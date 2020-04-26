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Туризм
2020-04-26T11:22
https://ria.ru/20200426/1570483736.html
Горячие и опасные: самые крупные действующие вулканы мира
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РИА Новости

Горячие и опасные: самые крупные действующие вулканы мира

08:00 26.04.2020 (обновлено: 11:22 26.04.2020)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. На Камчатке продолжается извержение Ключевской сопки. Потоки лавы, грязевые сели, мгновенное таяние ледников, выброс бомб на высоту до 100 метров над кратером — так ведет себя один из 12 крупнейших вулканов мира. Где еще можно увидеть масштабную вулканическую активность, заглянуть в огромное жерло, найти "белый город" и "сверкающую гору" — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Лев Гаркавый

Высота Ключевской сопки, расположенной на востоке Камчатского полуострова, — 4754 метра над уровнем моря. За последние сто лет этот вулкан извергался десятки раз.

Второго марта 2020 года гора снова проснулась и выбросила пар и пепел на шесть тысяч метров.

Несколько дней назад ученые сообщили, что стекающая по склону лава вызвала мощный сход грязевых потоков. К тому же она взаимодействует с ледниками, в результате происходят термические взрывы из-за молниеносного испарения воды.

Извержение вулкана Ключевская сопка
1 из 12

Высота Ключевской сопки, расположенной на востоке Камчатского полуострова, — 4754 метра над уровнем моря. За последние сто лет этот вулкан извергался десятки раз.

Второго марта 2020 года гора снова проснулась и выбросила пар и пепел на шесть тысяч метров.

Несколько дней назад ученые сообщили, что стекающая по склону лава вызвала мощный сход грязевых потоков. К тому же она взаимодействует с ледниками, в результате происходят термические взрывы из-за молниеносного испарения воды.

© РИА Новости / Лев Гаркавый
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Эльбрус, высочайшая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря), — тоже вулкан.

Последний раз извергался несколько тысяч лет назад. Но ученые все-таки относят его к потенциально активным.

По данным геофизиков, в толще горных пород на глубине семи-тринадцати километров находится магматическая камера с незастывшим расплавом. На южном склоне Восточной вершины расположены фумарольные поля, а в долине реки Малки — термальные источники Джилы-Су.

Отдыхающие на курорте Эльбрус
2 из 12

Эльбрус, высочайшая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря), — тоже вулкан.

Последний раз извергался несколько тысяч лет назад. Но ученые все-таки относят его к потенциально активным.

По данным геофизиков, в толще горных пород на глубине семи-тринадцати километров находится магматическая камера с незастывшим расплавом. На южном склоне Восточной вершины расположены фумарольные поля, а в долине реки Малки — термальные источники Джилы-Су.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© Flickr / Brigitte Djajasasmita

Самый высокий действующий вулкан на Земле (6893 метра) — Охос-дель-Саладо (Ojos del Salado) на границе Чили и Аргентины.

Выбросы пара ученые отмечали тут в 1937, 1956 и 1993 годах.

Исследователи обнаружили на пути к вершине следы жертвенных алтарей инков, считавших, по всей видимости, это место священным.

Наши современники менее почтительны к огненной горе. В 2007 году чилиец Гонсало Браво поднялся на отметку 6688 метров на машине, установив мировой рекорд.

А в кратере на восточном склоне вулкана — самое высокогорное в мире озеро: 6390 метров над уровнем моря.

Вулкан Охос-дель-Саладо в Чили
3 из 12

Самый высокий действующий вулкан на Земле (6893 метра) — Охос-дель-Саладо (Ojos del Salado) на границе Чили и Аргентины.

Выбросы пара ученые отмечали тут в 1937, 1956 и 1993 годах.

Исследователи обнаружили на пути к вершине следы жертвенных алтарей инков, считавших, по всей видимости, это место священным.

Наши современники менее почтительны к огненной горе. В 2007 году чилиец Гонсало Браво поднялся на отметку 6688 метров на машине, установив мировой рекорд.

А в кратере на восточном склоне вулкана — самое высокогорное в мире озеро: 6390 метров над уровнем моря.

© Flickr / Brigitte Djajasasmita
CC BY-SA 3.0 / Chile365 /

Второй по высоте вулкан — Льюльяйльяко (Llullaillaco) — поднимается на 6739 метров в пустыне Атакама в Андах. Это одно из самых засушливых мест в мире.

Последнее извержение зарегистрировано полтора века назад — в 1877 году.

У самой вершины, на рекордной для проживания млекопитающих высоте, можно встретить забавных грызунов — листоухих хомяков.

А еще Льюльяйльяко — археологический памятник. В 1999 году исследователи обнаружили здесь мумифицированные тела инков — мальчика и двух девочек. Ученые предполагают, что около 500 лет назад их принесли в жертву богам местные племена.

