В Сети появились кадры с премьеры спектакля "Чайка" с Эмилией Кларк

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Сеть выложили кадры с премьерного показа спектакля "Чайка" в театре Плейхаус в Лондоне с Эмилией Кларк в главной роли, В Сеть выложили кадры с премьерного показа спектакля "Чайка" в театре Плейхаус в Лондоне с Эмилией Кларк в главной роли, сообщает Daily Mail.

Emilia Clarke and the cast of #TheSeagull pic.twitter.com/UL5uDJfaRa — best of emilia clarke (@bestofclarkes) March 13, 2020

На одном из них звезда "Игры престолов" целуется с британским актером Дэниелом Монксом (он играет писателя Константина Треплева). В спектакле задействована Индира Варма, которая тоже снималась в фэнтези-шоу от HBO. Ей досталась роль Ирины Аркадиной — матери Треплева.

Вместе с ними в постановке приняли участие: Тэмзин Аутуэйт (Полина Шамраева), Роберт Гленистер (Петр Николаевич Сорин), Дэнни Ашок (Семен Медведенко), Томас Харрис (Борис Тригорин) и другие.

Режиссер Джейми Ллойд осовременил пьесу Антона Павловича Чехова, написанную в период с 1895 по 1896 годы. Все актеры носят джинсы, объемные рубашки и футболки, а действие происходит не в России, а на острове Мэн (расположен в Ирландском море).