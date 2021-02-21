Лед, пламень и медные трубы. Что стало с актерами "Игры престолов"
Софи Тернер после сериала успела сыграть в блокбастере, выйти замуж и стать мамой.
Но главным ее достижением по-прежнему остается "Игра престолов". Она начала сниматься в саге в 15 лет и превратила свою героиню Сансу из, пожалуй, главного раздражающего персонажа в вызывающую уважение и самую влиятельную даму в Вестеросе.
Правда, после "Игры" критики не слишком жаловали Тернер: ее Джин Грей в "Людях Икс" не стала звездной ролью. Хотя, может быть, дело в сценарии и режиссуре. И новый мини-сериал "Выжить", где она сыграла главную героиню, получил в основном отрицательные отзывы.
Зато Тернер вышла замуж за музыканта Джо Джонаса, снялась в нескольких его клипах и родила дочку.
В планах актрисы — анимационный сериал "Принц". Главный герой — наследник британского престола Джордж, а Софи озвучила его сестру Шарлотту.
Софи Тернер после сериала успела сыграть в блокбастере, выйти замуж и стать мамой.
Но главным ее достижением по-прежнему остается "Игра престолов". Она начала сниматься в саге в 15 лет и превратила свою героиню Сансу из, пожалуй, главного раздражающего персонажа в вызывающую уважение и самую влиятельную даму в Вестеросе.
Правда, после "Игры" критики не слишком жаловали Тернер: ее Джин Грей в "Людях Икс" не стала звездной ролью. Хотя, может быть, дело в сценарии и режиссуре. И новый мини-сериал "Выжить", где она сыграла главную героиню, получил в основном отрицательные отзывы.
Зато Тернер вышла замуж за музыканта Джо Джонаса, снялась в нескольких его клипах и родила дочку.
В планах актрисы — анимационный сериал "Принц". Главный герой — наследник британского престола Джордж, а Софи озвучила его сестру Шарлотту.
Экранная сестра Тернер, Мэйси Уильямс, тоже пока не затмила свою Арью Старк новой ролью. Она даже признавалась, что не ожидала отказов на прослушиваниях.
Но Мэйси все же засветилась в "Людях Икс" — в "Новых мутантах". Это хоррор-ответвление известной вселенной, рассказывающее про подростков со сверхспособностями.
Роль оказалась не шедевр. Уильямс попробовала себя в триллере ("Не входи") и черной комедии ("Успеть за две недели").
И если первый прошел незаметно, то второй проект заинтересовал ценителей кино. Мэйси сыграла дикарку, которая спасается от гангстеров и полиции, думая, что пережила конец света.
А кроме кино Уильямс создала приложение Daisie (его цель — объединять творческих людей для возможных коллабораций) и вместе с бойфрендом Рубеном Селби работает над линией одежды.
Экранная сестра Тернер, Мэйси Уильямс, тоже пока не затмила свою Арью Старк новой ролью. Она даже признавалась, что не ожидала отказов на прослушиваниях.
Но Мэйси все же засветилась в "Людях Икс" — в "Новых мутантах". Это хоррор-ответвление известной вселенной, рассказывающее про подростков со сверхспособностями.
Роль оказалась не шедевр. Уильямс попробовала себя в триллере ("Не входи") и черной комедии ("Успеть за две недели").
И если первый прошел незаметно, то второй проект заинтересовал ценителей кино. Мэйси сыграла дикарку, которая спасается от гангстеров и полиции, думая, что пережила конец света.
А кроме кино Уильямс создала приложение Daisie (его цель — объединять творческих людей для возможных коллабораций) и вместе с бойфрендом Рубеном Селби работает над линией одежды.
Актер, сыгравший еще одного Старка, Робба, — Ричард Мэдден — "исчез" из "Игры престолов" неожиданно для многих фанатов шоу. Но зато извлек из этого выгоду: стал Прекрасным принцем в "Золушке" Кеннета Брана. Их экранный дуэт с Лили Джеймс продолжился в театре — они играли в постановке "Ромео и Джульетта" в лондонском Garrick Theatre.
Пожалуй, Ричард быстрее других избавился от тени "Игры". Яркая роль — Дэвид Бадд, телохранитель британского премьер-министра в одноименном сериале. Актер идеально перевоплотился в героя, проект стал одним из самых рейтинговых в Великобритании, и Мэдден получил за него "Золотой глобус".
Потом был "Рокетмен", байопик об Элтоне Джоне, драма "1917", а в перспективе — кинокомикс "Вечные". Детали держат в секрете, а релиз намечен на ноябрь.
Актер, сыгравший еще одного Старка, Робба, — Ричард Мэдден — "исчез" из "Игры престолов" неожиданно для многих фанатов шоу. Но зато извлек из этого выгоду: стал Прекрасным принцем в "Золушке" Кеннета Брана. Их экранный дуэт с Лили Джеймс продолжился в театре — они играли в постановке "Ромео и Джульетта" в лондонском Garrick Theatre.
