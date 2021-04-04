Студентам еще из шести стран разрешили вернуться в Россию для обучения
17:52 04.04.2021 (обновлено: 18:29 04.04.2021)
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Дополнить приложение № 1 к распоряжению... позициями следующего содержания: Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка", - говорится в документе.
Как сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования России, теперь въехать в Россию могут иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, с Кубы, из Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, с Сейшельских островов, из Сербии, Сингапура, Сирии, Танзании, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Финляндии, Швейцарии, с Шри-Ланки, из Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.
"Список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов, регулярно обновляемый оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, будет доводиться университетами до обучающихся, в том числе через личные кабинеты на сайтах университетов, а также через официальные страницы в социальных сетях и мессенджерах", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что Минобрнауки разработало порядок действий по возвращению иностранных обучающихся в Россию и проводит работу по его реализации. Подготовлены методические материалы по организации работы в образовательных учреждениях высшего образования, сформированы инструкции для обучающихся.
"В настоящее время Минобрнауки России сформирован Реестр государственных образовательных организаций, полностью готовых к приему иностранных студентов, еще не въехавших в Российскую Федерацию. Университеты, готовые к приему иностранных обучающихся, уже работают с порталом государственных услуг для формирования списков студентов, что позволит студентам из разрешенного списка государств воспользоваться сухопутными пунктами пропуска и облегчит их въезд в случае транзита через уже открытые страны", - отмечается на сайте.
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