Варенье из сосновых шишек: польза, противопоказания и рецепты

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Варенье из сосновых шишек — это десерт, который не только обладает уникальным вкусом, но и очень полезен. Как варить лакомство в домашних условиях из зеленых шишек, и какие существуют рецепты приготовления — в материале РИА Новости.

Варенье из сосновых шишек

Варенье из сосновых шишек — это лакомство, которое можно приготовить своими руками из зеленых плодов сосны. Запахом и вкусом оно напоминает продукт из земляники, имеет приятный аромат и мятное с горчинкой послевкусие.

Такой десерт способен не только насытить, но и принести пользу здоровью. При этом, как и любой продукт питания, он имеет ряд противопоказаний.

© Depositphotos / LaNataly Джем из сосновых шишек и морошки © Depositphotos / LaNataly Джем из сосновых шишек и морошки

Польза и вред варенья из шишек

Варенье из сосновых шишек, которое называют также сосновым медом, используют в народной медицине, так как оно содержит множество полезных веществ: хром, железо, магний, селен, олеиновую и линолевую кислоты, витамины группы В, а также C, Е, Р, К, фитонциды и биофлавоноиды, танины, липиды, каротин, эфирные масла. Такой состав и делает продукт эффективным лечебным средством, благотворно влияющим на нервную систему и иммунитет, синтез белков, свертываемость крови, работу сердца и сосудов.

В процессе приготовления варенья плоды хвойных деревьев сохраняют свои антисептические и бактерицидные свойства. Энергетическая ценность продукта зависит от количества сахара, добавленного при варке. В среднем она составляет 180 ккал на 100 грамм — это один из самых низких показателей среди разных видов варенья.

КБЖУ варенья из сосновых шишек (на 100 г):

— калорийность — 180 ккал;

калорийность — 180 ккал; — белков — 0 г;

белков — 0 г; — жиров — 0 г;

жиров — 0 г; — углеводов — 45 г.

— Вяжущие масла, входящих в состав шишек, а значит и варенья, помогают в лечении и профилактики болезней дыхательных путей, обладают антибактериальным и отхаркивающим эффектами. Десерт весьма полезен при астме, — рассказала РИА Новости диетолог Олеся Савушкина.

Также продукт содержит большое количество антиоксидантов. Помогает в борьбе с гриппом, вирусными и простудными заболеваниями, повышает иммунную сопротивляемость. Участвует в нормализации работы кишечника, очищении организма, поддерживает здоровье поджелудочной железы, успокаивает нервную систему и помогает справляться со стрессами. Обладает желчегонным и мочегонным действием, благодаря чему снимает отечность.

Кроме того, умеренный прием варенья из сосновых шишек является профилактикой анемии, заболеваний полости рта и сердечно-сосудистой системы, онкологии.

Однако употребление такого десерта в ряде случаев может нанести вред. Стоит быть осторожнее с продуктом при гастрите и язве. При сахарном диабете и аллергии он и вовсе противопоказан.

— Варенье из сосновых шишек, в отличие от обычного варенья, которое "перебивает" аппетит, способно его возбуждать. Кроме того, продукт состоит из быстрых углеводов, поэтому не стоит им увлекаться людям, которые борются с лишним весом, — пояснила эксперт.

Беременным и кормящим женщинам также не рекомендовано употребление соснового меда. Лучше посоветоваться по этому поводу с врачом.

Как принимать варенье

Поскольку такое варенье терпкое и приторное на вкус, его сложно съесть много. К тому же продукт довольно калориен. Специалисты не рекомендуют взрослым употреблять более 1-2 чайных ложек в день. Варенье можно съедать в чистом виде или же добавлять его в теплый чай.

— Если говорить о маленьких детях, то лучше проконсультироваться с врачом. Если отсутствуют противопоказания, с разрешения специалиста с 7 летнего возраста можно давать по 1/3 чайной ложки, постепенно доводя до 1 чайной ложки в день. Важно чтобы не было негативных реакций со стороны организма ребенка, — пояснила эксперт.

