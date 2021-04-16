https://ria.ru/20210416/dagestan-1728297093.html

Тысячи людей травятся: кто спасает Дагестан от помоев и мусора

Тысячи людей травятся: кто спасает Дагестан от помоев и мусора

В Дагестане почти каждый месяц фиксируют массовые отравления питьевой водой. Гибнут редкие животные, города завалены мусором, отходы сливают в реки. В чем... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T08:00

2021-04-16T08:00

2021-04-16T11:27

сергей меликов

республика дагестан

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

буйнакск

махачкала

каспийск

мусор

животные

экология

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МАХАЧКАЛА, 16 апр — РИА Новости, Юлия Ахмедова. В Дагестане почти каждый месяц фиксируют массовые отравления питьевой водой. Гибнут редкие животные, города завалены мусором, отходы сливают в реки. В чем причина экологической катастрофы и кто с ней борется — в материале РИА Новости. Мусорный бунт Густой черный дым нависает над горами при выезде из Махачкалы. Уже несколько дней там горит несанкционированная свалка протяженностью несколько километров. Дороги и водоемы завалены пластиковыми бутылками. На деревьях вместо листьев — целлофановые пакеты. Их ест пасущийся здесь скот. Поодаль лежат останки коровы: в желудке у нее — желтый полиэтилен. Над стихийным полигоном кружит стая воронов. На въезде дежурит полиция — никого не пускают. Объясняют, что сейчас там устраняют возгорание. В начале года и сама Махачкала пережила мусорный апокалипсис. Региональный оператор УК "Лидер" отказался вывозить отходы, заявив, что тарифы не покрывают затрат на транспортировку и утилизацию. Тогда завели уголовные дела на руководителей компании и бывшего министра природных ресурсов и экологии Набиюлы Карачаева, который подписал контракт с "Лидером". Сам по себе мусор — только часть экологической проблемы Дагестана, где буквально каждый месяц фиксируют массовые отравления людей или гибель животных."Их убила цивилизация"Двадцатиоднолетний студент-эколог Джабраил Камбулатов последнее время регулярно патрулирует берег Каспийского моря и других местных водоемов. В начале марта 2021-го он обнаружил в Кизлярском районе больше 40 мертвых краснокнижных кудрявых пеликанов и выложил видео в интернет. Причина их гибели — столкновение с высоковольтными линиями электропередачи."По сути, убила цивилизация", — замечает эколог.Наш маршрут Джабраил проложил по местам, которые вряд ли показывают туристам. Это зоны экологического бедствия: все завалено мусором, стоит неприятный удушающий запах.Прямо на каспийском побережье, застроенном скелетами новых многоэтажек, из земли торчат две трубы. Они выбрасывают все канализационные стоки поселка Редукторный, микрорайона Махачкалы, в открытое море.Затем эколог показывает устье, где соединяются несколько впадающих в Каспий рек. Вода грязно-бурого цвета, от нее идет трупный запах. Удивительно, но повсюду стоят мужчины с удочками."Клюет?" — интересуется Джабраил у одного из них. "Разве что малек", — отвечает рыбак. "А раньше здесь какой только рыбы не было", — замечает проводник. Мы едем по берегу Каспийского моря, где повсюду разбросаны рыболовные полиэтиленовые сети, которые в народе называют "путанками". Именно они, по одной из версий, стали причиной массовой гибели каспийской нерпы в конце 2020-го. Тогда на берегу обнаружили около 300 мертвых особей. Веревки сильно впивались в тела, превращаясь в смертельные удавки. Однако в российском Министерстве природных ресурсов и экологии заявили: нерпы погибли из-за выброса природного метана и сопутствующих газов. Он привел к снижению уровня кислорода в воздухе, угнетению центральной нервной системы и параличу дыхательного центра животных.Возможной причиной выбросов в ведомстве назвали природные явления, "имеющие место в акватории Каспийского моря, — грязевые вулканы, грифоны и другие".Гаджиев с этой версией не согласен."Если бы они отравились метаном или другим газом, то люди в городе, наверное, тоже бы его почувствовали, — рассуждает ученый. — Правда, нужно понимать: когда мы обнаружили трупы, они уже плавали в море несколько недель. Поэтому точно определить, почему погибли животные, очень сложно".Напоследок Камбулатов везет к реке Кривая Балка, которая впадает в Каспий. Сюда стекаются все канализационные отходы местных жителей через самовольные врезки в ливневках. Отсюда же насосами качают воду для питья."Мы сейчас регистрируем такие места, чтобы потом нанести на интерактивную карту, — поясняет Джабраил. — На ней будет видно, что в таком-то квадрате находится столько-то несанкционированных сливов, и властям нужно реагировать".Вместе с талыми водами отходы попадают в реки и источники. Врезок в водопроводные ветки так много, что в питьевую воду просачиваются канализационные стоки. Ветхие очистные сооружения не справляются. В итоге — регулярные массовые отравления людей. Каспийский грузВ начале пандемии московский бизнесмен Заур Гапизов решил переждать карантин вместе с семьей на родине. Говорит, что, приехав в Дагестан, был шокирован экологической обстановкой и решил открыть на базе Дагестанского госуниверситета общественную организацию "Каспийский природоохранный центр".