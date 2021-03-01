https://ria.ru/20210301/dinozavr-1599449139.html
В Южной Америке обнаружили самого древнего титанозавра в мире
В Южной Америке обнаружили самого древнего титанозавра в мире
Палеонтологи обнаружили в Патагонии самого древнего титанозавра в мире, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:38
2021-03-01T15:38
2021-03-01T16:11
наука
неукен (провинция)
южная америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154752/87/1547528794_0:0:3555:2000_1920x0_80_0_0_a42c15b6bc1f065117fc20b26ac67e6d.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в Патагонии самого древнего титанозавра в мире, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.Травоядного динозавра, который получил название Ninjatitan zapatai, нашли к юго-востоку от города Неукен. Еще в 2014 году техник Джонатан Арока обнаружил его лопатку, после чего начались раскопки.Ninjatitan zapatai достигал 20 метров в длину. Возраст костей — 140 миллионов лет, это доказывает, что титанозавры появились в начале мелового периода. До сих пор науке были неизвестны эти гигантские животные старше 120 миллионов лет.Исследование, посвященное находке и опубликованное в журнале Ameghiniana, укрепляет идею о том, что титанозавры зародились на древнем суперконтиненте Гондвана.
https://ria.ru/20210227/nakhodka-1599228567.html
неукен (провинция)
южная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154752/87/1547528794_510:0:3177:2000_1920x0_80_0_0_2ac39a446d24c4349681502245827eb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
неукен (провинция), южная америка
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в Патагонии самого древнего титанозавра в мире, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.
Травоядного динозавра, который получил название Ninjatitan zapatai, нашли к юго-востоку от города Неукен
. Еще в 2014 году техник Джонатан Арока обнаружил его лопатку, после чего начались раскопки.
Ninjatitan zapatai достигал 20 метров в длину. Возраст костей — 140 миллионов лет, это доказывает, что титанозавры появились в начале мелового периода. До сих пор науке были неизвестны эти гигантские животные старше 120 миллионов лет.
Исследование, посвященное находке и опубликованное в журнале Ameghiniana, укрепляет идею о том, что титанозавры зародились на древнем суперконтиненте Гондвана.