Горячие и опасные: самые крупные действующие вулканы мира

Высота Ключевской сопки, расположенной на востоке Камчатского полуострова, — 4754 метра над уровнем моря. За последние сто лет этот вулкан извергался десятки раз.
Второго марта 2020 года гора снова проснулась и выбросила пар и пепел на шесть тысяч метров.
Несколько дней назад ученые сообщили, что стекающая по склону лава вызвала мощный сход грязевых потоков. К тому же она взаимодействует с ледниками, в результате происходят термические взрывы из-за молниеносного испарения воды.
Высота Ключевской сопки, расположенной на востоке Камчатского полуострова, — 4754 метра над уровнем моря. За последние сто лет этот вулкан извергался десятки раз.
Второго марта 2020 года гора снова проснулась и выбросила пар и пепел на шесть тысяч метров.
Несколько дней назад ученые сообщили, что стекающая по склону лава вызвала мощный сход грязевых потоков. К тому же она взаимодействует с ледниками, в результате происходят термические взрывы из-за молниеносного испарения воды.
Эльбрус, высочайшая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря), — тоже вулкан.
Последний раз извергался несколько тысяч лет назад. Но ученые все-таки относят его к потенциально активным.
По данным геофизиков, в толще горных пород на глубине семи-тринадцати километров находится магматическая камера с незастывшим расплавом. На южном склоне Восточной вершины расположены фумарольные поля, а в долине реки Малки — термальные источники Джилы-Су.
Эльбрус, высочайшая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря), — тоже вулкан.
Последний раз извергался несколько тысяч лет назад. Но ученые все-таки относят его к потенциально активным.
По данным геофизиков, в толще горных пород на глубине семи-тринадцати километров находится магматическая камера с незастывшим расплавом. На южном склоне Восточной вершины расположены фумарольные поля, а в долине реки Малки — термальные источники Джилы-Су.
Самый высокий действующий вулкан на Земле (6893 метра) — Охос-дель-Саладо (Ojos del Salado) на границе Чили и Аргентины.
Выбросы пара ученые отмечали тут в 1937, 1956 и 1993 годах.
Исследователи обнаружили на пути к вершине следы жертвенных алтарей инков, считавших, по всей видимости, это место священным.
Наши современники менее почтительны к огненной горе. В 2007 году чилиец Гонсало Браво поднялся на отметку 6688 метров на машине, установив мировой рекорд.
А в кратере на восточном склоне вулкана — самое высокогорное в мире озеро: 6390 метров над уровнем моря.
Самый высокий действующий вулкан на Земле (6893 метра) — Охос-дель-Саладо (Ojos del Salado) на границе Чили и Аргентины.
Выбросы пара ученые отмечали тут в 1937, 1956 и 1993 годах.
Исследователи обнаружили на пути к вершине следы жертвенных алтарей инков, считавших, по всей видимости, это место священным.
Наши современники менее почтительны к огненной горе. В 2007 году чилиец Гонсало Браво поднялся на отметку 6688 метров на машине, установив мировой рекорд.
А в кратере на восточном склоне вулкана — самое высокогорное в мире озеро: 6390 метров над уровнем моря.
Второй по высоте вулкан — Льюльяйльяко (Llullaillaco) — поднимается на 6739 метров в пустыне Атакама в Андах. Это одно из самых засушливых мест в мире.
Последнее извержение зарегистрировано полтора века назад — в 1877 году.
У самой вершины, на рекордной для проживания млекопитающих высоте, можно встретить забавных грызунов — листоухих хомяков.
А еще Льюльяйльяко — археологический памятник. В 1999 году исследователи обнаружили здесь мумифицированные тела инков — мальчика и двух девочек. Ученые предполагают, что около 500 лет назад их принесли в жертву богам местные племена.
Второй по высоте вулкан — Льюльяйльяко (Llullaillaco) — поднимается на 6739 метров в пустыне Атакама в Андах. Это одно из самых засушливых мест в мире.
