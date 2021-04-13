https://ria.ru/20210413/chay-1728097359.html

Против лишнего веса и болезней сердца: польза и вред зеленого чая

Против лишнего веса и болезней сердца: польза и вред зеленого чая

Зеленый чай - один из самых древних и популярных напитков. В чем польза и вред зеленого чая для здоровья женщин и мужчин, сколько его можно пить в день, как... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:45

2021-04-13T18:45

2021-04-13T18:45

здоровый образ жизни (зож)

россия

зеленый чай

витамины

чай

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Зеленый чай - один из самых древних и популярных напитков. В чем польза и вред зеленого чая для здоровья женщин и мужчин, сколько его можно пить в день, как влияет на организм, а также как правильно выбирать, заваривать и сколько хранить - в материале РИА Новости.История и видыСогласно китайской легенде, один человек заметил, что его козы, которые поедали чайные побеги, были необычайно резвы, игривы и подвижны. Тогда пастух решил заварить части растения, и получился приятный напиток. До I века до н.э. в Китае использовали необработанные листья, потом их начали подсушивать и поджаривать. В VII – X столетиях напиток стал церемониальным. Позже он обрел популярность в Японии, Корее, Индии, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии. считается, что в России впервые стали заваривать зеленый чай в 1618 году, позже он стал напитком широких слоев населения. Сейчас его употребляют почти во всех странах мира и ценят за вкусовые качества и пользу для здоровья.Зеленый чай отличается от черного тем, что не проходит процедуру ферментативного окисления, в результате которой черная разновидность напитка приобретает терпкость. Вкус зеленого чая более нежный, травяной. По вкусу зеленые сорта делятся на:Состав и калорийностьЗеленый чай содержит антиоксиданты, полифенолы, каротиноиды, катехины, токоферолы, кемпферол, кверцетин, мирицетин, теин, танин, аскорбиновую кислоту, витамин Р, минералы - хром, марганец, селен, цинк и ряд других веществ. В одной кружке напитка без добавок всего 2 калории. Полезные свойства зеленого чаяЗеленый чай, в составе которого есть кофеин, борется с вялостью, подавленностью и депрессией, уменьшает сонливость, стимулирует работу мозга. Также он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, артериальное давление, понижает уровень холестерина, риск инфаркта миокарда, сдерживает развитие некоторых видов рака, способствует снижению веса. Употребление напитка укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость болезням, улучшает здоровье глаз (в том числе он полезен для профилактики глаукомы), замедляет старение организма за счет антиоксидантов. Согласно исследованию 2006 года среди тех, кто пил зеленый чай более пяти раз в день, снизился уровень смертности на 23% у женщин, на 12% у мужчин. При этом от сердечно-сосудистых заболеваний - на 31% и на 22% соответственно, от инсульта - на 42% и 35%. Также установлено, что напиток препятствует развитию деменции.Вред зеленого чая и противопоказанияИз-за входящего в его состав кофеина зеленый чай противопоказан людям с нервными расстройствами, бессонницей, у которых может усугубить симптомы. Также он не рекомендуется при употреблении лекарств, разжижающих кровь, в сочетании с некоторыми другими препаратами. Зеленый чай может быть вреден для людей, страдающих повышенным давлением, заболеваниями почек, желудка и печени. Его лучше не смешивать с другими стимулирующими напитками - кофе, энергетиками, алкоголем. При недостатке железа пить такой чай нужно не раньше чем через 30 минут после еды. Не рекомендуется во время беременности и кормления. Перед употреблением в случае сомнения следует проконсультироваться с врачом.Польза и вред зеленого чая для мужчинДля мужчин этот напиток полезен тем, что снижает риск развития инфаркта миокарда, ишемических патологий сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний. Зеленый чай хорошо тонизирует, стимулирует нервные и мыслительные процессы. Согласно исследованиям, он увеличивает концентрацию сперматозоидов, за счет чего повышает фертильность. При этом может усугубить нервные расстройства и бессонницу, противопоказан при гипертонии, болезнях ЖКТ.Польза и вред зеленого чая для женщинЗеленый чай считается напитком красоты для женщин, он помогает сбрасывать вес, за счет антиоксидантов замедляет процессы старения организма. Экстракт продукта входит в состав многих средств по уходу за лицом, предназначенных женщинам. Он выравнивает тон кожи, борется с воспалениями, регулирует выработку кожного сала, препятствует появлению морщин. Одно из самых главных свойств зеленого чая для женщин - он снижает риск рака груди на 20-30% при регулярном употреблении. Противопоказаниями являются заболевания ЖКТ, печени и почек, период беременности и кормления грудью.