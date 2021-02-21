Лед, пламень и медные трубы. Что стало с актерами "Игры престолов"

© Bighead Littlehead (2011), APF 2021/Getty Images/Emma McIntyre

Софи Тернер после сериала успела сыграть в блокбастере, выйти замуж и стать мамой.

Но главным ее достижением по-прежнему остается "Игра престолов". Она начала сниматься в саге в 15 лет и превратила свою героиню Сансу из, пожалуй, главного раздражающего персонажа в вызывающую уважение и самую влиятельную даму в Вестеросе.

Правда, после "Игры" критики не слишком жаловали Тернер: ее Джин Грей в "Людях Икс" не стала звездной ролью. Хотя, может быть, дело в сценарии и режиссуре. И новый мини-сериал "Выжить", где она сыграла главную героиню, получил в основном отрицательные отзывы.

Зато Тернер вышла замуж за музыканта Джо Джонаса, снялась в нескольких его клипах и родила дочку.

В планах актрисы — анимационный сериал "Принц". Главный герой — наследник британского престола Джордж, а Софи озвучила его сестру Шарлотту.