Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале "Евровидения"

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Музыкальный клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале "Евровидения", набрав свыше 134 миллионов просмотров, сообщил коллектив в понедельник.
"Клип на песню "Uno" набрал более 134 миллионов просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения", - говорится в Instagram группы.
В свою очередь, организаторы песенного конкурса также заявили о рекордном количестве просмотров у клипа "Uno" и поздравили с этим российскую группу.
"Поздравляем российскую (группу - ред.) Little Big! "Uno" стало самым просматриваемым видео на канале "Евровидения" на YouTube-канале за всю историю, набрав более 134 миллионов просмотров", - говорится в заявлении организаторов конкурса в Twitter.
🇷🇺 Congratulations to Russia's Little Big!— Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 20, 2020
Uno is now the most watched video EVER on the #Eurovision YouTube channel, with over 134,000,000 views 🤯🥳
Find out who makes up the rest of the Top 5 👇 pic.twitter.com/wbpv6vjF1z
Организаторы напоминают, что предыдущий рекорд принадлежал победительнице 2018 года Нетте Барзилай и ее клипу на песню "Toy", который набрал более 133 миллионов просмотров.
В пятерку лидеров по числу просмотров также вошел клип исполнительницы из Германии Лены Майер-Ландрут на песню "Satelite", набравший 64 миллиона просмотров, клип французского исполнителя Джесси Матадора на песню "Allez Ola Olé" , набравший 61 миллион просмотров, и клип шведской певицы Лорин на песню "Euphoria", у которого 41 миллион просмотров.
Конкурс "Евровидение" должен был проходить с 12 по 16 мая в Роттердаме, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации по всему миру смотр отменили. Планировалось, что от России на "Евровидение" поедет группа Little Big с песней "Uno".