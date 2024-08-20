Классические, дрожжевые, ажурные: как приготовить блины на молоке

Оглавление
- Блины на молоке
- Ингредиенты
- Этапы приготовления
- Популярные рецепты
- Классический рецепт
- Блины с дырочками на молоке
- Блины на молоке с кипятком
- Блины на кислом молоке
- Блины на молоке без яиц
- Блины на молоке и воде
- Блины ажурные на молоке
- Блины на дрожжах и молоке
- Блины на кефире и молоке
- Блины на сухом молоке
- Блины на молоке с содой
- Советы кулинаров
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Блины на молоке – традиционное блюдо русской кухни. Тонкие, нежные, румяные, очень вкусные, они подходят для сладких и соленых начинок. Как приготовить блины с дырочками, как сделать блинное тесто из пшеничной муки с яйцами и без яиц, на кефире и сухом молоке, простые пошаговые рецепты приготовления блинчиков с фото, – в материале РИА Новости.
Блины на молоке
Блины – национальное блюдо русской кухни, которое можно приготовить в любое время: подать на завтрак, обед или ужин. Они бывают разные по составу и способу приготовления. Но самые популярные – блинчики из теста на молоке. Сытные и вкусные угощения сочетаются с разными начинками и подойдут как для ежедневного семейного завтрака, так и в качестве праздничного десерта.
Ингредиенты
Существует много рецептов, но основными ингредиентами являются молоко, сахар, соль, яйца, масло. Мука для выпечки может использоваться разная: пшеничная, гречневая или овсяная. Столь же разнообразной бывает и начинка – ягоды, творог, сыр, зелень, шоколад, мясо и многое другое.
© iStock.com / GeshasИнгредиенты для приготовления блинов
© iStock.com / Geshas
Ингредиенты для приготовления блинов
Этапы приготовления
Блины легко готовить в домашних условиях, они не требуют особых умений и не занимают много времени. Тесто замешивается из муки, яиц, молока, с добавлением соли и сахара. Блинчики обжариваются на сковороде до золотистого оттенка.
© iStock.com / skynesherЖенщина жарит блины
© iStock.com / skynesher
Женщина жарит блины
Популярные рецепты
Почти у каждого есть как минимум один любимый рецепт блинчиков, а рецептов их приготовления тысячи. Испечь вкусные блины можно из любой муки, с молоком, на воде, кефире, с яйцами и без яиц – вариаций множество.
Классический рецепт
Классический рецепт
Классические блины на молоке – базовый рецепт приготовления выпечки, подходящей как для сладких, так и для соленых начинок.
Ингредиенты
1 л
молоко
2 шт.
яйца
2 г
сода
15 г
сахар
500 г
мука
40 мл
растительное масло
по вкусу
соль
Приготовление
1.
Взбить яйца с сахаром и солью.
2.
Добавить половину молока, муку, соду, хорошо все перемешать, чтобы не было комочков.
3.
Влить оставшееся молоко и в конце замеса теста добавить масло.
4.
Дать тесту отдохнуть 5-10 минут.
5.
Жарить блины на хорошо разогретой сковороде до готовности.
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19 августа, 13:09
Блины с дырочками на молоке
Блины с дырочками на молоке
Чтобы получить румяные блины с дырочками, следует смазывать сковороду каплей растительного масла перед каждой заливкой теста.
Ингредиенты
1 л
молоко
320 г
мука
2 шт.
яйца
40 мл
подсолнечное масло
60 г
сахар
2 г
сода
по вкусу
сол
Приготовление
1.
В глубокой миске яйца смешать с сахаром и солью, взбить венчиком.
2.
В кастрюле подогреть молоко и вылить в яичную смесь одну треть теплого молока.
3.
Перемешать, порциями добавить просеянную муку и молоко. Добавить в тесто растительное масло, соду и оставить на 30 минут, чтобы набухла клейковина.
4.
Обжаривать блинчики на смазанной маслом сковороде до готовности с двух сторон.
5.
Готовые изделия по желанию смазать сливочным маслом и завернуть начинку.
© iStock.com / vm2002Ажурные блины
© iStock.com / vm2002
Ажурные блины
Блины на молоке с кипятком
Заварные блины на молоке с использованием кипятка получаются тонкими и ажурными.
