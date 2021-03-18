https://ria.ru/20210318/pelikany-1601869740.html

В Дагестане назвали причину массовой гибели краснокнижных пеликанов

В Дагестане назвали причину массовой гибели краснокнижных пеликанов

Причиной массовой гибели краснокнижных пеликанов в Дагестане стало столкновение с высоковольтными ЛЭП, сообщил РИА Новости заместитель директора Каспийского... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:48

2021-03-18T18:48

2021-03-18T18:50

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

кизлярский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости. Причиной массовой гибели краснокнижных пеликанов в Дагестане стало столкновение с высоковольтными ЛЭП, сообщил РИА Новости заместитель директора Каспийского природоохранного центра по научной работе Александр Жегалин.Береговой патруль Каспийского природоохранного центра обнаружил в среду большое количество мертвых краснокнижных кудрявых пеликанов в устье канала Старый Бахтемир, в 10 километрах от поселка Красный Рыбак Кизлярского района. За сутки было обнаружено больше 40 тушек. Прокуратура и СК Дагестана проверяют данную информацию."В результате проведенных работ было установлено, что причиной гибели пеликанов послужило столкновение с высоковольтными линиями электропередач (союткинский фидер К-6)", – сообщил Жегалин.По его словам, версия гибели животных от голода не подтвердилась, так как у погибших особей в пищеводе обнаружено большое количество рыбы."Проблема защиты птиц от неизолированных ЛЭП давно обсуждается во всем мире. Особенно остро эта проблема касается редких хищных птиц, которые гибнут на столбах ЛЭП, где они строят гнезда и выслеживают добычу", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20190424/1552990332.html

кизлярский район

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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), кизлярский район, происшествия