Варенье из сосновых шишек: польза, противопоказания и рецепты

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Варенье из сосновых шишек — это десерт, который не только обладает уникальным вкусом, но и очень полезен. Как варить лакомство в домашних условиях из зеленых шишек, и какие существуют рецепты приготовления — в материале РИА Новости.
Варенье из сосновых шишек
Варенье из сосновых шишек — это лакомство, которое можно приготовить своими руками из зеленых плодов сосны. Запахом и вкусом оно напоминает продукт из земляники, имеет приятный аромат и мятное с горчинкой послевкусие.
Такой десерт способен не только насытить, но и принести пользу здоровью. При этом, как и любой продукт питания, он имеет ряд противопоказаний.
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Польза и вред варенья из шишек
Варенье из сосновых шишек, которое называют также сосновым медом, используют в народной медицине, так как оно содержит множество полезных веществ: хром, железо, магний, селен, олеиновую и линолевую кислоты, витамины группы В, а также C, Е, Р, К, фитонциды и биофлавоноиды, танины, липиды, каротин, эфирные масла. Такой состав и делает продукт эффективным лечебным средством, благотворно влияющим на нервную систему и иммунитет, синтез белков, свертываемость крови, работу сердца и сосудов.
В процессе приготовления варенья плоды хвойных деревьев сохраняют свои антисептические и бактерицидные свойства. Энергетическая ценность продукта зависит от количества сахара, добавленного при варке. В среднем она составляет 180 ккал на 100 грамм — это один из самых низких показателей среди разных видов варенья.
КБЖУ варенья из сосновых шишек (на 100 г):
- —калорийность — 180 ккал;
- —белков — 0 г;
- —жиров — 0 г;
- —углеводов — 45 г.
— Вяжущие масла, входящих в состав шишек, а значит и варенья, помогают в лечении и профилактики болезней дыхательных путей, обладают антибактериальным и отхаркивающим эффектами. Десерт весьма полезен при астме, — рассказала РИА Новости диетолог Олеся Савушкина.
Также продукт содержит большое количество антиоксидантов. Помогает в борьбе с гриппом, вирусными и простудными заболеваниями, повышает иммунную сопротивляемость. Участвует в нормализации работы кишечника, очищении организма, поддерживает здоровье поджелудочной железы, успокаивает нервную систему и помогает справляться со стрессами. Обладает желчегонным и мочегонным действием, благодаря чему снимает отечность.
Кроме того, умеренный прием варенья из сосновых шишек является профилактикой анемии, заболеваний полости рта и сердечно-сосудистой системы, онкологии.
Однако употребление такого десерта в ряде случаев может нанести вред. Стоит быть осторожнее с продуктом при гастрите и язве. При сахарном диабете и аллергии он и вовсе противопоказан.
— Варенье из сосновых шишек, в отличие от обычного варенья, которое "перебивает" аппетит, способно его возбуждать. Кроме того, продукт состоит из быстрых углеводов, поэтому не стоит им увлекаться людям, которые борются с лишним весом, — пояснила эксперт.
Беременным и кормящим женщинам также не рекомендовано употребление соснового меда. Лучше посоветоваться по этому поводу с врачом.
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Как принимать варенье
Поскольку такое варенье терпкое и приторное на вкус, его сложно съесть много. К тому же продукт довольно калориен. Специалисты не рекомендуют взрослым употреблять более 1-2 чайных ложек в день. Варенье можно съедать в чистом виде или же добавлять его в теплый чай.
— Если говорить о маленьких детях, то лучше проконсультироваться с врачом. Если отсутствуют противопоказания, с разрешения специалиста с 7 летнего возраста можно давать по 1/3 чайной ложки, постепенно доводя до 1 чайной ложки в день. Важно чтобы не было негативных реакций со стороны организма ребенка, — пояснила эксперт.
В качестве общеукрепляющего средства можно выпивать утром и вечером полстакана воды с разведенной в ней чайной ложкой продукта. Варенье, обладающее тонизирующим эффектом, не рекомендуется принимать перед сном.
Перед тем, как начать употреблять сосновое варенье в лечебных целях, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, который установит целесообразность продукта в зависимости от особенностей течения конкретной болезни, отметила Олеся Савушкина.
Ветка сосны
Когда и как собирать шишки сосны
При сборе шишек для приготовления соснового меда следует учитывать некоторые моменты:
- —сырье важно собирать в сосновом лесу на расстоянии минимум в километр от проезжей части, так как растущие близко к дорогам или промышленным зонам деревья способны впитывать вредные вещества из загрязненного воздуха;
- —лучше всего проводить сбор утром, пока не обсохла роса;
- —нужно брать материал для десерта со здорового, не поврежденного вредителями хвойного дерева;
- —шишки не должны быть раскрытыми, одеревенелыми, коричневыми; пригодные для варенья плоды легко проткнуть ножом;
- —оптимальный вариант для заготовки — мягкие на ощупь, сочные и липкие от содержащейся в них живицы плоды небольших размеров, около 4 сантиметров, нежно-зеленого цвета, без видимых дефектов. Но самое вкусное целебное варенье получится из недозревших шишек размером в 1 сантиметр;
- —шишки не следует поднимать с земли, их нужно срывать;
- —лучше всего собирать "женские" плоды, в которых больше эфирных масел. Их можно определить по большому количеству смолы и ребристым чешуйкам; сложность в том, что "женские" шишки растут на верхушках и поодиночке, в то время как "мужские" формируются группами, на нижних частях крон;
- —перед сбором шишек лучше всего надеть перчатки, например, одноразовые. Это нужно для того, чтобы не испачкать руки в смоле, которую сложно отмыть.
Примерный период времени для сбора шишек — конец мая. Собранное сырье необходимо использовать в течение трех дней. Дальнейшее хранение с каждым днем значительно ухудшает их качество и целительную силу.
— Зеленые сосновые шишки одеревенеют уже через месяц после появления. Из таких тоже можно готовить варенье, но сами шишки в этом случае в пищу употреблять нельзя. А вот зеленые можно. В них-то и содержится вся польза, — отметила диетолог.
Отличия сбора в регионах
Для разных регионов может отличаться время сбора шишек для приготовления варенья. В субъектах страны сроки могут варьироваться от начала мая до середины лета в зависимости от погодных условий.
Например, в южных регионах за шишками можно отправляться уже в мае, а в центральной полосе следует отложить сбор сырья до двадцатых чисел июня. Главное — собирать только молодые и зеленые шишки. На севере время сбора шишек наступает только в июле.
Рецепты приготовления варенья из зеленых сосновых шишек
Тонкости приготовления
Перед тем, как готовить варенье, необходимо подготовить для этого сосновые шишки. Важно срезать оставшиеся веточки при помощи ножниц, а после промыть в холодной воде, убрать мусор, иголки, насекомых. Подготовленные плоды обязательно нужно вымочить в чистой воде не меньше суток, чтобы вышла лишняя горечь.
Из сосновых шишек можно сделать варенье как с интенсивной термической обработкой в несколько этапов, так и вовсе без варки на плите. Последний способ позволяет сохранить максимум витаминов.
При варке выделяется и налипает на стенки кастрюли смола. Лучше использовать посуду из нержавейки и алюминия, которую потом будет легче отмыть.
Самый простой рецепт
Ингредиенты
1000 г
сосновые шишки
1000 г
сахар-песок
по вкусу
вода
Приготовление
1
Поместить шишки в емкость для варки, залить чистую воду, плотно придавливая плоды рукой, чтобы не всплывали, до уровня на 2 сантиметра выше сырья. Всыпать в емкость сахар и поставить ее на большой огонь.
2
Содержимое размешать до полного растворения сахара, довести до кипения, снять образующуюся на поверхности пенку и уменьшить огонь до среднего.
3
Варить в течение двух часов, периодически помешивая. Сваренный десерт горячим разлить в небольшие стерильные баночки и плотно закупорить крышками.
Блины с вареньем
Интересные рецепты варенья
Существует ряд технологий приготовления, которые уже успели стать популярными в народе. В качестве дополнительных ингредиентов могут использоваться орехи, специи, цитрусовые и т.д.
Из сосновых шишек с кедровыми орешками
Ингредиенты
1000 г
сосновые шишки
350-450 г
кедровые орешки
1000 г
сахарный песок
0,5 л
вода
Приготовление
1
Подготовленные шишки положить в кастрюлю, засыпать сахарным песком и поставить на огонь. Довести смесь до кипения, после чего варить в течение 1,5-2 часов, помешивая и снимая появляющуюся пену.
2
Кедровые орехи обжарить без добавления масла до золотого цвета.
3
Готовое варенье разложить по стерильным банкам, добавить кедровые орехи и закупорить.
Из сосновых шишек с лимоном
Ингредиенты
1000 г
сосновые шишки
1000 г
сахар
3 л
вода
1 шт.
лимон
Приготовление
1
Шишки залить водой и варить их на медленном огне два часа. Затем оставить на ночь настаиваться, а утром процедить. Несколько плодов сохранить в образовавшейся массе для красоты.
2
В смесь всыпать сахар и варить на медленном огне, пока не загустеет. За 10 минут до окончания варки нарезать лимон кусочками и добавить в варенье. Довести смесь до кипения и разлить в стерильные банки.
Из шишек сосны с лимонной кислотой
Ингредиенты
500 г
сосновые шишки
1000 г
сахар
3 г
лимонная кислота
Приготовление
1
Шишки залить водой, добавить к ним сахарный песок и варить на медленном огне около 20 минут.
2
Затем смесь остудить, вернуть на огонь, добавить лимонную кислоту, все перемешать и варить еще минут 30 на медленном огне.
3
Готовое варенье разлить в стерильные банки и закупорить крышками.
Из молодых сосновых шишек без кипячения
Ингредиенты
1000 г
сосновые шишки
1500 г
сахар
Приготовление
1
Подготовленные молодые шишки разрезать на маленькие куски, каждый из которых обвалять в сахарном песке. После этого уложить в банку небольшим слоем и присыпать сахаром. Процедуру повторять до тех пор, пока банка не заполнится полностью.
2
Затем сосуд накрыть марлей или тонкой тканью и поставить под солнечными лучами. На протяжении всего процесса настаивания содержимое банки ежедневно перетряхивать.
3
Когда сахар растворится, варенье считается готовым. Его можно разлить по стерильным банкам и закрыть крышками.
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Из сосновых шишек и апельсина
Ингредиенты
500 г
сосновые шишки
1000 г
сахар
по вкусу
кожура 1 крупного апельсина
1 л
вода
Приготовление
1
Сырье залить водой и проварить 1 час.
2
Затем добавить в смесь нарезанный полосками апельсин и варить еще полчаса, снимая при этом пенку.
3
Горячее варенье разлить по стерильным банкам и закрыть крышками.
Из сосновых шишек и брусники
Ингредиенты
1000 г
сосновые шишки
110-140 г
брусника
1500 г
сахар
1,5 л
вода
5 г
корица
Приготовление
1
Воду с сахаром вскипятить, всыпать к ним подготовленные зеленые шишки сосны и варить на маленьком огне 20 минут.
2
Помытую бруснику измельчить в пюре с помощью толкушки или блендера, переложить к шишкам и варить еще 1,5 часа, периодически помешивая. Если будет появляться пена — убирать ее.
3
За пару минут до готовности всыпать корицу в лакомство и аккуратно перемешать. Горячее варенье разложить по стерильным банкам и закупорить крышками.
Из сосновых шишек и имбиря
Ингредиенты
1000 г
сосновые шишки
1000 г
сахар
100 г
имбирь
1 л
вода
Приготовление
1
Воду с сахаром вскипятить, всыпать к ним подготовленные зеленые шишки сосны, снова вскипятить и варить на слабом огне примерно 20 минут.
2
Затем смесь остудить в течение 6-8 часов или же оставить на ночь. После холодное варенье поставить на огонь, довести до кипения и варить на небольшом огне 30 минут, собирая образующуюся пенку.
3
Снова оставить смесь остывать, а затем — приступить к третьей финальной варке.
4
Имбирь очистить от кожицы и нарезать кусочками произвольной формы, добавить в смесь и варить ее в течение 30 минут.
5
Готовое варенье разлить по стерильным банкам и закрыть крышками.
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Из сосновых шишек с грецкими орехами
Ингредиенты
1000 г
сосновые шишки
300-500 г
грецкий орех
1000 г
сахар
0,5 л
вода
Приготовление
1
Шишки уложить в кастрюлю, залить водой, добавить сахар, все перемешать и поставить на медленный огонь. Массу довести до кипения, периодически помешивая и снимая образующуюся пену. Варить на медленном огне около 1,5 часов.
2
Ядра грецких орехов промыть и высушить на противне в духовом шкафу при температуре 120 градусов 10-12 минут.
3
Из варенья вытащить помощи шумовки все шишки, добавить ядра грецких орехов, перемешивать и варить еще 5-7 минут.
4
Снять с огня, разлить по стерильным банкам, закрыть крышками и поставить на солнечное место на 3-4 суток. Варенье станет более густым.
Варенье из сосновых шишек с медом
Ингредиенты
1000 г
сосновые шишки
2 л
вода
500-700 г
мед
Приготовление
1
Шишки сложить в кастрюлю, залить холодной кипяченой водой так, чтобы она полностью покрыла их, и оставить сырье размокать на 24 часа.
2
Затем жидкость полностью слить, в шишки добавить 2 литра воды, поставить на средний огонь, довести до кипения и снять образовавшуюся пену.
3
В варенье добавить мед, перемешать ложкой и снова довести до кипения.
4
Снять лакомство с огня, оставить ненадолго настояться и слегка остыть. Затем перелить варенье в стерильные банки и закрыть крышками.
Варенье из сосновых побегов
Ингредиенты
1000 г
побеги сосны
1500 г
сахар
1 л
вода
по вкусу
лимонная кислота по вкусу
Приготовление
1
Перебрать, промыть побеги сосны. Если есть коричневая шелуха, удалить ее. Засыпать сахаром на 1 день.
2
Затем разбавить водой и поставить на огонь. После закипания варить около 5 минут. Дать полностью остыть.
3
Снова поставить на огонь и проварить 5 минут с момента закипания. После этого проделать процедуру еще раз. Добавить лимонную кислоту.
4
Стерилизовать тару, разложить варенье. Остудить естественным путем, убрать на хранение.
Как и сколько рекомендуется хранить варенье?
Хранить варенье из зеленых сосновых шишек нужно в закрытой емкости в темноте и прохладе, например, в подвале или подполе. Не рекомендуется хранить банки в холодильнике. Из-за перепада температур (дверца открывается и закрывается часто) заготовка может потерять целебные свойства.
В холодильнике разрешается держать только 1-2 маленькие банки для ежедневного употребления. Основные заготовки должны находиться в другом прохладном месте.
Рекомендуется употребить домашний сосновый мед в течение 6-12 месяцев с момента приготовления.