране. Мы запустили все цирки без исключения – от Владивостока до Санкт-Петербурга, от Санкт-Петербурга до Сочи", - рассказал глава ФКП "Российская государственная цирковая компания" Сергей Беляков."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/evro-1728437316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", большой московский государственный цирк, росгосцирк, риа новости, эдгард запашный, дмитрий киселев, новости агентства