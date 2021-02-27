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Закаты, ледопады, космические пейзажи. Где в России самая красивая зима
Закаты, ледопады, космические пейзажи. Где в России самая красивая зима
Во многих российских регионах — метровые сугробы и занесенные снегом леса. И это уже не поражает. Но есть у нас удивительные места — гарантированно попадаешь в... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T08:00
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Во многих российских регионах — метровые сугробы и занесенные снегом леса. И это уже не поражает. Но есть у нас удивительные места — гарантированно попадаешь в зимнюю сказку. Еще можно успеть! Где распускаются ледяные цветы, чем прекрасна Чукотка, как поучаствовать в гонке на оленьих упряжках — в фотоленте РИА Новости.
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Закаты, ледопады, космические пейзажи. Где в России самая красивая зима

08:00 27.02.2021 (обновлено: 08:06 27.02.2021)
 
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Во многих российских регионах — метровые сугробы и занесенные снегом леса. И это уже не поражает. Но есть у нас удивительные места — гарантированно попадаешь в зимнюю сказку. Еще можно успеть! Где распускаются ледяные цветы, чем прекрасна Чукотка, как поучаствовать в гонке на оленьих упряжках — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Зимы в Сибири морозные и долгие, но красивые. Поэтому сюда едут со всех концов страны, чтобы полюбоваться пушистым снегом под ярким солнцем и активно отдохнуть на свежем воздухе. Для этого туристы отправляются в природные заповедники.

В национальном парке "Бобровый лог" рассекают на горных лыжах и тюбингах, есть каток и оборудованные места для пикника. Оттуда на "канатке" можно подняться в "Красноярские Столбы". На скалы с забавными названиями (Дед, Бабка, Внук, Крепость, Дикарь, Перья) путешественники забираются не только летом, но и зимой.

Плато Путорана — невероятно красивое место: кругом космические пейзажи, застывшая вода — "ледопады". А еще здесь удобно наблюдать за северным сиянием.

Люди фотографируются в заснеженном лесу на берегу реки Енисей
1 из 11

Зимы в Сибири морозные и долгие, но красивые. Поэтому сюда едут со всех концов страны, чтобы полюбоваться пушистым снегом под ярким солнцем и активно отдохнуть на свежем воздухе. Для этого туристы отправляются в природные заповедники.

В национальном парке "Бобровый лог" рассекают на горных лыжах и тюбингах, есть каток и оборудованные места для пикника. Оттуда на "канатке" можно подняться в "Красноярские Столбы". На скалы с забавными названиями (Дед, Бабка, Внук, Крепость, Дикарь, Перья) путешественники забираются не только летом, но и зимой.

Плато Путорана — невероятно красивое место: кругом космические пейзажи, застывшая вода — "ледопады". А еще здесь удобно наблюдать за северным сиянием.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

Ольтрек — необитаемый остров в Малом море Байкала. Туристы называют его "Крокодил". Правда, похож! На нем не растут деревья — такая особенность. Скалистые покрытые ледяными наплесками берега возвышаются над водой на 30 метров.

Напротив Ольтрека есть одноименная турбаза. Там круглый год баня, прогулки по берегу, катание на лыжах и поездки по льду на хивусе — катере на воздушной подушке на острова Огой и Ольхон.

Наплески на острове Ольтрек в проливе Малое море на озере Байкал
2 из 11

Ольтрек — необитаемый остров в Малом море Байкала. Туристы называют его "Крокодил". Правда, похож! На нем не растут деревья — такая особенность. Скалистые покрытые ледяными наплесками берега возвышаются над водой на 30 метров.

Напротив Ольтрека есть одноименная турбаза. Там круглый год баня, прогулки по берегу, катание на лыжах и поездки по льду на хивусе — катере на воздушной подушке на острова Огой и Ольхон.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Большинство туристов, приезжающих на Байкал, останавливаются в поселке Листвянка, прямо на берегу озера. Там можно покататься на снегоходах и лошадях, сходить в парилку, погулять по самому красивому на планете льду — главной зимней достопримечательности. А еще попробовать блюда из редкого байкальского омуля, ну и закупиться сувенирами. Непременно — кедровыми орехами и фигурками нерпы.

