Льготы ветеранам труда в 2021 году: какие положены и как их получить
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Льготы ветеранам труда в 2021 году — это помощь гражданам со стороны государства в виде дополнительных денежных выплат и социальных мер защиты. Какие преференции имеют действующие ветераны труда, кому назначается льготная оплата коммунальных услуг и как пенсионерам в таком статусе получить выплаты — в материале РИА Новости.
Льготы ветеранам труда
Льготы ветеранам труда в 2021 году — это преимущества для граждан, имеющих соответствующее звание, в виде доплат, скидок и иных преференций. Их разновидности зависят от статуса ветерана, который присваивается за многолетнюю работу и трудовые заслуги.
Само звание "Ветеран труда" утвердили в 1995 году. До этого была только медаль с аналогичным названием. Она, в отличие от нынешнего статуса, не давала права на выплаты или льготы. Сегодня вместо медали ветеранам труда выдают удостоверение.
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Разновидности звания
Федеральный закон "О ветеранах" от 12 января 1995 г. №5-ФЗ предусматривает два статуса: федеральный (присваивается на основании ст. 7, действует на всей территории РФ) и региональный. Последний присваивается в некоторых субъектах РФ. В их названии всегда указывают наименование региона: например, "Ветеран труда Республики Марий Эл", "Ветеран труда Ростовской области". Как правило, такое звание получают обладатели местных наград или граждане, выработавшие установленный в субъекте трудовой стаж. Действует статус только на территории региона, где его присвоили.
Также существует ветераны труда предприятия и организации. Этот статус последние учреждают самостоятельно. Работников, которые имеют такие звания, нередко поощряют подарками на Новый год или дают им возможность бесплатно посещать заводской дом культуры по выходным.
— "Корпоративное" звание ветерана труда не дает права на автоматическое признание ветераном труда федерального или регионального уровня. Однако не это не мешает человеку обратиться в органы соцзащиты для получения такого статуса при наличии оснований, — рассказала РИА Новости юрист Мария Александрова.
Человек может иметь сразу три звания ветерана — федерального, регионального и ветерана предприятия, либо какое-то одно из них.
Статус ветерана труда выдается один раз, и подтверждать его не нужно. Удостоверение является бессрочным.
Процедура лишения человека такого звания законом не предусмотрена. Сделать это можно только в судебном порядке, например, в случае ошибочной выдачи или по подложным документам. Никакие другие ведомства, кроме суда, не могут лишить человека этого статуса.
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Пожилая пара гуляет в Михайловском саду в Санкт-Петербурге
Федеральные и региональные льготы
Наряду с федеральными льготами ветеранам труда власти регионов страны часто устанавливают дополнительные, охватывающие более широкие слои населения.
Федеральные
Звание ветерана труда дает право на получение ряда льгот. Согласно ст. 13 федерального закона "О ветеранах", социальная поддержка всех ветеранов включает:
- —пенсионное обеспечение, выплату пособий;
- —получение ежемесячной денежной выплаты — ЕДВ (это постоянная добавка к пенсии);
- —предоставление жилых помещений;
- —компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в том числе на содержание и ремонт жилья, на взнос за капремонт МКД, а также на оплату топлива, например, дров или угля, если ветеран живет в доме с печным отоплением; льготу получают в виде прибавки к пенсии — денежного эквивалента скидки);
- —оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи (предоставляется в медорганизациях каждого региона, которые заключили контракт с местным Минздравом; как часто ветеран труда может пользоваться льготным протезированием, устанавливает региональное законодательство; оказывают услугу не сразу — ставят в очередь).
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— Например, в Омской области протезироваться бесплатно разрешают раз в 5 лет, — пояснила юрист.
Пенсионерам — ветеранам труда положены льготы и для пенсионеров, и для ветеранов труда. Если в обеих категориях предусмотрены, например, скидки на оплату ЖКХ, то субсидии не суммируются, нужно выбрать только одну из них. Размер и вид указанных мер поддержки определяют также в регионах.
Региональные
Согласно ст. 22 ФЗ "О ветеранах", льготы ветеранам труда определяются правовыми актами субъектов РФ. Это означает, что в каждом регионе свой набор преференций для указанных граждан, а также размер выплат и порядок их предоставления.
