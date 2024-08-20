Классические, дрожжевые, ажурные: как приготовить блины на молоке

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Блины на молоке: пошаговые рецепты приготовления блинчиков в домашних условиях
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14:38 20.08.2024
Классический рецепт
Классические блины на молоке – базовый рецепт приготовления выпечки, подходящей как для сладких, так и для соленых начинок.
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молоко , 1 л
яйца , 2 шт.
сода , 2 г
сахар, 15 г
мука, 500 г
растительное масло , 40 мл
соль
Взбить яйца с сахаром и солью.
Шаг 1
Добавить половину молока, муку, соду, хорошо все перемешать, чтобы не было комочков.
Шаг 2
Влить оставшееся молоко и в конце замеса теста добавить масло.
Шаг 3
Дать тесту отдохнуть 5-10 минут.
Шаг 4
Жарить блины на хорошо разогретой сковороде до готовности.
Шаг 5
простые рецепты, россия, еда, продукты, кулинария
Блины с дырочками на молоке
Чтобы получить румяные блины с дырочками, следует смазывать сковороду каплей растительного масла перед каждой заливкой теста.
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5
молоко, 1 л
мука, 320 г
яйца, 2 шт.
подсолнечное масло , 40 мл
сахар , 60 г
сода, 2 г
сол
В глубокой миске яйца смешать с сахаром и солью, взбить венчиком.
Шаг 1
В кастрюле подогреть молоко и вылить в яичную смесь одну треть теплого молока.
Шаг 2
Перемешать, порциями добавить просеянную муку и молоко. Добавить в тесто растительное масло, соду и оставить на 30 минут, чтобы набухла клейковина.
Шаг 3
Обжаривать блинчики на смазанной маслом сковороде до готовности с двух сторон.
Шаг 4
Готовые изделия по желанию смазать сливочным маслом и завернуть начинку.
Шаг 5
простые рецепты, россия, еда, продукты, кулинария
Заварные блины на молоке с использованием кипятка получаются тонкими и ажурными.
Блины на молоке – традиционное блюдо русской кухни. Тонкие, нежные, румяные, очень вкусные, они подходят для сладких и соленых начинок. Как приготовить блины с... РИА Новости, 20.08.2024
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5
мука пшеничная , 250 г
молоко , 500 мл
горячая вода (95–99 °С) , 200 мл
яйца , 3 шт.
сахар, 60 г
масло растительное , 40 мл
соль
В глубокую миску влить молоко, разбить яйца, добавить соль и сахар. Перемешать массу до однородности.
Шаг 1
Влить горячую воду и всыпать просеянную муку. Интенсивно смешать венчиком до исчезновения комочков.
Шаг 2
Добавить в тесто растительное масло и перемешать.
Шаг 3
Выпекать блины на разогретой сковороде до готовности с двух сторон.
Шаг 4
Готовые изделия по желанию смазать сливочным маслом и завернуть начинку.
Шаг 5
простые рецепты, россия, еда, продукты, кулинария
Блины на кислом молоке
Блины с простоквашей или кислым молоком получаются тонкими, нежными и пористыми. Они хорошо скручиваются и могут подаваться с разной начинкой – мясной, творожной, овощной, грибной или сладкими добавками.
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мука пшеничная , 220 г
кислое молоко , 500 мл
яйца, 2 шт.
растительное масло , 40 мл
сахар, 40 г
сода , 2 г
соль
Разбить в чашу яйца, добавить к ним сахар и щепотку соли.
Шаг 1
Добавить растительное масло и кислое молоко, порционно высыпать просеянную муку.
Шаг 2
Добавить щепотку соды и тщательно перемешать тесто миксером до получения однородной консистенции.
Шаг 3
Обжаривать блины на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.
Шаг 4
простые рецепты, россия, еда, продукты, кулинария
Блины на молоке без яиц
Нежные блинчики на молоке можно приготовить и без добавления яиц.
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молоко, 800 мл
мука, 300 г
растительное масло , 80 мл
сахар, 40 г
сода , 5 г
соль
Всыпать в миску муку, соль, сахар и соду.
Шаг 1
Вылить 1/3 молока и перемешать все до однородной густой массы.
Шаг 2
Добавить оставшееся молоко и ложку масла, перемешать тесто.
Шаг 3
Выпекать блины на разогретой сковороде до готовности с двух сторон.
Шаг 4
простые рецепты, россия, еда, продукты, кулинария
Блины на молоке и воде
Такие блинчики всегда получаются тонкими и эластичными.
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5
яйцо, 2 шт.
мука , 170 г
вода, 250 мл
молоко, 250 мл
соль, 2,5 г
сахар , 15 г