Ингредиенты
250 г
мука пшеничная
500 мл
молоко
200 мл
горячая вода (95–99 °С)
3 шт.
яйца
60 г
сахар
40 мл
масло растительное
по вкусу
соль
Приготовление
1.
В глубокую миску влить молоко, разбить яйца, добавить соль и сахар. Перемешать массу до однородности.
2.
Влить горячую воду и всыпать просеянную муку. Интенсивно смешать венчиком до исчезновения комочков.
3.
Добавить в тесто растительное масло и перемешать.
4.
Выпекать блины на разогретой сковороде до готовности с двух сторон.
5.
Готовые изделия по желанию смазать сливочным маслом и завернуть начинку.
© iStock.com / invizbkПриготовление теста для блинов
© iStock.com / invizbk
Приготовление теста для блинов
Блины на кислом молоке
Блины на кислом молоке
Блины с простоквашей или кислым молоком получаются тонкими, нежными и пористыми. Они хорошо скручиваются и могут подаваться с разной начинкой – мясной, творожной, овощной, грибной или сладкими добавками.
Ингредиенты
220 г
мука пшеничная
500 мл
кислое молоко
2 шт.
яйца
40 мл
растительное масло
40 г
сахар
2 г
сода
по вкусу
соль
Приготовление
1.
Разбить в чашу яйца, добавить к ним сахар и щепотку соли.
2.
Добавить растительное масло и кислое молоко, порционно высыпать просеянную муку.
3.
Добавить щепотку соды и тщательно перемешать тесто миксером до получения однородной консистенции.
4.
Обжаривать блины на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.
Блины на молоке без яиц
Блины на молоке без яиц
Нежные блинчики на молоке можно приготовить и без добавления яиц.
Ингредиенты
800 мл
молоко
300 г
мука
80 мл
растительное масло
40 г
сахар
5 г
сода
по вкусу
соль
Приготовление
1.
Всыпать в миску муку, соль, сахар и соду.
2.
Вылить 1/3 молока и перемешать все до однородной густой массы.
3.
Добавить оставшееся молоко и ложку масла, перемешать тесто.
4.
Выпекать блины на разогретой сковороде до готовности с двух сторон.
© iStock.com / MartysjahlushykБлины
© iStock.com / Martysjahlushyk
Блины
Блины на молоке и воде
Блины на молоке и воде
Такие блинчики всегда получаются тонкими и эластичными.
Ингредиенты
2 шт.
яйцо
170 г
мука
250 мл
вода
250 мл
молоко
2,5 г
соль
15 г
сахар
20 мл
растительное масло
Приготовление
1.
Взбить яйца, соль и сахар.
2.
В отдельную миску всыпать муку, постепенно влить воду комнатной температуры, хорошо перемешать венчиком.
3.
Добавить яичную массу, одну столовую ложку растительного масла и снова хорошо перемешать.
4.
Влить молоко и еще раз все смешать. Тесто должно получиться однородным и без комочков.
5.
Жарить блины на среднем огне с двух сторон до румяности.
© iStock.com / alvarezПриготовление теста для блинов
© iStock.com / alvarez
Приготовление теста для блинов
Блины ажурные на молоке
Блины ажурные на молоке
Вместо воды можно приготовить тесто на молоке.
Ингредиенты
150 мл
молоко
100 мл
вода (кипяток)
160 г
мука пшеничная
3 шт.
яйцо
40 мл
масло растительное
80 г
сахар
по вкусу
соль
Приготовление
1.
Яйца вбить в глубокую миску, добавить сахар и соль, взбить венчиком.
2.
Влить молоко и еще раз тщательно взбить.
3.
Всыпать муку и вымесить тесто, чтобы не было комочков. Дать тесту постоять минут 15.
4.
Влить в тесто растительное масло, потом кипяток и моментально все смешать.
5.
Печь блины на разогретой сковороде по минуте с каждой стороны на среднем нагреве.
Диетолог рассказал, как сделать блины более полезными
16 марта, 12:45
Блины на дрожжах и молоке
Блины на дрожжах и молоке
Пышные блинчики по этому рецепту отлично сочетаются с вареньем, джемом, медом или сгущенкой, а также с грибной или сырной начинкой.