В качестве общеукрепляющего средства можно выпивать утром и вечером полстакана воды с разведенной в ней чайной ложкой продукта. Варенье, обладающее тонизирующим эффектом, не рекомендуется принимать перед сном.

Перед тем, как начать употреблять сосновое варенье в лечебных целях, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, который установит целесообразность продукта в зависимости от особенностей течения конкретной болезни, отметила Олеся Савушкина.

Когда и как собирать шишки сосны

При сборе шишек для приготовления соснового меда следует учитывать некоторые моменты:

— сырье важно собирать в сосновом лесу на расстоянии минимум в километр от проезжей части, так как растущие близко к дорогам или промышленным зонам деревья способны впитывать вредные вещества из загрязненного воздуха;

сырье важно собирать в сосновом лесу на расстоянии минимум в километр от проезжей части, так как растущие близко к дорогам или промышленным зонам деревья способны впитывать вредные вещества из загрязненного воздуха; — лучше всего проводить сбор утром, пока не обсохла роса;

лучше всего проводить сбор утром, пока не обсохла роса; — нужно брать материал для десерта со здорового, не поврежденного вредителями хвойного дерева;

нужно брать материал для десерта со здорового, не поврежденного вредителями хвойного дерева; — шишки не должны быть раскрытыми, одеревенелыми, коричневыми; пригодные для варенья плоды легко проткнуть ножом;

шишки не должны быть раскрытыми, одеревенелыми, коричневыми; пригодные для варенья плоды легко проткнуть ножом; — оптимальный вариант для заготовки — мягкие на ощупь, сочные и липкие от содержащейся в них живицы плоды небольших размеров, около 4 сантиметров, нежно-зеленого цвета, без видимых дефектов. Но самое вкусное целебное варенье получится из недозревших шишек размером в 1 сантиметр;

оптимальный вариант для заготовки — мягкие на ощупь, сочные и липкие от содержащейся в них живицы плоды небольших размеров, около 4 сантиметров, нежно-зеленого цвета, без видимых дефектов. Но самое вкусное целебное варенье получится из недозревших шишек размером в 1 сантиметр; — шишки не следует поднимать с земли, их нужно срывать;

шишки не следует поднимать с земли, их нужно срывать; — лучше всего собирать "женские" плоды, в которых больше эфирных масел. Их можно определить по большому количеству смолы и ребристым чешуйкам; сложность в том, что "женские" шишки растут на верхушках и поодиночке, в то время как "мужские" формируются группами, на нижних частях крон;

лучше всего собирать "женские" плоды, в которых больше эфирных масел. Их можно определить по большому количеству смолы и ребристым чешуйкам; сложность в том, что "женские" шишки растут на верхушках и поодиночке, в то время как "мужские" формируются группами, на нижних частях крон; — перед сбором шишек лучше всего надеть перчатки, например, одноразовые. Это нужно для того, чтобы не испачкать руки в смоле, которую сложно отмыть.

Примерный период времени для сбора шишек — конец мая. Собранное сырье необходимо использовать в течение трех дней. Дальнейшее хранение с каждым днем значительно ухудшает их качество и целительную силу.

— Зеленые сосновые шишки одеревенеют уже через месяц после появления. Из таких тоже можно готовить варенье, но сами шишки в этом случае в пищу употреблять нельзя. А вот зеленые можно. В них-то и содержится вся польза, — отметила диетолог.

Отличия сбора в регионах

Для разных регионов может отличаться время сбора шишек для приготовления варенья. В субъектах страны сроки могут варьироваться от начала мая до середины лета в зависимости от погодных условий.

Например, в южных регионах за шишками можно отправляться уже в мае, а в центральной полосе следует отложить сбор сырья до двадцатых чисел июня. Главное — собирать только молодые и зеленые шишки. На севере время сбора шишек наступает только в июле.

Рецепты приготовления варенья из зеленых сосновых шишек

Тонкости приготовления

Перед тем, как готовить варенье, необходимо подготовить для этого сосновые шишки. Важно срезать оставшиеся веточки при помощи ножниц, а после промыть в холодной воде, убрать мусор, иголки, насекомых. Подготовленные плоды обязательно нужно вымочить в чистой воде не меньше суток, чтобы вышла лишняя горечь.

