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https://ria.ru/20210309/prosmotry-1600426677.html
Клип Little Big собрал больше двух миллионов просмотров почти за сутки
Клип Little Big собрал больше двух миллионов просмотров почти за сутки
Новый клип группы Little Big на песню Sex Machine набрал больше двух миллионов просмотров меньше чем за сутки, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:24
2021-03-09T11:24
культура
софья таюрская
ильич (илья прусикин)
little big
новости культуры
шоу-бизнес
youtube
евровидение
санкт-петербург
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Новый клип группы Little Big на песню Sex Machine набрал больше двух миллионов просмотров меньше чем за сутки, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.Ранее лидер Little Big Илья Прусикин заявил, что группа не будет представлять Россию на "Евровидении" в этом году, это решение было принято совместно с Первым каналом. Как пояснил Прусикин, они не хотели, чтобы их новую песню сравнивали с Uno, которая стала самой просматриваемой на YouTube-канале Евровидения за всю историю конкурса. К тому же, по словам Прусикина, в России много других талантливых артистов.Клип на песню Sex Machine был опубликован на канале группы утром 8 марта, сейчас видео занимает вторую строчку в трендах в российском сегменте YouTube.Little Big - российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.
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софья таюрская, ильич (илья прусикин), little big, новости культуры, шоу-бизнес, youtube, евровидение, санкт-петербург

Клип Little Big собрал больше двух миллионов просмотров почти за сутки

11:24 09.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Новый клип группы Little Big на песню Sex Machine набрал больше двух миллионов просмотров меньше чем за сутки, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Ранее лидер Little Big Илья Прусикин заявил, что группа не будет представлять Россию на "Евровидении" в этом году, это решение было принято совместно с Первым каналом. Как пояснил Прусикин, они не хотели, чтобы их новую песню сравнивали с Uno, которая стала самой просматриваемой на YouTube-канале Евровидения за всю историю конкурса. К тому же, по словам Прусикина, в России много других талантливых артистов.
Клип на песню Sex Machine был опубликован на канале группы утром 8 марта, сейчас видео занимает вторую строчку в трендах в российском сегменте YouTube.
Little Big - российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.
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КультураСофья ТаюрскаяИльич (Илья Прусикин)Little BigНовости культурыШоу-бизнесYouTubeЕвровидениеСанкт-Петербург
 
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