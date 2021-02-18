https://ria.ru/20210218/kino-1597870051.html

Женщина на борту, а Нагиев в погонах. Что смотреть в кино

Женщина на борту, а Нагиев в погонах. Что смотреть в кино

Хлоя Грейс Морец летает, стреляет и сражается с чудищами в "Воздушном бое", Розамунд Пайк в "Аферистке" объясняет, как разбогатеть с помощью хитрости. Лысый и... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T08:00

2021-02-18T08:00

2021-02-18T09:52

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Хлоя Грейс Морец летает, стреляет и сражается с чудищами в "Воздушном бое", Розамунд Пайк в "Аферистке" объясняет, как разбогатеть с помощью хитрости. Лысый и бородатый Мадс Миккельсен мстит за жену в "Рыцарях справедливости", а Дмитрий Нагиев учит Родину любить бойфрендов дочери в комедии "Спасите Колю!". О самых интересных кинопремьерах недели — в материале РИА Новости.Женщина на бортуНовая кинореальность: центральный персонаж любой истории — женщина. Вот и в главной премьере недели — фантастическом экшене "Воздушный бой" — Хлое Грейс Морец доверили сопровождать секретный груз. Во время Второй мировой войны бомбардировщик B-17 отправляется с новозеландской базы на остров Самоа. Перед взлетом к команде присоединяется капитан Мод Гарднер (Морец). Мужской экипаж не рад и не стесняется отпускать двусмысленные шуточки, вроде "смотрите, у нас на борту баба!".Чтобы не мешалась, ее сажают в отсек с пулеметом, где она находится одна. Правда, после нападения японского истребителя, который Мод сбивает, команда немного утихает. А потом начинается странное: на бомбардировщике оказывается гремлин, который вредит как команде, так и самолету. Это мифическое чудище с крыльями, которым пугают летчиков. Гремлинов считают выдумкой, только вот команде приходится поверить: Мод ранена, самолет разваливается, враги на хвосте. Да еще и таинственный груз не дает экипажу покоя.Фильм балансирует на грани боевика, комедии и ужасов. Ключевой момент — первая часть картины проходит в замкнутом пространстве отсека, где обосновалась Мод. Она спорит с командой по радиосвязи, вглядывается в ночные облака в поисках противника и иногда дерется с гремлином. Но Морец очень хорошо удается держать внимание зрителя: благодаря артистизму, живым диалогам и картинке. Причем все происходит так быстро, что иногда теряешься: вроде только что смеялся над шуткой, а сейчас застываешь от вида ужасного чудища в кадре.Потом фильм и вовсе может соперничать с "Игрой престолов" в плане жестокости: персонажи выбывают из игры стремительно. Правда, долго расстраиваться не успеваешь — кругом выстрелы, крики и виражи. Причем "одной левой" в картине работает в основном Мод, а совсем не мужская часть команды. Смотрится иногда комично, а иногда до грусти напоминает реальность.Конечно, "Воздушный бой" — жанровая лента, исторической подлинности ждать не стоит. Тревожный электронный саундтрек задает настроение: синтезатор со звучанием как из 1980-х, немного в стиле панка.Противоречие есть и в стиле рассказа: романтическая линия присутствует, но по касательной, оттого смотрится немного чужеродно и не совсем убедительно. Все же Мод-солдату веришь больше, чем Мод-девушке. Виден почерк режиссера: Келли МакКормик до этого продюсировала "Взрывную блондинку" и "Дэдпул 2".В целом же фильм доказывает, что Морец способна показать героиню нового мира, которая одной рукой истребляет монстров, второй приводит себя в порядок и параллельно отдает приказы. Не зря на кинофестивале в Торонто картина получила приз зрительских симпатий.Хитрая уловкаКриминальный триллер "Аферистка" с Розамунд Пайк и Питером Динклэйджем заставит задуматься, в каком мире мы живем.Это фильм из разряда тех, которые надо "распробовать". Вроде бы все понятно и предсказуемо, но один и тот же герой может сначала вызывать симпатию, а потом неприязнь и наоборот.