Из сосновых шишек можно сделать варенье как с интенсивной термической обработкой в несколько этапов, так и вовсе без варки на плите. Последний способ позволяет сохранить максимум витаминов.

При варке выделяется и налипает на стенки кастрюли смола. Лучше использовать посуду из нержавейки и алюминия, которую потом будет легче отмыть.

Самый простой рецепт Ингредиенты 1000 г сосновые шишки 1000 г сахар-песок по вкусу вода Приготовление 1 Поместить шишки в емкость для варки, залить чистую воду, плотно придавливая плоды рукой, чтобы не всплывали, до уровня на 2 сантиметра выше сырья. Всыпать в емкость сахар и поставить ее на большой огонь. 2 Содержимое размешать до полного растворения сахара, довести до кипения, снять образующуюся на поверхности пенку и уменьшить огонь до среднего. 3 Варить в течение двух часов, периодически помешивая. Сваренный десерт горячим разлить в небольшие стерильные баночки и плотно закупорить крышками.

Интересные рецепты варенья

Существует ряд технологий приготовления, которые уже успели стать популярными в народе. В качестве дополнительных ингредиентов могут использоваться орехи, специи, цитрусовые и т.д.

Из сосновых шишек с кедровыми орешками Ингредиенты 1000 г сосновые шишки 350-450 г кедровые орешки 1000 г сахарный песок 0,5 л вода Приготовление 1 Подготовленные шишки положить в кастрюлю, засыпать сахарным песком и поставить на огонь. Довести смесь до кипения, после чего варить в течение 1,5-2 часов, помешивая и снимая появляющуюся пену. 2 Кедровые орехи обжарить без добавления масла до золотого цвета. 3 Готовое варенье разложить по стерильным банкам, добавить кедровые орехи и закупорить.

Из сосновых шишек с лимоном Ингредиенты 1000 г сосновые шишки 1000 г сахар 3 л вода 1 шт. лимон Приготовление 1 Шишки залить водой и варить их на медленном огне два часа. Затем оставить на ночь настаиваться, а утром процедить. Несколько плодов сохранить в образовавшейся массе для красоты. 2 В смесь всыпать сахар и варить на медленном огне, пока не загустеет. За 10 минут до окончания варки нарезать лимон кусочками и добавить в варенье. Довести смесь до кипения и разлить в стерильные банки.

Из шишек сосны с лимонной кислотой Ингредиенты 500 г сосновые шишки 1000 г сахар 3 г лимонная кислота Приготовление 1 Шишки залить водой, добавить к ним сахарный песок и варить на медленном огне около 20 минут. 2 Затем смесь остудить, вернуть на огонь, добавить лимонную кислоту, все перемешать и варить еще минут 30 на медленном огне. 3 Готовое варенье разлить в стерильные банки и закупорить крышками.

Из молодых сосновых шишек без кипячения Ингредиенты 1000 г сосновые шишки 1500 г сахар Приготовление 1 Подготовленные молодые шишки разрезать на маленькие куски, каждый из которых обвалять в сахарном песке. После этого уложить в банку небольшим слоем и присыпать сахаром. Процедуру повторять до тех пор, пока банка не заполнится полностью. 2 Затем сосуд накрыть марлей или тонкой тканью и поставить под солнечными лучами. На протяжении всего процесса настаивания содержимое банки ежедневно перетряхивать. 3 Когда сахар растворится, варенье считается готовым. Его можно разлить по стерильным банкам и закрыть крышками.

Из сосновых шишек и апельсина Ингредиенты 500 г сосновые шишки 1000 г сахар по вкусу кожура 1 крупного апельсина 1 л вода Приготовление 1 Сырье залить водой и проварить 1 час. 2 Затем добавить в смесь нарезанный полосками апельсин и варить еще полчаса, снимая при этом пенку. 3 Горячее варенье разлить по стерильным банкам и закрыть крышками.

