https://ria.ru/20210413/ramadan-1728031883.html

Начало священного месяца Рамадан

Начало священного месяца Рамадан

В странах Ближнего Востока наступил священный для мусульман месяц Рамадан, требующий соблюдения строго поста. Как его встретили в разных странах, смотрите в... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:06

2021-04-13T13:06

2021-04-13T14:56

религия и мировоззрение

религиозные праздники

западный берег реки иордан

рамадан

мекка

кейптаун

ирак

сирия

дубай (город)

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728026079_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_9d358ba3d687111043659a608f2444ff.jpg

В странах Ближнего Востока наступил священный для мусульман месяц Рамадан, требующий соблюдения строго поста. Как его встретили в разных странах, смотрите в фотоленте Ria.ru.

западный берег реки иордан

мекка

кейптаун

ирак

сирия

дубай (город)

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религиозные праздники, западный берег реки иордан, рамадан, мекка, кейптаун, ирак, сирия, дубай (город), индонезия, фото, фото