растительное масло , 20 мл
Взбить яйца, соль и сахар.
Шаг 1
В отдельную миску всыпать муку, постепенно влить воду комнатной температуры, хорошо перемешать венчиком.
Шаг 2
Добавить яичную массу, одну столовую ложку растительного масла и снова хорошо перемешать.
Шаг 3
Влить молоко и еще раз все смешать. Тесто должно получиться однородным и без комочков.
Шаг 4
Жарить блины на среднем огне с двух сторон до румяности.
Шаг 5
простые рецепты, россия, еда, продукты, кулинария
Блины ажурные на молоке
Вместо воды можно приготовить тесто на молоке.
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молоко , 150 мл
вода (кипяток) , 100 мл
мука пшеничная , 160 г
яйцо, 3 шт.
масло растительное , 40 мл
сахар, 80 г
соль
Яйца вбить в глубокую миску, добавить сахар и соль, взбить венчиком.
Шаг 1
Влить молоко и еще раз тщательно взбить.
Шаг 2
Всыпать муку и вымесить тесто, чтобы не было комочков. Дать тесту постоять минут 15.
Шаг 3
Влить в тесто растительное масло, потом кипяток и моментально все смешать.
Шаг 4
Печь блины на разогретой сковороде по минуте с каждой стороны на среднем нагреве.
Шаг 5
простые рецепты, россия, еда, продукты, кулинария
Блины на дрожжах и молоке
Пышные блинчики по этому рецепту отлично сочетаются с вареньем, джемом, медом или сгущенкой, а также с грибной или сырной начинкой.
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мука пшеничная
яйцо
молоко
сахар
живые дрожжи, 10 г
сухие дрожжи, 5 г
масло растительное , 40 мл
вода, 70 г
соль
В кружку налить теплой воды, растворить в ней сахар, а затем добавить и размешать дрожжи. Поставить в теплое место на 10-15 минут.
Шаг 1
В чашу влить молоко, добавить соль, яйцо и просеянную муку, перемешать венчиком.
Шаг 2
Добавить растворенные дрожжи и еще раз перемешать. Поставить тесто в теплое место примерно на час.
Шаг 3
Еще раз перемешать и поставить для повторного подъема минут на 30.
Шаг 4
Выпекать на разогретой сковороде с двух сторон до румяности.
Шаг 5
простые рецепты, россия, еда, продукты, кулинария
Блины на кефире и молоке
При добавлении кефира получается хорошее блинное тесто и нежная, пышная выпечка.
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кефир , 250 мл
молоко, 200 мл
мука, 160 г
яйцо , 2 шт.
сахар, 30 г
сода , 2 г
масло растительное , 40 мл
Муку просеять и разбить в нее яйца, но не смешивать их.
Шаг 1
Добавить в муку соду и сахар, слегка смешать.
Шаг 2
Влить теплый кефир (30-40 градусов) и замесить тесто.
Шаг 3
Залить в тесто молоко и все перемешать до однородного состояния
Шаг 4
Жарить блины на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
Шаг 5
простые рецепты, россия, еда, продукты, кулинария
Блины на сухом молоке
Блины на молоке – традиционное блюдо русской кухни. Тонкие, нежные, румяные, очень вкусные, они подходят для сладких и соленых начинок. Как приготовить блины с... РИА Новости, 20.08.2024
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сухое молоко , 50 г
вода, 400 мл
яйцо, 1 шт.
пшеничная мука , 160 г
сахар , 20 г
разрыхлитель, 6 г
масло растительное , 40 г
соль
ванилин
Добавить в муку порошковое молоко и другие сухие компоненты, все тщательно перемешать.
Шаг 1
Сделать в мучной смеси углубление и постепенно влить туда частями половину теплой воды, одновременно замешивая тесто.
Шаг 2
Вымесить тесто вручную или с помощью миксера или блендера.
Шаг 3
Добавить в тесто яйцо и размешать до однородного состояния.
Шаг 4
Вылить в тесто оставшуюся воду и добавить немного масла, перемешать и дать постоять тесту 10 минут.
Шаг 5
Жарить блины на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.
Шаг 6
простые рецепты, россия, еда, продукты, кулинария
Блины на молоке с содой
Тесто, замешанное на молоке с пищевой содой, позволяет приготовить тонкие и эластичные блинчики.
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мука пшеничная , 800 г
молоко , 200 г
вода, 200 г
яйцо , 2 шт.
соль, 5 г
сода пищевая , 2 г
сахар , 20 г
лимонная кислота , 1 г
В емкость всыпать муку, влить молоко и перемешать ингредиенты до однородности.
Шаг 1
В молочную смесь вбить яйца и все тщательно смешать.
Шаг 2
Добавить в тесто соль, соду, сахар и лимонную кислоту. Перемешать, чтобы не было комочков.
Шаг 3
Жарить блины на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
Шаг 4
простые рецепты, россия, еда, продукты, кулинария