Польза и вред видовЗеленый чай обладает множеством полезных свойств, его употребление связывают с более низкой вероятностью сердечного приступа, инсульта. При этом каждый сорт отличается своим вкусом, но практически одинаков по содержанию важных для здоровья микроэлементов. Зеленый чай с молокомВ зеленом чае содержится высокое количество флавоноидов - катехинов, которые являются мощными антиоксидантами, предотвращают появление первых признаков старения организма и уменьшают риск развития рака. Добавленное в напиток молоко может снизить их усвоение и пользу для организма. Тем не менее, зеленый чай с молоком обладает мочегонными свойствами и часто используется во время похудения за счет ускорения метаболизма. Зеленый чай с жасминомВ состав этого чая входят витамины групп А, B, витамины C, PP, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор и т.д. Также напиток богат аминокислотами, которые способствуют лучшей концентрации, стимулируя умственную деятельность. Зеленый чай с жасмином защищает организм от свободных радикалов, является профилактическим средством от рассеянного склероза и нейродегенеративных заболеваний - болезней Паркинсона, Альцгеймера и т.д. Противопоказания у него такие же, как у классического напитка. Зеленый чай в пакетикахЗеленый чай в пакетиках, как правило, имеет более низкую цену. В него часто добавляют ненатуральные ароматизаторы, что снижает полезные свойства напитка. Также может использоваться некачественное сырье, а сами пакетики примерно на треть состоят из искусственных соединений, препятствующих растворению. В таком случае у напитка может появиться химический привкус. Лучше всего покупать листовой чай высокого качества без вредных добавок.Зеленый чай матчаЧай матча в последнее время стал очень популярным. Он производится путем обжаривания и растирания в порошок листьев чайного дерева. Он выводит из организма токсины, насыщает его антиоксидантами, заряжает энергией, повышает концентрацию внимания, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, положительно влияет на здоровье кожи, продлевает молодость. Чрезмерное употребление зеленого чая может привести к раздражительности, головной боли, бессоннице, диарее и изжоге. Зеленый чай молочный улунЗачастую молочный привкус такого чая достигается при помощи использования ароматизаторов, поэтому перед покупкой следует изучить состав. Настоящий же молочный улун не имеет ярко выраженного вкуса. Этот чай, в отличие от остальных сортов, не сильно тонизирует, однако улучшает работу мозга и повышает концентрацию внимания. Его польза обусловлена большим количеством антиоксидантов, высоким содержанием танина, эфирных масел, полифенолов и витаминов. Они оздоравливают и укрепляют организм. Чтобы избежать негативного влияния чая, следует выбирать только натуральный высококачественный продукт. Зеленый чай с имбиремИмбирь обладает очищающим, противовоспалительным, укрепляющим, согревающим действием, за счет чего он полезен во время простудных заболеваний. При добавлении его в зеленый чай получается витаминный напиток, который ускоряет метаболизм, помогает снизить боль при менструации, артрите, уровень сахара в крови, а также аппетит. При этом после употребления могут возникнуть расстройства желудка, изжога. Также зеленый чай с имбирем содержит салицилаты, которые разжижают кровь, поэтому он противопоказан людям с плохой свертываемостью. Зеленый чай с корицейКорица способна снижать чувство голода, поэтому напиток с ней полезен при похудении. Также он очищает кишечник, выводит из организма вредные вещества, уменьшает уровень холестерина, нормализует обмен веществ и работу желудочно-кишечного тракта. Зеленый чай с корицей может нанести вред тем, кто страдает болезнями почек и печени, он противопоказан во время беременности и кормления. Зеленый чай с медом и лимономКак и в случае с имбирем, сочетание зеленого чая с медом и лимоном повышает в напитке полезные свойства и увеличивают концентрацию важных для организма веществ. Он хорошо укрепляет иммунитет, помогает быстрее вылечиться от вирусных заболеваний. Зеленый чай с медом и лимоном обладает бактерицидными, антипаразитарными, противовоспалительными качествами, тонизирует, улучшает мозговую деятельность, полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Ингредиенты напитка могут вызывать аллергию, он не рекомендуется людям с болезнями ЖКТ.Зеленый чай с мятойСчитается, что мята имеет успокаивающий эффект, за счет чего зеленый чай с ней менее тонизирует, чем другие сорта. Он применяется при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, успокаивает головную боль, улучшает аппетит. Также укрепляет иммунную систему, очищает организм, борется с оксидантным стрессом, замедляет старение, предотвращает образование отеков. Напиток может вызывать расстройства желудка, диарею, аллергические реакции, головокружение при чрезмерном употреблении. Похудение с зеленым чаемЗеленый чай помогает похудеть, потому что в его составе есть полифенолы, которые участвуют в переработке отложенного жира. Также напиток обладает антиоксидантными свойствами и улучшает обмен веществ. При сбалансированном питании зеленый чай помогает похудеть, потому что обладает мочегонным действием, мягко подавляет аппетит, выводит лишнюю жидкость из организма, имеет минимальную калорийность, но при этом насыщает полезными веществами.