https://ria.ru/20210226/erevan-1599146127.html

Противники Пашиняна собрались у здания парламента

Противники Пашиняна собрались у здания парламента

Несколько тысяч протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, во второй раз за день собрались у здания парламента на проспекте... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:56

2021-02-26T17:56

2021-02-26T20:00

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599148521_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8ca497f7766066175c22b2ace7dce0a2.jpg

ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. Несколько тысяч протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, во второй раз за день собрались у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.Рядом установлены палатки, в которых, вероятно, будут ночевать самые активные сторонники оппозиции.Ожидается, что перед собравшимися выступят участники встречи с президентом Арменом Саркисяном, на которой протестующие потребовали не утверждать решение Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. Как заявлял лидер оппозиционной партии "Родина" и экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, конкретного решения пока нет, президент продолжит консультации.По закону глава государства в течение трех дней может вернуть премьеру документ об увольнении представителя высшего командного состава со своими возражениями. Если глава правительства их не примет, то президент должен подписать акт или обратиться в Конституционный суд. В том случае, если президент не выполнит эти требования, документ об отставке вступит в силу автоматически.Очередной политический кризис начался в стране после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить Гаспаряна.Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

https://ria.ru/20210226/protesty-1599152042.html

https://ria.ru/20210226/armeniya-1599116911.html

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители Еревана заполняют площадь для вечернего митинга оппозиции В Армении вечером 26 февраля новый митинг оппозиции. Кадры из центра столицы республики. 2021-02-26T17:56 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире