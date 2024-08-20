Классические, дрожжевые, ажурные: как приготовить блины на молоке

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Блины на молоке – традиционное блюдо русской кухни. Тонкие, нежные, румяные, очень вкусные, они подходят для сладких и соленых начинок. Как приготовить блины с дырочками, как сделать блинное тесто из пшеничной муки с яйцами и без яиц, на кефире и сухом молоке, простые пошаговые рецепты приготовления блинчиков с фото, – в материале РИА Новости.

Блины на молоке

Блины – национальное блюдо русской кухни, которое можно приготовить в любое время: подать на завтрак, обед или ужин. Они бывают разные по составу и способу приготовления. Но самые популярные – блинчики из теста на молоке. Сытные и вкусные угощения сочетаются с разными начинками и подойдут как для ежедневного семейного завтрака, так и в качестве праздничного десерта.

Ингредиенты

Существует много рецептов, но основными ингредиентами являются молоко, сахар, соль, яйца, масло. Мука для выпечки может использоваться разная: пшеничная, гречневая или овсяная. Столь же разнообразной бывает и начинка – ягоды, творог, сыр, зелень, шоколад, мясо и многое другое.

© iStock.com / Geshas Ингредиенты для приготовления блинов © iStock.com / Geshas Ингредиенты для приготовления блинов

Этапы приготовления

Блины легко готовить в домашних условиях, они не требуют особых умений и не занимают много времени. Тесто замешивается из муки, яиц, молока, с добавлением соли и сахара. Блинчики обжариваются на сковороде до золотистого оттенка.

© iStock.com / skynesher Женщина жарит блины © iStock.com / skynesher Женщина жарит блины

Популярные рецепты

Почти у каждого есть как минимум один любимый рецепт блинчиков, а рецептов их приготовления тысячи. Испечь вкусные блины можно из любой муки, с молоком, на воде, кефире, с яйцами и без яиц – вариаций множество.

Классический рецепт

Классический рецепт Классические блины на молоке – базовый рецепт приготовления выпечки, подходящей как для сладких, так и для соленых начинок. Ингредиенты 1 л молоко 2 шт. яйца 2 г сода 15 г сахар 500 г мука 40 мл растительное масло по вкусу соль Приготовление 1. Взбить яйца с сахаром и солью. 2. Добавить половину молока, муку, соду, хорошо все перемешать, чтобы не было комочков. 3. Влить оставшееся молоко и в конце замеса теста добавить масло. 4. Дать тесту отдохнуть 5-10 минут. 5. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде до готовности.

Блины с дырочками на молоке

Блины с дырочками на молоке Чтобы получить румяные блины с дырочками, следует смазывать сковороду каплей растительного масла перед каждой заливкой теста. Ингредиенты 1 л молоко 320 г мука 2 шт. яйца 40 мл подсолнечное масло 60 г сахар 2 г сода по вкусу сол Приготовление 1. В глубокой миске яйца смешать с сахаром и солью, взбить венчиком. 2. В кастрюле подогреть молоко и вылить в яичную смесь одну треть теплого молока. 3. Перемешать, порциями добавить просеянную муку и молоко. Добавить в тесто растительное масло, соду и оставить на 30 минут, чтобы набухла клейковина. 4. Обжаривать блинчики на смазанной маслом сковороде до готовности с двух сторон. 5. Готовые изделия по желанию смазать сливочным маслом и завернуть начинку.

© iStock.com / vm2002 Ажурные блины © iStock.com / vm2002 Ажурные блины

Блины на молоке с кипятком

Заварные блины на молоке с использованием кипятка получаются тонкими и ажурными. Ингредиенты 250 г мука пшеничная 500 мл молоко 200 мл горячая вода (95–99 °С) 3 шт. яйца 60 г сахар 40 мл масло растительное по вкусу соль Приготовление 1. В глубокую миску влить молоко, разбить яйца, добавить соль и сахар. Перемешать массу до однородности. 2. Влить горячую воду и всыпать просеянную муку. Интенсивно смешать венчиком до исчезновения комочков. 3. Добавить в тесто растительное масло и перемешать. 4. Выпекать блины на разогретой сковороде до готовности с двух сторон. 5. Готовые изделия по желанию смазать сливочным маслом и завернуть начинку.

© iStock.com / invizbk Приготовление теста для блинов © iStock.com / invizbk Приготовление теста для блинов

Блины на кислом молоке

Блины на кислом молоке Блины с простоквашей или кислым молоком получаются тонкими, нежными и пористыми. Они хорошо скручиваются и могут подаваться с разной начинкой – мясной, творожной, овощной, грибной или сладкими добавками. Ингредиенты 220 г мука пшеничная 500 мл кислое молоко 2 шт. яйца 40 мл растительное масло 40 г сахар 2 г сода по вкусу соль Приготовление 1. Разбить в чашу яйца, добавить к ним сахар и щепотку соли. 2. Добавить растительное масло и кислое молоко, порционно высыпать просеянную муку. 3. Добавить щепотку соды и тщательно перемешать тесто миксером до получения однородной консистенции. 4. Обжаривать блины на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

Блины на молоке без яиц

Блины на молоке без яиц Нежные блинчики на молоке можно приготовить и без добавления яиц. Ингредиенты 800 мл молоко 300 г мука 80 мл растительное масло 40 г сахар 5 г сода по вкусу соль Приготовление 1. Всыпать в миску муку, соль, сахар и соду. 2. Вылить 1/3 молока и перемешать все до однородной густой массы. 3. Добавить оставшееся молоко и ложку масла, перемешать тесто. 4. Выпекать блины на разогретой сковороде до готовности с двух сторон.