Зеленый чай в медицинеЗеленый чай используется в традиционной индийской и китайской медицине. Им лечат высокое давление, в Китае считают, что напиток активизирует ум, нормализует кровоток и нервную систему, снимает напряжение, способствует пищеварению, нейтрализует токсины, улучшает зрение. Он помогает нормализовать вес, полезен для сердца, имеет противоопухолевые свойства, повышает сопротивляемость организма различным излучениям и свободным радикалам. Современная наука утверждает, что зеленый чай подходит для лечения псориаза, снижает риск развития диабета второго типа, полезен для профилактики рака, что показывают многочисленные научные исследования.Применение в кулинарииОбычно зеленый чай заваривают, но матчу добавляют в батончики, выпечку, напитки и даже пельмени. Чай с жасмином можно использовать в качестве маринада, напиток с бергамотом добавляют в мороженое, кексы, суфле, торты, а копченый чай Лабсанг Сушонг включают в состав приправы для мяса. Также в Азии популярно желе из зеленого чая.Как выбратьПрежде всего, следует отказаться от пакетированного зеленого чая - часто в его составе есть вкусовые добавки. Лучше всего выбирать натуральный листовой продукт. Покупая на развес, следует учитывать цвет чаинок, они должны быть одинакового размера, ароматные, без чайной пыли и консервантов. Если продукт в пачке, в составе также не должно быть ничего инородного.Как правильно заваривать и пить зеленый чайДля приготовления напитка вода должна быть без жестких примесей, которые могут испортить вкус зеленого чая. Ее нужно выключать сразу после кипения и дать немного остыть до температуры 75-80 градусов. Посуду необходимо предварительно прогреть, обдав горячей водой. Затем в нее следует засыпать чайные листья, добавить немного горячей воды и слить ее. После этого можно заваривать напиток. Как правильно хранитьХранить зеленый чай нужно в месте, в котором нет других запахов, потому что он впитывает их. Его нужно держать в герметичной упаковке, например, в жестяной таре, металлизированном пакете, плотной стеклянной банке. Солнечный свет, а также негерметичный контейнер может лишить зеленый чай вкуса и запаха.ВопросыНа популярные вопросы РИА Новости ответила нутрициолог Вероника Хованская. Можно ли пить зеленый чай каждый день?- Зеленый чай можно пить каждый день, при этом оптимальное количество - это 3-5 чашек (200 мл на порцию) в день.Можно ли заваривать зеленый чай второй раз?- Если мы говорим о листовом зеленом чае, то его даже нужно заваривать несколько раз. Лучше использовать проливные чайники, чтобы напиток не слишком сильно заварился - это придает лишнюю горчинку и портит вкус. Пакетированный чай заваривать второй раз смысла нет.Что выводит из организма зеленый чай?- Зеленый чай имеет множество позитивных эффектов, снижая "плохой" холестерин, повышает устойчивость организма в борьбе с инфекциями и прочее. Но если говорить про выведение, как указывают в рекламе, "шлаков", то нет, их не выводит, это лишь маркетинговый ход.Можно ли пить зеленый чай на пустой желудок?- Питье зеленого чая на пустой желудок может повлиять на организм отрицательно, например, вызвать расстройство желудка, изжогу, тошноту и даже запор. Лучше зеленый чай пить между приемами пищи или после еды.Как зеленый чай влияет на сердце?- Зеленый чай способствует снижению кровяного давления, что хорошо влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.Сколько кофеина содержится в зеленом чае?- В среднем на чашку (200 мл) приходится 25-40 мг кофеина. При этом в такой же емкости с черным чаем будет 14-70 мг кофеина, в 100 мл кофе - 50-80 мг, а в эспрессо - 250 мг.Чем полезен зеленый чай для кожи лица?- Когда мы говорим о коже, то следует понимать, что пользу зеленого чая можно получить из масок, кремов и прочих косметических средств, содержащих его экстракт. Они обладают антивоспалительным эффектом, уменьшают темные круги под глазами, выравнивают тон кожи и т.д. Просто питье или умывание зеленым чаем не несет доказанной пользы.Что будет, если пить зеленый чай на ночь?- Зеленый чай обладает массой полезных свойств, в том числе, улучшает сон. При этом питье зеленого чая менее чем за 2 часа до сна может привести к плохому засыпанию и увеличению количества ночного мочеиспускания, что тоже ухудшает сон.Что лучше пить - зеленый чай или черный?- У двух напитков полно полезных свойств. В некоторых пунктах лидирует один сорт, в других - второй. Черный чай хорошо бодрит, но менее “агрессивен”, чем кофе. Напиток из зеленых листьев служит хорошим антиоксидантом и помогает избавиться от отеков.

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