В список нередко входят:
- —предоставление бесплатного санаторно-курортного отдыха,
- —свободный проезд в общественном транспорте;
- —получение жизненно важных лекарств;
- —индексация пособий и выплат.
— Например, ветераны труда Москвы и Санкт-Петербурга получают скидку на коммунальные услуги в размере 50%, а также бесплатный проезд в пригородных электричках, а в Москве еще и в городском пассажирском транспорте, кроме маршруток и такси. А вот в Омской области бесплатными являются только 30 поездок в месяц, но при этом предусмотрена ежемесячная денежная выплата — 250 рублей. Для продления транспортной карты в этом регионе нужно раз в 3 года обращается в МФЦ, — рассказала эксперт.
Какие льготы предусмотрены для ветеранов труда в конкретном регионе, можно уточнить на сайте правительства субъекта РФ или в ближайшем отделении соцзащиты. Для оформления обращаются в многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг.
Помимо всего, ряд льгот можно монетизировать — получить вместо них денежную компенсацию.
— Например, человек по состоянию здоровья не может часто куда-то ездить, хотя при этом ему полагается бесплатный проезд. В таких случаях ветеран может отказаться от льготы, а взамен получить ежемесячную выплату. В Москве если ветеран труда откажется от льготы на бесплатный проезд по городу, то получит компенсацию 400 рублей, а если откажется от проезда по пригородным железным дорогам, то будет получать еще 199 рублей, — пояснила юрист.
Точный список льгот, которые можно монетизировать, и размер компенсации конкретной льготы можно узнать в региональном ведомстве социальной защиты или в МФЦ. Туда же нужно подавать заявление на получение монетизации. Для этого также потребуются удостоверение ветерана труда и паспорт.
Условия получения
Главным условием получения льгот для ветеранов труда является наличие соответствующего звания. На него могут претендовать люди, имеющие определенный законом стаж работы или службы.
В соответствии со ст. 7 ФЗ "О ветеранах" к "федеральным" ветеранам труда относятся:
- —лица, которые имеют ордена или медали СССР или РФ; почетные звания СССР или РФ; почетные грамоты или благодарности президента РФ (виды государственных наград и порядок награждения установлены указом президента № 1099), и при этом их стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, или же имеется стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;
- —граждане, у которых стаж в одной отрасли не менее 15 лет, кроме этого общий стаж составляет не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также они награждены определенными ведомственными отличительными знаками;
- —лица, которые начали работать в возрасте до 18 лет в период Великой Отечественной войны, а их общий стаж составляет не менее 35 лет для женщин и 40 для мужчин.
Стоит отметить, что почетные и памятные медали, значки, знаки, грамоты и прочие подобные награды, выданные коммерческими и некоммерческими организациями или независимыми профсоюзами, к ведомственным знакам отличия не относятся.
Основания для присвоения регионального звания отличаются в зависимости от субъекта РФ. Как правило, статус выдают лицам, имеющим награды региона или определенный трудовой стаж на его территории.
Например, в Мурманской области действует закон о присвоении звания "Ветеран труда Мурманской области". Получить его могут мужчины со стажем не менее 40 лет и женщины со стажем не менее 35 лет.
Как оформить?
Государство не присваивает звание ветерана труда автоматически. О своем праве на него гражданин должен заявить самостоятельно — подать заявление и документы.
Для получения звания ветерана труда требуются:
- —трудовая книжка;
- —для несовершеннолетних, работавших в годы войны, — справки, подтверждающие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (если нет подобных документов, подойдут показания двух свидетелей, которые могут подтвердить факт работы);
- —пенсионное удостоверение либо заменяющий его документ (например, справка о страховом стаже);
- —документы, подтверждающие наличие наград;
- —фотография 3×4 см;
- —паспорт гражданина РФ.
— Также при подаче документов составляется заявление о предоставлении звания ветерана труда. Бланк для его заполнения дадут по месту оформления — в органах социальной защиты, — сообщила юрист.
— Если человек не может самостоятельно обратиться за оформлением статуса и лично подать заявление (например, по состоянию здоровья или находится в отъезде), то сделать за него это может представитель. Тогда потребуется еще один дополнительный документ — доверенность. Она может быть составлена в простой рукописной форме. Основное условие в таком случае — доверитель должен быть дееспособным, — отметила специалист.