История отчасти напоминает роман Франца Кафки "Процесс". Главная героиня — социальный работник Марла (Пайк). Ее миссия — заботиться о беспомощных пожилых людях, но она придумывает аферу вместе с партнершей Фрэн (Эйса Гонсалес). Они помещают подопечных в дом престарелых, буквально отрезают от внешнего мира, получают контроль над финансами и недвижимостью и оставляют их на мели. Причем проворачивают все по закону: через суд, апеллируя рекомендациями врача (она тоже "в доле"), которая утверждает, что подопечные не могут сами о себе позаботиться. Однажды Марле и Фрэн попадается "вишенка на торте": одинокая и очень состоятельная Дженнифер. Но тут что-то идет не по плану. Тихая старушка не так проста. Русскому зрителю это сразу понятно: вряд ли обычная американская пенсионерка будет в своей гостиной вешать картину "Неизвестная" Крамского и хранить в доме яйца Фаберже.Оказывается, что бабуля — не та, за кого себя выдает, а ее сын Роман (Динклэйдж) — русский мафиози.Отдельный плюс сценаристам: Роман — не типичный голливудский бандит. Он умеет стратегически думать, анализировать и договариваться — уникальный случай для русских героев в американских проектах. Отыгрывает это Динклэйдж идеально. А смотрится довольно достоверно.Картина получилась ироничной, но при этом очень мрачной. Такая непредсказуемость интригует. Вот Марла колко ставит на место адвоката Дженнифер, а Роман смешно злится на нерадивого помощника. Потом угрожает расправой опекунше, и его подельники похищают Фрэн."Вы думали, что вы хорошие люди? Вы ошибаетесь. Хороших людей не бывает", — говорит в начале картины Марла. Но фильм показывает, что и плохих не бывает. Каждый способен на разные поступки. Эта лента — про обычных людей, которые стремятся к американской мечте, однако не всегда действуют в рамках общепринятой морали.В итоге зрители сами могут запутаться, за какого из персонажей им переживать. Предпочтения меняются по мере развития сюжета. Вроде и жалеть некого, но отчасти понимаешь героев — у каждого свои заботы, да и не такие уж они черствые мерзавцы. Ни Марле, ни Роману не чужды привязанность и теплые чувства к близким. Хотя они идут на обман, подлог и шантаж.Но важно то, что в финале задумываешься: нормально ли, что понравился фильм, в котором герои творят такое? А может быть, после просмотра захочется порассуждать, в каком странном мире мы живем.Не шутите с МадсомМадс Миккельсен снялся в необычном амплуа в черной комедии "Рыцари справедливости". Его герой Маркус — военный, служит на Востоке, но возвращается в Данию после гибели жены в железнодорожной катастрофе. Все указывает на то, что это случайность. Однако у математика Отто, который увлекается вычислением вероятностей, своя теория. Он уверен, что это подстроенное покушение на байкера, который ехал в одном вагоне с женой Маркуса и тоже погиб.Так что Маркус, Отто и парочка гиков-друзей объединяются, чтобы начать расследование. Параллельно Маркус пытается наладить отношения с дочерью-подростком Матильдой.Несмотря на трагическую завязку сюжета, фильм с претензией: остроумный, отчасти философский, затрагивающий вечные вопросы (веры, отношений отцов и детей). И главное, события не затягиваются: все происходит быстро, почти как в итальянских комедиях.Фильм динамичный и стильный. Особенно постарались гримеры над Миккельсеном: постригли почти под ноль и наклеили бороду. Разительный контраст после картины "Еще по одной" с ним же в главной роли.Нагиев и компанияЕще одна картина про отцов и детей — российская трагикомедия "Спасите Колю!" с Дмитрием Нагиевым.В центре сюжета — обычная студентка Маша, единственная ее особенность в том, что ее отец Михаил (Нагиев) командует военкоматом. Он опекает дочь, свою мать, друзей, призывников. Но ни один парень не выдерживает, все быстро сбегают от Маши. Ведь Михаил привык контролировать буквально все. И по странному совпадению каждого молодого человека после знакомства с Михаилом отправляют на армейскую службу в самые дальние уголки России.Однажды Маша взбунтовалась: пытается защитить очередного бойфренда. Только происходит это в день юбилея военкома.Возможно, так и будет, потому что в фильме, кроме юмора, есть трагикомические моменты. В "Спасите Колю!" показаны три поколения, акцент на том, что даже семейные конфликты и ссоры основаны на любви между родными. Главное — научиться слышать, понимать и принимать близких людей.

https://ria.ru/20210212/kino-1597091187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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