https://ria.ru/20210307/bliny-1600241405.html

Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу

Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу

Здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам в блинах могут быть свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T03:20

2021-03-07T03:20

2021-03-07T03:20

россия

антонина стародубова

масленица

москва

блины

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566892468_0:175:2925:1820_1920x0_80_0_0_f6ff6d3c9c25ad180f6c5238b61b3d81.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам в блинах могут быть свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По её словам, существует множество способов приготовления блинов: на опаре, пресных блинчиков на молоке или кефире, фаршированных различными начинками с припеком и так далее. С давних времен существуют и особенные "блинные" традиции, например, на Масленицу блины становились самым популярным блюдом, ими угощались в течение всей масленичной недели. Но сейчас блины и оладьи часто готовят на завтрак, особенно по выходным и праздничным дням."Для ежедневного употребления блины не очень подходят, так как являются относительно калорийным блюдом из-за довольно высокого содержания жиров и сахара в своем составе. Так, в среднем в 100 граммов блинов содержится 230 килокалорий, 6 граммов белка, 30 граммов углеводов и 10 граммов жиров. Необходимо учитывать и то, с чем блины подаются к столу. Здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам станут свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности", - рассказала Стародубова.Диетолог добавила, что в качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдет нежирный творог, тушеная с грибами капуста, яблоки, припущенные с корицей, или диетические сорта мяса и птицы - кролик, цыплёнок, индейка.

https://ria.ru/20210306/bliny-1600170025.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антонина стародубова, масленица, москва, блины, общество