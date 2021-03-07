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Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу
Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу
Здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам в блинах могут быть свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T03:20
2021-03-07T03:20
россия
антонина стародубова
масленица
москва
блины
общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам в блинах могут быть свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По её словам, существует множество способов приготовления блинов: на опаре, пресных блинчиков на молоке или кефире, фаршированных различными начинками с припеком и так далее. С давних времен существуют и особенные "блинные" традиции, например, на Масленицу блины становились самым популярным блюдом, ими угощались в течение всей масленичной недели. Но сейчас блины и оладьи часто готовят на завтрак, особенно по выходным и праздничным дням."Для ежедневного употребления блины не очень подходят, так как являются относительно калорийным блюдом из-за довольно высокого содержания жиров и сахара в своем составе. Так, в среднем в 100 граммов блинов содержится 230 килокалорий, 6 граммов белка, 30 граммов углеводов и 10 граммов жиров. Необходимо учитывать и то, с чем блины подаются к столу. Здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам станут свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности", - рассказала Стародубова.Диетолог добавила, что в качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдет нежирный творог, тушеная с грибами капуста, яблоки, припущенные с корицей, или диетические сорта мяса и птицы - кролик, цыплёнок, индейка.
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россия, антонина стародубова, масленица, москва, блины, общество

Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу

03:20 07.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлины с вареньем
Блины с вареньем - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам в блинах могут быть свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
По её словам, существует множество способов приготовления блинов: на опаре, пресных блинчиков на молоке или кефире, фаршированных различными начинками с припеком и так далее. С давних времен существуют и особенные "блинные" традиции, например, на Масленицу блины становились самым популярным блюдом, ими угощались в течение всей масленичной недели. Но сейчас блины и оладьи часто готовят на завтрак, особенно по выходным и праздничным дням.
"Для ежедневного употребления блины не очень подходят, так как являются относительно калорийным блюдом из-за довольно высокого содержания жиров и сахара в своем составе. Так, в среднем в 100 граммов блинов содержится 230 килокалорий, 6 граммов белка, 30 граммов углеводов и 10 граммов жиров. Необходимо учитывать и то, с чем блины подаются к столу. Здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам станут свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности", - рассказала Стародубова.
Диетолог добавила, что в качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдет нежирный творог, тушеная с грибами капуста, яблоки, припущенные с корицей, или диетические сорта мяса и птицы - кролик, цыплёнок, индейка.
Блины - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
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РоссияАнтонина СтародубоваМасленицаМоскваблиныОбщество
 
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