Все документы нужно предъявить в оригинале, а также предоставить их копии.
Сроки принятия решения о присвоении звания либо об отказе в таком праве зависят от субъекта Российской Федерации. Например, в Москве решение принимается в течение 10 суток после приема всех бумаг, в Брянской области это делают за 15 суток, а в Республике Тыва — 30 суток. При этом, ни в одном из регионов решение не может быть принято позднее чем через 30 дней.
Получить удостоверение ветерана труда можно в органах социальной защиты. В некоторых регионах, например в Хакасии, документы можно направить в электронном виде — через Госуслуги. Также на этом портале можно узнать, кто именно в субъекте присваивает звание ветерана и выдает соответствующую "корочку".
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Отказать в получении звания могут в следующих случаях:
- —если нет подтверждающих деятельность документов или свидетелей;
- —если отсутствуют записи о медалях или свидетели их вручения.
— Если устранить эти проблемы никак не получилось, но вы считаете, что отказ необоснованный, его можно обжаловать. Делают это двумя способами: направляют жалобу на имя руководителя органа соцзащиты, который отказал, либо пользуются порталом досудебного обжалования на Госуслугах, или же подают в суд, — рассказала специалист.
В случае утери удостоверения ветерана труда льготы не прекращаются, но гражданин не может подтвердить право на них. В таком случае нужно получить дубликат. Выдает повторное удостоверение тот же государственный орган, который выдавал первое.
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Необходимые документы
После получения удостоверения ветерана труда можно подавать документы на предоставление льгот. Их направляют в разные государственные органы в зависимости от типа социальной помощи.
— Например, для получения бесплатного протезирования нужно обратиться в стоматологию, к которой вы прикреплены, или по месту регистрации и стать в очередь, — рассказала специалист.
Для получения дополнительных денежных выплат, скидки на оплату ЖКХ или других льгот ветерану труда нужно обратиться в местное отделение органов социальной защиты. Также имеется возможность оформления преференций через МФЦ или Госуслуги. В последнем варианте нужно иметь подтвержденный аккаунт на портале.
Кроме того, несколькими льготами ветерана труда можно пользоваться сразу после получения удостоверения, например, бесплатным проездом в транспорте. Достаточно просто предъявить документ во время поездки.
Документы для оформления льгот ветерана труда отличаются в зависимости от типа привилегий и региона проживания. Как правило, в пакет бумаг входят:
- —паспорт;
- —удостоверение ветерана труда;
- —пенсионное удостоверение (при наличии);
- —трудовая книжка;
- —СНИЛС;
- —реквизиты банковской карты (для получения выплат);
- —документы на жилье и карточка лицевого счета по квартплате (для получения скидки на оплату жилья).
— Например, для получения субсидии на оплату ЖКХ нужно предоставить также справку, которая подтверждает отсутствие уже имеющейся льготы. А при обращении в стоматологическую клинику для получения бесплатного протезирования нужно предоставить полис обязательного медицинского страхования, — сообщила эксперт.
Законодательство
Виды льгот для ветеранов труда прописаны в ФЗ № 5 "О ветеранах". Размер и условия их получения определяются регионами через местные законы и другие нормативные акты.
Как рассчитать размер льготы по оплате коммунальных услуг ветеранам труда?
— Формула для расчета льготы на коммунальные услуги следующая: S/N*C*50%=P, где: S — общая площадь жилья в квадратных метрах; N — количество людей, прописанных в нем; C — тариф на 1 квадратный метр в рублях; P — итоговая стоимость в рублях. Данная формула учитывает количество прописанных в жилье.
Поскольку льгота полагается только ветерану труда, то оставшиеся члены семьи будут оплачивать полную стоимость согласно тарифам, при условии, что они не имеют особых прав. А вот расчет для предоставляемых услуг, оплата которых идет за фактическое потребление, то есть по счетчикам, имеет другой вид: T*Q*50%=P, где: T — региональный норматив на одного человека в квадратных метрах или единица измерения по счетчику, а Q — стоимость услуги за единицу потребления в рублях, — пояснила Мария Александрова.