https://ria.ru/20210421/lgoty-1729353346.html

Льготы ветеранам труда в 2021 году: какие положены и как их получить

Льготы ветеранам труда в 2021 году: какие положены и как их получить

Льготы ветеранам труда в 2021 году — это помощь гражданам со стороны государства в виде дополнительных денежных выплат и социальных мер защиты. Какие... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T18:56

2021-04-21T18:56

2021-04-21T18:56

россия

ветераны

льготы

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Льготы ветеранам труда в 2021 году — это помощь гражданам со стороны государства в виде дополнительных денежных выплат и социальных мер защиты. Какие преференции имеют действующие ветераны труда, кому назначается льготная оплата коммунальных услуг и как пенсионерам в таком статусе получить выплаты — в материале РИА Новости.Льготы ветеранам трудаЛьготы ветеранам труда в 2021 году — это преимущества для граждан, имеющих соответствующее звание, в виде доплат, скидок и иных преференций. Их разновидности зависят от статуса ветерана, который присваивается за многолетнюю работу и трудовые заслуги.Само звание "Ветеран труда" утвердили в 1995 году. До этого была только медаль с аналогичным названием. Она, в отличие от нынешнего статуса, не давала права на выплаты или льготы. Сегодня вместо медали ветеранам труда выдают удостоверение.Разновидности званияФедеральный закон "О ветеранах" от 12 января 1995 г. №5-ФЗ предусматривает два статуса: федеральный (присваивается на основании ст. 7, действует на всей территории РФ) и региональный. Последний присваивается в некоторых субъектах РФ. В их названии всегда указывают наименование региона: например, "Ветеран труда Республики Марий Эл", "Ветеран труда Ростовской области". Как правило, такое звание получают обладатели местных наград или граждане, выработавшие установленный в субъекте трудовой стаж. Действует статус только на территории региона, где его присвоили.Также существует ветераны труда предприятия и организации. Этот статус последние учреждают самостоятельно. Работников, которые имеют такие звания, нередко поощряют подарками на Новый год или дают им возможность бесплатно посещать заводской дом культуры по выходным.Человек может иметь сразу три звания ветерана — федерального, регионального и ветерана предприятия, либо какое-то одно из них.Статус ветерана труда выдается один раз, и подтверждать его не нужно. Удостоверение является бессрочным.Процедура лишения человека такого звания законом не предусмотрена. Сделать это можно только в судебном порядке, например, в случае ошибочной выдачи или по подложным документам. Никакие другие ведомства, кроме суда, не могут лишить человека этого статуса.Федеральные и региональные льготыНаряду с федеральными льготами ветеранам труда власти регионов страны часто устанавливают дополнительные, охватывающие более широкие слои населения.ФедеральныеЗвание ветерана труда дает право на получение ряда льгот. Согласно ст. 13 федерального закона "О ветеранах", социальная поддержка всех ветеранов включает:— Например, в Омской области протезироваться бесплатно разрешают раз в 5 лет, — пояснила юрист.Пенсионерам — ветеранам труда положены льготы и для пенсионеров, и для ветеранов труда. Если в обеих категориях предусмотрены, например, скидки на оплату ЖКХ, то субсидии не суммируются, нужно выбрать только одну из них. Размер и вид указанных мер поддержки определяют также в регионах.РегиональныеСогласно ст. 22 ФЗ "О ветеранах", льготы ветеранам труда определяются правовыми актами субъектов РФ. Это означает, что в каждом регионе свой набор преференций для указанных граждан, а также размер выплат и порядок их предоставления.В список нередко входят:Какие льготы предусмотрены для ветеранов труда в конкретном регионе, можно уточнить на сайте правительства субъекта РФ или в ближайшем отделении соцзащиты. Для оформления обращаются в многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг.Помимо всего, ряд льгот можно монетизировать — получить вместо них денежную компенсацию.Точный список льгот, которые можно монетизировать, и размер компенсации конкретной льготы можно узнать в региональном ведомстве социальной защиты или в МФЦ. Туда же нужно подавать заявление на получение монетизации. Для этого также потребуются удостоверение ветерана труда и паспорт.Условия полученияГлавным условием получения льгот для ветеранов труда является наличие соответствующего звания. На него могут претендовать люди, имеющие определенный законом стаж работы или службы.