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РИА Новости

Умер козел Тимур, прославившийся своей дружбой с тигром Амуром

02:50 08.11.2019 (обновлено: 10:25 08.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКозел Тимур на открытии Аллеи Славы на "Городской ферме" на ВДНХ в Москве
Козел Тимур на открытии Аллеи Славы на Городской ферме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился дружбой с тигром Амуром, умер, об этом говорится в обращении опекуна Тимура Эльвиры Головиной, опубликованном на сайте парка.

"Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 5 ноября 2019 года козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей", — говорится в письме.

По словам Головиной, урна с прахом Тимуром "будет захоронена с почестями". "В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура", — сообщила опекун.
О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял место, где спал тигр, заставив его ночевать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, видео с ними набрали несколько миллионов просмотров на YouTube.
Головина, когда узнала о необычной дружбе животных, сама изъявила желание стать опекуном козла Тимура. Она специально приезжала из Москвы, чтобы его кормить.
Козел по кличке Тимур в Приморском сафари-парке
7 октября, 10:06РИА Новости
Приморского козла Тимура навестила опекун из Москвы
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РоссияКозел ТимурПриморский сафари-паркОбщество
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