Последнее извержение зарегистрировано полтора века назад — в 1877 году.
У самой вершины, на рекордной для проживания млекопитающих высоте, можно встретить забавных грызунов — листоухих хомяков.
А еще Льюльяйльяко — археологический памятник. В 1999 году исследователи обнаружили здесь мумифицированные тела инков — мальчика и двух девочек. Ученые предполагают, что около 500 лет назад их принесли в жертву богам местные племена.
Сан-Педро (San Pedro) расположен в Чили, на границе с Боливией. Его высота — 6145 метров.
В XX веке он извергался семь раз, последний — в 1960 году. Через фумаролы (трещины) в восточной части кратера и сегодня выходит пар.
Рядом с Сан-Педро — его близнец Сан-Пабло, он чуть пониже. "Братья" связаны между собой высокой седловиной.
Сан-Педро (San Pedro) расположен в Чили, на границе с Боливией. Его высота — 6145 метров.
В XX веке он извергался семь раз, последний — в 1960 году. Через фумаролы (трещины) в восточной части кратера и сегодня выходит пар.
Рядом с Сан-Педро — его близнец Сан-Пабло, он чуть пониже. "Братья" связаны между собой высокой седловиной.
Котопахи (Cotopaxi) — самый высокий действующий вулкан Эквадора (5911 метров). Его вершина всегда покрыта льдом. Расположен он в одноименном нацпарке в 50 километрах от столицы страны — Кито.
С 1738 года было около пятидесяти извержений, последнее — в 2015-м. Сейчас происходят выбросы серы и пара.
Для эквадорцев Котопахи — такой же национальный символ и туристическая достопримечательность, как Фудзияма для японцев.
Отправляясь к подножию курящейся горы, туристы идут по "авеню вулканов" и видят образующие цепь величественные вершины Анд.
Котопахи (Cotopaxi) — самый высокий действующий вулкан Эквадора (5911 метров). Его вершина всегда покрыта льдом. Расположен он в одноименном нацпарке в 50 километрах от столицы страны — Кито.
С 1738 года было около пятидесяти извержений, последнее — в 2015-м. Сейчас происходят выбросы серы и пара.
Для эквадорцев Котопахи — такой же национальный символ и туристическая достопримечательность, как Фудзияма для японцев.
Отправляясь к подножию курящейся горы, туристы идут по "авеню вулканов" и видят образующие цепь величественные вершины Анд.
Килиманджаро (Kilimanjaro) — самый высокий вулкан Африки (5895 метров). Он "прописан" на северо-востоке Танзании.
"Сверкающая гора" — так переводится его название с языка суахили. Хотя площадь ледника на вершине — не больше двух квадратных километров.
Нет документальных свидетельств извержения Килиманджаро, но в 2003 году ученые пришли к выводу, что расплавленная лава спрятана всего в 400 метрах под кратером главной вершины Кибо. Сейчас там наблюдаются лишь выбросы газа, но исследователи считают, что вулкан способен на крупное извержение.
Килиманджаро (Kilimanjaro) — самый высокий вулкан Африки (5895 метров). Он "прописан" на северо-востоке Танзании.
"Сверкающая гора" — так переводится его название с языка суахили. Хотя площадь ледника на вершине — не больше двух квадратных километров.
Нет документальных свидетельств извержения Килиманджаро, но в 2003 году ученые пришли к выводу, что расплавленная лава спрятана всего в 400 метрах под кратером главной вершины Кибо. Сейчас там наблюдаются лишь выбросы газа, но исследователи считают, что вулкан способен на крупное извержение.
Высота Мисти (El Misti) на юге Перу — 5822 метра. Последнее извержение было в 1985 году.
Всего в 17 километрах от этого гиганта — Арекипа, "белый город", второй по величине в стране. Большинство домов здесь построены из отложений пирокластических потоков Мисти — обломков породы, образующейся при извержении.
У вулкана три кратера, один в другом. Внутренний заметно парит.
А еще в 1998 году рядом с жерлом исследователи нашли шесть мумий инков и несколько предметов быта.
Высота Мисти (El Misti) на юге Перу — 5822 метра. Последнее извержение было в 1985 году.
Всего в 17 километрах от этого гиганта — Арекипа, "белый город", второй по величине в стране. Большинство домов здесь построены из отложений пирокластических потоков Мисти — обломков породы, образующейся при извержении.
У вулкана три кратера, один в другом. Внутренний заметно парит.
А еще в 1998 году рядом с жерлом исследователи нашли шесть мумий инков и несколько предметов быта.
Гору Орисаба (Pico de Orizaba) в Мексике еще называют Ситлалтепетль (Cītlaltepētl) — "гора, стремящаяся к звездам". Ее вершина, вознесшаяся на 5636 метров над уровнем моря, всегда покрыта толстым слоем льда.
Последнее извержение вулкана произошло в XIX веке, но ученые не относят его к разряду спящих и прогнозируют новую активность.
Гору Орисаба (Pico de Orizaba) в Мексике еще называют Ситлалтепетль (Cītlaltepētl) — "гора, стремящаяся к звездам". Ее вершина, вознесшаяся на 5636 метров над уровнем моря, всегда покрыта толстым слоем льда.
Последнее извержение вулкана произошло в XIX веке, но ученые не относят его к разряду спящих и прогнозируют новую активность.
Высота Попокатепетля (Popocatépetl), еще одного мексиканца, — 5426 метров.
Ацтеки считали его и стоящий рядом потухший вулкан Истаксиуатль (высота — 5230 метров) разлученными влюбленными. По легенде, принцесса Истаксиуатль полюбила воина по имени Попокатепетль. Отправив юношу на войну, девушку выдали замуж, сказав, что любимый погиб. Принцесса покончила с собой, вернувшийся домой возлюбленный последовал за ней. Удивленные силой их чувств боги превратили любящую пару в горы, стоящие по соседству, — теперь они всегда рядом.
На склонах Попокатепетля построены 14 монастырей первых миссионеров — францисканцев, доминиканцев и августинцев. В XVI веке, в ходе испанского завоевания, они прибыли сюда, чтобы обратить местное население в христианство.
Высота Попокатепетля (Popocatépetl), еще одного мексиканца, — 5426 метров.
Ацтеки считали его и стоящий рядом потухший вулкан Истаксиуатль (высота — 5230 метров) разлученными влюбленными. По легенде, принцесса Истаксиуатль полюбила воина по имени Попокатепетль. Отправив юношу на войну, девушку выдали замуж, сказав, что любимый погиб. Принцесса покончила с собой, вернувшийся домой возлюбленный последовал за ней. Удивленные силой их чувств боги превратили любящую пару в горы, стоящие по соседству, — теперь они всегда рядом.
На склонах Попокатепетля построены 14 монастырей первых миссионеров — францисканцев, доминиканцев и августинцев. В XVI веке, в ходе испанского завоевания, они прибыли сюда, чтобы обратить местное население в христианство.
Эквадорский Сангай (Sangay) высотой 5230 метров образовался около 14 тысяч лет назад. Последнее извержение было в 2016 году.
На вершине — три кратера.
Оживая, вулкан выбрасывает в небо камни весом до тонны. Неудивительно, что его название происходит от samkay — "пугающий".
Эквадорский Сангай (Sangay) высотой 5230 метров образовался около 14 тысяч лет назад. Последнее извержение было в 2016 году.
На вершине — три кратера.
Оживая, вулкан выбрасывает в небо камни весом до тонны. Неудивительно, что его название происходит от samkay — "пугающий".
Толима (Nevado del Tolima) поднимается на 5215 метров над уровнем моря.
Последний раз вулкан в нацпарке Лос-Невадос на северо-западе Колумбии извергался в 1943 году.
Толима (Nevado del Tolima) поднимается на 5215 метров над уровнем моря.
Последний раз вулкан в нацпарке Лос-Невадос на северо-западе Колумбии извергался в 1943 году.