Классические, дрожжевые, ажурные: как приготовить блины на молоке

© iStock.com / beats3Блины
Блины - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / beats3
Блины
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Блины на молоке – традиционное блюдо русской кухни. Тонкие, нежные, румяные, очень вкусные, они подходят для сладких и соленых начинок. Как приготовить блины с дырочками, как сделать блинное тесто из пшеничной муки с яйцами и без яиц, на кефире и сухом молоке, простые пошаговые рецепты приготовления блинчиков с фото, – в материале РИА Новости.

Блины на молоке

Блины – национальное блюдо русской кухни, которое можно приготовить в любое время: подать на завтрак, обед или ужин. Они бывают разные по составу и способу приготовления. Но самые популярные – блинчики из теста на молоке. Сытные и вкусные угощения сочетаются с разными начинками и подойдут как для ежедневного семейного завтрака, так и в качестве праздничного десерта.
Блины, испеченные к Масленице - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Румяные и ажурные: лучшие пошаговые рецепты блинов на Масленицу
30 июля, 16:30

Ингредиенты

Существует много рецептов, но основными ингредиентами являются молоко, сахар, соль, яйца, масло. Мука для выпечки может использоваться разная: пшеничная, гречневая или овсяная. Столь же разнообразной бывает и начинка – ягоды, творог, сыр, зелень, шоколад, мясо и многое другое.
© iStock.com / GeshasИнгредиенты для приготовления блинов
Ингредиенты для приготовления блинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / Geshas
Ингредиенты для приготовления блинов

Этапы приготовления

Блины легко готовить в домашних условиях, они не требуют особых умений и не занимают много времени. Тесто замешивается из муки, яиц, молока, с добавлением соли и сахара. Блинчики обжариваются на сковороде до золотистого оттенка.
© iStock.com / skynesherЖенщина жарит блины
Женщина жарит блины - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / skynesher
Женщина жарит блины

Популярные рецепты

Почти у каждого есть как минимум один любимый рецепт блинчиков, а рецептов их приготовления тысячи. Испечь вкусные блины можно из любой муки, с молоком, на воде, кефире, с яйцами и без яиц – вариаций множество.

Классический рецепт

Классический рецепт
Классические блины на молоке – базовый рецепт приготовления выпечки, подходящей как для сладких, так и для соленых начинок.
Ингредиенты
1 л
молоко
2 шт.
яйца
2 г
сода
15 г
сахар
500 г
мука
40 мл
растительное масло
по вкусу
соль
Приготовление
1.
Взбить яйца с сахаром и солью.
2.
Добавить половину молока, муку, соду, хорошо все перемешать, чтобы не было комочков.
3.
Влить оставшееся молоко и в конце замеса теста добавить масло.
4.
Дать тесту отдохнуть 5-10 минут.
5.
Жарить блины на хорошо разогретой сковороде до готовности.
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19 августа, 13:09

Блины с дырочками на молоке

Блины с дырочками на молоке
Чтобы получить румяные блины с дырочками, следует смазывать сковороду каплей растительного масла перед каждой заливкой теста.
Ингредиенты
1 л
молоко
320 г
мука
2 шт.
яйца
40 мл
подсолнечное масло
60 г
сахар
2 г
сода
по вкусу
сол
Приготовление
1.
В глубокой миске яйца смешать с сахаром и солью, взбить венчиком.
2.
В кастрюле подогреть молоко и вылить в яичную смесь одну треть теплого молока.
3.
Перемешать, порциями добавить просеянную муку и молоко. Добавить в тесто растительное масло, соду и оставить на 30 минут, чтобы набухла клейковина.
4.
Обжаривать блинчики на смазанной маслом сковороде до готовности с двух сторон.
5.
Готовые изделия по желанию смазать сливочным маслом и завернуть начинку.
© iStock.com / vm2002Ажурные блины
Ажурные блины - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / vm2002
Ажурные блины