Вулкан Льюльяйльяко, Чили
4 из 12

Второй по высоте вулкан — Льюльяйльяко (Llullaillaco) — поднимается на 6739 метров в пустыне Атакама в Андах. Это одно из самых засушливых мест в мире.

Последнее извержение зарегистрировано полтора века назад — в 1877 году.

У самой вершины, на рекордной для проживания млекопитающих высоте, можно встретить забавных грызунов — листоухих хомяков.

А еще Льюльяйльяко — археологический памятник. В 1999 году исследователи обнаружили здесь мумифицированные тела инков — мальчика и двух девочек. Ученые предполагают, что около 500 лет назад их принесли в жертву богам местные племена.

CC BY-SA 3.0 / Chile365 /
© AP Photo / Esteban Felix

Сан-Педро (San Pedro) расположен в Чили, на границе с Боливией. Его высота — 6145 метров.

В XX веке он извергался семь раз, последний — в 1960 году. Через фумаролы (трещины) в восточной части кратера и сегодня выходит пар.

Рядом с Сан-Педро — его близнец Сан-Пабло, он чуть пониже. "Братья" связаны между собой высокой седловиной.

Женщины стирают одежду в озере Атитлан у подножия вулкана Сан-Педро, Гватемала
5 из 12

Сан-Педро (San Pedro) расположен в Чили, на границе с Боливией. Его высота — 6145 метров.

В XX веке он извергался семь раз, последний — в 1960 году. Через фумаролы (трещины) в восточной части кратера и сегодня выходит пар.

Рядом с Сан-Педро — его близнец Сан-Пабло, он чуть пониже. "Братья" связаны между собой высокой седловиной.

© AP Photo / Esteban Felix
© AP Photo / Dolores Ochoa

Котопахи (Cotopaxi) — самый высокий действующий вулкан Эквадора (5911 метров). Его вершина всегда покрыта льдом. Расположен он в одноименном нацпарке в 50 километрах от столицы страны — Кито.

С 1738 года было около пятидесяти извержений, последнее — в 2015-м. Сейчас происходят выбросы серы и пара.

Для эквадорцев Котопахи — такой же национальный символ и туристическая достопримечательность, как Фудзияма для японцев.

Отправляясь к подножию курящейся горы, туристы идут по "авеню вулканов" и видят образующие цепь величественные вершины Анд.

Вулкан Котопахи в Эквадоре
6 из 12

Котопахи (Cotopaxi) — самый высокий действующий вулкан Эквадора (5911 метров). Его вершина всегда покрыта льдом. Расположен он в одноименном нацпарке в 50 километрах от столицы страны — Кито.

С 1738 года было около пятидесяти извержений, последнее — в 2015-м. Сейчас происходят выбросы серы и пара.

Для эквадорцев Котопахи — такой же национальный символ и туристическая достопримечательность, как Фудзияма для японцев.

Отправляясь к подножию курящейся горы, туристы идут по "авеню вулканов" и видят образующие цепь величественные вершины Анд.

© AP Photo / Dolores Ochoa
© Fotolia / Photocreo Bednarek

Килиманджаро (Kilimanjaro) — самый высокий вулкан Африки (5895 метров). Он "прописан" на северо-востоке Танзании.

"Сверкающая гора" — так переводится его название с языка суахили. Хотя площадь ледника на вершине — не больше двух квадратных километров.

Нет документальных свидетельств извержения Килиманджаро, но в 2003 году ученые пришли к выводу, что расплавленная лава спрятана всего в 400 метрах под кратером главной вершины Кибо. Сейчас там наблюдаются лишь выбросы газа, но исследователи считают, что вулкан способен на крупное извержение.

Гора Килиманджаро
7 из 12

Килиманджаро (Kilimanjaro) — самый высокий вулкан Африки (5895 метров). Он "прописан" на северо-востоке Танзании.

"Сверкающая гора" — так переводится его название с языка суахили. Хотя площадь ледника на вершине — не больше двух квадратных километров.

Нет документальных свидетельств извержения Килиманджаро, но в 2003 году ученые пришли к выводу, что расплавленная лава спрятана всего в 400 метрах под кратером главной вершины Кибо. Сейчас там наблюдаются лишь выбросы газа, но исследователи считают, что вулкан способен на крупное извержение.

© Fotolia / Photocreo Bednarek
© Depositphotos / Jiri Vondrous

Высота Мисти (El Misti) на юге Перу — 5822 метра. Последнее извержение было в 1985 году.

Всего в 17 километрах от этого гиганта — Арекипа, "белый город", второй по величине в стране. Большинство домов здесь построены из отложений пирокластических потоков Мисти — обломков породы, образующейся при извержении.

У вулкана три кратера, один в другом. Внутренний заметно парит.

А еще в 1998 году рядом с жерлом исследователи нашли шесть мумий инков и несколько предметов быта.

