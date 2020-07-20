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Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале "Евровидения"
Музыкальный клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале "Евровидения", набрав свыше 134 миллионов просмотров, РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:32
культура
little big
нетта барзилай
евровидение
германия
роттердам
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https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573125341.html
Ну ещё бы. На тот канал ходят радужные, чтобы посмотреть на других радужных.
16
4
германия
роттердам
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568529574_127:0:3274:1770_1400x0_80_0_0_7d6192c9e54adfc663760fbc2617f81a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
little big, нетта барзилай, евровидение, германия, роттердам

Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале "Евровидения"

21:32 20.07.2020
5240
© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Музыкальный клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале "Евровидения", набрав свыше 134 миллионов просмотров, сообщил коллектив в понедельник.
"Клип на песню "Uno" набрал более 134 миллионов просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения", - говорится в Instagram группы.
В свою очередь, организаторы песенного конкурса также заявили о рекордном количестве просмотров у клипа "Uno" и поздравили с этим российскую группу.
"Поздравляем российскую (группу - ред.) Little Big! "Uno" стало самым просматриваемым видео на канале "Евровидения" на YouTube-канале за всю историю, набрав более 134 миллионов просмотров", - говорится в заявлении организаторов конкурса в Twitter.
Организаторы напоминают, что предыдущий рекорд принадлежал победительнице 2018 года Нетте Барзилай и ее клипу на песню "Toy", который набрал более 133 миллионов просмотров.
В пятерку лидеров по числу просмотров также вошел клип исполнительницы из Германии Лены Майер-Ландрут на песню "Satelite", набравший 64 миллиона просмотров, клип французского исполнителя Джесси Матадора на песню "Allez Ola Olé" , набравший 61 миллион просмотров, и клип шведской певицы Лорин на песню "Euphoria", у которого 41 миллион просмотров.
Конкурс "Евровидение" должен был проходить с 12 по 16 мая в Роттердаме, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации по всему миру смотр отменили. Планировалось, что от России на "Евровидение" поедет группа Little Big с песней "Uno".
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Обсудить 4
КультураLittle BigНетта БарзилайЕвровидениеГерманияРоттердам
Популярные комментарии
Ну ещё бы. На тот канал ходят радужные, чтобы посмотреть на других радужных.
20 июля, 21:33
Naum Vygodsky
520009
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