Начало священного месяца Рамадан
Верховный суд Саудовской Аравии объявил первым днем Рамадана 13 апреля.
Верховный суд Саудовской Аравии объявил первым днем Рамадана 13 апреля.
Решение было принято после того, как очевидцы с телескопами в присутствии представителя властей засвидетельствовали появление на небе молодого месяца.
Решение было принято после того, как очевидцы с телескопами в присутствии представителя властей засвидетельствовали появление на небе молодого месяца.
В одних странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, в других — наблюдением за Луной. Допускаются оба варианта.
В одних странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, в других — наблюдением за Луной. Допускаются оба варианта.
По примеру Саудовской Аравии поститься со вторника начинают жители большинства арабских стран.
По примеру Саудовской Аравии поститься со вторника начинают жители большинства арабских стран.
Только в Султанате Оман, где не увидели на небе новолуния, Рамадан начнется в среду.
Только в Султанате Оман, где не увидели на небе новолуния, Рамадан начнется в среду.
Рамадан — один из самых почитаемых у мусульман месяцев, он требует строгого соблюдения поста.
Рамадан — один из самых почитаемых у мусульман месяцев, он требует строгого соблюдения поста.
Пост надлежит проводить в молитве и добрых мыслях.
Пост надлежит проводить в молитве и добрых мыслях.
Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел до своей кончины восполнить пропущенные дни поста, компенсировать их должны потомки.
Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел до своей кончины восполнить пропущенные дни поста, компенсировать их должны потомки.
Пост призван укрепить мусульман в самодисциплине и исполнении наказов Аллаха.
Пост призван укрепить мусульман в самодисциплине и исполнении наказов Аллаха.
Кроме обычных пяти молитв, каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.
Кроме обычных пяти молитв, каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.
В Рамадан в мусульманских странах уменьшается рабочий день, повседневная жизнь смещается на вечер и ночь.
В Рамадан в мусульманских странах уменьшается рабочий день, повседневная жизнь смещается на вечер и ночь.
В светлое время суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений.
В светлое время суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений.
Во время Рамадана мусульмане щедро раздают пожертвования и милостыню.
Считается, что Аллах вознаграждает верующего за каждое совершенное благодеяние.
Считается, что Аллах вознаграждает верующего за каждое совершенное благодеяние.
Рамадан длится 30 дней и завершается праздником разговения Ид аль-Фитр (по-тюркски — Ураза-байрам).
Рамадан длится 30 дней и завершается праздником разговения Ид аль-Фитр (по-тюркски — Ураза-байрам).