Блины на молоке с кипятком

Заварные блины на молоке с использованием кипятка получаются тонкими и ажурными.
Ингредиенты
250 г
мука пшеничная
500 мл
молоко
200 мл
горячая вода (95–99 °С)
3 шт.
яйца
60 г
сахар
40 мл
масло растительное
по вкусу
соль
Приготовление
1.
В глубокую миску влить молоко, разбить яйца, добавить соль и сахар. Перемешать массу до однородности.
2.
Влить горячую воду и всыпать просеянную муку. Интенсивно смешать венчиком до исчезновения комочков.
3.
Добавить в тесто растительное масло и перемешать.
4.
Выпекать блины на разогретой сковороде до готовности с двух сторон.
5.
Готовые изделия по желанию смазать сливочным маслом и завернуть начинку.
© iStock.com / invizbkПриготовление теста для блинов
Приготовление теста для блинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / invizbk
Приготовление теста для блинов

Блины на кислом молоке

Блины на кислом молоке
Блины с простоквашей или кислым молоком получаются тонкими, нежными и пористыми. Они хорошо скручиваются и могут подаваться с разной начинкой – мясной, творожной, овощной, грибной или сладкими добавками.
Ингредиенты
220 г
мука пшеничная
500 мл
кислое молоко
2 шт.
яйца
40 мл
растительное масло
40 г
сахар
2 г
сода
по вкусу
соль
Приготовление
1.
Разбить в чашу яйца, добавить к ним сахар и щепотку соли.
2.
Добавить растительное масло и кислое молоко, порционно высыпать просеянную муку.
3.
Добавить щепотку соды и тщательно перемешать тесто миксером до получения однородной консистенции.
4.
Обжаривать блины на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.
Участница ежегодного традиционного Праздника огурца в Суздале - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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25 мая, 08:00

Блины на молоке без яиц

Блины на молоке без яиц
Нежные блинчики на молоке можно приготовить и без добавления яиц.
Ингредиенты
800 мл
молоко
300 г
мука
80 мл
растительное масло
40 г
сахар
5 г
сода
по вкусу
соль
Приготовление
1.
Всыпать в миску муку, соль, сахар и соду.
2.
Вылить 1/3 молока и перемешать все до однородной густой массы.
3.
Добавить оставшееся молоко и ложку масла, перемешать тесто.
4.
Выпекать блины на разогретой сковороде до готовности с двух сторон.
© iStock.com / MartysjahlushykБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / Martysjahlushyk
Блины

Блины на молоке и воде

Блины на молоке и воде
Такие блинчики всегда получаются тонкими и эластичными.
Ингредиенты
2 шт.
яйцо
170 г
мука
250 мл
вода
250 мл
молоко
2,5 г
соль
15 г
сахар
20 мл
растительное масло
Приготовление
1.
Взбить яйца, соль и сахар.
2.
В отдельную миску всыпать муку, постепенно влить воду комнатной температуры, хорошо перемешать венчиком.
3.
Добавить яичную массу, одну столовую ложку растительного масла и снова хорошо перемешать.
4.
Влить молоко и еще раз все смешать. Тесто должно получиться однородным и без комочков.
5.
Жарить блины на среднем огне с двух сторон до румяности.
© iStock.com / alvarezПриготовление теста для блинов
Приготовление теста для блинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / alvarez
Приготовление теста для блинов

Блины ажурные на молоке

Блины ажурные на молоке
Вместо воды можно приготовить тесто на молоке.
Ингредиенты
150 мл
молоко
100 мл
вода (кипяток)
160 г
мука пшеничная
3 шт.
яйцо
40 мл
масло растительное
80 г
сахар
по вкусу
соль
Приготовление
1.
Яйца вбить в глубокую миску, добавить сахар и соль, взбить венчиком.
2.
Влить молоко и еще раз тщательно взбить.
3.
Всыпать муку и вымесить тесто, чтобы не было комочков. Дать тесту постоять минут 15.
4.
Влить в тесто растительное масло, потом кипяток и моментально все смешать.
5.
Печь блины на разогретой сковороде по минуте с каждой стороны на среднем нагреве.
Блины - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Блины на дрожжах и молоке

