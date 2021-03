https://ria.ru/20210325/razblokirovka-1602833492.html

МИД России: на разблокировку Суэцкого канала уйдет несколько недель

В МИД России предупредили, что разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель.

2021-03-25T16:32

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В МИД России предупредили, что разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель."Египет – движение через Суэцкий канал остается перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза "Ever Given", разблокировка может занять несколько недель", - сообщили в Twitter Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.Ранее в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из Китая в нидерландский Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, в первую очередь в инциденте виноват капитан корабля, основные потери несут страховые компании, а простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше.

