Противники Пашиняна собрались у здания парламента
17:56 26.02.2021 (обновлено: 20:00 26.02.2021)
ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. Несколько тысяч протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, во второй раз за день собрались у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.
Рядом установлены палатки, в которых, вероятно, будут ночевать самые активные сторонники оппозиции.
Ожидается, что перед собравшимися выступят участники встречи с президентом Арменом Саркисяном, на которой протестующие потребовали не утверждать решение Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. Как заявлял лидер оппозиционной партии "Родина" и экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, конкретного решения пока нет, президент продолжит консультации.
По закону глава государства в течение трех дней может вернуть премьеру документ об увольнении представителя высшего командного состава со своими возражениями. Если глава правительства их не примет, то президент должен подписать акт или обратиться в Конституционный суд. В том случае, если президент не выполнит эти требования, документ об отставке вступит в силу автоматически.
Очередной политический кризис начался в стране после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить Гаспаряна.
Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.
Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
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