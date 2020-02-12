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Туризм
2020-02-12T17:06+0300
https://ria.ru/20200212/1564567652.html
Сказка для туриста. Как легенды делают города известными
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РИА Новости

Сказка для туриста. Как легенды делают города известными

08:00 12.02.2020 (обновлено: 17:06 12.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПразднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. В Великом Устюге — Дед Мороз, в Мышкине — мышь, в Кашине — каша. Жители городов, где не было раскрученных исторических и культурных достопримечательностей, выдумали необычных персонажей или даже сочинили легенды. Где можно выковать подкову, погладить Тыгыдымского коня, положить мышь в кошелек — в материале РИА Новости.

В гости к ямщику Гавриле

В Ярославской области "прописано" 12 вымышленных и сказочных персонажей. Благодаря им и смекалке местных жителей здесь с каждым годом все больше туристов и новых рабочих мест.
Например, в небольшой городок Гаврилов-Ям заезжают, чтобы наведаться в Музей ямщика. "Одно из значений слова "ям" — почтовая станция", — объясняет то, как родилась идея, Галина Билялова из местного Центра народного творчества.
Актер в образе извозчика Гаврилы, который якобы когда-то жил здесь, приглашает гостей в дом. Он показывает старинные предметы быта, упряжь, предлагает прокатиться на санях, телеге или карете, пообщаться с лошадьми, даже помогает выковать подкову.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области

Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области
1 из 2

Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области

Музей ямщика в Ярославской области
2 из 2

Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 2

Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 2

Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В Ростове Великом посетители направляются в Музей Царевны-лягушки. Мальчикам предложат пройти испытания на смекалку, пострелять из лука, девочек научат плести косы, а всех вместе угостят баранками с предсказаниями. Сувениры можно сделать самим — расписать лягушек в форме магнитиков.
В Музее сказки в селе Кокубой гостей встречает наряженная Марьей-искусницей девушка. Она показывает разные поделки, разбирает почту для Бабы-яги от ребят, рассказывает историю создания музея. Сама старушка и ее помощник — Лесовик — расположились рядом в лесу, в настоящей избушке на курьих ножках.
А еще в Кокубое есть Сказочная верста — дорожный знак с указанием расстояния до мест обитания героев легенд и Лесная резиденция ярославского медведя Михайло Потаповича. Артист в костюме зверя проводит соревнования по перетягиванию каната, стрельбе из лука, боям с мешками.
Кикимора Вятская в своей резиденции в парке Заповедник сказок в Кирове
3 января 2019, 08:13Туризм
Мифы и былины: десять самых сказочных мест России
Жители села Ермаково Рыбинского района считают, что Курочка Ряба снесла золотое яичко именно здесь. Даже музей построили. В экспозиции — крестьянская одежда, старинная посуда и кухонная утварь, веретена, зеркальца, лапти и фигурки куриц из разных материалов.
Тыгыдымский конь и Сивка-Бурка обитают в созданной специально для туристов деревне Тыгыдым в Пошехонском районе. Гостям предлагают посетить Музей нужника и узнать историю появления туалетов в России. Научиться считать на счетах, взвешивать товар на весах с гирьками и заполнять амбарные книги можно в Мелочной лавке — деревенском "супермаркете" XIX века, а поваляться в копне душистого сена — в Сенном амбаре.

Мышь в кошельке

В Мышкине чтут, соответственно, мышь. Зверьку посвятили музей, гостям рассказывают историю о князе Федоре Мстиславском, жившем в XII веке.
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Продажа сувениров у Музея мыши в городе Мышкин

Продажа сувениров у музея Мыши в городе Мышкин
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Продажа сувениров у Музея мыши в городе Мышкин

© РИА Новости / Сергей Пятаков
CC BY 3.0 / karel291 / Музей мыши

Музей мыши в Мышкине

Музей мыши в Мышкине
2 из 3

Музей мыши в Мышкине

CC BY 3.0 / karel291 / Музей мыши
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Туристско-образовательный комплекс "Мышкины палаты" (Дворец мыши) в городе Мышкин

Туристско-образовательный комплекс Мышкины палаты (Дворец Мыши) в городе Мышкин
3 из 3

Туристско-образовательный комплекс "Мышкины палаты" (Дворец мыши) в городе Мышкин

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 3

Продажа сувениров у Музея мыши в городе Мышкин

© РИА Новости / Сергей Пятаков
2 из 3

Музей мыши в Мышкине

CC BY 3.0 / karel291 / Музей мыши
3 из 3

Туристско-образовательный комплекс "Мышкины палаты" (Дворец мыши) в городе Мышкин

