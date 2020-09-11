https://ria.ru/20200911/problema-1577003022.html
Актриса из "Игры престолов" не ожидала, что ей кто-то может отказать
Актриса Мэйси Уильямс, получившая всемирную известность после роли Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала в интервью The Telegraph, с какой проблемой... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T00:22
2020-09-11T00:22
2020-09-11T00:29
культура
кино и сериалы
новости культуры
мэйси уильямс
игра престолов (сериал)
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Актриса Мэйси Уильямс, получившая всемирную известность после роли Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала в интервью <a href="https://www.telegraph.co.uk/luxury/womens-style/maisie-williams-fashion-fame-surviving-game-thrones/" target="_blank">The Telegraph</a>, с какой проблемой столкнулась после того, как шоу закончилось. По ее словам, из-за участия в фэнтези-сериале, в котором актриса снималась в течение последних десяти лет, она не была подготовлена к тому, что в дальнейшем ей могут отказывать в ролях в других проектах. Сейчас актриса, которая играет главную роль в сериале "Two weeks to live", учится не принимать близко к сердцу, когда говорят "нет", и не рассматривать неудачи в киноиндустрии как что-то личное. Мэйси Уильямс также рассказала, что у нее есть более четкое представление о том, чего ожидать от следующего этапа в карьере, так как теперь она впервые начала что-то планировать и ставить цели.
https://ria.ru/20200831/ridley-1576432064.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, мэйси уильямс, игра престолов (сериал)
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Актриса Мэйси Уильямс, получившая всемирную известность после роли Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала в интервью The Telegraph
, с какой проблемой столкнулась после того, как шоу закончилось.
По ее словам, из-за участия в фэнтези-сериале, в котором актриса снималась в течение последних десяти лет, она не была подготовлена к тому, что в дальнейшем ей могут отказывать в ролях в других проектах.
"Это было сложнее, чем я думала, потому что мне никогда не говорили "нет". С "Игры престолов" началась моя карьера. Но всегда есть конкуренция, независимо от того, сколько вы всего до этого сделали. Вы всегда будете кому-то проигрывать в ролях", — пояснила Уильямс.
Сейчас актриса, которая играет главную роль в сериале "Two weeks to live", учится не принимать близко к сердцу, когда говорят "нет", и не рассматривать неудачи в киноиндустрии как что-то личное.
Мэйси Уильямс также рассказала, что у нее есть более четкое представление о том, чего ожидать от следующего этапа в карьере, так как теперь она впервые начала что-то планировать и ставить цели.
"Это был действительно полезный опыт, даже с точки зрения психического здоровья, — понять, что теперь есть какое-то направление. Все-таки сейчас я не просто плыву по течению и жду чего-то. У меня есть идея", — подчеркнула актриса.