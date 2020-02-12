Сказка для туриста. Как легенды делают города известными

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. В Великом Устюге — Дед Мороз, в Мышкине — мышь, в Кашине — каша. Жители городов, где не было раскрученных исторических и культурных достопримечательностей, выдумали необычных персонажей или даже сочинили легенды. Где можно выковать подкову, погладить Тыгыдымского коня, положить мышь в кошелек — в материале РИА Новости.

В гости к ямщику Гавриле

В Ярославской области "прописано" 12 вымышленных и сказочных персонажей. Благодаря им и смекалке местных жителей здесь с каждым годом все больше туристов и новых рабочих мест.

Например, в небольшой городок Гаврилов-Ям заезжают, чтобы наведаться в Музей ямщика. "Одно из значений слова "ям" — почтовая станция", — объясняет то, как родилась идея, Галина Билялова из местного Центра народного творчества.

Актер в образе извозчика Гаврилы, который якобы когда-то жил здесь, приглашает гостей в дом. Он показывает старинные предметы быта, упряжь, предлагает прокатиться на санях, телеге или карете, пообщаться с лошадьми, даже помогает выковать подкову.

В Ростове Великом посетители направляются в Музей Царевны-лягушки. Мальчикам предложат пройти испытания на смекалку, пострелять из лука, девочек научат плести косы, а всех вместе угостят баранками с предсказаниями. Сувениры можно сделать самим — расписать лягушек в форме магнитиков.

В Музее сказки в селе Кокубой гостей встречает наряженная Марьей-искусницей девушка. Она показывает разные поделки, разбирает почту для Бабы-яги от ребят, рассказывает историю создания музея. Сама старушка и ее помощник — Лесовик — расположились рядом в лесу, в настоящей избушке на курьих ножках.

А еще в Кокубое есть Сказочная верста — дорожный знак с указанием расстояния до мест обитания героев легенд и Лесная резиденция ярославского медведя Михайло Потаповича. Артист в костюме зверя проводит соревнования по перетягиванию каната, стрельбе из лука, боям с мешками.

Жители села Ермаково Рыбинского района считают, что Курочка Ряба снесла золотое яичко именно здесь. Даже музей построили. В экспозиции — крестьянская одежда, старинная посуда и кухонная утварь, веретена, зеркальца, лапти и фигурки куриц из разных материалов.

Тыгыдымский конь и Сивка-Бурка обитают в созданной специально для туристов деревне Тыгыдым в Пошехонском районе. Гостям предлагают посетить Музей нужника и узнать историю появления туалетов в России. Научиться считать на счетах, взвешивать товар на весах с гирьками и заполнять амбарные книги можно в Мелочной лавке — деревенском "супермаркете" XIX века, а поваляться в копне душистого сена — в Сенном амбаре.

Мышь в кошельке

В Мышкине чтут, соответственно, мышь. Зверьку посвятили музей, гостям рассказывают историю о князе Федоре Мстиславском, жившем в XII веке.

Прилег он как-то отдохнуть на высоком берегу Волги, а проснулся оттого, что по его лицу ползла мышка. Сначала князь рассердился, а потом увидел приближающуюся ядовитую змею и понял, что если бы не грызун, та бы его ужалила. На месте спасения вельможа повелел поставить часовню, вокруг которой и образовалось поселение.

"Сначала была легенда, потом появился единственный в мире Музей мыши. Отовсюду поехали гости, открылись гостиницы и кафе, стали продавать разные вещи с изображением грызуна. Самый популярный сувенир — кошельковая мышь для привлечения денег", — рассказывает руководитель местного туристско-информационного центра Светлана Алексеева.

Получается, что мышь и сейчас всех выручает — почти треть горожан работает в сфере туризма.

Где живет Дед Мороз

В Великом Устюге — городе с населением в 32 тысячи жителей — в прошлом году побывали 400 тысяч путешественников.

Дед Мороз приглашает всех гостей посмотреть свои палаты, коллекцию новогодних открыток, погулять по окрестному живописному лесу. Можно отправить посылку с его почты, посетить кузницу и зоопарк, покататься на санях в оленьей упряжке.

Еще есть Музей новогодней игрушки, где показывают елки в нарядах разных эпох.

"За последние годы в городе появилось несколько десятков кафе и ресторанов. Настоящий бум — строительство частных гостиниц. Появляются сотни рабочих мест", — рассказали в департаменте культуры и туризма Вологодской области.

Отведать кашу в Кашине

"Бренд "Каша", с одной стороны, может показаться очень логичным для Кашина, с другой — немногие жители сразу его приняли, — рассказывает автор экспозиции Музея каши и кашинских традиций Алексей Столяров. — Ведь название города на самом деле произошло от финно-угорского слова "кашина" — река, поросшая камышом".

В музее, открывшемся в 2014 году, рассказывают, что и как ели на Руси. Там проходит ежегодный Фестиваль каши. А в местных кафе и ресторанах изощряются в приготовлении этого блюда по оригинальным рецептам.

"Туристов не только становится все больше, меняется их состав, — говорит Столяров. — Раньше к нам чаще всего приезжали паломники — поклониться мощам святой Анны Кашинской, а сейчас — много семей с детьми".

Как это работает

Чтобы привлекать путешественников придуманным брендом, он должен соответствовать нескольким условиям.

Во-первых, город нужно четко ассоциировать с чем-то или кем-то (как, например, Кострому — со Снегурочкой).

Есть и неудачный пример. "В XIX веке шуйское мыло было очень известным. Недавняя попытка представить туристам Шую как "мыльную столицу" пока не удалась — у гостей города не возникает соответствующей ассоциации. Хотя и Музей мыла есть, и фестиваль проводится", — рассказала директор по экскурсионной работе крупного туроператора Светлана Потапова.

Во-вторых, бренд должен быть позитивным. "Даже если речь пойдет о Змее Горыныче, ему следует быть добрым или ироничным", — добавляет эксперт.