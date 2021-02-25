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https://ria.ru/20210225/kot-1598971679.html
В России появился Союз музейных котов
В России появился Союз музейных котов
Государственный Эрмитаж совместно с "Республикой кошек", которая объединяет два котокафе в Петербурге и Музей кошки в Ленинградской области, стали учредителями... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:30
2021-02-25T17:34
культура
россия
государственный эрмитаж
елизавета петровна (императрица)
петр i
ленинград
анна ахматова
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Государственный Эрмитаж совместно с "Республикой кошек", которая объединяет два котокафе в Петербурге и Музей кошки в Ленинградской области, стали учредителями Союза музейных котов, сообщила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.По словам Халтунен, создание такого союза будет способствовать тому, что питомцы на законных основаниях закрепятся в учреждениях культуры. "Это дает возможность нашим коллегам, которые пока не встали на уверенный официальный путь, на него встать", - отметила она. Халтунен не исключила, что в перспективе Союз музейных котов станет общероссийским.Сейчас коты служат не только в Государственном Эрмитаже, но и в других музеях и учреждениях культуры. Так, в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме три рыжих кота, еще один рыжий кот по кличке Филимон около 10 лет "работает" в Выборгском замке в Ленинградской области.В государственном музее истории Санкт-Петербурга уже 21 год живет кошка по кличке Капитолина, которая, по словам главного научного сотрудника музея Марины Логуновой, считает Петропавловский собор своей "вотчиной" и только в силу почтенного возраста начала подпускать ко входу кота Федора, обитающего по соседству на Монетном дворе.Как рассказал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров, собственный кот, которого взяли из приюта под видом "молоденькой кошки", есть и в этом ведомстве. "Он занимает почетную должность советника председателя комитета по вопросам уюта и доброжелательной среды в коллективе", - отметил он.Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды – в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.
https://ria.ru/20210225/nasledstvo-1598959719.html
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россия, государственный эрмитаж, елизавета петровна (императрица), петр i, ленинград, анна ахматова, ленинградская область, санкт-петербург

В России появился Союз музейных котов

17:30 25.02.2021 (обновлено: 17:34 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКошка породы сибирская на выставке "Кэт-Салон-Декабрь" в Москве
Кошка породы сибирская на выставке Кэт-Салон-Декабрь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Государственный Эрмитаж совместно с "Республикой кошек", которая объединяет два котокафе в Петербурге и Музей кошки в Ленинградской области, стали учредителями Союза музейных котов, сообщила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

"Я счастлива сказать, что мы объявляем о создании Союза музейных котов, пока виртуального. Это будет совместный проект Эрмитажа и "Республики кошек", - рассказала она журналистам.

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По словам Халтунен, создание такого союза будет способствовать тому, что питомцы на законных основаниях закрепятся в учреждениях культуры. "Это дает возможность нашим коллегам, которые пока не встали на уверенный официальный путь, на него встать", - отметила она. Халтунен не исключила, что в перспективе Союз музейных котов станет общероссийским.
Сейчас коты служат не только в Государственном Эрмитаже, но и в других музеях и учреждениях культуры. Так, в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме три рыжих кота, еще один рыжий кот по кличке Филимон около 10 лет "работает" в Выборгском замке в Ленинградской области.
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В государственном музее истории Санкт-Петербурга уже 21 год живет кошка по кличке Капитолина, которая, по словам главного научного сотрудника музея Марины Логуновой, считает Петропавловский собор своей "вотчиной" и только в силу почтенного возраста начала подпускать ко входу кота Федора, обитающего по соседству на Монетном дворе.
Как рассказал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров, собственный кот, которого взяли из приюта под видом "молоденькой кошки", есть и в этом ведомстве. "Он занимает почетную должность советника председателя комитета по вопросам уюта и доброжелательной среды в коллективе", - отметил он.
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Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды – в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.
 
КультураРоссияГосударственный ЭрмитажЕлизавета Петровна (императрица)Петр IЛенинградАнна АхматоваЛенинградская областьСанкт-Петербург
 
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