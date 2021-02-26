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Противники Пашиняна собрались у здания парламента
Противники Пашиняна собрались у здания парламента
Несколько тысяч протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, во второй раз за день собрались у здания парламента на проспекте... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:56
2021-02-26T20:00
ситуация в армении
никол пашинян
армен саркисян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. Несколько тысяч протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, во второй раз за день собрались у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.Рядом установлены палатки, в которых, вероятно, будут ночевать самые активные сторонники оппозиции.Ожидается, что перед собравшимися выступят участники встречи с президентом Арменом Саркисяном, на которой протестующие потребовали не утверждать решение Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. Как заявлял лидер оппозиционной партии "Родина" и экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, конкретного решения пока нет, президент продолжит консультации.По закону глава государства в течение трех дней может вернуть премьеру документ об увольнении представителя высшего командного состава со своими возражениями. Если глава правительства их не примет, то президент должен подписать акт или обратиться в Конституционный суд. В том случае, если президент не выполнит эти требования, документ об отставке вступит в силу автоматически.Очередной политический кризис начался в стране после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить Гаспаряна.Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
https://ria.ru/20210226/protesty-1599152042.html
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Жители Еревана заполняют площадь для вечернего митинга оппозиции
В Армении вечером 26 февраля новый митинг оппозиции. Кадры из центра столицы республики.
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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире

Противники Пашиняна собрались у здания парламента

17:56 26.02.2021 (обновлено: 20:00 26.02.2021)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. Несколько тысяч протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, во второй раз за день собрались у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.
Рядом установлены палатки, в которых, вероятно, будут ночевать самые активные сторонники оппозиции.
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Ожидается, что перед собравшимися выступят участники встречи с президентом Арменом Саркисяном, на которой протестующие потребовали не утверждать решение Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. Как заявлял лидер оппозиционной партии "Родина" и экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, конкретного решения пока нет, президент продолжит консультации.
По закону глава государства в течение трех дней может вернуть премьеру документ об увольнении представителя высшего командного состава со своими возражениями. Если глава правительства их не примет, то президент должен подписать акт или обратиться в Конституционный суд. В том случае, если президент не выполнит эти требования, документ об отставке вступит в силу автоматически.
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Очередной политический кризис начался в стране после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить Гаспаряна.
Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.
Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
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Ситуация в АрменииНикол ПашинянАрмен СаркисянЕреванАрменияВ мире
 
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