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Прилег он как-то отдохнуть на высоком берегу Волги, а проснулся оттого, что по его лицу ползла мышка. Сначала князь рассердился, а потом увидел приближающуюся ядовитую змею и понял, что если бы не грызун, та бы его ужалила. На месте спасения вельможа повелел поставить часовню, вокруг которой и образовалось поселение.
Малоярославец
7 июня 2019, 08:00Туризм
Малые города России завлекают экзотикой — крокодилами, икрой и креветками
"Сначала была легенда, потом появился единственный в мире Музей мыши. Отовсюду поехали гости, открылись гостиницы и кафе, стали продавать разные вещи с изображением грызуна. Самый популярный сувенир — кошельковая мышь для привлечения денег", — рассказывает руководитель местного туристско-информационного центра Светлана Алексеева.
Получается, что мышь и сейчас всех выручает — почти треть горожан работает в сфере туризма.

Где живет Дед Мороз

В Великом Устюге — городе с населением в 32 тысячи жителей — в прошлом году побывали 400 тысяч путешественников.
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанк

Терем Деда Мороза в Великом Устюге

Терем Деда Мороза
1 из 4

Терем Деда Мороза в Великом Устюге

© РИА Новости / Александр Юрьев
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанк

Архитектурные памятники Великого Устюга

Великий Устюг
2 из 4

Архитектурные памятники Великого Устюга

© РИА Новости / Юрий Кавер
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© РИА Новости / Артем Житенев

Сотрудницы почты в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

Сотрудницы почты в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге
3 из 4

Сотрудницы почты в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

© РИА Новости / Артем Житенев
© Фото : предоставлено "Вологодским областным информационным центром"

Празднование Дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге

Празднование Дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
4 из 4

Празднование Дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге

© Фото : предоставлено "Вологодским областным информационным центром"
1 из 4

Терем Деда Мороза в Великом Устюге

© РИА Новости / Александр Юрьев
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2 из 4

Архитектурные памятники Великого Устюга

© РИА Новости / Юрий Кавер
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3 из 4

Сотрудницы почты в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

© РИА Новости / Артем Житенев
4 из 4

Празднование Дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге

© Фото : предоставлено "Вологодским областным информационным центром"
Дед Мороз приглашает всех гостей посмотреть свои палаты, коллекцию новогодних открыток, погулять по окрестному живописному лесу. Можно отправить посылку с его почты, посетить кузницу и зоопарк, покататься на санях в оленьей упряжке.
Еще есть Музей новогодней игрушки, где показывают елки в нарядах разных эпох.
"За последние годы в городе появилось несколько десятков кафе и ресторанов. Настоящий бум — строительство частных гостиниц. Появляются сотни рабочих мест", — рассказали в департаменте культуры и туризма Вологодской области.

Отведать кашу в Кашине

"Бренд "Каша", с одной стороны, может показаться очень логичным для Кашина, с другой — немногие жители сразу его приняли, — рассказывает автор экспозиции Музея каши и кашинских традиций Алексей Столяров. — Ведь название города на самом деле произошло от финно-угорского слова "кашина" — река, поросшая камышом".
В музее, открывшемся в 2014 году, рассказывают, что и как ели на Руси. Там проходит ежегодный Фестиваль каши. А в местных кафе и ресторанах изощряются в приготовлении этого блюда по оригинальным рецептам.
"Туристов не только становится все больше, меняется их состав, — говорит Столяров. — Раньше к нам чаще всего приезжали паломники — поклониться мощам святой Анны Кашинской, а сейчас — много семей с детьми".

Как это работает

Чтобы привлекать путешественников придуманным брендом, он должен соответствовать нескольким условиям.
Во-первых, город нужно четко ассоциировать с чем-то или кем-то (как, например, Кострому — со Снегурочкой).
Есть и неудачный пример. "В XIX веке шуйское мыло было очень известным. Недавняя попытка представить туристам Шую как "мыльную столицу" пока не удалась — у гостей города не возникает соответствующей ассоциации. Хотя и Музей мыла есть, и фестиваль проводится", — рассказала директор по экскурсионной работе крупного туроператора Светлана Потапова.
Во-вторых, бренд должен быть позитивным. "Даже если речь пойдет о Змее Горыныче, ему следует быть добрым или ироничным", — добавляет эксперт.
В-третьих, нужно учитывать местный колорит. Так, герой из сказок и легенд лучше приживется в старинном городе, для современного придется искать другую идею.
Вид на Вязьму
22 октября 2019, 08:00Туризм
Малые города России: секреты, маршруты, история
2601101
ТуризмВеликий УстюгГаврилов-ЯмРостовКашинТуризмМаршруты - ТуризмМышкинЯрославская область
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