Из сосновых шишек и брусники Ингредиенты 1000 г сосновые шишки 110-140 г брусника 1500 г сахар 1,5 л вода 5 г корица Приготовление 1 Воду с сахаром вскипятить, всыпать к ним подготовленные зеленые шишки сосны и варить на маленьком огне 20 минут. 2 Помытую бруснику измельчить в пюре с помощью толкушки или блендера, переложить к шишкам и варить еще 1,5 часа, периодически помешивая. Если будет появляться пена — убирать ее. 3 За пару минут до готовности всыпать корицу в лакомство и аккуратно перемешать. Горячее варенье разложить по стерильным банкам и закупорить крышками.

Из сосновых шишек и имбиря Ингредиенты 1000 г сосновые шишки 1000 г сахар 100 г имбирь 1 л вода Приготовление 1 Воду с сахаром вскипятить, всыпать к ним подготовленные зеленые шишки сосны, снова вскипятить и варить на слабом огне примерно 20 минут. 2 Затем смесь остудить в течение 6-8 часов или же оставить на ночь. После холодное варенье поставить на огонь, довести до кипения и варить на небольшом огне 30 минут, собирая образующуюся пенку. 3 Снова оставить смесь остывать, а затем — приступить к третьей финальной варке. 4 Имбирь очистить от кожицы и нарезать кусочками произвольной формы, добавить в смесь и варить ее в течение 30 минут. 5 Готовое варенье разлить по стерильным банкам и закрыть крышками.

Из сосновых шишек с грецкими орехами Ингредиенты 1000 г сосновые шишки 300-500 г грецкий орех 1000 г сахар 0,5 л вода Приготовление 1 Шишки уложить в кастрюлю, залить водой, добавить сахар, все перемешать и поставить на медленный огонь. Массу довести до кипения, периодически помешивая и снимая образующуюся пену. Варить на медленном огне около 1,5 часов. 2 Ядра грецких орехов промыть и высушить на противне в духовом шкафу при температуре 120 градусов 10-12 минут. 3 Из варенья вытащить помощи шумовки все шишки, добавить ядра грецких орехов, перемешивать и варить еще 5-7 минут. 4 Снять с огня, разлить по стерильным банкам, закрыть крышками и поставить на солнечное место на 3-4 суток. Варенье станет более густым.

Варенье из сосновых шишек с медом Ингредиенты 1000 г сосновые шишки 2 л вода 500-700 г мед Приготовление 1 Шишки сложить в кастрюлю, залить холодной кипяченой водой так, чтобы она полностью покрыла их, и оставить сырье размокать на 24 часа. 2 Затем жидкость полностью слить, в шишки добавить 2 литра воды, поставить на средний огонь, довести до кипения и снять образовавшуюся пену. 3 В варенье добавить мед, перемешать ложкой и снова довести до кипения. 4 Снять лакомство с огня, оставить ненадолго настояться и слегка остыть. Затем перелить варенье в стерильные банки и закрыть крышками.

Варенье из сосновых побегов Ингредиенты 1000 г побеги сосны 1500 г сахар 1 л вода по вкусу лимонная кислота по вкусу Приготовление 1 Перебрать, промыть побеги сосны. Если есть коричневая шелуха, удалить ее. Засыпать сахаром на 1 день. 2 Затем разбавить водой и поставить на огонь. После закипания варить около 5 минут. Дать полностью остыть. 3 Снова поставить на огонь и проварить 5 минут с момента закипания. После этого проделать процедуру еще раз. Добавить лимонную кислоту. 4 Стерилизовать тару, разложить варенье. Остудить естественным путем, убрать на хранение.

Как и сколько рекомендуется хранить варенье?

Хранить варенье из зеленых сосновых шишек нужно в закрытой емкости в темноте и прохладе, например, в подвале или подполе. Не рекомендуется хранить банки в холодильнике. Из-за перепада температур (дверца открывается и закрывается часто) заготовка может потерять целебные свойства.

В холодильнике разрешается держать только 1-2 маленькие банки для ежедневного употребления. Основные заготовки должны находиться в другом прохладном месте.