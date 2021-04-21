https://ria.ru/20210421/otdykh-1729221868.html

Названы самые популярные города России для летнего отдыха с детьми

Названы самые популярные города России для летнего отдыха с детьми

Сервис бронирования жилья для отдыха определил, какие города популярны для путешествий семей с детьми этим летом. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:41

2021-04-21T11:41

2021-04-21T11:46

куда можно лететь

волгоград

петрозаводск

сочи

республика крым

евпатория

воронеж

переславль-залесский

санкт-петербург

калининград

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, какие города популярны для путешествий семей с детьми этим летом.Наиболее востребованны Крым и Краснодарский край, особенно Евпатория и Сочи. Спросом пользуются Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Петрозаводск, Волгоград, Калининград, Москва и Переславль-Залесский.По статистике сервиса, семьи с детьми бронируют летний отдых в 2021 на срок от одной до 11 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Волгограде, дороже – в Петрозаводске.Каникулы в Евпатории и Сочи стоят в среднем 2900-3100 рублей в сутки, в Санкт-Петербурге – 3200, в Переславле-Залесском – почти 3500, менее трех тысяч рублей – в Ростове-на-Дону, Москве и Калининграде. Менее чем в две тысячи рублей в сутки проживание обходится в Воронеже и Волгограде.

https://ria.ru/20210421/astrakhan-1728891813.html

волгоград

петрозаводск

сочи

республика крым

евпатория

воронеж

переславль-залесский

санкт-петербург

калининград

москва

ростов-на-дону

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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