https://ria.ru/20200911/problema-1577003022.html

Актриса из "Игры престолов" не ожидала, что ей кто-то может отказать

Актриса Мэйси Уильямс, получившая всемирную известность после роли Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала в интервью The Telegraph, с какой проблемой... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T00:22

2020-09-11T00:22

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культура

кино и сериалы

новости культуры

мэйси уильямс

игра престолов (сериал)

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Актриса Мэйси Уильямс, получившая всемирную известность после роли Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала в интервью <a href="https://www.telegraph.co.uk/luxury/womens-style/maisie-williams-fashion-fame-surviving-game-thrones/" target="_blank">The Telegraph</a>, с какой проблемой столкнулась после того, как шоу закончилось. По ее словам, из-за участия в фэнтези-сериале, в котором актриса снималась в течение последних десяти лет, она не была подготовлена к тому, что в дальнейшем ей могут отказывать в ролях в других проектах. Сейчас актриса, которая играет главную роль в сериале "Two weeks to live", учится не принимать близко к сердцу, когда говорят "нет", и не рассматривать неудачи в киноиндустрии как что-то личное. Мэйси Уильямс также рассказала, что у нее есть более четкое представление о том, чего ожидать от следующего этапа в карьере, так как теперь она впервые начала что-то планировать и ставить цели.

https://ria.ru/20200831/ridley-1576432064.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, мэйси уильямс, игра престолов (сериал)