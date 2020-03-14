Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-14T04:06+0300
https://ria.ru/20200314/1568579672.html
В Сети появились кадры с премьеры спектакля "Чайка" с Эмилией Кларк
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568578899_0:86:3072:1814_1036x0_80_0_0_aa7e26ce5dcc08805cec21682dc944c9.jpg
РИА Новости

В Сети появились кадры с премьеры спектакля "Чайка" с Эмилией Кларк

04:03 14.03.2020 (обновлено: 04:06 14.03.2020)
1778
© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerБританская актриса Эмилия Кларк
Британская актриса Эмилия Кларк
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Сеть выложили кадры с премьерного показа спектакля "Чайка" в театре Плейхаус в Лондоне с Эмилией Кларк в главной роли, сообщает Daily Mail.
На одном из них звезда "Игры престолов" целуется с британским актером Дэниелом Монксом (он играет писателя Константина Треплева). В спектакле задействована Индира Варма, которая тоже снималась в фэнтези-шоу от HBO. Ей досталась роль Ирины Аркадиной — матери Треплева.
Вместе с ними в постановке приняли участие: Тэмзин Аутуэйт (Полина Шамраева), Роберт Гленистер (Петр Николаевич Сорин), Дэнни Ашок (Семен Медведенко), Томас Харрис (Борис Тригорин) и другие.
Режиссер Джейми Ллойд осовременил пьесу Антона Павловича Чехова, написанную в период с 1895 по 1896 годы. Все актеры носят джинсы, объемные рубашки и футболки, а действие происходит не в России, а на острове Мэн (расположен в Ирландском море).
Спектакли будут идти до 30 мая.
Премьера оперы Маленький трубочист
9 марта, 19:38Культура
Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
600013
КультураТеатрНовости культурыЭмилия КларкЛондонЧехов
Рекомендуем
Город Находка в Приморском крае
В Находке ввели режим ЧС из-за розлива 2,5 тысячи тонн мазута
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее за сутки выросло до 8086
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Ветеран СВР рассказал, как "брал под контроль" Белый дом
Венесуэла
Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
Луна
Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
Военные действия в провинции Идлиб
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Зал судебных заседаний в США
США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
Билл Гейтс
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Медицинский работник у клиники в США
NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Американские флаги в Вашингтоне
Адвокаты россиян в США рассказали об изменениях в их работе
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
России придется жить при нефти по $35, заявил Белоусов
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная
У нового украинского министра нашли квартиру в России
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Солнце
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
08:00Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус
07:57Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса
07:45Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом
07:18Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели
07:04Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
07:01Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
06:44В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
06:36Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
06:32Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
06:19На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса
06:18В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
06:08Застрявших в Китае моряков "Гудзона" отправят на родину 20 марта
06:05Число заболевших коронавирусом в Панаме возросло до 36 человек
06:03Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
05:48В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса
05:33Мадуро объявил в Венесуэле учения по противодействию коронавирусу
05:31Пользователи Windows столкнулись со сбоем после установки обновления
05:28В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом
05:25Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Лента новостейМолния