Ингредиенты
по вкусу
мука пшеничная
по вкусу
яйцо
по вкусу
молоко
по вкусу
сахар
10 г
живые дрожжи
5 г
сухие дрожжи
40 мл
масло растительное
70 г
вода
по вкусу
соль
Приготовление
1.
В кружку налить теплой воды, растворить в ней сахар, а затем добавить и размешать дрожжи. Поставить в теплое место на 10-15 минут.
2.
В чашу влить молоко, добавить соль, яйцо и просеянную муку, перемешать венчиком.
3.
Добавить растворенные дрожжи и еще раз перемешать. Поставить тесто в теплое место примерно на час.
4.
Еще раз перемешать и поставить для повторного подъема минут на 30.
5.
Выпекать на разогретой сковороде с двух сторон до румяности.
© iStock.com / ballycroyТесто для блинов
© iStock.com / ballycroy
Тесто для блинов
Блины на кефире и молоке
Блины на кефире и молоке
При добавлении кефира получается хорошее блинное тесто и нежная, пышная выпечка.
Ингредиенты
250 мл
кефир
200 мл
молоко
160 г
мука
2 шт.
яйцо
30 г
сахар
2 г
сода
40 мл
масло растительное
Приготовление
1.
Муку просеять и разбить в нее яйца, но не смешивать их.
2.
Добавить в муку соду и сахар, слегка смешать.
3.
Влить теплый кефир (30-40 градусов) и замесить тесто.
4.
Залить в тесто молоко и все перемешать до однородного состояния
5.
Жарить блины на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
© iStock.com / GMVozdБлины
© iStock.com / GMVozd
Блины
Блины на сухом молоке
Блины на сухом молоке
Ингредиенты
50 г
сухое молоко
400 мл
вода
1 шт.
яйцо
160 г
пшеничная мука
20 г
сахар
6 г
разрыхлитель
40 г
масло растительное
по вкусу
соль
по вкусу
ванилин
Приготовление
1.
Добавить в муку порошковое молоко и другие сухие компоненты, все тщательно перемешать.
2.
Сделать в мучной смеси углубление и постепенно влить туда частями половину теплой воды, одновременно замешивая тесто.
3.
Вымесить тесто вручную или с помощью миксера или блендера.
4.
Добавить в тесто яйцо и размешать до однородного состояния.
5.
Вылить в тесто оставшуюся воду и добавить немного масла, перемешать и дать постоять тесту 10 минут.
6.
Жарить блины на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.
© iStock.com / borcheeПриготовление блинов
© iStock.com / borchee
Приготовление блинов
Блины на молоке с содой
Блины на молоке с содой
Тесто, замешанное на молоке с пищевой содой, позволяет приготовить тонкие и эластичные блинчики.
Ингредиенты
800 г
мука пшеничная
200 г
молоко
200 г
вода
2 шт.
яйцо
5 г
соль
2 г
сода пищевая
20 г
сахар
1 г
лимонная кислота
Приготовление
1.
В емкость всыпать муку, влить молоко и перемешать ингредиенты до однородности.
2.
В молочную смесь вбить яйца и все тщательно смешать.
3.
Добавить в тесто соль, соду, сахар и лимонную кислоту. Перемешать, чтобы не было комочков.
4.
Жарить блины на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
© iStock.com / zeljkosantracДевочка ест блины
© iStock.com / zeljkosantrac
Девочка ест блины
Советы кулинаров
Чтобы блины на молоке получились тонкими, эластичными и румяными необходимо:
- Выбирать молочные продукты средней жирности. Высокий процент жирности молока сделает блинчики плотными и не эластичными.
- Использовать продукты комнатной температуры – заранее вытащить яйца и молоко из холодильника. Если не сделать этого, то можно молоко подогреть в микроволновке, а яйца опустить в теплую воду.
- Яйца лучше всего взбивать отдельно с сахаром и солью до образования лёгкой пены, а затем порционно вводить молоко, муку.
- Блинное тесто должно быть жидким по консистенции. Если оно получилось слишком густое, его можно разбавить водой.
- Готовить блины на качественной сковороде, в идеале чугунной, или специальной блинной с антипригарным покрытием.