Пожалуй, Ричард быстрее других избавился от тени "Игры". Яркая роль — Дэвид Бадд, телохранитель британского премьер-министра в одноименном сериале. Актер идеально перевоплотился в героя, проект стал одним из самых рейтинговых в Великобритании, и Мэдден получил за него "Золотой глобус".
Потом был "Рокетмен", байопик об Элтоне Джоне, драма "1917", а в перспективе — кинокомикс "Вечные". Детали держат в секрете, а релиз намечен на ноябрь.
В "Вечных" Мэдден встретится с Китом Харрингтоном (Джон Сноу). Пока что это единственный новый проект Кита.
Во время съемок "Игры престолов" Харрингтон успел сыграть в картинах "Помпеи", "Седьмой сын", "Порох", озвучить мультфильм "Как приручить дракона" — причем две части. А потом как будто кончился запал.
Пока Кит появился только в главной роли в картине "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" — о том, что такое мировая слава и какую цену за это приходится платить.
А вот с личной жизнью у Кита все в порядке: он женился на коллеге по сериалу Роуз Лесли (играла одичалую Игритт), и недавно они стали родителями.
В "Вечных" Мэдден встретится с Китом Харрингтоном (Джон Сноу). Пока что это единственный новый проект Кита.
Во время съемок "Игры престолов" Харрингтон успел сыграть в картинах "Помпеи", "Седьмой сын", "Порох", озвучить мультфильм "Как приручить дракона" — причем две части. А потом как будто кончился запал.
Пока Кит появился только в главной роли в картине "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" — о том, что такое мировая слава и какую цену за это приходится платить.
А вот с личной жизнью у Кита все в порядке: он женился на коллеге по сериалу Роуз Лесли (играла одичалую Игритт), и недавно они стали родителями.
Эмилия Кларк сыграла Дейенерис Таргариен. Актриса постепенно избавляется от образа светловолосой матери драконов. Правда, новые работы пока не очень успешны.
Параллельно с выходом знаменитой саги Кларк сыграла Сару Коннор в провальном "Терминатор: Генезис", потом — в спорном "Хан Соло: Звездные войны. Истории".
После не особо выдающегося криминального триллера "Вне подозрений" Эмилия появилась в романтической комедии Пола Фига "Рождество на двоих". Картина явно не стала новой "Реальной любовью".
Но зато, кроме кино, Кларк успела (до пандемии) сыграть Нину в адаптации "Чайки" Антона Чехова в театре Playhouse и много занимается благотворительностью. Она основала фонд SameYou в помощь тем, кто пострадал от черепно-мозговых травм.
Эмилия Кларк сыграла Дейенерис Таргариен. Актриса постепенно избавляется от образа светловолосой матери драконов. Правда, новые работы пока не очень успешны.
Параллельно с выходом знаменитой саги Кларк сыграла Сару Коннор в провальном "Терминатор: Генезис", потом — в спорном "Хан Соло: Звездные войны. Истории".
После не особо выдающегося криминального триллера "Вне подозрений" Эмилия появилась в романтической комедии Пола Фига "Рождество на двоих". Картина явно не стала новой "Реальной любовью".
Но зато, кроме кино, Кларк успела (до пандемии) сыграть Нину в адаптации "Чайки" Антона Чехова в театре Playhouse и много занимается благотворительностью. Она основала фонд SameYou в помощь тем, кто пострадал от черепно-мозговых травм.
Экранный супруг Эмилии, Джейсон Момоа, появлялся только в первых сериях "Игры престолов", где сыграл брутального кхала Дрого. Но проект заново запустил его карьеру.
После "Игры" Момоа стал бессменным Акваменом в нескольких фильмах по комиксам DC, а еще так, по мелочи, снялся в ужастике "Волки", историческом сериале "Граница", боевике "Дикий".
И, пожалуй, самое главное. Момоа сыграет в долгожданной экранизации "Дюны" Дени Вильнева. Компанию ему составят Тимоти Шаламе, Стеллан Скарсгард, Зендая, Шарлотта Рэмплинг.
Экранный супруг Эмилии, Джейсон Момоа, появлялся только в первых сериях "Игры престолов", где сыграл брутального кхала Дрого. Но проект заново запустил его карьеру.
После "Игры" Момоа стал бессменным Акваменом в нескольких фильмах по комиксам DC, а еще так, по мелочи, снялся в ужастике "Волки", историческом сериале "Граница", боевике "Дикий".
И, пожалуй, самое главное. Момоа сыграет в долгожданной экранизации "Дюны" Дени Вильнева. Компанию ему составят Тимоти Шаламе, Стеллан Скарсгард, Зендая, Шарлотта Рэмплинг.
Лена Хиди после роли властной Серсеи Ланнистер видится только в этом амплуа. Но актриса поняла, что может застрять в этом образе, и параллельно со съемками саги успела поучаствовать в нескольких разноплановых картинах. А именно — в фантастическом боевике "Судья Дредд 3D", антиутопии "Судная ночь", в ленте "300 спартанцев: Расцвет империи" и смелом эксперименте "Гордость и предубеждение и зомби".
