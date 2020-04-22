На Камчатке лавовый поток на вулкане Ключевской вызвал сход селей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 апр — РИА Новости. Поступающая на склон Ключевского вулкана на Камчатке лава вызвала сход мощных грязевых потоков, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО Поступающая на склон Ключевского вулкана на Камчатке лава вызвала сход мощных грязевых потоков, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН

Ранее сообщалось, что извержение вулкана началось в ноябре 2019 года. С этого времени в глубоком вершинном кратере исполина происходили стромболианские взрывы, что приводило к накоплению лавы. В минувшую пятницу из заполненного кратера началось излияние лавового потока в юго-восточном секторе вулкана, которое продолжается и в настоящее время.

"По мере продвижения поступающая на склон вулкана лава взаимодействует с привершинными ледниками, в результате чего происходят мощные фреатические взрывы (молниеносное испарение воды – термический взрыв) с образованием большого количества пепла и формируются протяженные грязевые потоки. По последним данным, длина лавового потока составляла около 1,5 километра, грязевые потоки протяженностью до 4,5 километра достигли 2 200 метров над уровнем моря", - приводит пресс-служба слова директора института Алексея Озерова.

Он добавил, что в центральном кратере происходят частые взрывы с выбросом раскаленных бомб на высоту до 600 метров над кромкой кратера.

Отмечается, что в район извержения направлена группа сотрудников Ключевской вулканостанции ИВиС ДВО РАН для ведения оперативных наблюдений за состоянием вулкана.

По оценкам специалистов, в настоящее время извержение не несет угрозы для близлежащих населенных пунктов – посёлков Козыревск, Майское и Ключи.