Блины на дрожжах и молоке
Пышные блинчики по этому рецепту отлично сочетаются с вареньем, джемом, медом или сгущенкой, а также с грибной или сырной начинкой.
Ингредиенты
по вкусу
мука пшеничная
по вкусу
яйцо
по вкусу
молоко
по вкусу
сахар
10 г
живые дрожжи
5 г
сухие дрожжи
40 мл
масло растительное
70 г
вода
по вкусу
соль
Приготовление
1.
В кружку налить теплой воды, растворить в ней сахар, а затем добавить и размешать дрожжи. Поставить в теплое место на 10-15 минут.
2.
В чашу влить молоко, добавить соль, яйцо и просеянную муку, перемешать венчиком.
3.
Добавить растворенные дрожжи и еще раз перемешать. Поставить тесто в теплое место примерно на час.
4.
Еще раз перемешать и поставить для повторного подъема минут на 30.
5.
Выпекать на разогретой сковороде с двух сторон до румяности.
© iStock.com / ballycroyТесто для блинов
Тесто для блинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / ballycroy
Тесто для блинов

Блины на кефире и молоке

Блины на кефире и молоке
При добавлении кефира получается хорошее блинное тесто и нежная, пышная выпечка.
Ингредиенты
250 мл
кефир
200 мл
молоко
160 г
мука
2 шт.
яйцо
30 г
сахар
2 г
сода
40 мл
масло растительное
Приготовление
1.
Муку просеять и разбить в нее яйца, но не смешивать их.
2.
Добавить в муку соду и сахар, слегка смешать.
3.
Влить теплый кефир (30-40 градусов) и замесить тесто.
4.
Залить в тесто молоко и все перемешать до однородного состояния
5.
Жарить блины на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
© iStock.com / GMVozdБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / GMVozd
Блины

Блины на сухом молоке

Блины на сухом молоке
Ингредиенты
50 г
сухое молоко
400 мл
вода
1 шт.
яйцо
160 г
пшеничная мука
20 г
сахар
6 г
разрыхлитель
40 г
масло растительное
по вкусу
соль
по вкусу
ванилин
Приготовление
1.
Добавить в муку порошковое молоко и другие сухие компоненты, все тщательно перемешать.
2.
Сделать в мучной смеси углубление и постепенно влить туда частями половину теплой воды, одновременно замешивая тесто.
3.
Вымесить тесто вручную или с помощью миксера или блендера.
4.
Добавить в тесто яйцо и размешать до однородного состояния.
5.
Вылить в тесто оставшуюся воду и добавить немного масла, перемешать и дать постоять тесту 10 минут.
6.
Жарить блины на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.
© iStock.com / borcheeПриготовление блинов
Приготовление блинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / borchee
Приготовление блинов

Блины на молоке с содой

Блины на молоке с содой
Тесто, замешанное на молоке с пищевой содой, позволяет приготовить тонкие и эластичные блинчики.
Ингредиенты
800 г
мука пшеничная
200 г
молоко
200 г
вода
2 шт.
яйцо
5 г
соль
2 г
сода пищевая
20 г
сахар
1 г
лимонная кислота
Приготовление
1.
В емкость всыпать муку, влить молоко и перемешать ингредиенты до однородности.
2.
В молочную смесь вбить яйца и все тщательно смешать.
3.
Добавить в тесто соль, соду, сахар и лимонную кислоту. Перемешать, чтобы не было комочков.
4.
Жарить блины на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
© iStock.com / zeljkosantracДевочка ест блины
Девочка ест блины - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / zeljkosantrac
Девочка ест блины

Советы кулинаров

Чтобы блины на молоке получились тонкими, эластичными и румяными необходимо:
  • Выбирать молочные продукты средней жирности. Высокий процент жирности молока сделает блинчики плотными и не эластичными.
  • Использовать продукты комнатной температуры – заранее вытащить яйца и молоко из холодильника. Если не сделать этого, то можно молоко подогреть в микроволновке, а яйца опустить в теплую воду.
  • Яйца лучше всего взбивать отдельно с сахаром и солью до образования лёгкой пены, а затем порционно вводить молоко, муку.
  • Блинное тесто должно быть жидким по консистенции. Если оно получилось слишком густое, его можно разбавить водой.
  • Готовить блины на качественной сковороде, в идеале чугунной, или специальной блинной с антипригарным покрытием.
Блины - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
4 марта, 16:28
 
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