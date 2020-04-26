Горячие и опасные: самые крупные действующие вулканы мира

Высота Ключевской сопки, расположенной на востоке Камчатского полуострова, — 4754 метра над уровнем моря. За последние сто лет этот вулкан извергался десятки раз.

Второго марта 2020 года гора снова проснулась и выбросила пар и пепел на шесть тысяч метров.

Несколько дней назад ученые сообщили, что стекающая по склону лава вызвала мощный сход грязевых потоков. К тому же она взаимодействует с ледниками, в результате происходят термические взрывы из-за молниеносного испарения воды.