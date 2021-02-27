Закаты, ледопады, космические пейзажи. Где в России самая красивая зима

Зимы в Сибири морозные и долгие, но красивые. Поэтому сюда едут со всех концов страны, чтобы полюбоваться пушистым снегом под ярким солнцем и активно отдохнуть на свежем воздухе. Для этого туристы отправляются в природные заповедники.

В национальном парке "Бобровый лог" рассекают на горных лыжах и тюбингах, есть каток и оборудованные места для пикника. Оттуда на "канатке" можно подняться в "Красноярские Столбы". На скалы с забавными названиями (Дед, Бабка, Внук, Крепость, Дикарь, Перья) путешественники забираются не только летом, но и зимой.

Плато Путорана — невероятно красивое место: кругом космические пейзажи, застывшая вода — "ледопады". А еще здесь удобно наблюдать за северным сиянием.