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https://ria.ru/20210217/turtsiya-1597718518.html
"Турецкий" цугцванг для США
"Турецкий" цугцванг для США
Соединенные Штаты делают очередную попытку решить "турецкую" проблему, точнее — целый комплекс проблем, завязанных на Турцию и ее не желающее подчиняться... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T08:00
2021-02-17T10:36
россия
энтони блинкен
мевлют чавушоглу
дональд трамп
турция
сша
авторы
мнение - авторы
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Соединенные Штаты делают очередную попытку решить "турецкую" проблему, точнее — целый комплекс проблем, завязанных на Турцию и ее не желающее подчиняться распоряжениям из-за океана руководство. Вот только действуют американцы настолько неловко и непрофессионально, что остается только удивляться.В воскресенье Анкара сообщила, что в северной части Ирака боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) были казнены 13 турецких граждан. По имеющимся у журналистов данным, среди них были преимущественно пленные военнослужащие и полицейские, принимавшие участие в трансграничной военной операции.На произошедшее Вашингтон отреагировал странноватым заявлением, в котором, помимо выражения соболезнований, он уточнил, что осуждает данную акцию, "если сообщения о гибели турецких гражданских лиц от рук РПК будут подтверждены".В ответ турки закономерно пришли в бешенство. В понедельник президент Эрдоган в своем выступлении на съезде правящей Партии справедливости и развития обрушился на США с жесточайшей критикой. Он назвал обнародованное заявление Госдепа "шуткой" и "абсурдом", обвинил Штаты в помощи РПК и потребовал от них "перестать поддерживать террористов". Параллельно турецкий МИД вызвал американского посла, которому была передана "самая жесткая позиция" по данному поводу.И спустя несколько часов американцы пошли на попятную. В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу глава Госдепа Энтони Блинкен "подтвердил мнение о том, что ответственность (за убийства. — Прим. ред.) несут террористы РПК".Одновременно Блинкен в общении с турецким коллегой обратился к еще одному больному вопросу двухсторонних отношений, призвав Анкару избавиться от закупленных российских ЗРК С-400.Правда, шансов на то, что Вашингтон будет услышан, а его требования выполнены, практически нет — и винить ему в этом некого, кроме себя самого.В течение многих лет — с тех пор как оформились внутри- и внешнеполитические амбиции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также вытекающие из них противоречия с Западом — Штаты предпочитали использовать в отношении Турции преимущественно кнут, а не пряник. К слову сказать, в этом смысле политика Дональда Трампа лежала полностью в русле его предшественника-демократа.Судя по всему, текущими метаниями новая администрация пытается скорректировать многократно доказавшую свою неэффективность стратегию, но пока только ухудшает дело.Проблема не только в первой реакции на гибель турок в Ираке, когда американцы неуклюже постарались прикрыть РПК, с которой их и впрямь связывает давнее сотрудничество, в том числе военно-техническое. Хотя, конечно, миссия дипломатии в том и заключается, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой даже в самых запутанных и скользких ситуациях — чтобы не было необходимости спустя сутки публично сдавать назад.Но важнее даже иное: Соединенные Штаты в отношениях с Турцией умудрились загнать себя в цугцванг, когда любой ход для них невыгоден и работает в пользу другой стороны.Нахождение на пике сверхдержавного могущества в одиночестве обеспечило США привычку решать любые геополитические противоречия и конфликты силовыми методами по принципу "давим, пока не сломаются". Однако теперь это обернулось для них ловушкой — и потому, что подобная тактика все чаще и чаще дает сбои, и потому, что любое отступление от привычных мер и обращение к "прянику" теперь воспринимается как проявление слабости.А уж в случае Турции и лично президента Эрдогана этот феномен усиливается многократно.У турецкого президента за спиной много лет успешного противостояния недовольству Штатов, которые прибегали против него к самым грязным методам, вплоть до инспирирования военного переворота. Более того, для Эрдогана любое открытое давление — повод принципиально упереться рогом, что можно было наблюдать неоднократно. Но и явные уступки со стороны американцев тем более интерпретируются им в свою пользу, являясь поводом дополнительно усилить собственные запросы, амбиции и требования.Что же тогда остается американцам, если у них и по-плохому с Турцией не работает, и по-хорошему не получается?На самом деле, выход есть. В частности, его демонстрирует Россия, у которой с турками не менее запутанный клубок отношений со множеством общих интересов и не меньшим количеством противоречий. Данный подход предполагает аккуратную, негромкую и грамотную работу профессионалов, которые понимают специфику региона и раз за разом находят способ по существу урегулировать очередной узел разногласий между странами, не допуская эскалации. Буквально совсем недавно это было продемонстрировано на примере Нагорного Карабаха.Впрочем, шансов, что Соединенные Штаты смогут позаимствовать данную тактику, немного. Ведь ее главное условие — квалифицированные кадры. А история с обнародованием заявления и его фактическим дезавуированием через сутки дает понять, что как раз с ними у Государственного департамента США все обстоит не очень хорошо.
https://ria.ru/20210215/posol-1597570446.html
https://ria.ru/20210215/turtsiya-1597597700.html
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
россия, энтони блинкен, мевлют чавушоглу, дональд трамп, турция, сша, авторы, мнение - авторы

