https://ria.ru/20210218/tigr-1598029005.html

Свидание тигра Амура попало на видео

Свидание тигра Амура попало на видео

Видеокамеры в Приморском сафари-парке запечатлели "свидание" амурского тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, с самкой Уссури. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:15

2021-02-18T15:15

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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Видеокамеры в Приморском сафари-парке запечатлели "свидание" амурского тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, с самкой Уссури.Видео опубликовано на сайте сафари-парка в четверг. На нем видно, как перед недолгим свиданием Уссури несколько раз бьет лапой Амура, а потом они трутся друг о друга мордами. На сайте отмечается, что в одном общем вольере тигры встретились 9 февраля. В остальное время они живут порознь.Молодую тигрицу Уссури , родившуюся 3 июня 2014 года в питомнике Московского зоопарка, привезли в приморский сафари-парк в качестве невесты для тигра Амура. В 2016 году у хищников родился тигренок Шерхан. Уссури его и еще одного котенка не приняла и отказалась кормить. Один через пять дней погиб, второго спасли. В декабре 2020 года Шерхана отправили в ОАЭ к невесте в рамках программы разведения этого вида в зоопарках.О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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