В соответствии со ст. 7 ФЗ "О ветеранах" к "федеральным" ветеранам труда относятся:Стоит отметить, что почетные и памятные медали, значки, знаки, грамоты и прочие подобные награды, выданные коммерческими и некоммерческими организациями или независимыми профсоюзами, к ведомственным знакам отличия не относятся.Основания для присвоения регионального звания отличаются в зависимости от субъекта РФ. Как правило, статус выдают лицам, имеющим награды региона или определенный трудовой стаж на его территории.Например, в Мурманской области действует закон о присвоении звания "Ветеран труда Мурманской области". Получить его могут мужчины со стажем не менее 40 лет и женщины со стажем не менее 35 лет.Как оформить?Государство не присваивает звание ветерана труда автоматически. О своем праве на него гражданин должен заявить самостоятельно — подать заявление и документы.Для получения звания ветерана труда требуются:— Также при подаче документов составляется заявление о предоставлении звания ветерана труда. Бланк для его заполнения дадут по месту оформления — в органах социальной защиты, — сообщила юрист.Все документы нужно предъявить в оригинале, а также предоставить их копии. Сроки принятия решения о присвоении звания либо об отказе в таком праве зависят от субъекта Российской Федерации. Например, в Москве решение принимается в течение 10 суток после приема всех бумаг, в Брянской области это делают за 15 суток, а в Республике Тыва — 30 суток. При этом, ни в одном из регионов решение не может быть принято позднее чем через 30 дней.Получить удостоверение ветерана труда можно в органах социальной защиты. В некоторых регионах, например в Хакасии, документы можно направить в электронном виде — через Госуслуги. Также на этом портале можно узнать, кто именно в субъекте присваивает звание ветерана и выдает соответствующую "корочку".Отказать в получении звания могут в следующих случаях:— Если устранить эти проблемы никак не получилось, но вы считаете, что отказ необоснованный, его можно обжаловать. Делают это двумя способами: направляют жалобу на имя руководителя органа соцзащиты, который отказал, либо пользуются порталом досудебного обжалования на Госуслугах, или же подают в суд, — рассказала специалист.В случае утери удостоверения ветерана труда льготы не прекращаются, но гражданин не может подтвердить право на них. В таком случае нужно получить дубликат. Выдает повторное удостоверение тот же государственный орган, который выдавал первое. Необходимые документыПосле получения удостоверения ветерана труда можно подавать документы на предоставление льгот. Их направляют в разные государственные органы в зависимости от типа социальной помощи.Для получения дополнительных денежных выплат, скидки на оплату ЖКХ или других льгот ветерану труда нужно обратиться в местное отделение органов социальной защиты. Также имеется возможность оформления преференций через МФЦ или Госуслуги. В последнем варианте нужно иметь подтвержденный аккаунт на портале.Кроме того, несколькими льготами ветерана труда можно пользоваться сразу после получения удостоверения, например, бесплатным проездом в транспорте. Достаточно просто предъявить документ во время поездки.Документы для оформления льгот ветерана труда отличаются в зависимости от типа привилегий и региона проживания. Как правило, в пакет бумаг входят:ЗаконодательствоВиды льгот для ветеранов труда прописаны в ФЗ № 5 "О ветеранах". Размер и условия их получения определяются регионами через местные законы и другие нормативные акты.Как рассчитать размер льготы по оплате коммунальных услуг ветеранам труда?— Формула для расчета льготы на коммунальные услуги следующая: S/N*C*50%=P, где: S — общая площадь жилья в квадратных метрах; N — количество людей, прописанных в нем; C — тариф на 1 квадратный метр в рублях; P — итоговая стоимость в рублях. Данная формула учитывает количество прописанных в жилье.Поскольку льгота полагается только ветерану труда, то оставшиеся члены семьи будут оплачивать полную стоимость согласно тарифам, при условии, что они не имеют особых прав. А вот расчет для предоставляемых услуг, оплата которых идет за фактическое потребление, то есть по счетчикам, имеет другой вид: T*Q*50%=P, где: T — региональный норматив на одного человека в квадратных метрах или единица измерения по счетчику, а Q — стоимость услуги за единицу потребления в рублях, — пояснила Мария Александрова.

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https://ria.ru/20210416/nalogi-1728657161.html

https://ria.ru/20210419/nalog-1729001126.html

https://ria.ru/20210414/lgoty-1728217952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ветераны, льготы