Ну а после "Игры" Лена сыграла много "семейных" ролей. В комедийной драме "Борьба с моей семьей" она стала матерью рестлеров, а в "Пороховом коктейле" (еще не выходил на экраны) перевоплотилась в маму-киллера. Ее дочь, тоже мастера заказных убийств, сыграла Карен Гиллан.
Кроме того, Хиди попробовала себя в качестве продюсера (в драмеди "Рита"). В этой картине она снова сыграла мать (на этот раз одиночку).
Лена Хиди после роли властной Серсеи Ланнистер видится только в этом амплуа. Но актриса поняла, что может застрять в этом образе, и параллельно со съемками саги успела поучаствовать в нескольких разноплановых картинах. А именно — в фантастическом боевике "Судья Дредд 3D", антиутопии "Судная ночь", в ленте "300 спартанцев: Расцвет империи" и смелом эксперименте "Гордость и предубеждение и зомби".
Ну а после "Игры" Лена сыграла много "семейных" ролей. В комедийной драме "Борьба с моей семьей" она стала матерью рестлеров, а в "Пороховом коктейле" (еще не выходил на экраны) перевоплотилась в маму-киллера. Ее дочь, тоже мастера заказных убийств, сыграла Карен Гиллан.
Кроме того, Хиди попробовала себя в качестве продюсера (в драмеди "Рита"). В этой картине она снова сыграла мать (на этот раз одиночку).
Один из самых противоречивых персонажей саги — Тирион Ланнистер. Сыгравший его Питер Динклейдж, как и его герой, умеет удивлять перевоплощениями.
До выхода финального эпизода "Игры" он снялся в культовом "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", кассовом "Мстители: Финал" и артхаусном "Я думаю, теперь мы одни".
А после завершения ТВ-франшизы озвучил мультфильм "Семейка Крудс 2: Новоселье" и сыграл в фильме "Аферистка", который недавно вышел в российский прокат. Питер очень убедителен в образе русского мафиози.
В планах — главная роль в музыкальной драме Джо Райта "Сирано", где он перевоплотится в Сирано де Бержерака. Дату релиза пока не называют.
Один из самых противоречивых персонажей саги — Тирион Ланнистер. Сыгравший его Питер Динклейдж, как и его герой, умеет удивлять перевоплощениями.
До выхода финального эпизода "Игры" он снялся в культовом "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", кассовом "Мстители: Финал" и артхаусном "Я думаю, теперь мы одни".
А после завершения ТВ-франшизы озвучил мультфильм "Семейка Крудс 2: Новоселье" и сыграл в фильме "Аферистка", который недавно вышел в российский прокат. Питер очень убедителен в образе русского мафиози.
В планах — главная роль в музыкальной драме Джо Райта "Сирано", где он перевоплотится в Сирано де Бержерака. Дату релиза пока не называют.
Став мировой звездой, Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) не забывает о родной Дании. Он снимается как в своей стране, так и в Голливуде. Предпочтение отдает детективам и триллерам.
Например — "Домино" Брайана Де Пальмы или "Договор молчания" с Аннабель Уоллис. Интересно, что в обоих проектах Николай выступил в роли полицейского.
До пандемии актер должен был играть Макбета в одном из театров Лос-Анджелеса, но пока новостей о спектакле нет.
Став мировой звездой, Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) не забывает о родной Дании. Он снимается как в своей стране, так и в Голливуде. Предпочтение отдает детективам и триллерам.
Например — "Домино" Брайана Де Пальмы или "Договор молчания" с Аннабель Уоллис. Интересно, что в обоих проектах Николай выступил в роли полицейского.
До пандемии актер должен был играть Макбета в одном из театров Лос-Анджелеса, но пока новостей о спектакле нет.
Выдающаяся во всех отношениях Бриенна Тартская надолго запомнилась зрителям и породила немало мемов в сети — все благодаря комплекции. Рост сыгравшей ее Гвендолин Кристи — 191 сантиметр.
В театре ее типаж оказался более востребован, чем в кино. После "Игры" актрисе досталась роль Титании в постановке "Сон в летнюю ночь" на сцене лондонского Bridge. Потрясающий по красоте спектакль засняли и потом показывали в кино.
А еще Кристи появилась в костюмированной "Истории Дэвида Копперфилда" Армандо Ианнуччи, драме "Друзья навсегда" (в российском прокате с 25 февраля). Также она заявлена в экранизации "Песочного человека" Нила Геймана. Дата выхода сериала пока не известна.
Выдающаяся во всех отношениях Бриенна Тартская надолго запомнилась зрителям и породила немало мемов в сети — все благодаря комплекции. Рост сыгравшей ее Гвендолин Кристи — 191 сантиметр.
В театре ее типаж оказался более востребован, чем в кино. После "Игры" актрисе досталась роль Титании в постановке "Сон в летнюю ночь" на сцене лондонского Bridge. Потрясающий по красоте спектакль засняли и потом показывали в кино.
А еще Кристи появилась в костюмированной "Истории Дэвида Копперфилда" Армандо Ианнуччи, драме "Друзья навсегда" (в российском прокате с 25 февраля). Также она заявлена в экранизации "Песочного человека" Нила Геймана. Дата выхода сериала пока не известна.