Сады инков на фоне вулкана Мисти
8 из 12

Высота Мисти (El Misti) на юге Перу — 5822 метра. Последнее извержение было в 1985 году.

Всего в 17 километрах от этого гиганта — Арекипа, "белый город", второй по величине в стране. Большинство домов здесь построены из отложений пирокластических потоков Мисти — обломков породы, образующейся при извержении.

У вулкана три кратера, один в другом. Внутренний заметно парит.

А еще в 1998 году рядом с жерлом исследователи нашли шесть мумий инков и несколько предметов быта.

© Depositphotos / Jiri Vondrous
© AP Photo / Gregory Bull

Гору Орисаба (Pico de Orizaba) в Мексике еще называют Ситлалтепетль (Cītlaltepētl) — "гора, стремящаяся к звездам". Ее вершина, вознесшаяся на 5636 метров над уровнем моря, всегда покрыта толстым слоем льда.

Последнее извержение вулкана произошло в XIX веке, но ученые не относят его к разряду спящих и прогнозируют новую активность.

Вид на вулкан Орисаба в Мексике
9 из 12

Гору Орисаба (Pico de Orizaba) в Мексике еще называют Ситлалтепетль (Cītlaltepētl) — "гора, стремящаяся к звездам". Ее вершина, вознесшаяся на 5636 метров над уровнем моря, всегда покрыта толстым слоем льда.

Последнее извержение вулкана произошло в XIX веке, но ученые не относят его к разряду спящих и прогнозируют новую активность.

© AP Photo / Gregory Bull
© AP Photo / Dario Lopez-Mills

Высота Попокатепетля (Popocatépetl), еще одного мексиканца, — 5426 метров.

Ацтеки считали его и стоящий рядом потухший вулкан Истаксиуатль (высота — 5230 метров) разлученными влюбленными. По легенде, принцесса Истаксиуатль полюбила воина по имени Попокатепетль. Отправив юношу на войну, девушку выдали замуж, сказав, что любимый погиб. Принцесса покончила с собой, вернувшийся домой возлюбленный последовал за ней. Удивленные силой их чувств боги превратили любящую пару в горы, стоящие по соседству, — теперь они всегда рядом.

На склонах Попокатепетля построены 14 монастырей первых миссионеров — францисканцев, доминиканцев и августинцев. В XVI веке, в ходе испанского завоевания, они прибыли сюда, чтобы обратить местное население в христианство.

Вулкан Попокатепетль в Мексике
10 из 12

Высота Попокатепетля (Popocatépetl), еще одного мексиканца, — 5426 метров.

Ацтеки считали его и стоящий рядом потухший вулкан Истаксиуатль (высота — 5230 метров) разлученными влюбленными. По легенде, принцесса Истаксиуатль полюбила воина по имени Попокатепетль. Отправив юношу на войну, девушку выдали замуж, сказав, что любимый погиб. Принцесса покончила с собой, вернувшийся домой возлюбленный последовал за ней. Удивленные силой их чувств боги превратили любящую пару в горы, стоящие по соседству, — теперь они всегда рядом.

На склонах Попокатепетля построены 14 монастырей первых миссионеров — францисканцев, доминиканцев и августинцев. В XVI веке, в ходе испанского завоевания, они прибыли сюда, чтобы обратить местное население в христианство.

© AP Photo / Dario Lopez-Mills
CC BY-SA 3.0 / Martin Zeise, Berlin /

Эквадорский Сангай (Sangay) высотой 5230 метров образовался около 14 тысяч лет назад. Последнее извержение было в 2016 году.

На вершине — три кратера.

Оживая, вулкан выбрасывает в небо камни весом до тонны. Неудивительно, что его название происходит от samkay — "пугающий".

Вулкан Сангай
11 из 12

Эквадорский Сангай (Sangay) высотой 5230 метров образовался около 14 тысяч лет назад. Последнее извержение было в 2016 году.

На вершине — три кратера.

Оживая, вулкан выбрасывает в небо камни весом до тонны. Неудивительно, что его название происходит от samkay — "пугающий".

CC BY-SA 3.0 / Martin Zeise, Berlin /
© AFP 2020 / Luis Robayo

Толима (Nevado del Tolima) поднимается на 5215 метров над уровнем моря.

Последний раз вулкан в нацпарке Лос-Невадос на северо-западе Колумбии извергался в 1943 году.

Вид на вулкан Толима
12 из 12

Толима (Nevado del Tolima) поднимается на 5215 метров над уровнем моря.

Последний раз вулкан в нацпарке Лос-Невадос на северо-западе Колумбии извергался в 1943 году.

© AFP 2020 / Luis Robayo
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ТуризмКамчатский крайКолумбияЭльбрусЭквадорЮжная АмерикаАфрикаПеруЧилиФото - ТуризмТуризмвулканы
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