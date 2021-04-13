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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210413/ramadan-1728031883.html
Начало священного месяца Рамадан
Начало священного месяца Рамадан
В странах Ближнего Востока наступил священный для мусульман месяц Рамадан, требующий соблюдения строго поста. Как его встретили в разных странах, смотрите в... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:06
2021-04-13T14:56
религия и мировоззрение
религиозные праздники
западный берег реки иордан
рамадан
мекка
кейптаун
ирак
сирия
дубай (город)
индонезия
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В странах Ближнего Востока наступил священный для мусульман месяц Рамадан, требующий соблюдения строго поста. Как его встретили в разных странах, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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религиозные праздники, западный берег реки иордан, рамадан, мекка, кейптаун, ирак, сирия, дубай (город), индонезия, фото, фото

Начало священного месяца Рамадан

13:06 13.04.2021 (обновлено: 14:56 13.04.2021)
 
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В странах Ближнего Востока наступил священный для мусульман месяц Рамадан, требующий соблюдения строго поста. Как его встретили в разных странах, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana

Верховный суд Саудовской Аравии объявил первым днем Рамадана 13 апреля.

Мусульманские женщины молятся в преддверии священного месяца Рамадан в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия. 12 апреля 2021 года
1 из 15

Верховный суд Саудовской Аравии объявил первым днем Рамадана 13 апреля.

© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
© REUTERS / Mussa Qawasma

Решение было принято после того, как очевидцы с телескопами в присутствии представителя властей засвидетельствовали появление на небе молодого месяца.

Палестинский священнослужитель смотрит в телескоп, чтобы увидеть луну перед Рамаданом в Хевроне в южной части Западного берега реки Иордан
2 из 15

Решение было принято после того, как очевидцы с телескопами в присутствии представителя властей засвидетельствовали появление на небе молодого месяца.

© REUTERS / Mussa Qawasma
© REUTERS / Alaa Al-Marjani

В одних странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, в других — наблюдением за Луной. Допускаются оба варианта.

Женщины делают селфи рядом с полумесяцем в Эн-Наджафе, Ирак. 12 апреля 2021 года
3 из 15

В одних странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, в других — наблюдением за Луной. Допускаются оба варианта.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani
© REUTERS / Antara Foto/Adeng Bustomi

По примеру Саудовской Аравии поститься со вторника начинают жители большинства арабских стран.

Мусульмане молятся в мечети в Чамисе, провинция Западная Ява, Индонезия
4 из 15

По примеру Саудовской Аравии поститься со вторника начинают жители большинства арабских стран.

© REUTERS / Antara Foto/Adeng Bustomi
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Только в Султанате Оман, где не увидели на небе новолуния, Рамадан начнется в среду.

Палестинский шеф-повар готовит традиционное блюдо катаеф в старом городе Иерусалима
5 из 15

Только в Султанате Оман, где не увидели на небе новолуния, Рамадан начнется в среду.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AP Photo / Shafkat Anowar

Рамадан — один из самых почитаемых у мусульман месяцев, он требует строгого соблюдения поста.

Мусульманине во время вечерней молитвы таравих в Мусульманском общинном центре в Чикаго. 12 апреля 2021 года
6 из 15

Рамадан — один из самых почитаемых у мусульман месяцев, он требует строгого соблюдения поста.

© AP Photo / Shafkat Anowar
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Пост надлежит проводить в молитве и добрых мыслях.

Индонезийские мусульмане во время вечерней молитвы таравих в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия
7 из 15

Пост надлежит проводить в молитве и добрых мыслях.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
© AP Photo / Amr Nabil

Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел до своей кончины восполнить пропущенные дни поста, компенсировать их должны потомки.

Мусульмане на утренней молитве исламского священного месяца Рамадан в Большой мечети в городе Мекка, Саудовская Аравия
8 из 15

Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел до своей кончины восполнить пропущенные дни поста, компенсировать их должны потомки.

© AP Photo / Amr Nabil
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE

Пост призван укрепить мусульман в самодисциплине и исполнении наказов Аллаха.

Молодежь гуляет в районе City Walk в Дубае .12 апреля 2021 года
9 из 15

Пост призван укрепить мусульман в самодисциплине и исполнении наказов Аллаха.

© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
© AP Photo / Dita Alangkara

Кроме обычных пяти молитв, каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.

Обувь оставленная снаружи в мечети в Джакарте, Индонезия. 12 апреля 2021 года
10 из 15

Кроме обычных пяти молитв, каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.

© AP Photo / Dita Alangkara
© REUTERS / Antara Foto/Irwansyah Putra

В Рамадан в мусульманских странах уменьшается рабочий день, повседневная жизнь смещается на вечер и ночь.

Люди молятся в мечети в Банда-Ачех, провинция Ачех, Индонезия. 12 апреля 2021 года
11 из 15

В Рамадан в мусульманских странах уменьшается рабочий день, повседневная жизнь смещается на вечер и ночь.

© REUTERS / Antara Foto/Irwansyah Putra
© AFP 2021 / SAVO PRELEVIC

В светлое время суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений.

Мусульманка молится в первую ночь Рамадана в мечети Османагича в Подгорице. 12 апреля 2021 года
12 из 15

В светлое время суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений.

© AFP 2021 / SAVO PRELEVIC
© REUTERS / Mussa Qawasma

Во время Рамадана мусульмане щедро раздают пожертвования и милостыню.

Палестинец изготавливает керамические горшки для продажи в преддверии священного месяца Рамадан в Хевроне в южной части Западного берега реки Иордан
13 из 15

Во время Рамадана мусульмане щедро раздают пожертвования и милостыню.

© REUTERS / Mussa Qawasma
© REUTERS / Mike Hutchings

Считается, что Аллах вознаграждает верующего за каждое совершенное благодеяние.

Мусульмане молятся на набережной Си-Пойнт в Кейптауне, Южная Африка. 12 апреля 2021 года
14 из 15

Считается, что Аллах вознаграждает верующего за каждое совершенное благодеяние.

© REUTERS / Mike Hutchings
© AFP 2021 / OMAR HAJ KADOUR

Рамадан длится 30 дней и завершается праздником разговения Ид аль-Фитр (по-тюркски — Ураза-байрам).

Сирийский мужчина поправляет украшения на Часовой площади в городе Идлиб. 12 апреля 2021 года
15 из 15

Рамадан длится 30 дней и завершается праздником разговения Ид аль-Фитр (по-тюркски — Ураза-байрам).

© AFP 2021 / OMAR HAJ KADOUR
 
Религия и мировоззрениеРелигиозные праздникиЗападный берег реки ИорданРамаданМеккаКейптаунИракСирияДубай (город)ИндонезияФото
 
 
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