© iStock.com / Martysjahlushyk Блины © iStock.com / Martysjahlushyk Блины

Блины на молоке и воде

Блины на молоке и воде Такие блинчики всегда получаются тонкими и эластичными. Ингредиенты 2 шт. яйцо 170 г мука 250 мл вода 250 мл молоко 2,5 г соль 15 г сахар 20 мл растительное масло Приготовление 1. Взбить яйца, соль и сахар. 2. В отдельную миску всыпать муку, постепенно влить воду комнатной температуры, хорошо перемешать венчиком. 3. Добавить яичную массу, одну столовую ложку растительного масла и снова хорошо перемешать. 4. Влить молоко и еще раз все смешать. Тесто должно получиться однородным и без комочков. 5. Жарить блины на среднем огне с двух сторон до румяности.

© iStock.com / alvarez Приготовление теста для блинов © iStock.com / alvarez Приготовление теста для блинов

Блины ажурные на молоке

Блины ажурные на молоке Вместо воды можно приготовить тесто на молоке. Ингредиенты 150 мл молоко 100 мл вода (кипяток) 160 г мука пшеничная 3 шт. яйцо 40 мл масло растительное 80 г сахар по вкусу соль Приготовление 1. Яйца вбить в глубокую миску, добавить сахар и соль, взбить венчиком. 2. Влить молоко и еще раз тщательно взбить. 3. Всыпать муку и вымесить тесто, чтобы не было комочков. Дать тесту постоять минут 15. 4. Влить в тесто растительное масло, потом кипяток и моментально все смешать. 5. Печь блины на разогретой сковороде по минуте с каждой стороны на среднем нагреве.

Блины на дрожжах и молоке

Блины на дрожжах и молоке Пышные блинчики по этому рецепту отлично сочетаются с вареньем, джемом, медом или сгущенкой, а также с грибной или сырной начинкой. Ингредиенты по вкусу мука пшеничная по вкусу яйцо по вкусу молоко по вкусу сахар 10 г живые дрожжи 5 г сухие дрожжи 40 мл масло растительное 70 г вода по вкусу соль Приготовление 1. В кружку налить теплой воды, растворить в ней сахар, а затем добавить и размешать дрожжи. Поставить в теплое место на 10-15 минут. 2. В чашу влить молоко, добавить соль, яйцо и просеянную муку, перемешать венчиком. 3. Добавить растворенные дрожжи и еще раз перемешать. Поставить тесто в теплое место примерно на час. 4. Еще раз перемешать и поставить для повторного подъема минут на 30. 5. Выпекать на разогретой сковороде с двух сторон до румяности.

© iStock.com / ballycroy Тесто для блинов © iStock.com / ballycroy Тесто для блинов

Блины на кефире и молоке

Блины на кефире и молоке При добавлении кефира получается хорошее блинное тесто и нежная, пышная выпечка. Ингредиенты 250 мл кефир 200 мл молоко 160 г мука 2 шт. яйцо 30 г сахар 2 г сода 40 мл масло растительное Приготовление 1. Муку просеять и разбить в нее яйца, но не смешивать их. 2. Добавить в муку соду и сахар, слегка смешать. 3. Влить теплый кефир (30-40 градусов) и замесить тесто. 4. Залить в тесто молоко и все перемешать до однородного состояния 5. Жарить блины на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

© iStock.com / GMVozd Блины © iStock.com / GMVozd Блины

Блины на сухом молоке

Блины на сухом молоке Ингредиенты 50 г сухое молоко 400 мл вода 1 шт. яйцо 160 г пшеничная мука 20 г сахар 6 г разрыхлитель 40 г масло растительное по вкусу соль по вкусу ванилин Приготовление 1. Добавить в муку порошковое молоко и другие сухие компоненты, все тщательно перемешать. 2. Сделать в мучной смеси углубление и постепенно влить туда частями половину теплой воды, одновременно замешивая тесто. 3. Вымесить тесто вручную или с помощью миксера или блендера. 4. Добавить в тесто яйцо и размешать до однородного состояния. 5. Вылить в тесто оставшуюся воду и добавить немного масла, перемешать и дать постоять тесту 10 минут. 6. Жарить блины на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.

© iStock.com / borchee Приготовление блинов © iStock.com / borchee Приготовление блинов

Блины на молоке с содой

Блины на молоке с содой Тесто, замешанное на молоке с пищевой содой, позволяет приготовить тонкие и эластичные блинчики. Ингредиенты 800 г мука пшеничная 200 г молоко 200 г вода 2 шт. яйцо 5 г соль 2 г сода пищевая 20 г сахар 1 г лимонная кислота Приготовление 1. В емкость всыпать муку, влить молоко и перемешать ингредиенты до однородности. 2. В молочную смесь вбить яйца и все тщательно смешать. 3. Добавить в тесто соль, соду, сахар и лимонную кислоту. Перемешать, чтобы не было комочков. 4. Жарить блины на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

© iStock.com / zeljkosantrac Девочка ест блины © iStock.com / zeljkosantrac Девочка ест блины

Советы кулинаров

Чтобы блины на молоке получились тонкими, эластичными и румяными необходимо: