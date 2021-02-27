Закаты, ледопады, космические пейзажи. Где в России самая красивая зима
Зимы в Сибири морозные и долгие, но красивые. Поэтому сюда едут со всех концов страны, чтобы полюбоваться пушистым снегом под ярким солнцем и активно отдохнуть на свежем воздухе. Для этого туристы отправляются в природные заповедники.
В национальном парке "Бобровый лог" рассекают на горных лыжах и тюбингах, есть каток и оборудованные места для пикника. Оттуда на "канатке" можно подняться в "Красноярские Столбы". На скалы с забавными названиями (Дед, Бабка, Внук, Крепость, Дикарь, Перья) путешественники забираются не только летом, но и зимой.
Плато Путорана — невероятно красивое место: кругом космические пейзажи, застывшая вода — "ледопады". А еще здесь удобно наблюдать за северным сиянием.
Зимы в Сибири морозные и долгие, но красивые. Поэтому сюда едут со всех концов страны, чтобы полюбоваться пушистым снегом под ярким солнцем и активно отдохнуть на свежем воздухе. Для этого туристы отправляются в природные заповедники.
В национальном парке "Бобровый лог" рассекают на горных лыжах и тюбингах, есть каток и оборудованные места для пикника. Оттуда на "канатке" можно подняться в "Красноярские Столбы". На скалы с забавными названиями (Дед, Бабка, Внук, Крепость, Дикарь, Перья) путешественники забираются не только летом, но и зимой.
Плато Путорана — невероятно красивое место: кругом космические пейзажи, застывшая вода — "ледопады". А еще здесь удобно наблюдать за северным сиянием.
Ольтрек — необитаемый остров в Малом море Байкала. Туристы называют его "Крокодил". Правда, похож! На нем не растут деревья — такая особенность. Скалистые покрытые ледяными наплесками берега возвышаются над водой на 30 метров.
Напротив Ольтрека есть одноименная турбаза. Там круглый год баня, прогулки по берегу, катание на лыжах и поездки по льду на хивусе — катере на воздушной подушке на острова Огой и Ольхон.
Ольтрек — необитаемый остров в Малом море Байкала. Туристы называют его "Крокодил". Правда, похож! На нем не растут деревья — такая особенность. Скалистые покрытые ледяными наплесками берега возвышаются над водой на 30 метров.
Напротив Ольтрека есть одноименная турбаза. Там круглый год баня, прогулки по берегу, катание на лыжах и поездки по льду на хивусе — катере на воздушной подушке на острова Огой и Ольхон.
Большинство туристов, приезжающих на Байкал, останавливаются в поселке Листвянка, прямо на берегу озера. Там можно покататься на снегоходах и лошадях, сходить в парилку, погулять по самому красивому на планете льду — главной зимней достопримечательности. А еще попробовать блюда из редкого байкальского омуля, ну и закупиться сувенирами. Непременно — кедровыми орехами и фигурками нерпы.
Большинство туристов, приезжающих на Байкал, останавливаются в поселке Листвянка, прямо на берегу озера. Там можно покататься на снегоходах и лошадях, сходить в парилку, погулять по самому красивому на планете льду — главной зимней достопримечательности. А еще попробовать блюда из редкого байкальского омуля, ну и закупиться сувенирами. Непременно — кедровыми орехами и фигурками нерпы.
В Новосибирске можно проводить зиму, любуясь белоснежной красотой и посещая разные достопримечательности. Здесь самые большие в Сибири океанариум, планетарий и дельфинарий, а также зоопарк, крытый аквапарк и необычные музеи — например, Солнца, бересты, погребальной культуры.
Ну и гулять, конечно. Михайловская набережная — популярное у горожан и туристов место. Отсюда открывается живописный вид на левый берег Оби.
В Новосибирске можно проводить зиму, любуясь белоснежной красотой и посещая разные достопримечательности. Здесь самые большие в Сибири океанариум, планетарий и дельфинарий, а также зоопарк, крытый аквапарк и необычные музеи — например, Солнца, бересты, погребальной культуры.
Ну и гулять, конечно. Михайловская набережная — популярное у горожан и туристов место. Отсюда открывается живописный вид на левый берег Оби.
Великий Устюг зимой становится одним из самых популярных городов России из-за резиденции Деда Мороза. Однако туристы приезжают сюда не только на каникулах, но и после праздников. Тут можно побывать в палатах волшебника, рассмотреть коллекцию открыток, зайти в музей новогодней игрушки, погулять по окрестному живописному лесу, посетить кузницу и зоопарк, покататься на санях в оленьей упряжке.
Великий Устюг зимой становится одним из самых популярных городов России из-за резиденции Деда Мороза. Однако туристы приезжают сюда не только на каникулах, но и после праздников. Тут можно побывать в палатах волшебника, рассмотреть коллекцию открыток, зайти в музей новогодней игрушки, погулять по окрестному живописному лесу, посетить кузницу и зоопарк, покататься на санях в оленьей упряжке.
В Удмуртии находится терем местного Деда Мороза — Тол Бабая. Тоже открыт не только в праздники. По дороге можно заехать к Бабе-яге, ее избушка — в Граховском районе. Там дадут поиграть на удмуртских музыкальных инструментах, а с помощью перетягивания каната легко выяснить, кто самый сильный.
Также в республике два горнолыжных курорта, есть трассы для сноуборда и места для катания на тюбинге и коньках.
В полусотне километров от Ижевска — деревня Старые Быги, там — национальный центр удмуртской культуры. Гости могут примерить народный костюм, сделать оберег, получить свидетельство о своем имени на удмуртском языке. А еще сюда стоит вернуться летом — на гастрономический фестиваль национальной кухни.
В Удмуртии находится терем местного Деда Мороза — Тол Бабая. Тоже открыт не только в праздники. По дороге можно заехать к Бабе-яге, ее избушка — в Граховском районе. Там дадут поиграть на удмуртских музыкальных инструментах, а с помощью перетягивания каната легко выяснить, кто самый сильный.
Также в республике два горнолыжных курорта, есть трассы для сноуборда и места для катания на тюбинге и коньках.
В полусотне километров от Ижевска — деревня Старые Быги, там — национальный центр удмуртской культуры. Гости могут примерить народный костюм, сделать оберег, получить свидетельство о своем имени на удмуртском языке. А еще сюда стоит вернуться летом — на гастрономический фестиваль национальной кухни.
В Карелии провожать зиму можно в парке "Рускеала". Он расположен в каньоне, где со времен Екатерины II добывали мрамор. В прошлом веке разработки прекратились, зато появилось красивое озеро в обрамлении черно-белых скал, поросших хвойными деревьями.
Вокруг — пешеходная тропа, катаются на снегоходах, делают селфи. Особенно красиво в темное время суток, когда включают цветную подсветку.
В Карелии провожать зиму можно в парке "Рускеала". Он расположен в каньоне, где со времен Екатерины II добывали мрамор. В прошлом веке разработки прекратились, зато появилось красивое озеро в обрамлении черно-белых скал, поросших хвойными деревьями.
Вокруг — пешеходная тропа, катаются на снегоходах, делают селфи. Особенно красиво в темное время суток, когда включают цветную подсветку.
Про музей-заповедник Кижи, конечно, знают все. Там старинные церкви, мельницы, амбары, жилые дома, воссоздающие вид традиционных деревень северного региона XVIII-XIX веков.
А о том, что зимой на Онежском озере можно полюбоваться "цветами", не все слышали. "Растения" причудливой формы появляются, когда вода из влажного воздуха конденсируется в виде кристаллов на тонком льду.
Про музей-заповедник Кижи, конечно, знают все. Там старинные церкви, мельницы, амбары, жилые дома, воссоздающие вид традиционных деревень северного региона XVIII-XIX веков.
А о том, что зимой на Онежском озере можно полюбоваться "цветами", не все слышали. "Растения" причудливой формы появляются, когда вода из влажного воздуха конденсируется в виде кристаллов на тонком льду.
На Камчатке почти три десятка вулканов. До некоторых, правда, добраться можно только на вертолете.
Обратите внимание на так называемые домашние — те, что видны из окон гостиниц. Самый популярный — Авачинский. Пеший тур к нему — развлечение часов на шесть, но можно быстрее — на снегоходе. На этом транспорте доезжают и до дальних исполинов. Обычно такое путешествие включает и купание в горячих источниках.
Покататься на горных лыжах можно возле Петропавловска-Камчатского — на "Красной сопке" или "Эдельвейсе".
А еще на Камчатке в марте ежегодно проходит Беренгия, местное соревнование каюров — погонщиков собак. Болельщики могут стать пассажирами или даже освоить азы управления экипажем.
На Камчатке почти три десятка вулканов. До некоторых, правда, добраться можно только на вертолете.
Обратите внимание на так называемые домашние — те, что видны из окон гостиниц. Самый популярный — Авачинский. Пеший тур к нему — развлечение часов на шесть, но можно быстрее — на снегоходе. На этом транспорте доезжают и до дальних исполинов. Обычно такое путешествие включает и купание в горячих источниках.
Покататься на горных лыжах можно возле Петропавловска-Камчатского — на "Красной сопке" или "Эдельвейсе".
А еще на Камчатке в марте ежегодно проходит Беренгия, местное соревнование каюров — погонщиков собак. Болельщики могут стать пассажирами или даже освоить азы управления экипажем.
Климат на Чукотке суров: сказывается близость двух океанов — Тихого и Северного Ледовитого. Но туристы приезжают и летом и зимой. На вездеходах отправляются в эскимосские поселения и на стоянки оленеводов, ночуют в яранге. А еще посещают уникальные географические точки: мыс Дежнева, 180-й меридиан, который делит планету на два полушария. По суше он проходит только на Чукотке и острове Фиджи.
Также в этом северном крае можно увидеть китов, моржей и белых медведей.
Климат на Чукотке суров: сказывается близость двух океанов — Тихого и Северного Ледовитого. Но туристы приезжают и летом и зимой. На вездеходах отправляются в эскимосские поселения и на стоянки оленеводов, ночуют в яранге. А еще посещают уникальные географические точки: мыс Дежнева, 180-й меридиан, который делит планету на два полушария. По суше он проходит только на Чукотке и острове Фиджи.
Также в этом северном крае можно увидеть китов, моржей и белых медведей.
В Заполярье, например в Салехарде, на Чукотке или на севере Архангельской области проводить зиму можно, поучаствовав в гонке на оленьей упряжке. А потом покормить и погладить этих грациозных животных.
В Заполярье, например в Салехарде, на Чукотке или на севере Архангельской области проводить зиму можно, поучаствовав в гонке на оленьей упряжке. А потом покормить и погладить этих грациозных животных.