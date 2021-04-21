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Туризм
https://ria.ru/20210421/otdykh-1729221868.html
Названы самые популярные города России для летнего отдыха с детьми
Названы самые популярные города России для летнего отдыха с детьми
Сервис бронирования жилья для отдыха определил, какие города популярны для путешествий семей с детьми этим летом. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:41
2021-04-21T11:46
куда можно лететь
волгоград
петрозаводск
сочи
республика крым
евпатория
воронеж
переславль-залесский
санкт-петербург
калининград
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, какие города популярны для путешествий семей с детьми этим летом.Наиболее востребованны Крым и Краснодарский край, особенно Евпатория и Сочи. Спросом пользуются Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Петрозаводск, Волгоград, Калининград, Москва и Переславль-Залесский.По статистике сервиса, семьи с детьми бронируют летний отдых в 2021 на срок от одной до 11 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Волгограде, дороже – в Петрозаводске.Каникулы в Евпатории и Сочи стоят в среднем 2900-3100 рублей в сутки, в Санкт-Петербурге – 3200, в Переславле-Залесском – почти 3500, менее трех тысяч рублей – в Ростове-на-Дону, Москве и Калининграде. Менее чем в две тысячи рублей в сутки проживание обходится в Воронеже и Волгограде.
https://ria.ru/20210421/astrakhan-1728891813.html
волгоград
петрозаводск
сочи
республика крым
евпатория
воронеж
переславль-залесский
санкт-петербург
калининград
москва
ростов-на-дону
краснодарский край
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Названы самые популярные города России для летнего отдыха с детьми

11:41 21.04.2021 (обновлено: 11:46 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие у одного из коттеджей семейного отеля в Крыму
Отдыхающие у одного из коттеджей семейного отеля в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, какие города популярны для путешествий семей с детьми этим летом.
Наиболее востребованны Крым и Краснодарский край, особенно Евпатория и Сочи. Спросом пользуются Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Петрозаводск, Волгоград, Калининград, Москва и Переславль-Залесский.
По статистике сервиса, семьи с детьми бронируют летний отдых в 2021 на срок от одной до 11 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Волгограде, дороже – в Петрозаводске.
Каникулы в Евпатории и Сочи стоят в среднем 2900-3100 рублей в сутки, в Санкт-Петербурге – 3200, в Переславле-Залесском – почти 3500, менее трех тысяч рублей – в Ростове-на-Дону, Москве и Калининграде. Менее чем в две тысячи рублей в сутки проживание обходится в Воронеже и Волгограде.
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Туризмкуда можно лететьВолгоградПетрозаводскСочиРеспублика КрымЕвпаторияВоронежПереславль-ЗалесскийСанкт-ПетербургКалининградкуда поехатьЦенытуристыНовости - ТуризмМоскваРостов-на-ДонуКраснодарский крайОтдыхДети
 
 
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