Посёлок Листвянка на берегу озера Байкал в Иркутской области
3 из 11

Большинство туристов, приезжающих на Байкал, останавливаются в поселке Листвянка, прямо на берегу озера. Там можно покататься на снегоходах и лошадях, сходить в парилку, погулять по самому красивому на планете льду — главной зимней достопримечательности. А еще попробовать блюда из редкого байкальского омуля, ну и закупиться сувенирами. Непременно — кедровыми орехами и фигурками нерпы.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирске можно проводить зиму, любуясь белоснежной красотой и посещая разные достопримечательности. Здесь самые большие в Сибири океанариум, планетарий и дельфинарий, а также зоопарк, крытый аквапарк и необычные музеи — например, Солнца, бересты, погребальной культуры.

Ну и гулять, конечно. Михайловская набережная — популярное у горожан и туристов место. Отсюда открывается живописный вид на левый берег Оби.

Заснеженные деревья и прохожие на Михайловской набережной в Новосибирске
4 из 11

В Новосибирске можно проводить зиму, любуясь белоснежной красотой и посещая разные достопримечательности. Здесь самые большие в Сибири океанариум, планетарий и дельфинарий, а также зоопарк, крытый аквапарк и необычные музеи — например, Солнца, бересты, погребальной культуры.

Ну и гулять, конечно. Михайловская набережная — популярное у горожан и туристов место. Отсюда открывается живописный вид на левый берег Оби.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Биятов

Великий Устюг зимой становится одним из самых популярных городов России из-за резиденции Деда Мороза. Однако туристы приезжают сюда не только на каникулах, но и после праздников. Тут можно побывать в палатах волшебника, рассмотреть коллекцию открыток, зайти в музей новогодней игрушки, погулять по окрестному живописному лесу, посетить кузницу и зоопарк, покататься на санях в оленьей упряжке.

Прохожие идут по улице в Великом Устюге
5 из 11

Великий Устюг зимой становится одним из самых популярных городов России из-за резиденции Деда Мороза. Однако туристы приезжают сюда не только на каникулах, но и после праздников. Тут можно побывать в палатах волшебника, рассмотреть коллекцию открыток, зайти в музей новогодней игрушки, погулять по окрестному живописному лесу, посетить кузницу и зоопарк, покататься на санях в оленьей упряжке.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© Фото : МАУК «Сказочная резиденция Бабы Яги»

В Удмуртии находится терем местного Деда Мороза — Тол Бабая. Тоже открыт не только в праздники. По дороге можно заехать к Бабе-яге, ее избушка — в Граховском районе. Там дадут поиграть на удмуртских музыкальных инструментах, а с помощью перетягивания каната легко выяснить, кто самый сильный.

Также в республике два горнолыжных курорта, есть трассы для сноуборда и места для катания на тюбинге и коньках.

В полусотне километров от Ижевска — деревня Старые Быги, там — национальный центр удмуртской культуры. Гости могут примерить народный костюм, сделать оберег, получить свидетельство о своем имени на удмуртском языке. А еще сюда стоит вернуться летом — на гастрономический фестиваль национальной кухни.

Баба Яга в сказочной резиденции в деревне Котловка
6 из 11

В Удмуртии находится терем местного Деда Мороза — Тол Бабая. Тоже открыт не только в праздники. По дороге можно заехать к Бабе-яге, ее избушка — в Граховском районе. Там дадут поиграть на удмуртских музыкальных инструментах, а с помощью перетягивания каната легко выяснить, кто самый сильный.

Также в республике два горнолыжных курорта, есть трассы для сноуборда и места для катания на тюбинге и коньках.

В полусотне километров от Ижевска — деревня Старые Быги, там — национальный центр удмуртской культуры. Гости могут примерить народный костюм, сделать оберег, получить свидетельство о своем имени на удмуртском языке. А еще сюда стоит вернуться летом — на гастрономический фестиваль национальной кухни.

© Фото : МАУК «Сказочная резиденция Бабы Яги»
© Фото : Горный парк "Рускеала"/Мария Новоселецкая

В Карелии провожать зиму можно в парке "Рускеала". Он расположен в каньоне, где со времен Екатерины II добывали мрамор. В прошлом веке разработки прекратились, зато появилось красивое озеро в обрамлении черно-белых скал, поросших хвойными деревьями.

Вокруг — пешеходная тропа, катаются на снегоходах, делают селфи. Особенно красиво в темное время суток, когда включают цветную подсветку.