Только с начала 2021-го в Дагестане зафиксировали как минимум пять массовых отравлений. Большинство пострадавших — дети. Причина — вода, которую подают в дома с нарушениями санитарного законодательства. В частности, в водопроводной ветке в Буйнакске обнаружили многочисленные самовольные врезки, из-за которых "колодцы" были заполнены канализационными стоками."Каспийский природоохранный центр", по словам Гапизова, постоянно пишет заявления о несанкционированных сливах в разные инстанции. В январе активисты добились возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 252 УК ("Загрязнение морской среды") по факту выброса неочищенных сточных вод в Каспий в районе судоремонтного завода в Махачкале. Ущерб морю оценивается в 21 миллион рублей.О главной питьевой артерии нескольких прибрежных городов Дагестана — Канале имени Октябрьской революции (КОР) — среди населения ходят легенды. Построили его еще в двадцатые годы прошлого века силами заключенных и энтузиастов. Его предназначение — орошение земель. Но со временем КОР стал главным источником и питьевой воды для дагестанцев. А заодно и чем-то вроде помойной ямы, куда сбрасывают буквально все — до автомобильных шин и даже оружия. Власти признают, что канал нуждается в реконструкции. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов заявлял в Совете Федерации. По оценкам местных чиновников, на реконструкцию потребуется около 15-18 миллиардов рублей.Еще один важный инфраструктурный объект — канализационный коллектор для транспортировки стоков — превратился в долгострой. В 2021-м его строительство планируют возобновить, на эти цели заложили более 600 миллионов рублей. Ввод наметили на 2024 год."В источниках вода у нас качественная, соответствует всем параметрам, — говорит Алимурад Гаджиев. — Но не могут правильно людям подать. Сеть изношена, очистные сооружения не работают. Средства на эти цели выделяли в том числе и в рамках государственной программы "Чистая вода".Минэкологии "работает над этим"Нынешний министр природных ресурсов и экологии Дагестана Рахман Гамидов занимает должность три месяца. "Мы ищем новые территории для санкционированных полигонов, — отвечает Гамидов на вопрос о том, что предпринимают для борьбы со свалками. — Приглашаем инвесторов для строительства мусороперерабатывающих заводов".Чиновник подчеркивает, что сейчас в республике только два официальных полигона. Все остальные — несанкционированные, они существуют 30 и более лет. Убрать их в один момент не получится. К тому же ни одна из свалок не вошла в федеральную программу по рекультивации, но Минэкологии Дагестана, по словам собеседника, "работает над этим"."Понимаете, в 90-е у людей были другие проблемы, — рассказывает Гамидов. — С терроризмом боролись, с нищетой. Куда выбрасывать мусор, никто не думал. Люди спускались с гор, захватывали территории, строили дома, канализационные стоки самостоятельно направляли в море. Конечно, держим ситуацию на контроле. Но быстро этот вопрос не решить".В пресс-службе главы Дагестана Сергея Меликова РИА Новости в комментарии отказали без объяснения причин. "Здесь все против всех"Алимурад Гаджиев считает, что открытие полигонов не спасет ситуацию."Какая разница, где хранить мусор, если нет сортировки и переработки, — говорит ученый. — Стихийные свалки нужно просто закрывать и проводить рекультивацию". С ним согласен и Заур Гапизов: по его мнению, новые полигоны — временное решение.В Минприроды России Агентству сообщили, что в 2022-2024 годах в Дагестане планируют рекультивировать три свалки: в городах Каспийск, Дагестанские Огни и Буйнакск. Всего наметили привести в порядок 28 гектаров испорченных земель. При этом в ведомстве подчеркнули, что рассчитать стоимость работ не могут: республика не предоставила проектно-сметную документацию. Кроме того, по словам чиновников, Минприроды Дагестана не обозначило проблемы на федеральном уровне, поэтому регион не включили в инвестиционные программы в области обращения с отходами на 2021 год.Деньги не спасут Набережная Махачкалы — любимое место туристов и жителей города. Здесь играют дети, читают книги студенты, бегают спортсмены. Идиллическую картину портят плавающая в море огромная черная покрышка, присыпанные песком лопнувшие воздушные шарики и пластиковые бутылки, которые скоро унесет в Каспий. Все активисты сходятся во мнении: ни мусороперерабатывающие комплексы, ни раздельные контейнеры, ни федеральные деньги не спасут Дагестан, пока люди не начнут относиться к общему как к своему. Говорят, местным стоило бы почаще вспоминать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

https://ria.ru/20210216/dagestan-1597556525.html

https://ria.ru/20201012/musor-1579044617.html

буйнакск

махачкала

каспийск

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Спасение каспийской нерпы из рыболовных полиэтиленовых сетей Спасение каспийской нерпы из рыболовных полиэтиленовых сетей 2021-04-16T08:00 true PT1M01S

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сергей меликов, республика дагестан, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), буйнакск, махачкала, каспийск, мусор, животные, экология