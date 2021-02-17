https://ria.ru/20210217/roditeli-1597797075.html

СМИ: Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями

СМИ: Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями

СМИ узнали, что звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями, сообщает Page Six. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:00

2021-02-17T11:00

2021-02-17T11:57

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями, сообщает Page Six. Папарацци заметили пару на прогулке в Лондоне с младенцем и сделали несколько снимков. На них супруги идут по улице, а малыш находится в эрго-рюкзаке, который надет на Роуз Лесли. Позже источник, приближенный к актерам, подтвердил изданию People, что у них родился сын. "Они очень-очень счастлив", — прокомментировал инсайдер. Хит и Роуз познакомились во время работы над "Игрой престолов", в котором исполнили роли Джона Сноу и Игритт. По словам Харингтона, он влюбился в свою коллегу на съемках третьего сезона, которые проходили в Исландии, в 2013 году. Тогда же они стали встречаться. В сентябре 2017-го пара объявила о помолвке, а летом 2018 года поженилась. Кроме родных, на свадьбе присутствовали друзья по сериалу, в том числе Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж, Софи Тернер и некоторые другие.В сентябре стало известно, что супруги ждут ребенка.

https://ria.ru/20201006/lissov-1578381731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, софи тернер, знаменитости, эмилия кларк, hbo, кит харингтон, беременность, исландия, лондон, звезды