Горный парк Рускеала
7 из 11

В Карелии провожать зиму можно в парке "Рускеала". Он расположен в каньоне, где со времен Екатерины II добывали мрамор. В прошлом веке разработки прекратились, зато появилось красивое озеро в обрамлении черно-белых скал, поросших хвойными деревьями.

Вокруг — пешеходная тропа, катаются на снегоходах, делают селфи. Особенно красиво в темное время суток, когда включают цветную подсветку.

© Фото : Горный парк "Рускеала"/Мария Новоселецкая
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Про музей-заповедник Кижи, конечно, знают все. Там старинные церкви, мельницы, амбары, жилые дома, воссоздающие вид традиционных деревень северного региона XVIII-XIX веков.

А о том, что зимой на Онежском озере можно полюбоваться "цветами", не все слышали. "Растения" причудливой формы появляются, когда вода из влажного воздуха конденсируется в виде кристаллов на тонком льду.

Ледяные цветы на поверхности Онежского озера в районе Петрозаводска
8 из 11

Про музей-заповедник Кижи, конечно, знают все. Там старинные церкви, мельницы, амбары, жилые дома, воссоздающие вид традиционных деревень северного региона XVIII-XIX веков.

А о том, что зимой на Онежском озере можно полюбоваться "цветами", не все слышали. "Растения" причудливой формы появляются, когда вода из влажного воздуха конденсируется в виде кристаллов на тонком льду.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Александр Пирагис

На Камчатке почти три десятка вулканов. До некоторых, правда, добраться можно только на вертолете.

Обратите внимание на так называемые домашние — те, что видны из окон гостиниц. Самый популярный — Авачинский. Пеший тур к нему — развлечение часов на шесть, но можно быстрее — на снегоходе. На этом транспорте доезжают и до дальних исполинов. Обычно такое путешествие включает и купание в горячих источниках.

Покататься на горных лыжах можно возле Петропавловска-Камчатского — на "Красной сопке" или "Эдельвейсе".

А еще на Камчатке в марте ежегодно проходит Беренгия, местное соревнование каюров — погонщиков собак. Болельщики могут стать пассажирами или даже освоить азы управления экипажем.

Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае
9 из 11

На Камчатке почти три десятка вулканов. До некоторых, правда, добраться можно только на вертолете.

Обратите внимание на так называемые домашние — те, что видны из окон гостиниц. Самый популярный — Авачинский. Пеший тур к нему — развлечение часов на шесть, но можно быстрее — на снегоходе. На этом транспорте доезжают и до дальних исполинов. Обычно такое путешествие включает и купание в горячих источниках.

Покататься на горных лыжах можно возле Петропавловска-Камчатского — на "Красной сопке" или "Эдельвейсе".

А еще на Камчатке в марте ежегодно проходит Беренгия, местное соревнование каюров — погонщиков собак. Болельщики могут стать пассажирами или даже освоить азы управления экипажем.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанк

Климат на Чукотке суров: сказывается близость двух океанов — Тихого и Северного Ледовитого. Но туристы приезжают и летом и зимой. На вездеходах отправляются в эскимосские поселения и на стоянки оленеводов, ночуют в яранге. А еще посещают уникальные географические точки: мыс Дежнева, 180-й меридиан, который делит планету на два полушария. По суше он проходит только на Чукотке и острове Фиджи.

Также в этом северном крае можно увидеть китов, моржей и белых медведей.

В поселке Эгвекинот
10 из 11

Климат на Чукотке суров: сказывается близость двух океанов — Тихого и Северного Ледовитого. Но туристы приезжают и летом и зимой. На вездеходах отправляются в эскимосские поселения и на стоянки оленеводов, ночуют в яранге. А еще посещают уникальные географические точки: мыс Дежнева, 180-й меридиан, который делит планету на два полушария. По суше он проходит только на Чукотке и острове Фиджи.

Также в этом северном крае можно увидеть китов, моржей и белых медведей.

© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Заполярье, например в Салехарде, на Чукотке или на севере Архангельской области проводить зиму можно, поучаствовав в гонке на оленьей упряжке. А потом покормить и погладить этих грациозных животных.

Участники гонки на оленьих упряжках на празднике Дня оленевода в Салехарде
11 из 11

В Заполярье, например в Салехарде, на Чукотке или на севере Архангельской области проводить зиму можно, поучаствовав в гонке на оленьей упряжке. А потом покормить и погладить этих грациозных животных.

© РИА Новости / Максим Блинов
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