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Наука
https://ria.ru/20210301/dinozavr-1599449139.html
В Южной Америке обнаружили самого древнего титанозавра в мире
В Южной Америке обнаружили самого древнего титанозавра в мире
Палеонтологи обнаружили в Патагонии самого древнего титанозавра в мире, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:38
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наука
неукен (провинция)
южная америка
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в Патагонии самого древнего титанозавра в мире, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.Травоядного динозавра, который получил название Ninjatitan zapatai, нашли к юго-востоку от города Неукен. Еще в 2014 году техник Джонатан Арока обнаружил его лопатку, после чего начались раскопки.Ninjatitan zapatai достигал 20 метров в длину. Возраст костей — 140 миллионов лет, это доказывает, что титанозавры появились в начале мелового периода. До сих пор науке были неизвестны эти гигантские животные старше 120 миллионов лет.Исследование, посвященное находке и опубликованное в журнале Ameghiniana, укрепляет идею о том, что титанозавры зародились на древнем суперконтиненте Гондвана.
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неукен (провинция), южная америка

В Южной Америке обнаружили самого древнего титанозавра в мире

15:38 01.03.2021 (обновлено: 16:11 01.03.2021)
 
© Depositphotos / KostPhotoТитанозавр
Титанозавр - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Depositphotos / KostPhoto
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в Патагонии самого древнего титанозавра в мире, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.
Травоядного динозавра, который получил название Ninjatitan zapatai, нашли к юго-востоку от города Неукен. Еще в 2014 году техник Джонатан Арока обнаружил его лопатку, после чего начались раскопки.
Ninjatitan zapatai достигал 20 метров в длину. Возраст костей — 140 миллионов лет, это доказывает, что титанозавры появились в начале мелового периода. До сих пор науке были неизвестны эти гигантские животные старше 120 миллионов лет.
Исследование, посвященное находке и опубликованное в журнале Ameghiniana, укрепляет идею о том, что титанозавры зародились на древнем суперконтиненте Гондвана.
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