"Турецкий" цугцванг для США

08:00 17.02.2021 (обновлено: 10:36 17.02.2021)
 
© AP Photo / IHAПохороны турецких граждан, которые были казнены боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке
Похороны турецких граждан, которые были казнены боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© AP Photo / IHA
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Соединенные Штаты делают очередную попытку решить "турецкую" проблему, точнее — целый комплекс проблем, завязанных на Турцию и ее не желающее подчиняться распоряжениям из-за океана руководство. Вот только действуют американцы настолько неловко и непрофессионально, что остается только удивляться.
В воскресенье Анкара сообщила, что в северной части Ирака боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) были казнены 13 турецких граждан. По имеющимся у журналистов данным, среди них были преимущественно пленные военнослужащие и полицейские, принимавшие участие в трансграничной военной операции.
Здание американского посольства в Анкаре - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 17:18
МИД Турции вызвал посла США
На произошедшее Вашингтон отреагировал странноватым заявлением, в котором, помимо выражения соболезнований, он уточнил, что осуждает данную акцию, "если сообщения о гибели турецких гражданских лиц от рук РПК будут подтверждены".
В ответ турки закономерно пришли в бешенство. В понедельник президент Эрдоган в своем выступлении на съезде правящей Партии справедливости и развития обрушился на США с жесточайшей критикой. Он назвал обнародованное заявление Госдепа "шуткой" и "абсурдом", обвинил Штаты в помощи РПК и потребовал от них "перестать поддерживать террористов". Параллельно турецкий МИД вызвал американского посла, которому была передана "самая жесткая позиция" по данному поводу.
И спустя несколько часов американцы пошли на попятную. В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу глава Госдепа Энтони Блинкен "подтвердил мнение о том, что ответственность (за убийства. — Прим. ред.) несут террористы РПК".
Одновременно Блинкен в общении с турецким коллегой обратился к еще одному больному вопросу двухсторонних отношений, призвав Анкару избавиться от закупленных российских ЗРК С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 19:51
США призвали Турцию не оставлять в стране российские С-400
Правда, шансов на то, что Вашингтон будет услышан, а его требования выполнены, практически нет — и винить ему в этом некого, кроме себя самого.
В течение многих лет — с тех пор как оформились внутри- и внешнеполитические амбиции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также вытекающие из них противоречия с Западом — Штаты предпочитали использовать в отношении Турции преимущественно кнут, а не пряник. К слову сказать, в этом смысле политика Дональда Трампа лежала полностью в русле его предшественника-демократа.
Судя по всему, текущими метаниями новая администрация пытается скорректировать многократно доказавшую свою неэффективность стратегию, но пока только ухудшает дело.
Проблема не только в первой реакции на гибель турок в Ираке, когда американцы неуклюже постарались прикрыть РПК, с которой их и впрямь связывает давнее сотрудничество, в том числе военно-техническое. Хотя, конечно, миссия дипломатии в том и заключается, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой даже в самых запутанных и скользких ситуациях — чтобы не было необходимости спустя сутки публично сдавать назад.
Но важнее даже иное: Соединенные Штаты в отношениях с Турцией умудрились загнать себя в цугцванг, когда любой ход для них невыгоден и работает в пользу другой стороны.
Нахождение на пике сверхдержавного могущества в одиночестве обеспечило США привычку решать любые геополитические противоречия и конфликты силовыми методами по принципу "давим, пока не сломаются". Однако теперь это обернулось для них ловушкой — и потому, что подобная тактика все чаще и чаще дает сбои, и потому, что любое отступление от привычных мер и обращение к "прянику" теперь воспринимается как проявление слабости.
А уж в случае Турции и лично президента Эрдогана этот феномен усиливается многократно.
У турецкого президента за спиной много лет успешного противостояния недовольству Штатов, которые прибегали против него к самым грязным методам, вплоть до инспирирования военного переворота. Более того, для Эрдогана любое открытое давление — повод принципиально упереться рогом, что можно было наблюдать неоднократно. Но и явные уступки со стороны американцев тем более интерпретируются им в свою пользу, являясь поводом дополнительно усилить собственные запросы, амбиции и требования.
Посольство США в Анкаре - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 18:08
Турция вызвала американского посла после заявления Госдепа по Курдистану
Что же тогда остается американцам, если у них и по-плохому с Турцией не работает, и по-хорошему не получается?
На самом деле, выход есть. В частности, его демонстрирует Россия, у которой с турками не менее запутанный клубок отношений со множеством общих интересов и не меньшим количеством противоречий. Данный подход предполагает аккуратную, негромкую и грамотную работу профессионалов, которые понимают специфику региона и раз за разом находят способ по существу урегулировать очередной узел разногласий между странами, не допуская эскалации. Буквально совсем недавно это было продемонстрировано на примере Нагорного Карабаха.
Впрочем, шансов, что Соединенные Штаты смогут позаимствовать данную тактику, немного. Ведь ее главное условие — квалифицированные кадры. А история с обнародованием заявления и его фактическим дезавуированием через сутки дает понять, что как раз с ними у Государственного департамента США все обстоит не очень хорошо.
 
РоссияЭнтони БлинкенМевлют ЧавушоглуДональд ТрампТурцияСШААвторыМнение - Авторы
 
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