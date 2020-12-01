https://ria.ru/20201201/dushitsa-1587146397.html

Незаменимая трава для женского здоровья: все о пользе и вреде душицы

Незаменимая трава для женского здоровья: все о пользе и вреде душицы

Душица — это лекарственная трава, применявшаяся издревле, и модная специя. О пользе и противопоказаниях — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:03

2020-12-01T14:03

2020-12-01T14:06

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Душица — это лекарственная трава, применявшаяся издревле, и модная специя. О пользе и противопоказаниях — в материале РИА Новости.Полезные и лечебные свойства душицыЭта многолетняя трава, распространенная в Европе, Западной и Центральной Азии, имеет мелкие фиолетово-розовые соцветия. Она известна также под названиями орегано, материнка, мята лесная, ладанка, зеновка, блошница, лебедка, трава матрешка. Полезные свойства душицы обусловлены ее уникальным составом. Она содержит эфирное масло (в него входят антимикробные фенолы тимол и карвакрол), флавоноиды, органические кислоты, макро- и микроэлементы, витамины С, В1, В2, D, A, К и другие биологически активные вещества. Врачи еще в древности использовали душицу, о ней упоминают Аристотель и Аристофан. Эта трава помогает избавиться от кашля с мокротой, обладает мягкими противовоспалительными свойствами. Оказывает отхаркивающее, мочегонное, желчегонное и седативное действие, успокаивает нервную систему. Душица растение повышает секрецию желудочного сока, усиливает перистальтику кишечника. Траву используют для борьбы с патогенными микроорганизмами, так как доказана высокая антибактериальная активность экстрактов и настоек из нее. Издревле душицу детям давали как успокаивающее и легкое снотворное средство, однако сейчас ее в педиатрии не применяют внутренне, а только наружно.Душица помимо лечебных свойств ценна тем, что это и пряноароматическое растение. В кулинарии листья и молодые побеги душицы используют для ароматизации напитков, мясных и рыбных блюд, овощных салатов, а также при консервировании.Популярная приправа орегано — это та же самая душица обыкновенная. С ней готовят, например, неаполитанскую пиццу. Специя хорошо сочетается с сыром, овощами, мясными и рыбными блюдами.В косметологии настой душицы применяют при появлении угревой сыпи и прыщей. Регулярное умывание этим средством делает кожу более матовой, чистой и свежей.Противопоказания душицы и когда она может быть вреднаПри повышенной чувствительности к душице от употребления лучше воздержаться. Внутрь нельзя принимать при беременности. Чаем с душицей не стоит увлекаться мужчинам. Это может привести к снижению либидо, а при чрезмерном употреблении - к импотенции.Как заготовить душицуЭта трава произрастает почти по всей территории России, кроме Крайнего Севера. Растет в сухих лесах и на опушках, на лугах, по склонам холмов, по берегам рек, среди зарослей кустарников, по обочинам дорог. Цветет в июле — августе, плодоносит в августе — сентябре.Лучше заготавливать ее в начале массового цветения. Потом содержание полезных веществ снижается. При заготовке срезают верхушки растений длиной около 20 см. Сушат сырье на хорошо проветриваемых чердаках, под навесом, разложив на бумаге или ткани тонким слоем. Высушенную траву обмолачивают, удаляя грубые стебли.Сухую траву следует хранить в сухом, защищенном от света месте.Как использовать душицу при различных заболеванияхБлагодаря лечебным свойствам душицы чай, отвары, настои из нее широко применяются для лечения многих недугов. Внутрь траву применяют в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей (острый и хронический бронхит, ОРВИ); в качестве средства, улучшающего пищеварение, при секреторной недостаточности желудочно-кишечного тракта, при атонии кишечника, при энтероколитах, сопровождающихся запорами и метеоризмом. Наружно применяют для примочек при гнойничковых заболеваниях кожи и диатезе, в виде ванн и фитоаппликаций — при ограниченных микробных экземах, атопическом дерматите. Используется также душица в гинекологии.Трава не случайно получила название "материнка" — она полезна для слабого пола, так как содержит эстрогены — растительные женские гормоны. Чай из душицы усиливает лактацию грудного молока. Настой душицы для женщин облегчает болезненное состояние в климактерическом периоде, душицу применяют при нарушении месячных.Отзывы врачей о душице Это растение — одно из популярных в народной медицине, но используется и в официальной медицине. О душице отзывы позитивные как у простых россиян, пользовавшихся бабушкиными рецептами, так и среди профессиональных врачей. Об основных свойствах и противопоказаниях душицы РИА Новости рассказала нутрициолог Анастасия Братанова:"Душица по большей части усиливает секрецию пищеварительных и бронхиальных желез, поэтому основное ее применение — это гастроэнтерология (повышает аппетит, улучшает перистальтику кишечника, улучшает отток желчи и др.) и пульмонология (при острых и хронических обструктивных бронхитах, простудных заболеваниях, туберкулезе с выделением мокроты и др.). Также душица оказывает успокаивающее действие на ЦНС и используется при нарушении психической деятельности. Душица — это женская трава, и мужчинам ее принимать длительное время не рекомендуется, т.к. может нарушиться баланс женских и мужских гормонов в организме. Также она запрещена беременным, т.к. обладает абортивным действием. Нельзя ее употреблять и при повышенной секреции желудка. Душицу можно использовать наружно при проблемах с кожей. И даже можно избавиться от головной боли, прополоскав голову отваром душицы и замотав полотенцем".

https://ria.ru/20201130/chabrets-1587059128.html

https://ria.ru/20201003/travy-1578086013.html

https://ria.ru/20200409/1569785319.html

https://ria.ru/20200414/1570049055.html

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здоровый образ жизни (зож), россия, европа, питание, продукты