https://ria.ru/20210326/blokirovka-1602958109.html

Случаи блокирования судоходных каналов и рек в мире в 2000-2021 годах

Случаи блокирования судоходных каналов и рек в мире в 2000-2021 годах

на 151-м километре Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given сел на мель, заблокировав движение по водной артерии. Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:55

2021-03-26T12:55

2021-03-26T12:55

суэцкий канал

справки

в мире

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23 марта 2021 года на 151-м километре Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given сел на мель, заблокировав движение по водной артерии. Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из Китая в нидерландский Роттердам. В результате инцидента несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале. В операции по спасению контейнеровоза задействовано порядка восьми буксиров. Разблокировка канала может занять несколько недель.26 ноября 2020 года контейнеровоз Al Muraykh под флагом Мальты сел на мель в Суэцком канале и застопорил движение судов. Оно принадлежит Hapag-Lloyd. Судно шло в южном направлении, когда потеряло ход и село на мель. Девять судов, которые шли за контейнеровозом, вынуждены были приостановить движение. Также было приостановлено движение судов, идущих на север. Операция по снятию Al Muraykh с мели длилась пять часов. 16 июня 2020 года сухогруз Golden Rose, следовавший в Иран с зерном, сел на мель в Астраханской области, перекрыв Волго-Каспийский судоходный канал. Прохода ожидали 28 судов. Судно ходит под флагом РФ, принадлежит компании "Омский шиппинг". На следующей день сухогруз был снят с мели. Разлива нефтепродуктов не произошло. 8 октября 2017 года в Суэцком канале из-за механических проблем сел на мель японский контейнеровоз OOCL. Через несколько часов он был отбуксирован. 27 сентября 2017 года порядка 60 судов скопилось в акватории Таганрогского залива Азовского моря из-за понижения уровня воды в реке Дон и заливе. Такая ситуация сохранялась уже четыре-пять дней. Спад воды произошел из-за северо-восточного сгонного ветра. Его порывы в Ростовской области, по данным синоптиков, достигали 18-20 метров в секунду. 29 сентября ветер начал стихать, уровень воды в Таганрогском заливе начал подниматься, что улучшило ситуацию с судоходством в этом районе. 24 октября 2016 года в Ростовской области, в районе Азова из-за обмеления в устье Дона скопилась "пробка" из 45 судов. Чтобы избежать нарушений в работе судоходства и посадке судов на мель, движение по Дону сухогрузов, танкеров и других судов по Азовскому судоходному каналу, а также на линии движения Аксай - Ростов-на-Дону было временно приостановлено. 25 мая 2013 года на северо-западе Москвы в районе Строгинского моста грузовая баржа с щебнем села на мель, блокировав движение судов по Москве-реке. Три буксира прибыли на место происшествия, чтобы снять судно с мели и отбуксировать его. Баржа уперлась в опоры моста, однако он не был поврежден. 27 мая рано утром баржу сняли с мели, движение по Москве-реке было налажено в обычном режиме.20 июля 2011 года на реке Свирь в Ленинградской области из-за отключения электропитания стал на якорь теплоход "Никольский" (судовладелец ООО "Флагман", порт приписки Тольятти), следовавшем по маршруту Важины-Сегежа, и на восемь часов задержал движение грузовых судов. В месте остановки теплохода скопилось 11 судов. Утром следующего дня экипаж устранил неисправность в системе электропитания, судоходство было восстановлено. 15 февраля 2011 года утром в южной части Суэцком канала грузовое судно село на мель из-за поломки двигателя и плохих погодных условий. В результате инцидента судоходство по каналу было перекрыто на четыре часа. После того, как судно было снято с мели и отбуксировано, движение по Суэцкому каналу было восстановлено.19 мая 2010 года вечером в Панамском канале грузовое судно Atlantic Hero, шедшее под Багамским флагом, врезалось в опору моста и село на мель. В результате оно полностью перегородило устье Панамского канала у выхода в Тихий океан. К месту происшествия были направлены морские буксиры, чтобы снять его с мели. Инцидент произошел по вине лоцмана, которому только несколько месяцев назад разрешили самостоятельно проводить суда по Панамскому каналу. 28 марта 2010 года в восточный берег Суэцкого канала врезалось судно водоизмещением 54 тысячи тонн под либерийским флагом, блокировав движение в один конец. Утечки нефти не произошло. Направление движения судов было изменено. 13 января 2009 года в связи с обмелением на реке Бэйцзян (провинция Гуандун, Южный Китай) движение по ней было блокировано, скопилась пробка примерно из 160 судов. Уровень воды в реке опустился до 4,01 метра, что на 3,19 метра ниже ординара. При этом уровень воды на нескольких отмелях составил лишь 0,9 метра при ширине фарватера 15 метров. 13 сентября 2006 года в Суэцком канале вблизи города Исмаилия затонуло египетское судно-земснаряд, которое участвовало в работах по расчистке и углублению дна. Некоторые из членов команды получили ранения, два человека погибли. Инцидент привел к закрытию канала на время спасательной операции. 7 ноября 2004 года в Суэцком канале танкер Tropic Brilliance, контролируемый дочерней компанией ОАО "Совкомфлот", сел на мель при маневрировании. Танкер имел на борту 142,5 тысячи тонн сырой нефти. В результате движение по каналу было перекрыто, что привело к скоплению более 100 судов. 9 ноября в 9.00 по местному времени танкер был снят с мели. Никто из членов экипажа не пострадал, грузовые танки судна не повреждены и угрозы окружающей среде не было. В этот же день в 21.20 по местному времени Суэцкий канал открылся для движения судов.18 августа 2004 года в Германии на Дунае было полностью остановлено судоходство из-за аварии севшего на мель у населенного пункта Деггендорф австрийского сухогруза, на борту которого находится 3100 тонн железной руды. Австрийский сухогруз расходился со встречным судном и, совершая этот маневр, сел на мель. Потом его развернуло поперек течения, в результате чего он перегородил судоходный фарватер. 16 августа 2002 года в Санкт-Петербурге сухогруз "Каунас", принадлежащий Волжскому речному пароходству, в 4.00 мск столкнулся с опорой Литейного моста и затонул поперек Невы на глубине 11,3 метра около 6.00 мск. Судно перегородило фарватер, из-за чего навигация по Неве была временно прекращена. На борту сухогруза находилось восемь человек команды, а также двое детей. Никто из членов команды и пассажиров не пострадал. До ликвидации последствий аварии сухогруза в Санкт-Петербурге все транзитные суда следовали через Беломорско-Балтийский канал. 23 августа судоходство на Неве было восстановлено. Была осуществлена проводка более 40 судов. Операция по подъему сухогруза была полностью завершена 28 октября 2002 года. Судно было разрезано на три части. Работы по резке палубных надстроек "Каунаса" для расчистки фарватера Невы велись круглосуточно и завершились 22 августа. В сентябре начались работы по резке корпуса затонувшего сухогруза. 16 ноября 2001 года в Суэцком канале сели на мель три корабля, перекрыв судоходство обоих направлениях. Панамский сухогруз Mirellia водоизмещением 27 тысяч тонн сел на мель на севере канала у города Порт-Саида. Mirellia следовал по каналу в караване из 20 судов, следовавших из Красного моря в Средиземное. Почти сразу же сели на мель малайзийское судно Bunja Melatis и панамский сухогруз Stoltdevon. Спустя несколько часов движение по каналу было возобновлено. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суэцкий канал, справки, в мире