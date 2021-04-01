https://ria.ru/20210401/yumor-1603853641.html

Моржи пошли на Москву, шимпанзе стал кассиром: забавные новости 1 апреля

Моржи пошли на Москву, шимпанзе стал кассиром: забавные новости 1 апреля

В День смеха в новостях экологов, заповедников, зоопарков появлялись забавные, но не совсем правдивые новости. О том, чем нас пытались удивить, - в подборке РИА РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T21:40

2021-04-01T21:40

2021-04-01T21:40

национальный парк "земля леопарда"

шимпанзе

козел тимур

амурские тигры

день смеха

новосибирский зоопарк

всемирный фонд дикой природы

российская академия наук

москва

архангельск

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В День смеха в новостях экологов, заповедников, зоопарков появлялись забавные, но не совсем правдивые новости. О том, чем нас пытались удивить, - в подборке РИА Новости.Моржи поплыли в МосквуУтро началось с тревожных известий. Как сообщили в WWF России, группа моржей движется вверх по Северной Двине в сторону Москвы. Специалисты экологической организации отправились им на перехват, чтобы оценить состояние животных и оградить их от нежелательных встреч с человеком."Мы наблюдали за перемещениями этой группы моржей с прошлого сезона, и в последние недели они начали целенаправленное движение в сторону Северной Двины, а уже в эту пятницу были замечены в акватории Архангельска, – говорит координатор проектов WWF России Семен Варин. – Причиной столь нетипичного поведения животных могли стать серьезные подводные шумы в местах их обитания, строительство на лежбищах, масштабное загрязнение воды или некие неизвестные нам факторы, вызванные изменениями климата, которые в Арктике проявляются особенно ярко. Моржи и раньше покидали насиженные лежбища из-за прибрежных активностей человека, но заход в реку в России фиксируется впервые”.При этом ученые рассчитали, что если моржи продолжат двигаться в выбранном направлении и сохранят скорость, то через неделю они могут оказаться в Московской области. К местным жителям обратились с настоятельной просьбой — при встрече с животными на реке не пугать их и, по возможности, сфотографировать, чтобы ученые смогли оценить их физическое состояние.На самом деле, экологи пояснили, что в этот раз описали абсурдную ситуацию с заходом моржей далеко в пресноводную реку. Но отметили, что встретить этих животных в неожиданном месте в будущем окажется вполне реально. Сейчас, по мере освоения Арктики человеком и из-за климатических изменений моржи все чаще сталкиваются с новыми для них явлениями: шумом самолетов и кораблей. Это пугает млекопитающих и может привести к давке, изменению состава сообществ придонных организмов, которыми они питаются, движению льда, где они отдыхают, загрязнению морей. Дружба леопарда с оленемВ заповеднике "Земля леопарда" 1 апреля случилась идиллическая история. Сотрудники нацпарка опубликовали в инстаграме фотографию, на которой запечатлели дружбу большой кошки с ее добычей."На уникальном снимке пятнистый олень и дальневосточный леопард стоят напротив друг друга, склонив головы и словно обмениваясь приветствиями. Для данных животных проявление межвидовой симпатии крайне нетипично. Ученые пока не нашли точного объяснения беспрецедентному феномену", — пояснил работник заповедника. На самом деле, это фото – шутка ученых: "Земля леопарда" поздравляет вас с первым апреля! Друзья, мы все такие разные – и это замечательно. Давайте ценить друг друга такими, какие мы есть, и жить дружно!"Кстати, тут можно вспомнить неожиданную дружбу козла Тимура и тигра Амура. О ней в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор и даже занял место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе. Осенью 2019 года козел умер, а тигру сейчас подыскивают невесту. Новая должность для шимпанзеВ Новосибирском зоопарке новую должность "получил" шимпанзе. Обезьяна устроилась кассиром и теперь продает билеты.Конечно, это тоже первоапрельская шутка.Неизвестный науке травоядный динозаврВ заповеднике "Черные земли" в Калмыкии научные сотрудники обнаружили в урочище "Ацан-худук" выдутый из песков скелет древнего животного. Консультации с крупнейшими палеонтологами страны позволили сделать предварительный вывод, что вероятно это травоядный динозавр, ранее неизвестный науке. В настоящее время идет подготовка к более тщательному обследованию местности, с привлечением специалистов из Института палеонтологии Российской Академии Наук. Решается вопрос о присвоении находке имени по месту его нахождения – Ацанозавр.На самом деле, это шутка. Но, например, не так давно палеонтологи обнаружили в Патагонии самого древнего титанозавра в мире. Травоядный динозавр получил название Ninjatitan zapatai, он достигал 20 метров в длину. Возраст костей вымершего животного — 140 миллионов лет. Ранее ученые нашли неизвестный вид динозавров, у которых густая длинная меховая грива сочеталась с двумя парами пластин, выступающих из плеч. Открытие было сделано учеными из Государственного музея естественной истории в Карлсруэ в Германии. Так что, сюрпризы вполне вероятны и в России.

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москва

архангельск

московская область (подмосковье)

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